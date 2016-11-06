Küçük evler için pratik mobilya fikirleri

Bir başka yaratıcı örnekte bu defa bir koridordayız. Resimden anlaşıldığı üzere giysi odasına yakın bir yer burası. Koridor mobilyası deyince akla ilk gelen eşya olan aynalardan bu örnekte de var. Ancak bu ayna sıradan bir ayna değil. Dışa doğru açılan aynayı çektiğinde duvara gömülü bir takı dolabı bulacaksınız.