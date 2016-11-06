Küçük evler için pratik mobilya fikirleri

Küçük daireler sınırlı bir alana sahip olduğundan bu tür evler için sıradan mobilyalar yerine işlevsel modelleri tercih etmelisiniz. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örneklere bakarak siz de kendi eviniz için fikir edinebilirsiniz.
İlk örneğimiz iç içe geçebilen bir yatak modeli. Pratik tasarımı sayesinde dilediğiniz zaman yatağı tek başınıza, konuk ağırladığınız zamanlarda da iki kişilik olarak kullanabiliyorsunuz. Her ne kadar ranzalar da yatak problemine çözüm sunsa da sürekli yatıya kalmayacaklar bu model için daha pratik.
Küçük dairelerde genellikle açık mutfak olur ya da yemek odasıyla bir arada kullanılır. Bu örnekte ise tezgahla pencere arasındaki boşluğa özel bir kanepe tasarlanmış. Böylece mutfakta işiniz bitip bir kahve içmek istediğinizde pencere karşısında rahat koltuğunuza oturup dinlenebiliyorsunuz.
Şimdi biraz daha yaratıcı mobilya fikirlerine göz atalım. Yine bir mutfak örneği. Kare şeklindeki mutfakta masa için yer kalmamış görünüyor. Bu sebeple tasarımcılar tezgaha bağlı sürgülü bir masa düşünmüşler. Böylelikle kullanmadığınız zamanlarda masayı katlayabiliyorsunuz.
Bir başka yaratıcı örnekte bu defa bir koridordayız. Resimden anlaşıldığı üzere giysi odasına yakın bir yer burası. Koridor mobilyası deyince akla ilk gelen eşya olan aynalardan bu örnekte de var. Ancak bu ayna sıradan bir ayna değil. Dışa doğru açılan aynayı çektiğinde duvara gömülü bir takı dolabı bulacaksınız.
Sırada ihtiyaca özel tasarlanmış bir örneğe geçiyoruz. Küçük dairelerin mutfakları da küçük olacağından televizyon koyacak yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu örnekte televizyon yeri problemine kolay bir çözüm sunulmuş. Dolap içine priz yapılarak televizyon dolap kapağına monte edilmiş. Sonuç gayet başarılı.
En çok depolama ihtiyacı duyduğumuz odalardan birisi hiç şüphesiz yatak odasıdır. Özellikle çiftler için daha fazla gardırop gerekir. Bu soruna en iyi çözüm bir duvara boydan boya dolap yerleştirmekten geçer. Üstelik duvar renginde seçerseniz göz kalabalığı da yaratmaz.
Biraz da miniklerin yatak odasına göz atalım. Eğer birden fazla çocuğa sahipseniz ama eviniz küçükse ranza işinizi görmeyecektir. O halde bir odaya üç yatak sığdırmaya ne dersiniz? Yerden yükseltmiş bir ahşap zemin üzerine iki yatak ve asma kat şeklinde üçüncü bir yatak ile söylediğimiz mümkün.
Şimdiye dek yatak odası, mutfak, antre gibi yerlerde gezindik. Sıra banyoda. Hemen hemen her banyoda bulunan ayna ve dolabın bir arada kullanıldığı bu tasarım hem büyük aynalarıyla banyoyu daha geniş gösteriyor hem de bir banyo için fazlasıyla depolama alanı sağlıyor.
Mobilyalar dışında pratik mutfak ürünlerini de ihmal etmeyelim. Mutfağın en büyük sorunu olan depolama için her mutfağa uygun tasarım fikirleri bulunur. Örneğin bu resimde herhangi bir rafa kolaylıkla eklenen portatif bir raflık görüyoruz. Biber yeşiliyle de epey dikkat çekici.
Bu örnekte hem açık mutfak hem salon görünüyor. Koyu tonların ve beyaz rengin göz alıcılığıyla hoş bir kontrast yaratan odada orta sehpa oldukça işlevsel. Çünkü yukarı doğru açılan üst kısmıyla aynı zamanda servis masası vazifesi görüyor.
Çift katlı dairelerde özellikle merdivene bakan duvar kısmı genellikle açık olduğundan paravan kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak dekoratif bir model seçmek yerine raflık gibi işlevsel mobilyalara yönelin.
Son örneğimiz oldukça yaratıcı bir tasarım. Korkuluksuz beyaz merdivene yandan bakınca bir kitaplık görüyoruz. Merdiven altı boşluğu günümüzde ölü alanlar olmaktan çıkıp dekoratif alanlara dönüştürülebiliyor. Bu örnekte merdiven küçük olduğundan mini bir kitaplık tasarlamak çok daha pratik bir çözüm olmuş.
Küçük evlerle ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Küçük daireler için 7 yaratıcı depolama fikri’ başlığına bakabilirsiniz.