현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük evler için pratik mobilya fikirleri

nihal e. nihal e.
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
Loading admin actions …

Küçük daireler sınırlı bir alana sahip olduğundan bu tür evler için sıradan mobilyalar yerine işlevsel modelleri tercih etmelisiniz. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örneklere bakarak siz de kendi eviniz için fikir edinebilirsiniz.

​Sürpriz yatak

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Modern Çocuk Odası
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

İlk örneğimiz iç içe geçebilen bir yatak modeli. Pratik tasarımı sayesinde dilediğiniz zaman yatağı tek başınıza, konuk ağırladığınız zamanlarda da iki kişilik olarak kullanabiliyorsunuz. Her ne kadar ranzalar da yatak problemine çözüm sunsa da sürekli yatıya kalmayacaklar bu model için daha pratik.

​Mutfakta kanepe

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Modern Yemek Odası
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Küçük dairelerde genellikle açık mutfak olur ya da yemek odasıyla bir arada kullanılır. Bu örnekte ise tezgahla pencere arasındaki boşluğa özel bir kanepe tasarlanmış. Böylece mutfakta işiniz bitip bir kahve içmek istediğinizde pencere karşısında rahat koltuğunuza oturup dinlenebiliyorsunuz.

​Pratik masa

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Şimdi biraz daha yaratıcı mobilya fikirlerine göz atalım. Yine bir mutfak örneği. Kare şeklindeki mutfakta masa için yer kalmamış görünüyor. Bu sebeple tasarımcılar tezgaha bağlı sürgülü bir masa düşünmüşler. Böylelikle kullanmadığınız zamanlarda masayı katlayabiliyorsunuz.

​Ayna içinde gizli dolap

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Bir başka yaratıcı örnekte bu defa bir koridordayız. Resimden anlaşıldığı üzere giysi odasına yakın bir yer burası. Koridor mobilyası deyince akla ilk gelen eşya olan aynalardan bu örnekte de var. Ancak bu ayna sıradan bir ayna değil. Dışa doğru açılan aynayı çektiğinde duvara gömülü bir takı dolabı bulacaksınız.

​Yaratıcı çözümler

Cuando los pequeños detalles marcan la diferencia, SQ-Decoración SQ-Decoración MutfakDolap & Raflar
SQ-Decoración

SQ-Decoración
SQ-Decoración
SQ-Decoración

Sırada ihtiyaca özel tasarlanmış bir örneğe geçiyoruz. Küçük dairelerin mutfakları da küçük olacağından televizyon koyacak yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu örnekte televizyon yeri problemine kolay bir çözüm sunulmuş. Dolap içine priz yapılarak televizyon dolap kapağına monte edilmiş. Sonuç gayet başarılı.

​Bir duvar boyunca dolap

AHŞAP TERZİSİ, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Ahşap Terzisi

AHŞAP TERZİSİ

Ahşap Terzisi
Ahşap Terzisi
Ahşap Terzisi

En çok depolama ihtiyacı duyduğumuz odalardan birisi hiç şüphesiz yatak odasıdır. Özellikle çiftler için daha fazla gardırop gerekir. Bu soruna en iyi çözüm bir duvara boydan boya dolap yerleştirmekten geçer. Üstelik duvar renginde seçerseniz göz kalabalığı da yaratmaz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Bir odada üç yatak

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Genç odası
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Biraz da miniklerin yatak odasına göz atalım. Eğer birden fazla çocuğa sahipseniz ama eviniz küçükse ranza işinizi görmeyecektir. O halde bir odaya üç yatak sığdırmaya ne dersiniz? Yerden yükseltmiş bir ahşap zemin üzerine iki yatak ve asma kat şeklinde üçüncü bir yatak ile söylediğimiz mümkün.

​Daha fazla depolama

Kleines Bad ganz Gross, Dielen Innenarchitekten Dielen Innenarchitekten Modern Banyo
Dielen Innenarchitekten

Dielen Innenarchitekten
Dielen Innenarchitekten
Dielen Innenarchitekten

Şimdiye dek yatak odası, mutfak, antre gibi yerlerde gezindik. Sıra banyoda. Hemen hemen her banyoda bulunan ayna ve dolabın bir arada kullanıldığı bu tasarım hem büyük aynalarıyla banyoyu daha geniş gösteriyor hem de bir banyo için fazlasıyla depolama alanı sağlıyor.

​Mutfak ürünleri

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de MutfakDepo & Kiler
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Mobilyalar dışında pratik mutfak ürünlerini de ihmal etmeyelim. Mutfağın en büyük sorunu olan depolama için her mutfağa uygun tasarım fikirleri bulunur. Örneğin bu resimde herhangi bir rafa kolaylıkla eklenen portatif bir raflık görüyoruz. Biber yeşiliyle de epey dikkat çekici.

​Fonksiyonel masa

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Bu örnekte hem açık mutfak hem salon görünüyor. Koyu tonların ve beyaz rengin göz alıcılığıyla hoş bir kontrast yaratan odada orta sehpa oldukça işlevsel. Çünkü yukarı doğru açılan üst kısmıyla aynı zamanda servis masası vazifesi görüyor.

​Paravan raflık

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Yatak Odası
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Çift katlı dairelerde özellikle merdivene bakan duvar kısmı genellikle açık olduğundan paravan kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak dekoratif bir model seçmek yerine raflık gibi işlevsel mobilyalara yönelin.

​Merdivenden kitaplık

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Son örneğimiz oldukça yaratıcı bir tasarım. Korkuluksuz beyaz merdivene yandan bakınca bir kitaplık görüyoruz. Merdiven altı boşluğu günümüzde ölü alanlar olmaktan çıkıp dekoratif alanlara dönüştürülebiliyor. Bu örnekte merdiven küçük olduğundan mini bir kitaplık tasarlamak çok daha pratik bir çözüm olmuş.

Küçük evlerle ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Küçük daireler için 7 yaratıcı depolama fikri’ başlığına bakabilirsiniz.

Eski bir dairenin yeni hayatı
Bu pratik mobilya fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler