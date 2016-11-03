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Göz kamaştıran bir klasik

Homify TR Homify TR
homify Klasik Çalışma Odası Masif Ahşap Yeşil
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Ağırbaşlı klasiklerden, görkemli ağırbaşlılıktan, ikonik tarihi mobilyalardan vazgeçemeyenlerdenseniz, bu yazımızda konuk olacağımız göz kamaştırıcı ve şıklığıyla büyüleyen villaya da bayılacağınıza eminiz. Modern tasarımların klasik dekorasyon özellikleriyle harmanlandığı villanın dış cephesi iç yaşam alanlarının benzersiz dokusunun ipuçlarını veriyor. Dış görünüşüyle de iç dekorasyonuyla da şık, görkemli ve davetkâr bir atmosfere sahip olan bu ev klasik avangart tarzlı oryantal dokunuşlara sahip olsa da Londra'da yer alıyor.  

Giriş kapısı

Front exterior with entrance door homify Klasik Evler Tuğla Beyaz entrance door,porch
homify

Front exterior with entrance door

homify
homify
homify

Evin giriş kapısı size kendinizi özel hissettirecek kadar şık ve özel bir tasarıma sahip. Koyu renkli meşeden yapılan ahşap kapının çevresi taş duvarla örülerek binanın geri kalanından ayrı bir dokuya kavuşturulmuş ve böylelikle de giriş alanı vurgulanmış. 

Krallara layık bir salon

Official living room homify Klasik Oturma Odası Masif Ahşap Kahverengi living room,leather sofa,glass table,chandelier,wood flooring,rug
homify

Official living room

homify
homify
homify

Evin salonu, tıpkı dış cephesi ve diğer yaşam alanları gibi eşsiz bir şıklığa, ağırbaşlılığa ve görkeme sahip. Adeta krallara ve kraliçelere layık bir dekorasyon tarzı ile dizayn edilmiş olan salonda klasik mobilyalar kusursuz bir uyum içinde. Nötr renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı salonda ahşap yer döşemeleri ve şık avize de tamamlayıcı dekoratif unsurlar olarak öne çıkıyor. 

Çalışma odası

Office and library homify Klasik Çalışma Odası Masif Ahşap Yeşil office,home office,office desks,antique furniture,library,wood flooring,bespoke furniture,chandelier
homify

Office and library

homify
homify
homify

Eski filmlerde izlediğimiz İngiliz aristokratlarının çalışma odalarını andıran bu oda ise yalınlığı gösterişli bir tarzla tasarlayan bir dekorasyona sahip. Boydan boya kütüphane sofistike ve görkemli bir etki yaratırken, klasik çalışma masası da bu etkiyi perçinliyor. 

Chesterfield kanepe

Office and library homify Klasik Çalışma Odası Masif Ahşap Yeşil office,office desks,leather sofa,antique furniture,wood flooring
homify

Office and library

homify
homify
homify

Bu tarz klasik evlerin adeta tamamlayıcı unsuru olan Chesterfield kanepeler, özellikle çalışma odalarına muhteşem bir asalet duygusu aşılıyorlar. 

Yatak odası için oturma alanı

Private living room with a small gym homify Klasik Oturma Odası Masif Ahşap Beyaz wood flooring,antique furniture,loft
homify

Private living room with a small gym

homify
homify
homify

Evin genişliği sayesinde iç mimari de ferah tutularak odaların büyük ve çok amaçlı olması sağlanmış. Örneğin yatak odası yalnızca yatak ve giysi dolaplarından ibaret değil; yatak odasının bir köşesinde şık bir oturma alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra bir de makyaj masası mevcut. 

Geniş banyo

En-suit to master bedroom homify Klasik Banyo Seramik Bej bathroom,bathroom floor,bathroom sink,bathroom furniture
homify

En-suit to master bedroom

homify
homify
homify

Evde birden fazla banyo var ama ortak kullanım özelliklerine sahip olan bu banyo en genişi. Ferah ve modern bir tasarıma sahip olan banyoda hem misafirlere yönelik hem de ev sahipleri için konforlu ve fonksiyonel bir dekorasyon uygulanmış. 

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Ebeveyn banyosu

Master bathroom homify Klasik Banyo Seramik Bej bathroom,bathroom lighting,bathroom sink,modern bathtub,bathroom furniture
homify

Master bathroom

homify
homify
homify

Evdeki bir diğer banyo ise çok daha klasik bir tasarıma sahip. Ebeveyn banyosu olarak kullanılan bu banyo üst katta yer alıyor ve manzarayı gören pencerelere sahip. Klasik ahşap banyo dolapları ve lavabo ünitesi şık bir atmosfer oluştururken tarihin derinliklerinden bugüne kadar uzanan  ikonik sandalye ve yeşil bitkilerle, banyo alanı bir yaşam alanına dönüştürülmüş.  

Mutfak

Luxurious bespoke kitchen with marble worktops homify Klasik Mutfak Masif Ahşap Bej kitch,kitchen worktop,marble,country,drapes
homify

Luxurious bespoke kitchen with marble worktops

homify
homify
homify

Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu mutfak tasarımında ise country stil bir dizayn benimsenmiş ve her tarz için en ideal seçeneklerden biri olan beyaz mutfak tasarımı tercih edilmiş. 

Merdivenler

Marble staircase with cast iron balustrade homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Demir/Çelik Bej balustrade,stairs,marble,antique furniture
homify

Marble staircase with cast iron balustrade

homify
homify
homify

Çok katlı evlerin en önemli geçiş alanları olan merdiven alanlarının en belirleyici özellikleri basamaklarında kullanılan malzeme ve parmaklıklarıdır şüphesiz. Şık ferforje parmaklıklar ve ahşap basamaklarla bu evin merdivenleri de evin diğer yaşam alanları ile uyum içinde. 

Arka bahçe

Rear exterior homify Klasik Evler Beyaz balcony,sliding door,bi-fold door,garden
homify

Rear exterior

homify
homify
homify

Evin iç mekanları gibi dış mekanları da hayallerinizi süsleyecek özelliklere sahip. Geniş bir bahçeye sahip olan evin bahçeye bakan cephesinde bol bol cam uygulaması kullanılmış ve bu da iç mekanların huzurlu bahçe ile bağlantısını sağlıyor. Düzenli ve yemyeşil çimleri ile arka bahçe ise huzurun sembolü adeta. 

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