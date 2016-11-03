Göz kamaştıran bir klasik

Evin salonu, tıpkı dış cephesi ve diğer yaşam alanları gibi eşsiz bir şıklığa, ağırbaşlılığa ve görkeme sahip. Adeta krallara ve kraliçelere layık bir dekorasyon tarzı ile dizayn edilmiş olan salonda klasik mobilyalar kusursuz bir uyum içinde. Nötr renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı salonda ahşap yer döşemeleri ve şık avize de tamamlayıcı dekoratif unsurlar olarak öne çıkıyor.