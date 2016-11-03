Göz kamaştıran bir klasik

Ağırbaşlı klasiklerden, görkemli ağırbaşlılıktan, ikonik tarihi mobilyalardan vazgeçemeyenlerdenseniz, bu yazımızda konuk olacağımız göz kamaştırıcı ve şıklığıyla büyüleyen villaya da bayılacağınıza eminiz. Modern tasarımların klasik dekorasyon özellikleriyle harmanlandığı villanın dış cephesi iç yaşam alanlarının benzersiz dokusunun ipuçlarını veriyor. Dış görünüşüyle de iç dekorasyonuyla da şık, görkemli ve davetkâr bir atmosfere sahip olan bu ev klasik avangart tarzlı oryantal dokunuşlara sahip olsa da Londra'da yer alıyor.
Evin giriş kapısı size kendinizi özel hissettirecek kadar şık ve özel bir tasarıma sahip. Koyu renkli meşeden yapılan ahşap kapının çevresi taş duvarla örülerek binanın geri kalanından ayrı bir dokuya kavuşturulmuş ve böylelikle de giriş alanı vurgulanmış.
Evin salonu, tıpkı dış cephesi ve diğer yaşam alanları gibi eşsiz bir şıklığa, ağırbaşlılığa ve görkeme sahip. Adeta krallara ve kraliçelere layık bir dekorasyon tarzı ile dizayn edilmiş olan salonda klasik mobilyalar kusursuz bir uyum içinde. Nötr renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı salonda ahşap yer döşemeleri ve şık avize de tamamlayıcı dekoratif unsurlar olarak öne çıkıyor.
Eski filmlerde izlediğimiz İngiliz aristokratlarının çalışma odalarını andıran bu oda ise yalınlığı gösterişli bir tarzla tasarlayan bir dekorasyona sahip. Boydan boya kütüphane sofistike ve görkemli bir etki yaratırken, klasik çalışma masası da bu etkiyi perçinliyor.
Bu tarz klasik evlerin adeta tamamlayıcı unsuru olan Chesterfield kanepeler, özellikle çalışma odalarına muhteşem bir asalet duygusu aşılıyorlar.
Evin genişliği sayesinde iç mimari de ferah tutularak odaların büyük ve çok amaçlı olması sağlanmış. Örneğin yatak odası yalnızca yatak ve giysi dolaplarından ibaret değil; yatak odasının bir köşesinde şık bir oturma alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra bir de makyaj masası mevcut.
Evde birden fazla banyo var ama ortak kullanım özelliklerine sahip olan bu banyo en genişi. Ferah ve modern bir tasarıma sahip olan banyoda hem misafirlere yönelik hem de ev sahipleri için konforlu ve fonksiyonel bir dekorasyon uygulanmış.
Evdeki bir diğer banyo ise çok daha klasik bir tasarıma sahip. Ebeveyn banyosu olarak kullanılan bu banyo üst katta yer alıyor ve manzarayı gören pencerelere sahip. Klasik ahşap banyo dolapları ve lavabo ünitesi şık bir atmosfer oluştururken tarihin derinliklerinden bugüne kadar uzanan ikonik sandalye ve yeşil bitkilerle, banyo alanı bir yaşam alanına dönüştürülmüş.
Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu mutfak tasarımında ise country stil bir dizayn benimsenmiş ve her tarz için en ideal seçeneklerden biri olan beyaz mutfak tasarımı tercih edilmiş.
Çok katlı evlerin en önemli geçiş alanları olan merdiven alanlarının en belirleyici özellikleri basamaklarında kullanılan malzeme ve parmaklıklarıdır şüphesiz. Şık ferforje parmaklıklar ve ahşap basamaklarla bu evin merdivenleri de evin diğer yaşam alanları ile uyum içinde.
Evin iç mekanları gibi dış mekanları da hayallerinizi süsleyecek özelliklere sahip. Geniş bir bahçeye sahip olan evin bahçeye bakan cephesinde bol bol cam uygulaması kullanılmış ve bu da iç mekanların huzurlu bahçe ile bağlantısını sağlıyor. Düzenli ve yemyeşil çimleri ile arka bahçe ise huzurun sembolü adeta.