Bir an önce girmeyi isteyeceğiniz 7 şahane ev

Bazı evlerin estetik etkisi o kadar kuvvetli ve büyüleyicidir ki adeta çevrelerini aydınlatır ve güzelleştirirler. Mimari tasarımların en önemli özellikleri de zaten hem insanların yaşam kalitelerini yükseltmeleri, hem bulundukları şehre ve sokağa karakter kazandırmaları, hem de söz konusu kentin kültürünü zenginleştirmeleridir. İşte böylesi karakteristik özelliklere sahip olan evler de konuklarına ve ev sahiplerine her zaman davetkâr bir karşılama sunarlar. Nasıl mı? İşte ilk görüşte bir an önce girmek isteyeceğiniz 7 şahane ev.
Bir evin mimari tasarımı yalnızca dış cephesinin nasıl göründüğünü belirlemez, aynı zamanda evin iç yaşam alanlarının size ne vaat ettiğinin de bir tür ön gösterimini sunar. Bu evin dış cephesine ve mimarisine baktığımızda ise içeride bizi huzur dolu, lüks ve konforlu bir hayatın beklediği aşikâr. Düzenli ve göz kamaştırıcı bahçe peyzajından ahşap bahçe kapısına, keskin ve temiz hatlı mimari tasarımdan dışarıyla içerinin bağlantısını koparmayan geniş camlı alanlara kadar her şeyiyle sizi en şık şekilde içeriye buyur eden bir yapı.
Bazı mimari tasarımlar içeride sizi nasıl bir hayatın beklediğine dair ayrıntılı ipuçları verir; bu örnekteki gibi bazı mimariler ise gizemin o büyüleyici estetiğini konuşturur ve merak ve heyecan duygusunu devreye sokar. Son derece sıra dışı özellikler taşıyan bu ahşap yapı salonun bahçeyle kaynaştığı geniş camlı kırmızı yoğunluklu ön cephesi haricinde tam bir kapalı kutu ve bu gizem bizi derhal kendine çekmeyi başarıyor.
Şehir hayatının stresi ve kalabalığından bunaldıkça artık hepimiz mükemmel ve huzur dolu bir doğada bir yaşam sürmenin hayalini kurar olduk. Bu rustik ev de size bu hayalin kapısını ardına kadar açıyor ve sizi stresten, telaştan, kalabalıktan ve gürültüden uzakta bir hayata çağırıyor.
Dediğimiz gibi, özellikle şehir içindeki yapıların aslında mimari bir sorumlulukları vardır: İçinde bulundukları şehrin kültürüne zenginlik katmak ve şehri daha güzel bir hale getirmek. Bugün her ne kadar bunu sık sık göremesek de, bu örnekteki temiz hatlara sahip olan şık ve görkemli villa modern bir şehir estetiği yaratmayı başarıyor.
Farklılık, hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz yegane insani özelliklerden biri. Hayatımız herhangi bir konuda monotonlaştıkça daha da sıkıcı ve çekilmez bir hal alır. Mimari yapılar da şehirler için canlandırıcı etkilere sahip olabildikleri gibi, birbirini tekrar eden hep aynı tasarımlara sahip betonarme yapılarsa şehri sıkıcı ve boğucu bir hale getirir ve dolayısıyla içinde yaşayan insanların hayatlarını da olumsuz yönde etkilerler. Kayseri'deki bu şahane villa ise Türkiye'deki benzersiz örneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Ahşap sıcaklığını hiçbir zaman yabana atmayın. Ahşap malzeme, mimari kültürün oluşmaya başladığı zamandan beri kullanılan ve geçmişten bugüne her tarza uyum sağlayabilen en önemli yapı malzemelerinden biridir ve her zaman sıcacık ve davetkâr bir atmosfer yaratmayı başarır. Tıpkı bu evde olduğu gibi…
Farklılığın özellikle modern hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olduğuna değinmiştik. Modern yaşamın en çok özlem duyduğu şeylerden bir diğeri ise şüphesiz ki doğallıktır. Fantastik edebiyat dünyasındaki hobbit evlerini andıran bu ekolojik ev ise hem farklılığıyla hem doğallığıyla hem de sıcacık ve davetkâr görünümüyle bizi hemen kendine çekmeyi başarıyor.