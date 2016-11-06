Türkiye'den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov

Bir eve sahip olmak, nereye gidersek gidelim hep bize ait olacak ve dönüp gelebileceğimiz bir evin varlığını bilerek yaşamak hepimizin ortaklaştığı düşlerden, hedeflerden biridir. Söz konusu evin nitelikleri, kaç yatak odası, kaç salonu, kaç mutfağı olduğu, metrekaresi veya tavan yüksekliği çok da önemli değildir aslında. Önemli olan başımızı sokacak bir yere sahip olma rahatlığının ruhumuzdaki ve yaşam kalitemizdeki etkisidir. Hele bir de bu evi kendi emeğinizle, alınterinizle yaptıysanız, o zaman keyfi ve yaşattığı hissiyat daha da başka olur. Siz de bu paha biçilmez hissi tatmak ve kendi emeğinizin değdiği bir eve sahip olmak istiyorsanız, bu yazımızda mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız. El becerisi ve inşaat bilgisi olsun olmasın biraz çaba gösteren herkesin yapabileceği türden basit ama son derece işlevsel 6 bungalovdan oluşan bir derleme hazırladık sizler için. Gelin şimdi bu birbirinden güzel bungalovlara biraz daha yakından bakalım.