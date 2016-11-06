Türkiye'den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov

Bir eve sahip olmak, nereye gidersek gidelim hep bize ait olacak ve dönüp gelebileceğimiz bir evin varlığını bilerek yaşamak hepimizin ortaklaştığı düşlerden, hedeflerden biridir. Söz konusu evin nitelikleri, kaç yatak odası, kaç salonu, kaç mutfağı olduğu, metrekaresi veya tavan yüksekliği çok da önemli değildir aslında. Önemli olan başımızı sokacak bir yere sahip olma rahatlığının ruhumuzdaki ve yaşam kalitemizdeki etkisidir. Hele bir de bu evi kendi emeğinizle, alınterinizle yaptıysanız, o zaman keyfi ve yaşattığı hissiyat daha da başka olur. Siz de bu paha biçilmez hissi tatmak ve kendi emeğinizin değdiği bir eve sahip olmak istiyorsanız, bu yazımızda mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız. El becerisi ve inşaat bilgisi olsun olmasın biraz çaba gösteren herkesin yapabileceği türden basit ama son derece işlevsel 6 bungalovdan oluşan bir derleme hazırladık sizler için. Gelin şimdi bu birbirinden güzel bungalovlara biraz daha yakından bakalım.
Bir bungalov yapmak için olmazsa olmaz malzemelerin başında ahşap gelir. Yalnızca bungalovlar için değil, doğanın içinde hangi tür bir yapı inşa ederseniz edin, temel maddesi mutlaka doğadan gelen malzemelerden olmalıdır. Doğadan gelen malzemelerin de en kolay ve hızlı işlenebileni ahşap olduğu için bu türden bir ev için ahşap vazgeçilmez bir üründür.
Eğer bir bungalovdan beklentiniz yalnızca yılın birkaç haftasını geçireceğiniz bir tatil kulübesinden fazlası ise, bu görseldeki model sizin için elverişli olabilir. Dört mevsim yaşamak için son derece ideal olan bu büyük yapı, aynı zamanda her bungalov gibi ahşap ağırlıklı bir tarzda inşa edilmiş ve doğayla her yönden uyumlu.
Bir bungalovda yaşamak aslında sandığınız kadar zor olmayabilir. Evet, bungalovlar ancak en temel ihtiyaçlarınıza hitap eden oldukça küçük yapılardır. Ama şöyle bir düşündüğünüzde aslında ihtiyaç duyduğunuzu sandığınız pek çok şeyin kent yaşamının size dayatmaları olduğunu fark edebilirsiniz. Temel ihtiyaçlarınızın karşılanması doğanın içindeyken size fazlasıyla yeterli olacaktır. Betondan, şehirden, gürültüden ve stresten uzak doğal bir hayat için çok fazla şeye ihtiyacınız olmadığını unutmayın.
Burada gördüğümüz ahşap bungalov her ne kadar oldukça küçük olsa da
kutu gibi tabirini de tam olarak karşılıyor. Küçük bir veranda da dahil olmak üzere kısa süreli barınma için ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındıran bu küçük ama işlevsel kulübe, oda servisi ve lüks otellerin diğer konforlarından vazgeçebilenler için harika bir tatil yeri olabilir.
Başınızı sokacak bir çatı ve dört duvar sizin için yeterli değilse, doğanın içinde de olsa daha profesyonel ve daha konforlu bir şeyler arıyorsanız, o halde bu bungalov sizin için dört dörtlük. Tasarımı ve malzeme kalitesi ile lüks bir evi aratmayan bu yapı hiçbir konfordan vazgeçmeden doğa içinde tatil arayanların ihtiyaçlarına mükemmelen yanıt verecektir.
Saman evlerden daha önce de birkaç yazımızda söz etmiştik. Sürdürülebilir mimarinin güncel ve iddialı örneklerinden olan saman evler, bungalov veya kulübe tipi küçük yapılar için de oldukça elverişli. Ahşap bir iskelet üzerine çok hızlı bir şekilde yapılbilen saman evler aynı zamanda müthiş ısı yalıtımı değerleri ile en soğuk iklimlerde dahi kullanılabiliyor.