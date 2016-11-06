현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov

Homify TR Homify TR
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
Loading admin actions …

Bir eve sahip olmak, nereye gidersek gidelim hep bize ait olacak ve dönüp gelebileceğimiz bir evin varlığını bilerek yaşamak hepimizin ortaklaştığı düşlerden, hedeflerden biridir. Söz konusu evin nitelikleri, kaç yatak odası, kaç salonu, kaç mutfağı olduğu, metrekaresi veya tavan yüksekliği çok da önemli değildir aslında. Önemli olan başımızı sokacak bir yere sahip olma rahatlığının ruhumuzdaki ve yaşam kalitemizdeki etkisidir. Hele bir de bu evi kendi emeğinizle, alınterinizle yaptıysanız, o zaman keyfi ve yaşattığı hissiyat daha da başka olur. Siz de bu paha biçilmez hissi tatmak ve kendi emeğinizin değdiği bir eve sahip olmak istiyorsanız, bu yazımızda mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız. El becerisi ve inşaat bilgisi olsun olmasın biraz çaba gösteren herkesin yapabileceği türden basit ama son derece işlevsel 6 bungalovdan oluşan bir derleme hazırladık sizler için. Gelin şimdi bu birbirinden güzel bungalovlara biraz daha yakından bakalım.

Olmazsa olmaz bir malzeme: ahşap

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Bir bungalov yapmak için olmazsa olmaz malzemelerin başında ahşap gelir. Yalnızca bungalovlar için değil, doğanın içinde hangi tür bir yapı inşa ederseniz edin, temel maddesi mutlaka doğadan gelen malzemelerden olmalıdır. Doğadan gelen malzemelerin de en kolay ve hızlı işlenebileni ahşap olduğu için bu türden bir ev için ahşap vazgeçilmez bir üründür. 

Dört mevsim yaşamak için

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Eğer bir bungalovdan beklentiniz yalnızca yılın birkaç haftasını geçireceğiniz bir tatil kulübesinden fazlası ise, bu görseldeki model sizin için elverişli olabilir. Dört mevsim yaşamak için son derece ideal olan bu büyük yapı, aynı zamanda her bungalov gibi ahşap ağırlıklı bir tarzda inşa edilmiş ve doğayla her yönden uyumlu.

Şehirden ve betondan uzakta bir hayat

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bir bungalovda yaşamak aslında sandığınız kadar zor olmayabilir. Evet, bungalovlar ancak en temel ihtiyaçlarınıza hitap eden oldukça küçük yapılardır. Ama şöyle bir düşündüğünüzde aslında ihtiyaç duyduğunuzu sandığınız pek çok şeyin kent yaşamının size dayatmaları olduğunu fark edebilirsiniz. Temel ihtiyaçlarınızın karşılanması doğanın içindeyken size fazlasıyla yeterli olacaktır. Betondan, şehirden, gürültüden ve stresten uzak doğal bir hayat için çok fazla şeye ihtiyacınız olmadığını unutmayın.

Kutu gibi bir bungalov

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Burada gördüğümüz ahşap bungalov her ne kadar oldukça küçük olsa da kutu gibi tabirini de tam olarak karşılıyor. Küçük bir veranda da dahil olmak üzere kısa süreli barınma için ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındıran bu küçük ama işlevsel kulübe, oda servisi ve lüks otellerin diğer konforlarından vazgeçebilenler için harika bir tatil yeri olabilir.

Daha fazlasını isteyenlere

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Başınızı sokacak bir çatı ve dört duvar sizin için yeterli değilse, doğanın içinde de olsa daha profesyonel ve daha konforlu bir şeyler arıyorsanız, o halde bu bungalov sizin için dört dörtlük. Tasarımı ve malzeme kalitesi ile lüks bir evi aratmayan bu yapı hiçbir konfordan vazgeçmeden doğa içinde tatil arayanların ihtiyaçlarına mükemmelen yanıt verecektir.

Ahşap ve saman buluşması

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Saman evlerden daha önce de birkaç yazımızda söz etmiştik. Sürdürülebilir mimarinin güncel ve iddialı örneklerinden olan saman evler, bungalov veya kulübe tipi küçük yapılar için de oldukça elverişli. Ahşap bir iskelet üzerine çok hızlı bir şekilde yapılbilen saman evler aynı zamanda müthiş ısı yalıtımı değerleri ile en soğuk iklimlerde dahi kullanılabiliyor.

Oda nasıl genişletilir: Asma katlara 8 farklı örnek
Bu yerli bungalov projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler