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Hatay'da bir daireden işinize yarayacak fikirler

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AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Klasik Oturma Odası
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İnşaat sektörünün hızla büyüdüğü bugünlerde, mimari ve iç mimari de giderek artan bir oranda hak ettiği yeri buluyor. Birbirinin tekrarı alışıldık uygulamalardan sıyrılıp kendi tarzlarını yaratan firmalar da ön plana çıkmaya başlıyor artık. Üstelik sanıldığı gibi yalnızca İstanbul'a, hatta İstanbul'un birkaç semtine sıkışmış da değiller. Bu yazımızda, metropollerdeki rakiplerini kıskandıracak kadar iddialı çalışmalarla adını duyuran, Hatay merkezli Deça Mimarlık'ın bir villa projesini sizlerle paylaşacağız.

Ferah bir salon olmazsa olmaz

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Klasik Oturma Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olan müstakil ve villa tipi konutlar, ülkemizde de nihayet ilgi görmeye başladı son yıllarda. Önceleri yalnızca en üst gelir grubuna özel bir ayrıcalık gibi görünen yatay mimari örnekleri, artık ayrıcalık ve lüks olmaktan çıkıp herkesin elde etmeye çalıştığı önemli bir konfor olarak görülmeye başlandı. Elbette geniş yerleşime sahip konutların en önemli yerleri bu örnekteki gibi ferah salonlar.

Ahşap tavanın sıcaklığı

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Kış Bahçesi
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Yüksek kaliteli ahşap malzemeler iç mimarinin olmazsa olmazıdır. Özellikle kuzey ülkelerinde daha sık rastlanan bu malzeme, bu yaşam alanında olduğu gibi doğru kullanıldığı zaman mekana samimiyet ve sıcaklık katıyor. Rahat koltuklar ve yaşam ünitesine gizlenmiş aydınlatma tercihi de odayı tamamlıyor.

Hayatın tadı mutfaktan geçer

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Mutfağın yalnızca yemek yapılan yerden, yemeğin de yalnızca karın doyurmaya yarayan gıdalardan ibaret olduğu algısı artık geçmişte kaldı. Modern evlerde en önemli ve evin karakterini belirleyen alanların başında geliyor mutfak. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan ada tipi tezgahın kullanıldığı bu uygulama, çok şık bir davlumbaz ve küçük bir yemek masasıyla tamamlanmış.

Aydınlık bir sabah

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Minimalist Yatak Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Zinde bir güne uyanmak ve kaliteli yaşamak için güzel bir uyku şart. Güzel bir uyku için de kendimizi rahat hissettiğimiz bir yatak odası olmazsa olmaz. Deça Mimarlık bu yatak odasında ustaca düşünülmüş tavan penceresiyle, iyi bir uykunun ardından gün ışığının odanıza dolmasını garanti altına alıyor.

Kitaplık bir evin ruhudur

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Çalışma Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Kitapların ve gazetelerin yerini, yavaş yavaş e-kitap okuyucular ve çoğumuzun elinden düşmeyen tabletlerin almaya başladığı bir dönemde olsak da, kitaplıkların evlerimizin ruhunu veren, kişiliğimizi yansıtan parçaları olduğunu inkar edemeyiz. Bu yüzden onlardan henüz vazgeçmiyoruz, muhtemelen uzun yıllar daha da vazgeçmeyeceğiz. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu odada da bir duvarı tamamen kaplayan kitaplık mekana asıl karakterini veren unsur olarak öne çıkıyor.

Duvar kağıdıyla gelen canlılık

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Banyo
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Banyo ve tuvaletleri yalnızca evin zorunlu parçaları olarak görmeyin, şık olmak onların da hakkı! Desenli duvar kağıdıyla canlanan bu tuvalet, ızgara formlu tavan uygulamasıyla adeta bu iddiayı haklı çıkarıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Mermer şıklığı

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Yemek Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Çok katlı villalarda merdivenlerin yerleşimi hem iç hacmin doğru kullanımı hem de evin genel estetiği için büyük önem taşır. Kahverengi ve beyaz kontrastıyla sarmal özelliği öne çıkarılan bu merdiven, önemli bir ihtiyaca yanıt vermenin yanı sıra şıklıktan da ödün vermiyor. Holün zemininde ahşapla birlikte tercih edilen mermer ise evin diğer yaşam alanlarına açılan bu alana elegan bir hava katıyor.

Sımsıcak bir oturma odası

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Oturma odası ve salona ayrımı, salonun hane halkının kullanımına da açılmasıyla zamanla kalktı Bunun sonucunda pek çok oturma odası fiilen çocuk odası kimliği kazandı. Burada da yoruculuktan uzak, son derece sıcak ve samimi bir örneğini görüyoruz. Bırakalım çocuklar da dekorasyona katkıda bulunsunlar. Özgürce çalıştıklarında bu örnekteki gibi harika sonuçlar ortaya çıkabilir.

Çatı katında bir keyif banyosu

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Banyo
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

En üst kattaki aydınlık yatak odasının devamında ebeveyn banyosu yer alıyor. Bu son derece iddialı banyo uygulamasında, ahşaba da yer verilmiş. Çatı eğiminin ayrı bir hava kattığı mekanı renklendren fütüristik lavobo ve dolap grubu da gözlerden kaçmıyor.

Merdivenler de şıklıktan payını almış

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Aydınlatmalarla hayat bulan merdivenler adeta bir sanat eseri gibi evin şıklığını perçinliyor.

Tepeden tırnağa şıklık

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Evler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Evin girişinde bulunan bu merdiven de basamak altı aydınlatmalarıyla her gün kırmızı halıda yürüyormuş hissiyatı verecek gibi görünüyor. Deça Mimarlık, sıradan görünen bir villayı tepeden tırnağa bir tasarım ürününe dönüştürmeyi başarmış.

Alımlı yatak odası modelleri
Villa mimarisine ve iç dekorasyona meraklı olanlar için Hatay'da bir firmaya ait villa projesi.

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