Hatay'da bir daireden işinize yarayacak fikirler

Kitapların ve gazetelerin yerini, yavaş yavaş e-kitap okuyucular ve çoğumuzun elinden düşmeyen tabletlerin almaya başladığı bir dönemde olsak da, kitaplıkların evlerimizin ruhunu veren, kişiliğimizi yansıtan parçaları olduğunu inkar edemeyiz. Bu yüzden onlardan henüz vazgeçmiyoruz, muhtemelen uzun yıllar daha da vazgeçmeyeceğiz. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu odada da bir duvarı tamamen kaplayan kitaplık mekana asıl karakterini veren unsur olarak öne çıkıyor.