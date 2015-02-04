Hatay'da bir daireden işinize yarayacak fikirler

İnşaat sektörünün hızla büyüdüğü bugünlerde, mimari ve iç mimari de giderek artan bir oranda hak ettiği yeri buluyor. Birbirinin tekrarı alışıldık uygulamalardan sıyrılıp kendi tarzlarını yaratan firmalar da ön plana çıkmaya başlıyor artık. Üstelik sanıldığı gibi yalnızca İstanbul'a, hatta İstanbul'un birkaç semtine sıkışmış da değiller. Bu yazımızda, metropollerdeki rakiplerini kıskandıracak kadar iddialı çalışmalarla adını duyuran, Hatay merkezli Deça Mimarlık'ın bir villa projesini sizlerle paylaşacağız.
Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olan müstakil ve villa tipi konutlar, ülkemizde de nihayet ilgi görmeye başladı son yıllarda. Önceleri yalnızca en üst gelir grubuna özel bir ayrıcalık gibi görünen yatay mimari örnekleri, artık ayrıcalık ve lüks olmaktan çıkıp herkesin elde etmeye çalıştığı önemli bir konfor olarak görülmeye başlandı. Elbette geniş yerleşime sahip konutların en önemli yerleri bu örnekteki gibi ferah salonlar.
Yüksek kaliteli ahşap malzemeler iç mimarinin olmazsa olmazıdır. Özellikle kuzey ülkelerinde daha sık rastlanan bu malzeme, bu yaşam alanında olduğu gibi doğru kullanıldığı zaman mekana samimiyet ve sıcaklık katıyor. Rahat koltuklar ve yaşam ünitesine gizlenmiş aydınlatma tercihi de odayı tamamlıyor.
Mutfağın yalnızca yemek yapılan yerden, yemeğin de yalnızca karın doyurmaya yarayan gıdalardan ibaret olduğu algısı artık geçmişte kaldı. Modern evlerde en önemli ve evin karakterini belirleyen alanların başında geliyor mutfak. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan ada tipi tezgahın kullanıldığı bu uygulama, çok şık bir davlumbaz ve küçük bir yemek masasıyla tamamlanmış.
Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Zinde bir güne uyanmak ve kaliteli yaşamak için güzel bir uyku şart. Güzel bir uyku için de kendimizi rahat hissettiğimiz bir yatak odası olmazsa olmaz. Deça Mimarlık bu yatak odasında ustaca düşünülmüş tavan penceresiyle, iyi bir uykunun ardından gün ışığının odanıza dolmasını garanti altına alıyor.
Kitapların ve gazetelerin yerini, yavaş yavaş e-kitap okuyucular ve çoğumuzun elinden düşmeyen tabletlerin almaya başladığı bir dönemde olsak da, kitaplıkların evlerimizin ruhunu veren, kişiliğimizi yansıtan parçaları olduğunu inkar edemeyiz. Bu yüzden onlardan henüz vazgeçmiyoruz, muhtemelen uzun yıllar daha da vazgeçmeyeceğiz. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu odada da bir duvarı tamamen kaplayan kitaplık mekana asıl karakterini veren unsur olarak öne çıkıyor.
Banyo ve tuvaletleri yalnızca evin zorunlu parçaları olarak görmeyin, şık olmak onların da hakkı! Desenli duvar kağıdıyla canlanan bu tuvalet, ızgara formlu tavan uygulamasıyla adeta bu iddiayı haklı çıkarıyor.
Çok katlı villalarda merdivenlerin yerleşimi hem iç hacmin doğru kullanımı hem de evin genel estetiği için büyük önem taşır. Kahverengi ve beyaz kontrastıyla sarmal özelliği öne çıkarılan bu merdiven, önemli bir ihtiyaca yanıt vermenin yanı sıra şıklıktan da ödün vermiyor. Holün zemininde ahşapla birlikte tercih edilen mermer ise evin diğer yaşam alanlarına açılan bu alana elegan bir hava katıyor.
Oturma odası ve salona ayrımı, salonun hane halkının kullanımına da açılmasıyla zamanla kalktı Bunun sonucunda pek çok oturma odası fiilen çocuk odası kimliği kazandı. Burada da yoruculuktan uzak, son derece sıcak ve samimi bir örneğini görüyoruz. Bırakalım çocuklar da dekorasyona katkıda bulunsunlar. Özgürce çalıştıklarında bu örnekteki gibi harika sonuçlar ortaya çıkabilir.
En üst kattaki aydınlık yatak odasının devamında ebeveyn banyosu yer alıyor. Bu son derece iddialı banyo uygulamasında, ahşaba da yer verilmiş. Çatı eğiminin ayrı bir hava kattığı mekanı renklendren fütüristik lavobo ve dolap grubu da gözlerden kaçmıyor.
Aydınlatmalarla hayat bulan merdivenler adeta bir sanat eseri gibi evin şıklığını perçinliyor.
Evin girişinde bulunan bu merdiven de basamak altı aydınlatmalarıyla her gün kırmızı halıda yürüyormuş hissiyatı verecek gibi görünüyor. Deça Mimarlık, sıradan görünen bir villayı tepeden tırnağa bir tasarım ürününe dönüştürmeyi başarmış.