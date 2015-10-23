Ev dekorasyonunun ustalarından italyan mobilya modelleri

İtalya'nın Rönesans dönemlerinden beri sanat, stil ve tasarım konularındaki öncü duruşu tartışılmaz bir gerçek. Hazır giyimden ev dekorasyonuna, mobilyadan mimariye kadar birçok alanda İtalyan damgası vurulmuş marka, model ve tasarımlara rastlayabilirsiniz. Mobilya sektöründe, dünyaya öncülük eden markaların büyük kısmının İtalya'dan çıktığını, yine birçok farklı sektörde ve ülkede, ödüllü ürün ve eserlerin çoğunda bir İtalyan tasarımcının imzası olduğunu biliyoruz. Yakın dönemden örnekler vermek gerekirse; poliüretan mobilya üretiminin öncüsü olan yani plastik mobilyaları dekorasyonlarımıza kazandıran ünlü mobilya tasarımcısı Anna Castelli Ferrieri, Milan Polytechnic Institute'den mezun olan ilk kadın tasarımcıdır. Kullandığımız birçok mobilya ve aydınlatma ürününde imzası bulunan Ferrieri dünyanın en ünlü mobilya tasarımcılarından biridir. Ahşap tasarımları ile ünlü Bo Bardi, cam sehpa tasarımları ile ünlü Vignelli, sofa tasarımlarıyla ünlü Boeri İtalya'da yetişmiş ve dünya mobilya tasarımcılığına yön veren kadınlardır. Durum böyle olunca insanların İtalyan mobilya modellerine bu kadar ilgi duyması hiç şaşırtıcı değil. Aslına bakılırsa birçok model ilk olarak İtalya'da üretilmiş olsa da, şaşılacak kadar kısa zamanda, bütün dünyada, benzerleri ile vitrinlerdeki yerini alıyor.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere İtalyan tasarımcıların ellerinden çıkmış dekorasyon ve mobilya örnekleri sunacağız. Ayrıca birkaç yerli tasarım da bulabileceğiniz bu yazı, dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.

Oturma odası dekorasyonu hakkında daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya “İskandinav koltuk ile zarif ve modern oturma odası tasarımı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.