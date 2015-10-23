Ev dekorasyonunun ustalarından italyan mobilya modelleri

İtalya'nın Rönesans dönemlerinden beri sanat, stil ve tasarım konularındaki öncü duruşu tartışılmaz bir gerçek. Hazır giyimden ev dekorasyonuna, mobilyadan mimariye kadar birçok alanda İtalyan damgası vurulmuş marka, model ve tasarımlara rastlayabilirsiniz. Mobilya sektöründe, dünyaya öncülük eden markaların büyük kısmının İtalya'dan çıktığını, yine birçok farklı sektörde ve ülkede, ödüllü ürün ve eserlerin çoğunda bir İtalyan tasarımcının imzası olduğunu biliyoruz. Yakın dönemden örnekler vermek gerekirse; poliüretan mobilya üretiminin öncüsü olan yani plastik mobilyaları dekorasyonlarımıza kazandıran ünlü mobilya tasarımcısı Anna Castelli Ferrieri, Milan Polytechnic Institute'den mezun olan ilk kadın tasarımcıdır. Kullandığımız birçok mobilya ve aydınlatma ürününde imzası bulunan Ferrieri dünyanın en ünlü mobilya tasarımcılarından biridir. Ahşap tasarımları ile ünlü Bo Bardi, cam sehpa tasarımları ile ünlü Vignelli, sofa tasarımlarıyla ünlü Boeri İtalya'da yetişmiş ve dünya mobilya tasarımcılığına yön veren kadınlardır. Durum böyle olunca insanların İtalyan mobilya modellerine bu kadar ilgi duyması hiç şaşırtıcı değil. Aslına bakılırsa birçok model ilk olarak İtalya'da üretilmiş olsa da, şaşılacak kadar kısa zamanda, bütün dünyada, benzerleri ile vitrinlerdeki yerini alıyor.
Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere İtalyan tasarımcıların ellerinden çıkmış dekorasyon ve mobilya örnekleri sunacağız. Ayrıca birkaç yerli tasarım da bulabileceğiniz bu yazı, dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.
Oturma odası dekorasyonu hakkında daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya “İskandinav koltuk ile zarif ve modern oturma odası tasarımı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Ferforje, demirin bükülerek şekillendirilmesi ile oluşan ürünler için kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir. Kapı, pencere gibi yapıların yanı sıra mobilya ve aksesuarlarda da oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. İtalya'dan bu ferforje koltuk modeli beyaz iskeleti ve gri minderleri ile oldukça şık ve sade bir model. Beyaz taş duvar ve beyaz ahşap zeminden oluşan fon üzerine gri aksesuarlar ile uygulanan ferforje koltuk, büyüleyici ve dikkat çeken bir dekor yaratmış. Rahat birkaç sofa ile kombine edilerek konforlu ve başarılı bir oturma odası oluşturulabilir.
Ahşap malzemenin üst üste birkaç kat astarlanıp lakelenmesi ile üretilen lake mobilyalara son derece şık bir İtalyan yaklaşımı. Siyah rengi ve göz alıcı parlaklığıyla bu modern konsol, mükemmel dekorasyonlar yaratabilecek özel bir görünüme sahip. Ahşap, cam ve altın gibi birçok malzemeden objeler ile kombine edilebilecek bu konsol hemen her stilde dekorasyona uyum sağlayacaktır.
Kolonyal stilin dikkat çeken bütün özelliklerini bu göz alıcı dekorda birleştiren Ankara firması tasarımı ile övgüyü hak ediyor. Kuta Home imzalı tasarım, taş duvar, ahşap zemin ve ahşap mobilyaları güçlü bir stilde bir araya getirmiş. Ağır yapılı kolonyal mobilyaların kullanıldığı dekora uygulanan direkt ve endirekt aydınlatmalar başarılı bir ışıklandırma sağlamış. Vurgu rengi olarak seçilen mor kırlentlerde ve tek koltuk döşemesinde kullanılmış. Renk dengesinin oldukça iyi sağlandığı dekorun yerleşimi de tam puan alıyor. Firmanın sayfasından diğer fotoğraflara da bakmanızı tavsiye ederiz.
Genelde tekli berjerler ile kullanılan veya antre'de vestiyerin yanına konumlandırılan puflar, dekorasyonun önemli ögelerinden biridir. Yanları ekose desenli, köpek figürlü bu puf, desenleri ile iskoç gibi görünse de İtalyan bir tasarımcıya ait. Her stil ve dekorda kolaylıkla kullanabileceğiniz puflar, kullanışlı ve şık yapısı ile dekorlarınızı süsleyecektir.
Berjerlerin lambader ile yapılan kombinasyonu özellikle okuma köşeleri için an ideal mobilya grubudur. Kitaplığınızın yanına konumlandıracağınız şık bir berjer ve yanına yerleştirilen bir lambader ile evinizin en güzel köşesini yaratmış olabilirsiniz. Bu dekorda kullanılan berjer renk ve modeli ile İtalyan mobilya tarzını çok iyi yansıtıyor. Lambader'in çiçekli deseni ve zarif formu berjere oldukça iyi uyum sağlamış. Evinizin bir köşesinde böyle bir mobilya grubuna mutlaka yer açmalısınız.
Şarap fıçısı konseptli mükemmel bir set bulduk sizler için. Sıra dışı tasarımları sevenler için ideal olan bu mobilya grubunu bahçe, kış bahçesi, çalışma odası hatta oturma odasında bile kullanabilirsiniz. Renk ve malzemeleri ile son derece şık bir görünüm yakalayan tasarımın rahatlığına da şüphe yok.
Tuğla duvarlarla beyaz mobilya takımının uyumu gerçekten göz kamaştırıcı. Geniş ve rahat yapılı sofa mobilyalar beyaz yan mobilyalar ile desteklenmiş. Gri zemine uygulanan tasarımın ahşap konsol ve parlak lambader gibi detayları da göz dolduruyor. Tasarımın ve konforun mükemmel bir çizgide buluştuğu ferah bir dekorasyon.
Okuma köşeleri veya çalışma odaları dingin ve huzurlu olması gereken mekanlardır. Bu dekor taş duvar ve tahta tavan detayları ile dingin bir ortam yaratmış. Ahşap raf ve kitaplık sistemi ile dekoratif bir alan oluşturulmuş. Kullanılan koltuk deri kaplaması ve son derece konforlu görünen yapısı ile mükemmel oluma alanının sırrını veriyor. Okuma lambası ve aksesuarları ile de dikkat çeken dizayn çalışma odasına mobilya bakanlar için ilham kaynağı olabilir.
Chesterfield koltukların ataları İngiliz olsa da, model zamanla birçok farklı ülkede ufak değişikliklerle yeniden yorumlanmıştır. Bu dekorda kullanılan beyaz chester, düğmeli kapitone yapının arka panelde değil de altta kullanıldığı farklı bir model sunuyor. Siyah ahşap kitaplık ve mermer orta sehpa ile kombine edilen chester koltuk mükemmel bir dizaynın baş yıldızı olmuş.
Yine bir İtalyan tasarımcının ellerinden çıkmış ve yine chester koltuk detayları barındıran konforlu bir uzanma koltuğu. Ferforje ve ahşap detayların başarılı bir şekilde kullanıldığı dekora yerleştirilen ve ultra geniş yapısı ile göz dolduran bu koltuk romantik film saatleriniz veya şömine karşısı muhabbetleriniz için ideal olacak bir yapıda. Ayrıca önündeki pufları ayırarak koltuk + puf seti olarak da kullanabilirsiniz.
Bu dekorda kullanılan koltuk benzerlerinden her haliyle ayrılan özel bir yapıya sahip. Renk ve desenlerin oldukça cesur bir şekilde seçildiği ve sıra dışı bir koltuk iskeletine uygulandığı benzersiz bir tasarım. Klasik, rustik, kolonyal gibi birçok stile uydurulabilecek bu koltuk uygulandığı dekora da oldukça yakışmış. Ayrıca duvarlarda kullanılan portrelere de dikkat çekmeden geçmek istemedik.