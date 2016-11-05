Ferah bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

hepimiz evimizin ferah bir iç ortama sahip olmasını, kapıdan adım attığımızda ferahlığın bizi sarıp sarmalayarak mutlu etmesini isteriz. evimizin boyutları, dekorasyonu ve yaşayan kişi sayısı nedeniyle hayal ettiğimiz bu ferahlığı sağlayamadığımız zamanlar olur. Böyle zamanlarda evimizin ruhunu kaybetmemesi ve istediğimiz ferahlığa sahip olması için farklı fikirler ile yenileme işlemleri yapmalıyız. Ferah ev örnekleri ve homify ferah evler sayfasında farklı ev dekorasyonlarından kopya çekere evimizin ferah ve huzur veren bir ev olmasını sağlayarak hem kendimizi hem de evimizi yenilemiş oluruz. Bu gün evimizi ferah ve göze hoş gelen bir ev haline getirebilmek için kopya çekebileceğiniz fikirleri bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri inceleyerek kopya çekip şık evlere sahip olmak işten bile değil.
Evinizin ferah bir ev olması, ferah olduğu kadar da göze hoş gelen bir dekorasyona sahip olması için kaçınılmaz şart bütünlük ve bütünlüğün getirdiği uyumun mükemmel olmasıdır. Örnek dekorasyonda olduğu gibi küçük bir alan şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş aynı zamanda bütünlük korunarak muhteşem bir uyum ve renk bütünlüğü sağlanmış ferah ve insanın içini açan bir dekorasyon yapılmış.
Bir evin ferah olabilmesi için dekorasyon arasında insanların rahat rahat hareket edebilecekleri genişliğin bırakılması gereklidir. Bu sayede dekorasyon hem şık ve estetik bir dekorasyon olurken hem de ferah ve geniş bir mekan oluşturulmuş olur. Resimde yer alan dekorasyon örneğinde olduğu gibi geniş alanlar ve beyaz rengin tercih edilmiş olması ferahlığı ve şıklığı artırmış.
Evinizde ferah ve geniş bir ortam oluşturmak istiyorsanız tüm ölü alanları resimdeki gibi niş alanlar haline getirip dekorasyon içine katmalısınız. Bu sayede eviniz daha fonksiyonel daha şık ve daha ferah bir ev haline gelerek görenlerin hayranlığını kazanacaktır.
Ferah bir dekorasyon için evinizin aydınlık olması şarttır. Eğer gün ışığı ile doğal bir şekilde aydınlatma sağlayabiliyorsanız dekorasyonunuzu bu doğallığa uygun bir şekilde yapmalı, eğer doğal aydınlık yerine yapay aydınlatma sağlayabiliyorsanız seçeceğiniz aplikler ile doğallığı ve ferahlığı sağlamalısınız.
Evinizde açık bir mutfak var ise yapılması gereken resimdeki gibi bütünlük oluşturacak ve aynı zamanda estetik açıdan üst düzey bir dekorasyon tasarımı yapmak ve uygulamaktır. Bu şekilde ferahlığı ve havadarlığı en üst düzeyde olan, konfor ve rahatlık açısından sizi mutlu eden bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.
eğer evinizin dekorasyonunda açık tonları tercih ederseniz eviniz resimdeki gibi bir çok rengin bir arada çok uyumlu bir kontrast oluşturduğu şık bir ev haline gelecek aynı zamanda açık tonlar evinize ferahlık katacaktır. Beyazın ağırlığı ile açık tonlar uyumlu birliktelikleri ile evinizin şen ve mutlu bir yuva olmasını sağlayacaktır.
Evinizde boya yerine duvar kağıdı kullanmayı tercih eden biriyseniz resimdeki gibi farklı desenleri bulunan duvar kağıtlarını tercih ederek hem evinizi daha estetik bir dekorasyonlar göz alıcı bir güzelliğe sahip bir ev haline getirebilirsiniz hem de farklılığınızı ortaya koymuş olursunuz.
Bir evin ferah ve insana huzur veren bir ev olması için resimdeki gibi her alanda işlevsel tasarımlara imza atılmış olması gereklidir. Düz bir duvardan portmanto ve bir masa oluşturarak evinizde fazla eşyaların olmasını önlemiş ve işlevsel mobilyalara sahip olmuş olursunuz.