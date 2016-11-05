현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ferah bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
Loading admin actions …

hepimiz evimizin ferah bir iç ortama sahip olmasını, kapıdan adım attığımızda ferahlığın bizi sarıp sarmalayarak mutlu etmesini isteriz. evimizin boyutları, dekorasyonu ve yaşayan kişi sayısı nedeniyle hayal ettiğimiz bu ferahlığı sağlayamadığımız zamanlar olur. Böyle zamanlarda evimizin ruhunu kaybetmemesi ve istediğimiz ferahlığa sahip olması için farklı fikirler ile yenileme işlemleri yapmalıyız. Ferah ev örnekleri ve homify ferah evler sayfasında farklı ev dekorasyonlarından kopya çekere evimizin ferah ve huzur veren bir ev olmasını sağlayarak hem kendimizi hem de evimizi yenilemiş oluruz. Bu gün evimizi ferah ve göze hoş gelen bir ev haline getirebilmek için kopya çekebileceğiniz fikirleri bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri inceleyerek kopya çekip şık evlere sahip olmak işten bile değil.

Bütünlük ve uyum

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Evinizin ferah bir ev olması, ferah olduğu kadar da göze hoş gelen bir dekorasyona sahip olması için kaçınılmaz şart bütünlük ve bütünlüğün getirdiği uyumun mükemmel olmasıdır. Örnek dekorasyonda olduğu gibi küçük bir alan şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş aynı zamanda bütünlük korunarak muhteşem bir uyum ve renk bütünlüğü sağlanmış ferah ve insanın içini açan bir dekorasyon yapılmış.

Geniş alanlar

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Bir evin ferah olabilmesi için dekorasyon arasında insanların rahat rahat hareket edebilecekleri genişliğin bırakılması gereklidir. Bu sayede dekorasyon hem şık ve estetik bir dekorasyon olurken hem de ferah ve geniş bir mekan oluşturulmuş olur. Resimde yer alan dekorasyon örneğinde olduğu gibi geniş alanlar ve beyaz rengin tercih edilmiş olması ferahlığı ve şıklığı artırmış.

Niş alanlar

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Evinizde ferah ve geniş bir ortam oluşturmak istiyorsanız tüm ölü alanları resimdeki gibi niş alanlar haline getirip dekorasyon içine katmalısınız. Bu sayede eviniz daha fonksiyonel daha şık ve daha ferah bir ev haline gelerek görenlerin hayranlığını kazanacaktır.

Aydınlık tasarımlar

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Ferah bir dekorasyon için evinizin aydınlık olması şarttır. Eğer gün ışığı ile doğal bir şekilde aydınlatma sağlayabiliyorsanız dekorasyonunuzu bu doğallığa uygun bir şekilde yapmalı, eğer doğal aydınlık yerine yapay aydınlatma sağlayabiliyorsanız seçeceğiniz aplikler ile doğallığı ve ferahlığı sağlamalısınız.

Mutfak ve salon bütünlüğü

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Evinizde açık bir mutfak var ise yapılması gereken resimdeki gibi bütünlük oluşturacak ve aynı zamanda estetik açıdan üst düzey bir dekorasyon tasarımı yapmak ve uygulamaktır. Bu şekilde ferahlığı ve havadarlığı en üst düzeyde olan, konfor ve rahatlık açısından sizi mutlu eden bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

Açık renkler

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Oturma Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

eğer evinizin dekorasyonunda açık tonları tercih ederseniz eviniz resimdeki gibi bir çok rengin bir arada çok uyumlu bir kontrast oluşturduğu  şık bir ev haline gelecek aynı zamanda açık tonlar evinize ferahlık katacaktır. Beyazın ağırlığı ile açık tonlar uyumlu birliktelikleri ile evinizin şen ve mutlu bir yuva olmasını sağlayacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Duvar kağıtları

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Çocuk Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Evinizde boya yerine duvar kağıdı kullanmayı tercih eden biriyseniz resimdeki gibi farklı desenleri bulunan duvar kağıtlarını tercih ederek hem evinizi daha estetik bir dekorasyonlar göz alıcı bir güzelliğe sahip bir ev haline getirebilirsiniz hem de farklılığınızı ortaya koymuş olursunuz.

İşlevsellik

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Bir evin ferah ve insana huzur veren bir ev olması için resimdeki gibi her alanda işlevsel tasarımlara imza atılmış olması gereklidir. Düz bir duvardan portmanto ve bir masa oluşturarak evinizde fazla eşyaların olmasını önlemiş ve işlevsel mobilyalara sahip olmuş olursunuz.

Küçük bir evi modern ve stil sahibi göstermek için 13 fikir
Bu dairenin dekorasyonunu siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler