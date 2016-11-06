Her ihtiyacı karşılayan minik modern bir daire

Madrid şehrinde Dimensi – ON mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu muhteşem proje 120 metrekarelik bir kat planı içinde modern bir dekorasyon ve kolay yaşanabilirlik kapsamında yapılan tasarımlar ile apartman yaşamının istenildiği gibi hem modern hem de kolay olmasını sağlamış. Yapılan modern dekorasyon ve tasarım sonucundan ortalık dağınık olmaktan çıkarılmış, fonksiyonel depolama alanları, işlevsel mobilyalar, keskin beyaz duvarlar, kullanılan yapı malzemeleri ile muhteşem bir apartman dairesi ortaya çıkarılmış. Geleneksel ögelere de yer verilerek hem modern hem de geleneksel bir apartman dairesi oluşturulmuş, geçmiş ile gelecek bir arada uyumlu bir şekilde yaşatılmış. Mutfağın şık tasarımı modern bir mutfak oluşmasını ve minik apartman dairesinin her anlamıyla modern olmasını sağlamış. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz bu evi birlikte gezelim.