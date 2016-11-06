Her ihtiyacı karşılayan minik modern bir daire

Madrid şehrinde Dimensi – ON mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu muhteşem proje 120 metrekarelik bir kat planı içinde modern bir dekorasyon ve kolay yaşanabilirlik kapsamında yapılan tasarımlar ile apartman yaşamının istenildiği gibi hem modern hem de kolay olmasını sağlamış. Yapılan modern dekorasyon ve tasarım sonucundan ortalık dağınık olmaktan çıkarılmış, fonksiyonel depolama alanları, işlevsel mobilyalar, keskin beyaz duvarlar, kullanılan yapı malzemeleri ile muhteşem bir apartman dairesi ortaya çıkarılmış. Geleneksel ögelere de yer verilerek hem modern hem de geleneksel bir apartman dairesi oluşturulmuş, geçmiş ile gelecek bir arada uyumlu bir şekilde yaşatılmış. Mutfağın şık tasarımı modern bir mutfak oluşmasını ve minik apartman dairesinin her anlamıyla modern olmasını sağlamış. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz bu evi birlikte gezelim.
Apartman dairesinin yaşamı kolaylaştırması amacıyla yapılan dekorasyonda tv ünitesi duvara monte edilip, ünitenin altı ve üstü duvara monte edilmiş dolaplar ile süslenerek hem görsellik sağlanmış hem de fonksiyonel muhafaza alanları oluşturularak evin salonu dizayn edilmiş. Bu sayede fazla eşya yerleştirilmek zorunda kalınmadan bir taşla iki kuş vurulmuş. Tv ünitesinin arkası tuğla duvar desenli duvar kağıdı ile kaplanarak evin salonunda etkileyici ve zevkli bir dekorasyon oluşturulmuş.
Evin her köşesi modern bir şekilde dekore edildiği için yemek masası geleneksel ahşap yemek masası olarak tercih edilmiş ve sandalyeler ise modern sandalyeler olarak tercih edilip yemek masasına uyumlu olması sağlanmış. Bu sayede modern ve geleneksel bir arada etkileyici bir şekilde kullanılmış. Aydınlatmalar da salonun köşesinde yer alan yemek masasına özel bir şekilde yapılarak yemek odası özelliği verilmiş.
Mutfak bölümü küçük olmasına rağmen etkileyici bir şekilde dekore edilmiş. Keskin hatları olan mobilyalar şık bir şekilde yerleştirilmiş ve paslanmaz mutfak mobilyaları mutfağın görselliğini ve cazibesini artırmış. Ayrıca küçük bir saksıda yeşil bitki eklenerek mutfakta bir parça ferahlık sağlanmış.
Mutfak küçük olmasına rağmen modern bir mutfak dekorasyonuna sahip. Mutfak tezgahı işlevsel bir tezgah şeklinde tercih edilmiş ve aynı zamanda yemek masası gibi kullanılabileceği bir özellik eklenmiş. Tabureler ile mutfağın hem modern hem görsel hem de işlevsel olması sağlanarak küçük bir mutfaktan harikalar çıkarılmış.
Evin banyo bölümü modernizmin en üst seviyesinde dekore edilmiş.Modern banyo mobilyaları, modern banyo tasarımı, geniş bir ayna, açık tonlar ve şık aydınlatmalar ile evin banyosunun hem ışıl ışıl olması hem de dizayn olarak mükemmel olması sağlanarak evin en modern alanının banyo olması sağlanmış. Şık ve estetik armatürler ile modernizm desteklenmiş.
Yatak odasında diğer alanların tersine koyu renklerin hakim olduğu bir dekorasyon yapılmış. Duvarlar koyu renkli duvar kağıtları ile kaplanmış, zemin koyu renkli parkeler ile döşenerek perdeler yatak odasının iç dizaynına özgü koyu renkli perdeler şeklinde tercih edilmiş. Ayrıca duvarlara asılan tablolar ile yatak odası dekorasyonu zenginleştirilmiş.