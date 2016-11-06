현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Her ihtiyacı karşılayan minik modern bir daire

umit atdağ umit atdağ
homify İskandinav Banyo
Loading admin actions …

Madrid şehrinde Dimensi – ON mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu muhteşem proje 120 metrekarelik bir kat planı içinde modern bir dekorasyon  ve kolay yaşanabilirlik kapsamında yapılan tasarımlar ile apartman yaşamının istenildiği gibi hem modern hem de kolay olmasını sağlamış. Yapılan modern dekorasyon ve tasarım sonucundan ortalık dağınık olmaktan çıkarılmış, fonksiyonel depolama alanları, işlevsel mobilyalar, keskin beyaz duvarlar,  kullanılan yapı malzemeleri ile muhteşem bir apartman dairesi ortaya çıkarılmış.   Geleneksel ögelere de yer verilerek hem modern hem de geleneksel bir apartman dairesi oluşturulmuş, geçmiş ile gelecek bir arada uyumlu bir şekilde yaşatılmış. Mutfağın şık tasarımı modern bir mutfak oluşmasını ve minik apartman dairesinin her anlamıyla modern olmasını sağlamış. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz bu evi birlikte gezelim.

TV ünitesi

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Apartman dairesinin yaşamı kolaylaştırması amacıyla yapılan dekorasyonda tv ünitesi duvara monte edilip, ünitenin altı ve üstü duvara monte edilmiş dolaplar ile süslenerek hem görsellik sağlanmış hem de fonksiyonel muhafaza alanları oluşturularak evin salonu dizayn edilmiş. Bu sayede fazla eşya yerleştirilmek zorunda kalınmadan bir taşla iki kuş vurulmuş. Tv ünitesinin arkası tuğla duvar desenli duvar kağıdı ile kaplanarak evin salonunda etkileyici ve zevkli bir dekorasyon oluşturulmuş.

Yemek masası

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin her köşesi modern bir şekilde dekore edildiği için yemek masası geleneksel ahşap yemek masası olarak tercih edilmiş ve sandalyeler ise modern sandalyeler olarak tercih edilip yemek masasına uyumlu olması sağlanmış. Bu sayede modern ve geleneksel bir arada etkileyici bir şekilde kullanılmış. Aydınlatmalar da salonun köşesinde yer alan yemek masasına özel bir şekilde yapılarak  yemek odası özelliği verilmiş.

Mutfak

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak bölümü küçük olmasına rağmen etkileyici bir şekilde dekore edilmiş. Keskin hatları olan mobilyalar şık bir şekilde yerleştirilmiş ve paslanmaz mutfak mobilyaları mutfağın görselliğini ve cazibesini artırmış. Ayrıca küçük bir saksıda yeşil bitki eklenerek mutfakta bir parça ferahlık sağlanmış.

Mutfağın fonksiyonelliği

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak küçük olmasına rağmen modern bir mutfak dekorasyonuna sahip. Mutfak tezgahı işlevsel bir tezgah şeklinde tercih edilmiş ve aynı zamanda yemek masası gibi kullanılabileceği bir özellik eklenmiş. Tabureler ile mutfağın hem modern hem görsel hem de işlevsel olması sağlanarak küçük bir mutfaktan harikalar çıkarılmış.

Banyo

homify İskandinav Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin banyo bölümü modernizmin en üst seviyesinde dekore edilmiş.Modern banyo mobilyaları, modern banyo tasarımı, geniş bir ayna, açık tonlar ve şık aydınlatmalar ile evin banyosunun hem ışıl ışıl olması hem de dizayn olarak mükemmel olması sağlanarak evin en modern alanının banyo olması sağlanmış. Şık ve estetik armatürler ile modernizm desteklenmiş.

Yatak odası

homify İskandinav Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasında diğer alanların tersine koyu renklerin hakim olduğu bir dekorasyon yapılmış.  Duvarlar koyu renkli duvar kağıtları ile kaplanmış, zemin koyu renkli parkeler ile döşenerek perdeler yatak odasının iç dizaynına özgü koyu renkli perdeler şeklinde tercih edilmiş. Ayrıca duvarlara asılan tablolar ile yatak odası dekorasyonu zenginleştirilmiş. 

Sahip olmak isteyeceğiniz 9 ocak ve davlumbaz seti
Bu daire projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler