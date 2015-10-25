Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri

Oldukça yerel ve özgün bir adlandırma olduğunu düşündüğümüz avangart mobilya modelleri kavramı Türkçe içeriğe sahip çeşitli internet sayfalarında ve dolayısıyla Homify içinde yer alıyor. Ancak dünyanın hiçbir köşesinde söz konusu mobilyalar bu şekilde tanımlanmıyor. En azından bildiğimiz kadarıyla. Arama motorunda ya da Homify arama kutucuğunda avangart mobilya modelleri sözcükleriyle arama yapıldığında karşımıza çıkan örnekler avangard kavramının bir bakıma karşıtı olan kitsch ya da gösteriş kavramlarına daha uygun düşüyor. Çünkü bu ürünler daha ziyade klasik çizgilerin güncel ve modern yöntemlerle üretilmiş mobilyalara eklendiği, yapıştırıldığı örneklere işaret ediyor.

Avangart mobilya modelleri aslında çok da dolu bir küme olmayabilir, kendini plastik sanatlarda gösteren bu anlayışın mobilya ya da mimaride ortaya çıkması işlevi neredeyse yok sayacak bir sonuç gerektirdiğinden fazlaca doğru örnek vermek kolay olmayacaktır. Elbette avangard yaklaşımın tartışıldığı ve benimsendiği dönemlerde batıda mimari ve tasarımda da etkisi hissedilmiştir.

Avangard, öncü birlik anlamına gelir. Sanatsal olarak daha yeniye, iyi ye, güzel e, ileri ye ulaşma ve yol gösterme çabası içindedir. Sanatı dönüştürmeyi aynı zamanda kurumsal olarak onu yıkmayı amaçlar. Modern sanatın soyutlaşması, sanat için sanat meselesi hep avangard anlayışın tartışmalarıdır. Öte yandan kitsch ise bir anlamda sanatın, sanatsal estetiğin toplumdan kopuşuyla önce bir eleştirel kavram olarak ortaya çıktıysa da aslında kolay anlaşılan, çoğaltılan, kitlelerce beğenilen, sanatsal içeriği ve özgünlüğü olmayan ama güzel ve/veya gösterişli olanın temsilini yaratan taklitlerdir. Bu anlamda bizim bir arama yaptığımızda karşımıza çıkan avangart mobilya modelleri daha ziyade tarzları itibariyle kitsch olarak tanımlanabilecek mobilyalardır.

Clement Greenberg adlı sanat eleştirmeni Avangard ve Kitsch adlı eserinde bu kavramları derinlemesine analiz etmiştir, meraklıları onu araştırabilirler elbette ama Greenberg'den yapacağımız bir alıntıyla bu kafa karışıklığına bir anlam vermek mümkün: Şehirlere proletarya ve küçük burjuva olarak yerleşen köylüler etkin olabilmek için okuyup yazmayı öğrendiler, ama şehrin geleneksel kültüründen haz almak için gerekli boş vakit ve rahatlığa sahip olamadılar. Yine de, arkaplanı taşra olan halk kültürüne yönelik zevkleri kaybedip aynı zamanda yeni bir sıkıntı olanağı bulan yeni kentli kitleler, toplumun kendi tüketimlerine uygun yeni türden bir kültür sunmak üzere baskılamaya koyuldular. Yeni piyasa talebini karşılamak üzere, yeni bir mal uyduruldu: gerçek kültürün değerlerine karşı duyarsız olup, ancak belli bir kültürün sağlayabileceği farklılığa aç olanlar için düşünülmüş olan ikame kültür, kitsch.

Bu tanımlama aslında bizim bugün şehirlerimizi ve evlerimizi tanımlarken kullanılan yenilikçi, modern, sıra dışı, avangard gibi kavramların aslında bir anlamda kolajlar, maskeler ve taklitler oluştuğunu fakat bunların estetik olarak değerli gösterilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

Bir nesnenin kitsch olması onu bütünüyle değersiz de kılmayabilir ancak değerini kendine ait olmayan başka kavramlarla tarif etmeye kalkıştığımızda bir kavram kargaşası doğduğunu söylemekten zarar gelmese gerek. Ancak biz bu sefer avangart mobilya modelleri dendiğinde akla gelmesi daha tutarlı olanlara bir göz gezdirelim istedik. Mimari ve tasarımda avangard anlayış geçmişte de güncel örneklerde de daha ziyade yeni bir dile, yoruma, biçime dair arayışlarla ya da daha önce denenmemiş olanı keşfetmekle bağdaştırılabilir. Yani biçimi alışılagelenden farklı, yeni deneyleri avangart mobilya modelleri olarak tanımlamak tam olarak doğru olmasa bile şu an Türkiye'de algılanandan daha doğru bir yaklaşım olabilir.