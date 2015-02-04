Birbirinden lüks oturma odaları

İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde, yakın zamana kadar yüz ya da yüz elli yıllık ve halen kullanılmakta olan evler görmek mümkündü. Bugünse sayıları giderek azaldı, önemli bir kısmı yerini betonarme yapılara bıraktı. Buna karşın zamana direnen ve ayakta kalabilenler de yok değil. Tabi bunun olabilmesi için bu eski yapılara hem tasarım hem de mühendislik açısından sihirli değnekleriyle dokunacak modern zaman ustaları gerekiyor. Öztek Mimarlık bu modern zaman ustası görevini üstlenen önemli firmalardan bir tanesi. Şehrin dokusunda çok önemli bir yer tutan eski yapıları, orjinalliklerine uygun şekilde yeniden kullanıma kazandıran Öztek Mimarlık, bu çalışmasında da Osmanlı mimarisinin çok başarılı bir uygulamasını ortaya koyuyor.