Birbirinden lüks oturma odaları

Oturma odaları evlerimizin kalbidir. Bir evin şıklığı, kalitesi ve ruhu, oturma odasından anlaşılabilir. Bu yüzden en kıymetli mobilyalar, en zarif aksesuarlar daima oturma odalarında kullanılır. Biz de sizler için en lüks oturma odası dekorasyonlarını bir araya getirdiğimiz bir derleme yaptık. Bu birbirinden şık ve lüks oturma odaları inanıyoruz ki size de ilham verecek.
Bazı şeyleri tanımlamak güçtür, anlatmak da öyle. Onları illa görmek gerekir ne olduğunu anlamak için. İşte bu fotoğraftaki oturma odasını, sadece bir oturma odası veya salon diyerek tarif edebilir misiniz? Origami Mobilya yine lüksü, zerafet ve şıklık ile harmanlayarak, gümüş tonların parlak mor ve maviyle birlikte kullanıldığı bu muhteşem oturma odasını ortaya çıkarmış. Aynı zamanda pek çok farklı noktada kullanılan ayna detayları, ahşap zemini kaplayan antika el dokuması halı ve görkemli aydınlatma elemanlarının bir araya gelmesi de kontrast ve iddialı bir tasarım anlayışını ortaya koyuyor.
Gökdelenler artık büyük şehirlerde hayatın vazgeçilmez parçaları. Kimse onları gördüğünde yadırgamıyor. Hatta ofislerimizi, evlerimizi, şehrin manzarasına bütünüyle hakim bu dev yapılardan seçiyoruz. İnan Aydoğan Interiors imzalı bu sıra dışı oturma odasında da, iç mekan tasarımında kullanılan unsurlar, yere kadar inen pencerelerden bütün güzelliğiyle önünüze serilen şehir manzarasıyla birlikte düşünülmüş.
Lüks demek her zaman en yeni, en son, en taze tasarım trendlerini kovalamak demek değildir. Tıpkı Hakan Helvacıoğlu'nun bizlere sunduğu bu olağan üstü güzellikteki oturma odası örneğinde olduğu gibi, geleneksel detaylar ve antikalarla süslenmiş klasik bir tasarım da lüksü ve asaleti son derece başarılı yansıtabilir. Pencerelerde ve tavanda kullanılan geleneksel motifler, el dokuması halı ve el işçiliğiyle üretilmiş sanat eseri kalitesinde mobilyalarla birleşince ortaya bu tablo güzelliğinde oturma odası çıkmış.
İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde, yakın zamana kadar yüz ya da yüz elli yıllık ve halen kullanılmakta olan evler görmek mümkündü. Bugünse sayıları giderek azaldı, önemli bir kısmı yerini betonarme yapılara bıraktı. Buna karşın zamana direnen ve ayakta kalabilenler de yok değil. Tabi bunun olabilmesi için bu eski yapılara hem tasarım hem de mühendislik açısından
sihirli değnekleriyle dokunacak modern zaman ustaları gerekiyor. Öztek Mimarlık bu modern zaman ustası görevini üstlenen önemli firmalardan bir tanesi. Şehrin dokusunda çok önemli bir yer tutan eski yapıları, orjinalliklerine uygun şekilde yeniden kullanıma kazandıran Öztek Mimarlık, bu çalışmasında da Osmanlı mimarisinin çok başarılı bir uygulamasını ortaya koyuyor.
Zerafet pek çok insanda aynı şeyi çağrıştırmayabilir. Kimine son derece kaba gelen şey belki bir başkası için tam tersidir. Fakat bazen durum böyle olmaz. Her bakanın üzerinde fikir birliğine varacağı şeyler de vardır. 34 Architects'in bu muazzam çalışması da onlardan biridir demek sanıyoruz yanlış olmaz. Müthiş bir işçilik ve ince zevkin birleşimiyle üretilmiş göz alıcı parkelerden, tavandaki işlemelere, mobilyalarda tercih edilen minimal çizgiden mermer kaplama şömiyeye, gün ışığının mekanda doğru şekilde dağılmasına yardım eden tasarım zekasından yumuşak gece aydınlatmasına varana dek, mükemmel bi uygulama.
Oturma odanız bazen yalnız eşinizle oturup bir şeyler içmeniz, bazense arkadaşlarınızla toplanıp bağıra çağıra maç izlemeniz içindir. Ama bazen de sabaha kadar sürecek kalabalık bir doğum günü partisi yapmak istersiniz. MHD Design Group'un tasarladığı bu görkemli salon, bütün arkadaşlarınızı aynı anda rahatlıkla ağırlayabilir. Rahat deri koltuklar, minimal ahşap sehpalar, tavanda ve duvarlarda endüstriyel çizgide detaylarla birlikte kullanılmış.