8 küçük evin harika dış cephesi

Küçük bir ev illa silik olacak diye bir şart yok. Küçük evler de dikkat çekici olabilir. Bu sizin dış cephede uygulayacağınız tasarım ekleyeceğiniz detaylarla ilgili. Duvarların doğru renge boyanması, aydınlatma, farklı türde ağaç ve bitkiler, evinizde gerçekten fark yaratabilir.
Küçük bir evin dış cephenin güzelliği, çok fazla farklı şeyle donatmayın. Az ama öz her zaman iyidir. Sadelikten yana olun ama tabii onu özel kılacak bir dokunuşu da ihmal etmeyin.
Bu evin dış cephesi çok net hatlara sahip modern bir dış cephe. Bu tarzın pek çok kişiye uyduğunu söyleyebilirim. Dış cephenin baş rolünde çok estetik duran giriş kapısı var. Kapının ortasında tepeden aşağıya aynalı bir kısın ve kapının yanında yarı şeffaf bir pencere var. Bu da doku zenginliği anlamına geliyor. Aynı şekilde duvarlarda da bir doku zenginliği var. Yukarınınki ayrı tonda, aşağı katta her yeri bej pembe arası bir renkte. Ama giriş bölümüyle garajın üstü farklı çizgilere sahip. Yerlerdeki mavi renk ise canlılık katmış ve cephe rengiyle güzel bir kontrast yaratmış.
Bu modern ve net çizgilere sahip cephede geniş bir kapı bulunuyor. Kapının enine çizgili modeli kapıya bir ağırlık katmış. Beyaz mozaiklerden oluşan yürüyüş yolu sayesinde, üzeri ahşapla kaplı beton basamağa ulaşıyor ve içeri giriyorsunuz. Kapı ve basamağın üzerindeki ahşap kaplamanın sıcaklığı beton ve camdan dış cephenin soğukluğunu dengeliyor. Cephenin bir diğer unsuru da yerdeki çimler, tarh ve saksıda duran bitkiler.
Dış cephe iki farklı renkte boyanmış. Kapıyı da çerçeveleyen dikine koyu renk bölüm ve bir ağırlık kazandırmış. Giriş kapısı önündeki ark ise doğal taşlarla kaplanmış. Onun dışında giriş yolu da çimlere gömülmüş, ince uzun beton basamaklar da bir başka doku oluşturuyor. Do ve malzeme farkı bu cepheye çok şey katıyor.
Dış cepheyi güzelleştirmenin ilk şartı cepheyi boyamaktır. Boya konusunda bir profesyonele danışabilirsiniz.
Bu dış cephede farklı form ve çizgilere rastlıyoruz. Üst kat penceresi kemerli bir yapıya sahip ama bu form diğer pencerelerde kullanılmamış. Balkon demirlerinin dikine çizgileri cepheye hareketlilik kazandırıyor. Çift kanatlı giriş kapısında beyaz tercih edilmiş. İyi ki de edilmiş çünkü beyaz evin insanı sıcacık sarıveren kiremit rengiyle çok hoş bir kontrast oluşturmuş. Kompozisyon, kapının önündeki içi kuru başaklar dolu saksıyla tamamlanıyor. Bitkiler eve doğallık katmış.
Çok net çizgilere sahip betonarme evin giriş kapısı ve giriş platformunu kaplayan ahşap, eve rustik bir hava vermişler. Kapının çizgileri dikine, platformunkiler enine. Böylece ortaya bir hareket çıkıyor. Evin girişini en çok etkileyen şey ise aydınlatma. Tavandaki spotlar ve bir duvar apliği giriş yoluna podyum görüntüsü kazandırmış.
Tek katlı bu evin girişi insanın içine ısıtıyor. Siyah panelle kaplı çatı iki adet demir sütunla destekleniyor. Karşıdan bakıldığında ise kapıya çerçeve oluyorlar.İki kanadı cam kapının korkuluklara estetik bir destek sağlıyor. taş bir yürüyüş yolu ve çimenler de dış cephe kompozisyonuna destek oluyor. Küçük fidanlar bu dış cephenin güzelliğinde önemli bir pay sahibi.
Bu sade cephe, sanki üzerinde çok çalışılmış bir çok dış cepheden daha güzel duruyor. Eski model fayanslarla döşenen yerde mavi beyaz hakim. Bu mavi karolar, kapının mavi rengine göz kırpıyor. Yeşil bitkiler ise bu evde olmazsa olmazlardan. Ortama güzellik katan bu bitkiler kokusu da o iki sandalyede oturan kişilerin burunlarına bayram ettiriyordur. Sandalye demişken, sandalyeler çizgileriyle nasıl da bu eski evin cephesiyle bütünleşmişler.
Eski bir han girişine benziyor değil mi? Oysa bu bir evin girişi. Tuğla ve taşlarla örülmüş duvar ve arklı tahta kapı çok büyük uyum içinde. Kapının metal tokmakları da çok orijinal görünüyor. İki yan duvardaki fenerleri, yerde duran çömlek ve eski kafes de kompozisyonu tamamlıyor. Üstte yatay giden barda asılı zilleri gördünüz mü. Rüzgarda sallanan bu zillerin çıkaracağı sesler de dış cephe unsurlarına dahil edilmeli sanırım.
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