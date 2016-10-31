8 küçük evin harika dış cephesi

Küçük bir ev illa silik olacak diye bir şart yok. Küçük evler de dikkat çekici olabilir. Bu sizin dış cephede uygulayacağınız tasarım ekleyeceğiniz detaylarla ilgili. Duvarların doğru renge boyanması, aydınlatma, farklı türde ağaç ve bitkiler, evinizde gerçekten fark yaratabilir.

Küçük bir evin dış cephenin güzelliği, çok fazla farklı şeyle donatmayın. Az ama öz her zaman iyidir. Sadelikten yana olun ama tabii onu özel kılacak bir dokunuşu da ihmal etmeyin.