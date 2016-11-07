Balkon ve teraslar için 5 şahane tadilat fikri

Balkon ve teraslar yalnızca evin dışarıya açılan kapısı görevi değil aynı zamanda güzel havaları değerlendirmek için uzun saatler geçirebileceğiniz bir dinlenme alanı veya fazladan bir oda işlevi de görür. Eğer siz de balkon ve teraslarınızı sık kullanmak ve hatta onu şık bir odaya çevirmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 5 balkon ve teras tadilatı tanıtacağız. Öncesi ve sonrası fotoğrafları ile derlediğimiz bu tadilat örnekleri, bahar temizliği için kolları sıvadığınız şu günlerde, size balkon ve teras yenilemesi için ilham verebilir. Basit bir tadilat, bakım veya bitkilendirme çözümleri ile en küçük balkonları bile bir cennet bahçesine çevirebilir, evinize keyifle kullanacağınız bir alan kazandırabilirsiniz.
Balkon ve teras dekorasyonunuz için daha fazla örnek bulmak isterseniz “Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İlk olarak bu eski ve döküntü terasla başlayalım. Ev sahipleri yalnızca terası değil evin bütün iç ve dış mekanlarını sıkı bir yenilemeden geçirmişler. Kirli duvarlar, paslı kapılar, kirli zemin ve eski eşyalarla dolu bu terasın tadilattan sonraki haline bir bakalım.
Evin bütün dış cephesini yenileten ev sahipleri teras için de iyi bir çözüm bulmuşlar. Dış cepheyi tamamen çevreleyecek şekilde genişletilen terasın zemini de çim halı kaplanmış. Evin yenilenen beyaz dış cephesiyle birlikte ferah bir bahçe havası kazanan bu teras basit birkaç bahçe mobilyasıyla muhteşem bir alana dönüşebilir.
Uzun ve geniş bir yapıya sahip olmasına rağmen bakımsız görüntüsüyle oldukça kullanışsız duran bu balkonu baştan sona değiştirecek çözüm ahşap dış mekan zemin kaplamalarında yatıyor. Son haline birlikte bakalım.
Balkonun sadece zemini değil yan duvarları da dış mekan yer döşemesi ile temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşmuş. Ahşap döşeme panellerini zeminde ve yan duvarlarda kullanmakla yetinmeyen uzmanlar bir de oturma bankları tasarlamışlar. Hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu uygulamayı siz de değerlendirebilirsiniz. Beyaz renk sayesinde ferah bir görüntü kazanan bu balkonda akşam çayı içmek çok keyifli olmaz mıydı?
Almanya'lı bu firma eski ve boş balkonları sahibinin ihtiyaçları ve bütçesi doğrultusunda muhteşem yaşam alanlarına çevirmiş. Firmanın diğer işlerini görmek için sayfasına tıklayabilirsiniz. Bu örnekte ise, iki sandalyeden başka eşya sığmayacakmış gibi görünen bu küçük balkonun geçireceği değişime bakalım. 2 metrekarelik balkonun nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız.
İlk olarak zemine ahşap dış mekan parkeleri döşeyen ustalar, demir korkulukları da şık bir branda ile çevirerek balkonun ana hatlarını tamamlamışlar. Siyah ve krem renklerinin kontrast uyumunu kullanan tasarımcı bu uyumu koyu renk ahşapla birleştirerek ortaya güzel bir dizayn çıkarmış. Ayrıca korkuluklara bir asma saksı ve bir de asma mangal tablası ekleyerek balkonu oldukça kullanışlı bir alan haline getirmiş. Siyah bir masa ve rahat oturma bankı ile o bomboş balkon adeta sevimli bir odaya dönüşmüş. Siz de balkonunuzu yenilerken bu özelliklerin bir kısmından faydalanabilirsiniz. Daha detaylı dekorasyon fikirleri için dekoratörlere de danışabilirsiniz.
Oldukça eski ve bakımsız görünen bu balkondan işe yarar birkaç eşya çıkarmak mümkün. Vintage bir havası olan eski masa sandalye takımını basit bir bakımla şık bir hale getirmeniz mümkün. Ayrıca saksıları da bitkilendirme için değerlendirebilirsiniz. Bakalım uzmanları balkonu nasıl değiştirmişler.
Duvarları, zemini, korkulukları ve mobilyaları tamamen değiştirilen balkonun görüntüsü hayranlık uyandırıcı. Şehrin en kalabalık sokaklarından birinde bile yaşıyor olsanız bu balkon size ferah bir nefes verebilir. Çim zemin ve bol sayıda bitkilendirme çözümü ile cennete dönen bu balkonu daha yakından inceleyin.
Bu ilgi çekici yenileme de ülkemizde bulunan bir eve ait. Boş ve bakımsız görünen bu balkonun son haline gelin birlikte göz atalım.
Zemini ve duvarları detaylı bir tadilattan geçen balkonun korkuluklarına ise katlanır cam balkon yapılmış. Bu sayede kışın kış bahçesi olarak yazın ise balkon olarak kullanılabilecek. Şık ve sade birkaç bahçe mobilyası ile tamamlanan dekorasyon ilham verici güzellikte.