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Evde vakit geçirmeyi ve konforu sevenler için 27 şahane salon fotoğrafı

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homify Modern Oturma Odası
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Kimileri evden çok dışarıda vakit geçirmeyi sever ve onları eve bağlayacak güzelliklere ya da ortama çok önem vermezler. Ama çoğunluk olarak niteleyebileceğimiz diğer gruptaki insanlar için evlerinde rahat, huzurlu, mutlu ve konforlu vakit geçirmek çok ama çok önemlidir. Bu yüzden özellikle de salon ve oturma odalarına çok özen gösterilir, her şeyin mükemmel olması için çaba harcanır. 

İşte biz de bu yazımızca evde konforla ve rahatlıkla vakit geçirmek isteyen okurlarımız için şahane örnekler ve ev dekorasyonu fikirlerinden bir derleme hazırladık. İşte kimi küçük, kimi de büyük evlerden, farklı tarz ve yaklaşımlara sahip salon fikirlerinden küçük bir derleme.

1. Klasik ve zarif

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Oturma Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

2. Aynalarla gelen güzellik

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

3. Ekstra renkle canlanan salon

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

4. Minimalist bir sadelik

CASA EN SAN ISIDRO, Arq. PAULA de ELIA & Asociados Arq. PAULA de ELIA & Asociados Modern Oturma Odası
Arq. PAULA de ELIA &amp; Asociados

Arq. PAULA de ELIA & Asociados
Arq. PAULA de ELIA &amp; Asociados
Arq. PAULA de ELIA & Asociados

5. Gün ışığına doyuran salon

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Oturma Odası
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

6. Doğayla iç içe bir yaşam

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

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7. Retro esintili modern

Planalto, FCstudio FCstudio Modern Oturma Odası
FCstudio

FCstudio
FCstudio
FCstudio

8. Özel tasarım aksesuarların salona kattıkları

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Oturma Odası
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

9. Açıkhavada farklı dokuların dansı

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Rustik Duvar & Zemin Demir/Çelik Turuncu
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

10. Minik ama konforlu oturma alanı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

11. Baş döndürücü bir eklektisizm

Rincón renovado!, Estudio 17.30 Estudio 17.30 Eklektik Oturma Odası
Estudio 17.30

Estudio 17.30
Estudio 17.30
Estudio 17.30

12. Yüksek tavan, avizeler ve görkemli dekorasyon

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

13. Duvarda taş uygulamasıyla olağandışı hale gelen bir salon

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Modern Oturma Odası
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

14. Klasik ama çok da rahat

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Oturma Odası
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

15. Minimal bir modernlik

M-Design Room divider, Anglia Fireplaces & Design Ltd Anglia Fireplaces & Design Ltd Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd

M-Design Room divider

Anglia Fireplaces & Design Ltd
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd
Anglia Fireplaces & Design Ltd

16. Rustik esintili kır evi konforu

Loo Mapu, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos Kırsal Oturma Odası
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

17. İnsanın aklını alan bir ihtişam ve rahatlık

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Oturma Odası Beyaz
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

18. Doğal tonlarla gelen ağırbaşlı hava

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Oturma Odası
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

19. Bir loft havadarlığı

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos Rustik Oturma Odası
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

20. Duvar süslemeleriyle gelen kendine özgü atmosfer

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño Modern Oturma Odası
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

21. Genç işi bir daire

CASA PORTAL 2015, PSV Arquitectura y Diseño PSV Arquitectura y Diseño Modern Oturma Odası
PSV Arquitectura y Diseño

PSV Arquitectura y Diseño
PSV Arquitectura y Diseño
PSV Arquitectura y Diseño

22. Elegan ve modern

Квартира в "Ark Palace", Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Minimalist Oturma Odası
Kristina Petraitis Design House

Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House

23. Bir renk infilakı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

24. Minimalist şıklık

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Oturma Odası Ahşap
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

25. Açık planlı yaşam

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos Minimalist Oturma Odası
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

26. Salon bitkilerine sıradışı bir yorum

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects Eklektik Oturma Odası
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

27. Rahat ve huzurun sembolü

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

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