Her evde işe yarayacak akıllı mutfak çözümleri

Mutfağınızda pratik bir şekilde ürünleri ölçmenizi sağlayan bu aparat oldukça kullanışlı. Örnek görselde görüldüğü gibi spagetti miktarını belirlemede ve sonra benzer ölçeklerle aynı yemekleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacak ve işlerinizi kolaylaştıracak.

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