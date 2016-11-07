Her evde işe yarayacak akıllı mutfak çözümleri

Mutfaklarda işlerimizi kolaylaştıracak akıllı mutfak çözümlerine ihtiyaç duyarız. Günlük rutinler arasında koştururken yaratıcı fikirlerle tasarlanan bazı ürünleri sandığımızdan daha fazla kullanılır. Küçük ama işlevsel bir ihtiyacı karşılayabilen bazı mutfak ürünleri hayatımızı kolaylaştırır. Bu yazımızda birbirinden ilginç ve özgün fikirlerle mutfak çözümlerine yer verdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Elektrikli mutfak aletlerini kullanmak için priz sayısı yeterli olmayabilir, ya da kablo mesafesi yetersiz kalabilir. Bu gibi şikayetleri uzatma kablosu ile gideriyorsanız bir de bu modeli deneyin. tezgah altına gizlenebilen, ihtiyaç duyulduğunda kullanım için çekebileceğiniz bu priz modeli akılcı tasarlanmış. Özellikle çocuklu evler için mutfak güvenliğini sağlamada etkili bir araç olarak değerlendirilebilir.
İstenildiğinde kesme tahtası olarak kullanılabilen bu raf sistemi, ihtiyaç duyulmadığı takdirde gizlenebiliyor. Sürgülü sistemlerle pratik kullanım olanakları sunan raflar, kesme tahtası, masa ya da tezgah uzantısı olarak değerlendirebilirsiniz.
Yaratıcı fikirlerle mutfak dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız örnek aydınlatma aksesuarı ve benzeri fikirler ilginizi çekebilir. Fincan lamba aksesuarı ile hem şıklık katabilir, hem de özgün bir tasarım fikri olarak değerlendirebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda evinizde bulunan bir fincanı oyabilir, teknik işlerini bir uzmana yaptırarak kendi mutfağınıza özgü fincan lambalarınızı tasarlayabilirsiniz.
Portatif kullanım olanakları sunan mutfak eşyaları geniş ya da dar mutfaklarda birçok ihtiyacı karşılayabilir. Tekerlekli masayı çok amaçlı kullanabilir, mutfak düzeni sağlama işini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Ahşap tekerlekli masa modellerini mutfağınızın stil ve tarzına göre tasarlatabilir, uyum ve ahenk sağlayan renklere boyatabilirsiniz.
Bu mutfakta dolaplar nerede? Özgün ve çarpıcı bir sunum yapmanızı sağlayan sihirli duvar, tencere ve tavaları adeta bir mıknatıs gibi duvara sabitliyor. Mutfak dolaplarını elbette depolama ihtiyacı için kullanmaya devam ederken, mutfağınızda uygun bir duvarı manyetik plaka için ayırabilirsiniz.
Birçok mutfak eşyasını tek çekmecede akılcı yöntemlerle depolama olanağı sunan bu model, mutfak düzeni oluşturmada oldukça etkili ve çarpıcı bir yöntem izliyor. Porselen tabaklarınızı dolaplardan kaldırıp, pratik bir şekilde alabileceğiniz geniş çekmecelere yerleştirmeye ne dersiniz?
Özellikle çocuklu bir evde yaşıyorsanız hijyenik bir mutfak ve güvenlik ön planda tutulmalıdır. Gizlenebilen mutfak objeleri çocukların güvenliği için hayat kurtarıcı bir niteliğe sahiptir. Sürgülü sistemlerle pratik bir şekilde çekilebilen bu çöp kutularını kullanmak, ayrıca mutfak düzeni sağlamada etkili ve estetik bir yöntemdir.
Mutfak objelerini hem estetik birer öğe olarak sunmanızı hem de zemin alanından yer kazanmanızı sağlayan askılıklar kullanabilirsiniz. Dekoratif raflarla birlikte askılıklar sıklıkla kullanılan eşyalara pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.
İhtiyaca göre tezgah uzantısı bir tabla oldukça kullanışlıdır. İsteğe göre mutfak masası, tezgah ya da kesme-doğrama alanı olarak değerlendirilebilir. Tezgah uzantısı için alt raflar da pratik bir şekilde depolama ihtiyacını karşılar. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Pratik bir şekilde şişe kapaklarınızı açmanıza yardımcı olacak bu aparatlar, aynı zamanda şık ve sevimli duvar dekorları oluşturmanızı sağlıyor. El altında kolaylıkla iş gören bu modeller hem evler hem de iş yerleri için şık tasarımlara sahip. Farklı konseptlerde tasarlanabilen bu modelleri ahşabın sıcak renk tonları ile mutfağınıza ahenk katabilir.
Mutfağınızda pratik bir şekilde ürünleri ölçmenizi sağlayan bu aparat oldukça kullanışlı. Örnek görselde görüldüğü gibi spagetti miktarını belirlemede ve sonra benzer ölçeklerle aynı yemekleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacak ve işlerinizi kolaylaştıracak.
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