Mutfağınız için 8 ekonomik çözüm

Mutfak evin kalbidir ve iyi çalışan bir kalbin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Kalbin daha da güçlü ve tarz sahibi bir şekilde çarpması için bazı bakım ve yenilemelere ihtiyaç duyduğu kesindir. Ama bu yenilemeler ve bakım çalışmaları çok pahalı olacağı düşüncesiyle ev sahiplerini korkutabilir.
Ama hemen umutsuzluğa kapılmayın. Bu yenileme çalışmalarının faturaları işçilik maliyetlerinden değil, büyük oranda malzeme seçimlerinden dolayı şişer. Ama bazı akılcı fikirlerle bu masrafları düşürmek mümkün olabilir. Bizde bugün bu konuya yoğunlaştık ve size mutfağınızı yenilemeyi ekonomik hale getirecek çözümler sunmaya karar verdik. Mutfak tadilatından korkan ev sahipleri bu yazı, sizin kaygılarınızı ortadan kaldıracak bilgiler içeriyor.
Mutfağı yenilemek deyince, bu işin ana başlıklarından biri de tezgahların yenilenmesidir. Çünkü mutfak tezgahı mutfağı gösteren önemli unsurlardan biridir. Ama bir çok kişiye göre mutfak tezgahını yenilemek epeyce pahalı bir iştir.
Oysa mutfak tezgahı için o kadar çok malzeme seçeneği var ki, yapacağınız masraf bu malzemelerden hangisini seçeceğinize göre inanılmayacak ölçüde değişebilir. Tezgahınızı fayansla kaplayabilir, ahşaptan yapabilir, mermer ya da granit tercih edebilirsiniz. Ancak bu saydığım malzemelere göre çok daha ucuz bir malzeme olan laminantı seçerseniz mutfak tezgahının maliyeti beklemediğiniz oranda düşer. Üstelik laminant yüzeylerde istediğiniz malzeme efektini seçmek de mümkün. Bu konuda bilgi almak için tıklayın.
Mutfak tezgahınızın sağlam olmasını ve çarpıcı görünmesini istiyorsanız, beton bir mutfak tezgahı düşünebilrsiniz. Bu tür bir tezgah maliyetleri de düşürecektir. Neticede beton tezgahı kaplamak için bir şeye gereksinim duymazsınız.
Beton tezgahlar çeşitli tarzlarla uyum sağlayabilirler. Örneğin endüstriyel ve minimalist tarzlara çok yakışırlar. Beton bir mutfak tezgahını kendiniz bile yapabilirsiniz.
Görsel olarak güzel görünen ve dayanıklı tezgah çözümlerinden biri de fayansla kaplı tezgahlar. Fayans mutfağınızı güzelleştirirken kullanabileceğiniz hesaplı bir malzeme. Ama şunu da aklınızdan çıkarmayın. Fayans tezgahların tamiratı sıkıntı yaratabilir. Tezgahtaki fayanslara bir şey olursa, fayansın aynısını bulmanız zor olabilir.
Mutfak dolapları için ahşap çokça tercih edilir ancak sizin ahşap için yeteri kadar bütçeniz yoksa MDF'yi düşünebilirsiniz. MDF(Medium Density Fireboard-Orta Yoğunluklu Fiber Levha) artık ağaç liflerinin reçine yardımıyla preslenip sıkıştırılmasıyla elde ediliyor. MDF hesaplı olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda ahşap gibi sıcaklık ve nemden etkilenmiyor, daha az özen gerektiriyor ve bakımı da ihtiyaç duymuyor. Üstelik MDF'yi de istediğiniz görüntüde laminantla kaplamanız mümkün.
Dayanıklı, uzun ömürlü… İşte betonu güzel kılan özellikler. Hele bir de mutfak tezgahınız da betonsa yerlerin beton olması estetik olarak da harika bir sonuç çıkaracaktır.
Yerlerin parlak ya da mat biçimde beton olması minimalist ve endüstriyel tarzdaki mutfaklara çok yakışır. En önemlisi de, beton bir zemin, diğer bütün çözümlerden daha az maliyetli olacaktır. Bu da mutfağı yenileme konusundaki korkularınızı hafifletecektir.
Hesaplı bir zemin malzemesi olsun, hem de doğal taş bir zemin gibi ya da seramik bir zemin gibi ya da ahşap bir zemin gibi görünebilsin mi istiyorsunuz. O halde sizin için doğru cevap laminantta gizli.
Ayrıca laminant malzemenin döşenmesi de son derece kolay ve kısa sürede halledilebiliyor. Bakım ve temizliği de çok kolay.
Eğer hem hesaplı, hem de çevreci bir mutfak hayal ediyorsanız, yer döşemenizi linol malzemeyle yapmanızı öneririz. Kalın bir muşambaya benzese de, linol yenilenebilir ham maddelerden yapılıyor. Linolün içinde bezir yağı ve toz halinde mantar ve talaş kullanılıyor.
Linolün modası geçmiş gibi de düşünmeyin. Her geçen gün piyasaya farklı renk ve desenlerde linol çıkıyor. Muhakkak yeni trendlere uygun bir linol deseni bulabilirsiniz.
Mutfağınızın duvarlarını tuğlayla örüp, sıva ve boya masrafından kurtulabilir, böylece de mutfak tadilatınızı ucuza getirmiş olabilirsiniz. Ayrıca açıkta tuğla duvarlarla mutfağınıza rustik bir hava da katabilirsiniz. Üstelik bu rustik tarzı tamamlamak için mutfak masası ve sandalyeleri ikinci el eşyalar satan bir dükkandan alıp elden geçirebilirsiniz. Bu da yine maliyetinizi düşürecektir.
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