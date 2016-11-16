Size şehri terk ettirecek 8 muhteşem rustik ev

Etrafı orman ve dağlarla çevrili bu evin ana malzemesi ahşap. Tam anlamıyla rustik tarza uygun bu evde emprenyeli ahşap kullanılmış. Yüzde yüz doğal olan ev insanı şehirden uzakta, doğayla bütünleşmeye davet ediyor.

Evin içine dair fotoğrafımız yok ama biz gördük. Bu evin içinde de her ayrıntının ahşaptan olması kimseyi şaşırtmaz sanırız. Evde ahşap dışında bir malzeme kullanılan yerler çatı ve pencere çerçeveleri olmuş. Böyle bir ortamda, bunun gibi bir ev sahibi olmak için şehirdeki hayatınızı rahatlıkla bırakmaz mıydınız?