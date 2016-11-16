Size şehri terk ettirecek 8 muhteşem rustik ev

Bu sefer dağlara, kırlara gidiyoruz. Öyle evler göreceğiz ki, şehirden kaçmak isteyeceğinize eminiz. Dağların serinliğine, kırların temiz havasına hazır mısınız?
Şehrin keşmekeşi ve gürültüsünden uzak noktalarda tasarlanmış bu evler çevreyle uyum yaratmak için modern ve geleneksel bir anlayışla yaratıldı. Rustik tarz hem insanı stresten uzak tutar, hem de modern kullanışlı ve işlevsel olabilir. Haydi gelin bu rustik kulübelerden, modern kır evlerine kadar uzanan bu seçkiye hep birlikte bakalım.
İnce gövdeli ağaçların kullanıldığı bu kütük ev, klasik bir kütük kulübenin çok ötesine geçmiş vaziyette. Giydirme çatıları ve farklı katmanlarıyla bir şatoyu andıran ev, herkesin düşlerini süsleyecek cinsten. Önündeki geniş bahçede yemyeşil çimleri seyre dalabileceğiniz iki farklı verandaya sahip evin, cumba biçiminde uzanan bölümü sayesinde aynı zevkten kışları da mahrum kalmayacaksınız.
Etrafı orman ve dağlarla çevrili bu evin ana malzemesi ahşap. Tam anlamıyla rustik tarza uygun bu evde emprenyeli ahşap kullanılmış. Yüzde yüz doğal olan ev insanı şehirden uzakta, doğayla bütünleşmeye davet ediyor.
Evin içine dair fotoğrafımız yok ama biz gördük. Bu evin içinde de her ayrıntının ahşaptan olması kimseyi şaşırtmaz sanırız. Evde ahşap dışında bir malzeme kullanılan yerler çatı ve pencere çerçeveleri olmuş. Böyle bir ortamda, bunun gibi bir ev sahibi olmak için şehirdeki hayatınızı rahatlıkla bırakmaz mıydınız?
İki katlı ev ilk bakışta insanı kendine hayran bırakıyor. Tavanları ve zeminlerinde ahşap kullanılan evde içten merdivenle iki kat arasındaki bağlantı sağlanıyor. Beton, tuğla ve ahşabın bir arada başarıyla kullanıldığı bu ev, rengiyle de insana huzur veriyor.
Evin bahçe düzenlemesinin de insanın aklını baştan çıkardığına şüphe yok. Evin verandasının gölgesinde geçirilecek yaz günleri ve çimenlerinde akşamüstü yapılacak mangal partileri insanın aklına şehirden firar etme düşünceleri getiriyor. Bu evin peyzajı hoşunuza gittiyse ve siz de bahçenizi düzenlemek istiyorsanız, uzmanlarımıza danışın.
Daha önce gördüğümüz iki eve göre küçük olsa da bu ev de insanda güzel duygular uyandırabiliyor. Arka taraftaki sık ormanlık alanın orta yerine yapılan evde ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Böylece ortaya modern ve gelenekselin uyumu çıkmış.
Bu küçük eve bir kulübe de demek mümkün ama iki kişilik bir aile ya da bir çift için doyumsuz hafta sonları sunabilir. Yuvarlak hatlı çatının karakter kazandırdığı ev kerpiç ve ahşap malzemeden yapılmış. Kerpiç malzeme sayesinde kışları sıcak, yazları serin kalabilen evde yakıt masrafı da minimuma düşüyor. Ev renk olarak içinde bulunduğu yeşil ortamla bütünlük sağlıyor.
Bu mimari şaheser tahmin edebileceğiniz gibi sıcak bir iklimde bulunuyor. Soğuk bir coğrafyada bu kadar camın bulunduğu bir bina hiç de akılcı olmazdı. Ahşap ve doğal taşlar ve camdan başka hiç bir malzemenin çatısı ise ısı yalıtımı sağlayan özel bir malzemeden yapılmış. Geniş pencereler evin içinin son derece aydınlık olmasını sağlıyor.
Birçoğumuz şehri terk etmek isteriz ama şehrin getirdiği konfora da öyle alışmışızdır ki, onları bırakmak zor gelir. Doğada ahşap ve doğal taştan yapılmış bir ev herkese cazip gelmeyebilir. En başta böyle bir evin temelsiz olduğu ve sağlam olduğu konusunda bir takım kaygılar çıkabilir. Her ne kadar içinde bulunduğu doğal ortama uyum sağlamasa da, bu örnekteki gibi tamamen betonarme bir ev için de şehirden kaçmanız mümkün.
İki katlı evin tamamında ahşap kullanılmış. Abanoz ağacıyla yapılmış evde çok sayıda pencere bulunuyor. Eve alt kattaki çift kanatlı sürgülü kapıdan giriliyor ve ikinci kat için içerideki merdiven kullanılıyor. Çatının kendine has biçime eve farklı bir karakter kazandırıyor.
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