Herkesin hoşuna gidecek 8 giyinme odası

Büyük bir eve sahip olmanın kendisi zaten bir lüks. Hele bir de kıyafetlerinizi düzenli ve bir arada tutacak bir giyinme odası varsa, buna lüksün karesi denir.
Derli toplu bir ev insanı mutlu eder. Dağınık bir evde insanın psikolojisinin sağlam kalması beklenemez. Giyinme odası da evin derli toplu olmasına yardım ederek bir bakıma ruh sağlığınızı korumanıza katkıda bulunur. Ayrıca giyinme odasının avantajlarından biri de tüm kıyafet, ayakkabı ve aksesuarların aynı anda gözünüzün önünde olmasıdır. Yani ne giyeceğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Giyinme odaları çok farklılık gösterebilir. Evin planı, ne kadarlık bir alanın müsait olduğu, bütçe ve kişisel zevkler gibi hususlar giyinme odalarında birbirinden farklı kılar. Bu yazımızda size ilham verecek giyinme odaları derledik. Eğer giyinme odası yapmayı ya da mevcut giyinme odasında tadilata gitmeyi düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre.
Farklı tarzların bir araya geldiği sıcak bir mekan. Giyinme odaları çoğu zaman ev ahalisi dışında birinin girdiği bir yer değildir ve dolayısıyla dekorasyonunda son derece özgür olunabilir. Bu giyinme odasında da böyle davranıldığını fark etmek mümkün. Tüylü halı, rengarenk koltuk ve puf, romantik perdeler, şeffaf makyaj sandalyesi hemen göze çarpıyor. Ayarlanabilir ışıklandırmayla da istendiğinde loş, istendiğinde aydınlık bir ortam yaratmak mümkün.
Modern, kullanışlı ve işlevsel bir giyinme odasında her şey gözünüzün önünde ve elinizin altında olmalı. Bu giyinme odasında da öyle. Giyinme odası sahibi ev sahibi genellikle evli ya da ilişki sahibi biridir. Bu durumda giyinme odasının çiftlerden her birine ayrılmış bir bölümü olması, sabah telaşla hazırlanırken aksaklıklar çıkmasının önüne geçer. Ahşap bir giyinme odası çözümü için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Modern, yenileyici ve hesaplı. Tüm yatak odası kullanım alanını bir duvarla ikiye bölerek minimalist bir giyinme odası yaratılmış. İşlevsel ve kullanışlı bir çözüm olmuş. Tabii bu odanın boş hali. Giyinme odasına birkaç depolama çözümü yerleştirildiğinde lüks bir giyinme odasıyla yapılabilecekleri burada da yapmak mümkün olur.
Zevk ve ihtiyaçlara göre çok farklı biçimlerde giyinme odası tasarlamak mümkün. İster askılıkları fazla tutun, isterseniz de daha fazla çekmece tercih edin. Tüm bu isteklere göre giyinme odanızı tasarlayabilirsiniz. Bu örnekte olabildiğince çok çekmeceye yer verilmiş. Giyinme odasının sürgülü kapıları da renkli camdan yapılınca dışarıdan bakılınca tüm giyinme odası rengarenk görülüyor. Çok hoş bir etki uyandırılıyor.
Az önce de belirttiğimiz gibi, askı, raf ya da çekmece oranını siz belirleyebilirsiniz. Bu giyinme odasında kapalı raf ve çekmeceye yer verilmemiş. Böylece giyinme odasındaki tüm giysi ve aksesuarlar tek bakışta görülebiliyor. Büyük ve geniş raflar sayesinde en büyük sorunlardan biri olan ayakkabıların saklanması sorunu da ortadan kalkmış.
Modern ve dışa dönük bir tasarım. Cam her zaman insanın içini ferahlatır ama camın ardında kalanların derli toplu tutulması gerekir. Cam sürgülü kapıyla odadan ayrılan modern giyinme odası dışarıya bakan pencereyle son derece aydınlık görünüyor. Zemin döşemeleri ve giyinme odası mobilyaları açık renk olunca, odanın ferah havasına katkıda bulunuyor. Çatının koyu renkli ahşap döşemesi ise odayı tekdüzelikten kurtarıyor.
Giyinme odasına pahalı ve teferruatlı kapılar yapmak zorunda değilsiniz. Tıpkı bir moda evine giriyor şık bir perdeyle bu işi halledebilirsiniz. Perde ne kadar ağır olursa vereceği etki de o derece doğru olur. Perde için korniş benzeri bir kaydırma sisteminin yanı sıra şekildeki gibi duvara bağlı bir kordonla da işi halledebilirsiniz.
Bu giyinme odasında diğer odalardan farklı olarak, bir masa bulunuyor. Aksesuar ve takıların altındaki çekmecelerde saklandığı masanın üstü bu takıların hangisini seçeceğinize karar verirken bir vitrin işlevi görüyor.
Bu giyinme odası da yatak odasından bir raf sistemiyle ayrılmış. Herhangi bir kapı ya da perdeyle ayrılmayan giyinme adasının zemini yatak odasından farklı olarak halı dokulu bir malzemeyle kaplanmış. Tavana kadar uzanmayan raf sayesinde yatak odasının ışığı giyinme odasına sızıyor. Giyinme odasındaki ayna da tıpkı sanatçı kulislerindeki gibi güçlü ampullerle çevrili. Böylece oda son derece aydınlık.
Daha fazla giyinme odası örneği için tıklayın.