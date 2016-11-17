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Herkesin hoşuna gidecek 8 giyinme odası

Aydin Sanli Aydin Sanli
ARMARIOS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Büyük bir eve sahip olmanın kendisi zaten bir lüks. Hele bir de kıyafetlerinizi düzenli ve bir arada tutacak bir giyinme odası varsa, buna lüksün karesi denir. 

Derli toplu bir ev insanı mutlu eder. Dağınık bir evde insanın psikolojisinin sağlam kalması beklenemez. Giyinme odası da evin derli toplu olmasına yardım ederek bir bakıma ruh sağlığınızı korumanıza katkıda bulunur. Ayrıca giyinme odasının avantajlarından biri de tüm kıyafet, ayakkabı ve aksesuarların aynı anda gözünüzün önünde olmasıdır. Yani ne giyeceğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Giyinme odaları çok farklılık gösterebilir. Evin planı, ne kadarlık bir alanın müsait olduğu, bütçe ve kişisel zevkler gibi hususlar giyinme odalarında birbirinden farklı kılar. Bu yazımızda size ilham verecek giyinme odaları derledik. Eğer giyinme odası yapmayı ya da mevcut giyinme odasında tadilata gitmeyi düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre. 

Konforlu bir köşe

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Klasik Giyinme Odası Beyaz
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Farklı tarzların bir araya geldiği sıcak bir mekan. Giyinme odaları çoğu zaman ev ahalisi dışında birinin girdiği bir yer değildir ve dolayısıyla dekorasyonunda son derece özgür olunabilir. Bu giyinme odasında da böyle davranıldığını fark etmek mümkün. Tüylü halı, rengarenk koltuk ve puf, romantik perdeler, şeffaf makyaj sandalyesi hemen göze çarpıyor. Ayarlanabilir ışıklandırmayla da istendiğinde loş, istendiğinde aydınlık bir ortam yaratmak mümkün.

Her şey göz önünde

ARMARIOS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

Modern, kullanışlı ve işlevsel bir giyinme odasında her şey gözünüzün önünde ve elinizin altında olmalı. Bu giyinme odasında da öyle. Giyinme odası sahibi ev sahibi genellikle evli ya da ilişki sahibi biridir. Bu durumda giyinme odasının çiftlerden her birine ayrılmış bir bölümü olması, sabah telaşla hazırlanırken aksaklıklar çıkmasının önüne geçer. Ahşap bir giyinme odası çözümü için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Kapıların ardında değil

베란다에서 즐기는 차한잔의 여유 39py, 홍예디자인 홍예디자인 Modern Yatak Odası
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

Modern, yenileyici ve hesaplı. Tüm yatak odası kullanım alanını bir duvarla ikiye bölerek minimalist bir giyinme odası yaratılmış. İşlevsel ve kullanışlı bir çözüm olmuş. Tabii bu odanın boş hali. Giyinme odasına birkaç depolama çözümü yerleştirildiğinde lüks bir giyinme odasıyla yapılabilecekleri burada da yapmak mümkün olur. 

Raflar ve çekmeceler

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap-Plastik Kompozit Turuncu
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Zevk ve ihtiyaçlara göre çok farklı biçimlerde giyinme odası tasarlamak mümkün. İster askılıkları fazla tutun, isterseniz de daha fazla çekmece tercih edin. Tüm bu isteklere göre giyinme odanızı tasarlayabilirsiniz. Bu örnekte olabildiğince çok çekmeceye yer verilmiş. Giyinme odasının sürgülü kapıları da renkli camdan yapılınca dışarıdan bakılınca tüm giyinme odası rengarenk görülüyor. Çok hoş bir etki uyandırılıyor.

Açık raflar

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Klasik Giyinme Odası
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Az önce de belirttiğimiz gibi, askı, raf ya da çekmece oranını siz belirleyebilirsiniz. Bu giyinme odasında kapalı raf ve çekmeceye yer verilmemiş. Böylece giyinme odasındaki tüm giysi ve aksesuarlar tek bakışta görülebiliyor. Büyük ve geniş raflar sayesinde en büyük sorunlardan biri olan ayakkabıların saklanması sorunu da ortadan kalkmış. 

Camların ardında

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio İskandinav Giyinme Odası
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

Modern ve dışa dönük bir tasarım. Cam her zaman insanın içini ferahlatır ama camın ardında kalanların derli toplu tutulması gerekir. Cam sürgülü kapıyla odadan ayrılan modern giyinme odası dışarıya bakan pencereyle son derece aydınlık görünüyor. Zemin döşemeleri ve giyinme odası mobilyaları açık renk olunca, odanın ferah havasına katkıda bulunuyor. Çatının koyu renkli ahşap döşemesi ise odayı tekdüzelikten kurtarıyor.

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Sahneye hoş geldiniz

DRESSING ROOM Iggi Interior Design Modern Giyinme Odası
Iggi Interior Design

DRESSING ROOM

Iggi Interior Design
Iggi Interior Design
Iggi Interior Design

Giyinme odasına pahalı ve teferruatlı kapılar yapmak zorunda değilsiniz. Tıpkı bir moda evine giriyor şık bir perdeyle bu işi halledebilirsiniz. Perde ne kadar ağır olursa vereceği etki de o derece doğru olur. Perde için korniş benzeri bir kaydırma sisteminin yanı sıra şekildeki gibi duvara bağlı bir kordonla da işi halledebilirsiniz.

Bu giyinme odasında diğer odalardan farklı olarak, bir masa bulunuyor. Aksesuar ve takıların altındaki çekmecelerde saklandığı masanın üstü bu takıların hangisini seçeceğinize karar verirken bir vitrin işlevi görüyor.

Aydınlık

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Eklektik Giyinme Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Bu giyinme odası da yatak odasından bir raf sistemiyle ayrılmış. Herhangi bir kapı ya da perdeyle ayrılmayan giyinme adasının zemini yatak odasından farklı olarak halı dokulu bir malzemeyle kaplanmış. Tavana kadar uzanmayan raf sayesinde yatak odasının ışığı giyinme odasına sızıyor. Giyinme odasındaki ayna da tıpkı sanatçı kulislerindeki gibi güçlü ampullerle çevrili. Böylece oda son derece aydınlık.

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