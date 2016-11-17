Herkesin hoşuna gidecek 8 giyinme odası

Büyük bir eve sahip olmanın kendisi zaten bir lüks. Hele bir de kıyafetlerinizi düzenli ve bir arada tutacak bir giyinme odası varsa, buna lüksün karesi denir.

Derli toplu bir ev insanı mutlu eder. Dağınık bir evde insanın psikolojisinin sağlam kalması beklenemez. Giyinme odası da evin derli toplu olmasına yardım ederek bir bakıma ruh sağlığınızı korumanıza katkıda bulunur. Ayrıca giyinme odasının avantajlarından biri de tüm kıyafet, ayakkabı ve aksesuarların aynı anda gözünüzün önünde olmasıdır. Yani ne giyeceğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Giyinme odaları çok farklılık gösterebilir. Evin planı, ne kadarlık bir alanın müsait olduğu, bütçe ve kişisel zevkler gibi hususlar giyinme odalarında birbirinden farklı kılar. Bu yazımızda size ilham verecek giyinme odaları derledik. Eğer giyinme odası yapmayı ya da mevcut giyinme odasında tadilata gitmeyi düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre.