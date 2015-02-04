Yeşil mutfaklar

Konu mutfak dekorasyonu olunca yeşil akla gelen ilk renklerden biri değildir ama yeşil yeniden moda oldu. Yeşili nasıl kullandığınıza bağlı olarak, iç açıcı, modern, cesur ya da retro mutfaklar tasarlayabilirsiniz. Doğayla özdeşleşen bir renk olan yeşil mutfağınıza sükunet ve zen duygusu katabilir. Başka bir alternatif de parlak yeşil tonlarla ilginç bir 60'lar görüntüsü elde etmektir. Yeşilin farklı etkiler yaratabilecek çok sayıda tonu var. Bu yüzden tona karar vermeden önce iyi düşünmeniz gerekli. Mutfağınızda hangi tonun iyi görüneceğini, ya da hangi tonun hoşunuza gittiğini görünce şaşırabilirsiniz. Sizin için yeşilin türlü tonlarının farklı biçimlerde kullanıldığı bazı mutfakları derledik. Size en uygun olanı seçmek için yazımızın devamına bir göz atın.
İçinde oturma odası bulunan mutfaklar 60'ların modasını çağrıştırıyor. Resimde gördüğünüz mutfak retro lambaları ve disko toplarından esinlenmiş aynalı lambayla bir Warhol filmi dekoru gibi görünüyor. Kanepeler için de renk tayfında yeşile yakın bir renk olan turkuaza yakın bir mavi seçilmiş. Açık yeşil halı da mutfağın genel tarzına uyum sağlamış. Rengarenk yastıklar mutfakta bulunan tüm renklerin bir özeti gibi işlev görüyor. Mutfağın beyaz duvarları ise çoğunluğu parlak tonlardan oluşan renkleri dengelemeyi başarıyor. Sizce de çok başarılı bir mutfak tasarımı olmamış mı?
Bu yeşil dolaplar kesinlikle göz alıcı. Eğer biraz cesursanız, siz de dolaplarınız ya da duvarlar için bu tonu seçebilirsiniz. Ama bunu yaparsanız, mutfağınbaşka yerlerinde de nötr renkler kullanın ve bir denge sağlayın. Bu eklektik tarz rasimde küçük bir mutfakta uygulanmış ama geniş mutfaklarda da hoş görünebilir. Duvardaki metal askılarda ve magnetlerde duran metal mutfak eşyalarının sergilenme biçimi de ilham verici olmuş. Mutfak eşyalarını dolaplara koymayıp hem yer tasarrufu yapılmış, hem de aletler sergilenerek mutfağa bir karakter kazandırılmış. Haksız mıyız?
Canlı yeşil tonlarını genelde cesur ve kiç eski mutfaklarda görmek mümkün. Yeşilin şeker pembesi masayla oluşturduğu kontrast ve her biri farklı sandalye minderleri herkesin zevkine hitap etmese de, canlı ve şahsına münhasır bir sonuç elde etmek istiyorsanız renkleri karıştırıp, birbirleriyle kurdukları ilişkiden faydalanmalısınız. Bunu birbirine yakın renk tonlarını da kullanarak yapabilirsiniz. Tıpkı ilk mutfak örneğimizde olduğu gibi.
Yeşili ister canlı bir bitkiyle, ister bir parça süsle, isterse de mutfak araç gereçleriyle mutfağınıza taşıyın, bu doğa dolu rengin mutfağınıza huzur vereceğine hiç şüphe yok. Mutfakta çok fazla canlı renk kullanmanıza gerek yok. Yeşil klasik mutfaklarda da iyi görünür. Bu mutfakta da bu görüşümüzde ne kadar haklı olduğumuzu görebiliyorsunuz. Duvarların açık tonlardaki yeşil rengi ve çeşitli canlı bitkilerle mutfağa hoş bir hava katılmış. Mutfaktaki tavan penceresi de ortamın aydınlık ve havadar olmasını sağlamış.
Bu mutfak oldukça geleneksel ve klasik bir havaya sahip.Ancak bu hava yeşil mutfak seramikleriyle kırılmış ve mutfağa modern bir hal gelmiş. Çok geniş olan açık mutfaklarda canlı renk kullanımı mutfağa boyut kazandırmanın ve mutfakla yemek alanını ayırmanın iyi bir yolu. Duvarların açık mavi rengi çok fazla dikkat çekmezken, tezgahtaki seramikler anında tüm bakışları üzerine çekebilecek güze sahip. Belki de bu iki rengin birbiriyle pek de uyumlu olmadığını düşünürdünüz ama burada da görüldüğü gibi iki ton birbirlerini çok başarılı bir şekilde tamamlamış.
Yeşil ve sarının birlikteliğine pek çok yerde rastlıyoruz. Bu resimde gördüğünüz sarı ve yeşil tonları da birbirleriyle mükemmel bir uyum sağlamış. Kullanılan yeşilde mavi ve gri tonlarını görmek de mümkün, bu da tezgahın alt bölümlerinde kullanılan limon sarısıyla uyumu arttırmış. Renkli tezgah kullansanız da inoks ya da beyaz elektrikli cihazlar ve davlumbazlar kullanabilirsiniz. Bu mutfağınızı daha dengeli hale getirir.