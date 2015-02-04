Yeşil mutfaklar

Konu mutfak dekorasyonu olunca yeşil akla gelen ilk renklerden biri değildir ama yeşil yeniden moda oldu. Yeşili nasıl kullandığınıza bağlı olarak, iç açıcı, modern, cesur ya da retro mutfaklar tasarlayabilirsiniz. Doğayla özdeşleşen bir renk olan yeşil mutfağınıza sükunet ve zen duygusu katabilir. Başka bir alternatif de parlak yeşil tonlarla ilginç bir 60'lar görüntüsü elde etmektir. Yeşilin farklı etkiler yaratabilecek çok sayıda tonu var. Bu yüzden tona karar vermeden önce iyi düşünmeniz gerekli. Mutfağınızda hangi tonun iyi görüneceğini, ya da hangi tonun hoşunuza gittiğini görünce şaşırabilirsiniz. Sizin için yeşilin türlü tonlarının farklı biçimlerde kullanıldığı bazı mutfakları derledik. Size en uygun olanı seçmek için yazımızın devamına bir göz atın.