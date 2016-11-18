Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri

Mutfaklar belki de evin en sıcak ve insanı kendine çeken bölümü. Sadece yemek hazırlama ve pişirme yeri olmayan mutfak, bir çok aile için sofrada bir araya gelme yeri. Bu yüzden de evin dekorasyonuna en çok zaman, emek ve para harcanan bölümü mutfaklardır. Mutfaklarda köklü değişiklikler yapılmasa da zaman zaman ufak değişikliklerle atmosfer değiştirilebilir.

Duvar kaplamaları dış mekanlarda olduğu kadar iç mekanlarda da önemlidir. Duvarın kaplanması koruma işlevi gördüğü gibi, estetik açıdan da mekana katkı sağlar. Duvarları kaplamak için sayısız malzeme vardır. Bunlar arasında ahşap, mermer, seramik, boya, duvar kağıdı sayılabilir. Bu yazımızda duvarlarında kaplama malzemesi kullanılmış on farklı mutfak göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım.