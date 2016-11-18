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Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Get Creative, Tile Fire Ltd. Tile Fire Ltd. Eklektik Mutfak
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Mutfaklar belki de evin en sıcak ve insanı kendine çeken bölümü. Sadece yemek hazırlama ve pişirme yeri olmayan mutfak, bir çok aile için sofrada bir araya gelme yeri. Bu yüzden de evin dekorasyonuna en çok zaman, emek ve para harcanan bölümü mutfaklardır. Mutfaklarda köklü değişiklikler yapılmasa da zaman zaman ufak değişikliklerle atmosfer değiştirilebilir.

Duvar kaplamaları dış mekanlarda olduğu kadar iç mekanlarda da önemlidir. Duvarın kaplanması koruma işlevi gördüğü gibi, estetik açıdan da mekana katkı sağlar. Duvarları kaplamak için sayısız malzeme vardır. Bunlar arasında ahşap, mermer, seramik, boya, duvar kağıdı sayılabilir. Bu yazımızda duvarlarında kaplama malzemesi kullanılmış on farklı mutfak göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Renkli seramikler

Apartment Renovation, Paul D'Amico Remodels Paul D'Amico Remodels Mutfak
Paul D&#39;Amico Remodels

Apartment Renovation

Paul D'Amico Remodels
Paul D&#39;Amico Remodels
Paul D'Amico Remodels

Kireçle beyaza boyanmış bir duvarınız varsa, ocaktan sıçraya yağlara karşı en iyi koruma tezgahın üst kısmını kaplamaktır. Bu genellikle seramik karolarla yapılır. Piyasada çok farklı renk, desen ve ebatta seramik bulmak mümkün. Burada da renkli bir çözüme gidilmiş. Renkli derken, tüm ilgiyi üzerine çekecek kadar renkli olduğunu söylemiyoruz. Pastel tonlarda hepsi birbirinde farklı renkte seramikler duvar kaplamak için iyi bir çözüm olabilir.

Seramik ve taş

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Mutfak duvarlarınızın her yerini aynı malzemeyle kaplamak zorunda değilsiniz. Bakın bu örnekte seramik ve doğal taşın harika bir uyumunu görüyorsunuz. Tezgahın üstü mavi desenleriyle insanı kendine hayran bırakan beyaz seramiklerle kaplanmış, yan duvarlar ise doğal taşla, sanki doğal bir kaya izlenimi verecek şekilde dekore edilmiş.

Renkli seramikler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak beyaz olacak diye bir kaide yok. Üstelik kendini belli etmeyen, iddiasız renklerden olacak diye de bir şart yok. Pek tabii, mutfağınızı renkli bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Bakın mesela bu mutfakta tezgah üstünde duvar renkli seramiklerle kaplanmış. Mavi ve sarının her zaman işe yarayan uyumu mutfağa canlandırıcı bir enerji katmış. Siz de mutfağınızın seramiklerinin değişme vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, bir uzmana danışabilirsiniz.

Ahşap ve seramik

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison MutfakMasa & Oturma Grupları
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

Resimde görüldüğü gibi bir ahşap dokusunun, seramikle uyum sağlamayacağı düşünülebilir. Ama sonuç ortada. Tezgah bölümü küçük beyaz karalorla döşenmiş, yan duvarlar ise tıpkı mutfak adasının gövdesi gibi ceviz ağacından kaplanmış. Sizce de başarılı olmamış mı?

Vinil

Sunflower Mural Tile Fire Ltd. Eklektik Mutfak
Tile Fire Ltd.

Sunflower Mural

Tile Fire Ltd.
Tile Fire Ltd.
Tile Fire Ltd.

Vinilin avantajları saymakla bitmez. Birincisi çok hesaplı bir malzemedir ve yılda birkaç kere mutfağınızın atmosferini değiştirebilirsiniz. İkincisi uygulaması ve bakımı kolaydır. Siz kendiniz bile duvarınızı vinille kaplayabilirsiniz. Temizliği de çok kolay bir malzemedir. Üstelik çok sayıdı renk ve desen seçeneğine sahiptir. Bakın mesela bu örnekte olduğu gibi mutfağınıza bir ayçiçeği tarlasının pozitif enerjisini getirebilirsiniz.

Tuğla ve tahta

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Eğer mutfağınızda rustik tarzı seçmeye karar verirseniz, elbette mutfak duvarlarının hiçbir şeyle kaplanmamış, açıkta bırakılmış tuğla dokuda olması gerekmektedir. Ama tüm duvarlar böyle olacak diye bir şart yok. Bir duvarınızı resimde görüldüğü gibi yazı tahtası olarak dekore edebilirsiniz. Bunun için siyah ya da koyu yeşil gibi koyu tonda bir ahşap seçmeniz gerekmektedir. Bu tahtayla alışveriş listesini, günün menüsünü ve başka bir takım şeyler hakkında notlar alabilirsiniz.

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Canlı renkler

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Rustik Mutfak
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Eğer mutfağınıza seçtiğiniz mobilyalarda yaşam enerjisi fışkırıyorsa, duvarlarınız da buna eşlik edebilir. Canlı bir renge boyanmış bir duvar insanda pozitif duyguların uyanmasını sağlar. Ancak duvarınızın nasıl ve ne tip boyayla boyanacağına karar verirken bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Doğal taş

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Duvarlara uygulanabilecek bir diğer malzeme de çeşitli doğal taşlardır. Özellikle rustik ve country tarz mutfaklarda çok başarılı sonuç veren taş, insana sağlam yapısıyla güven verir. Ülkemizin farklı bölgelerindeki maden ocaklarından çıkarılan çok farklı türde taş bulunmaktadır.

Mozaik

PAVIMENTOS RESIDENCIALES, PAVIMENTOS GERFLOR PAVIMENTOS GERFLOR Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
PAVIMENTOS GERFLOR

PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR

Seramiğe benzeyen ama boyutları itibariyle çok küçük bir malzemedir mozaik. İnşaat endüstrisinde Venedik mozaikleri olarak adlandırıldıkları da olur. Farklı renk ve efektlerde mozaik bulmak mümkündür. Böylece mozaikle kapladığınız duvarınız, mutfak mobilyalarıyla uyum içinde olabilir.

Rengarenk

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Peki mutfak dolaplarının kendisini de bir duvar kaplaması olarak göremez miyiz? Bu örnekteki gibi bir anlayışla yapılırlarsa elbette görürüz. Mutfağın beyaz duvarı, rengarenk parlak mutfak dolapları ve siyaha boyanmış tezgah üstü, insanda üç farklı katman duygusu uyandırıyor.

Siz duvar kağıdı mı bakmıştınız? Buyurun size birbirinde güzel duvar kağıtları.

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