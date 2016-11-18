Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri

Mutfaklar belki de evin en sıcak ve insanı kendine çeken bölümü. Sadece yemek hazırlama ve pişirme yeri olmayan mutfak, bir çok aile için sofrada bir araya gelme yeri. Bu yüzden de evin dekorasyonuna en çok zaman, emek ve para harcanan bölümü mutfaklardır. Mutfaklarda köklü değişiklikler yapılmasa da zaman zaman ufak değişikliklerle atmosfer değiştirilebilir.
Duvar kaplamaları dış mekanlarda olduğu kadar iç mekanlarda da önemlidir. Duvarın kaplanması koruma işlevi gördüğü gibi, estetik açıdan da mekana katkı sağlar. Duvarları kaplamak için sayısız malzeme vardır. Bunlar arasında ahşap, mermer, seramik, boya, duvar kağıdı sayılabilir. Bu yazımızda duvarlarında kaplama malzemesi kullanılmış on farklı mutfak göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Kireçle beyaza boyanmış bir duvarınız varsa, ocaktan sıçraya yağlara karşı en iyi koruma tezgahın üst kısmını kaplamaktır. Bu genellikle seramik karolarla yapılır. Piyasada çok farklı renk, desen ve ebatta seramik bulmak mümkün. Burada da renkli bir çözüme gidilmiş. Renkli derken, tüm ilgiyi üzerine çekecek kadar renkli olduğunu söylemiyoruz. Pastel tonlarda hepsi birbirinde farklı renkte seramikler duvar kaplamak için iyi bir çözüm olabilir.
Mutfak duvarlarınızın her yerini aynı malzemeyle kaplamak zorunda değilsiniz. Bakın bu örnekte seramik ve doğal taşın harika bir uyumunu görüyorsunuz. Tezgahın üstü mavi desenleriyle insanı kendine hayran bırakan beyaz seramiklerle kaplanmış, yan duvarlar ise doğal taşla, sanki doğal bir kaya izlenimi verecek şekilde dekore edilmiş.
Mutfak beyaz olacak diye bir kaide yok. Üstelik kendini belli etmeyen, iddiasız renklerden olacak diye de bir şart yok. Pek tabii, mutfağınızı renkli bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Bakın mesela bu mutfakta tezgah üstünde duvar renkli seramiklerle kaplanmış. Mavi ve sarının her zaman işe yarayan uyumu mutfağa canlandırıcı bir enerji katmış. Siz de mutfağınızın seramiklerinin değişme vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, bir uzmana danışabilirsiniz.
Resimde görüldüğü gibi bir ahşap dokusunun, seramikle uyum sağlamayacağı düşünülebilir. Ama sonuç ortada. Tezgah bölümü küçük beyaz karalorla döşenmiş, yan duvarlar ise tıpkı mutfak adasının gövdesi gibi ceviz ağacından kaplanmış. Sizce de başarılı olmamış mı?
Vinilin avantajları saymakla bitmez. Birincisi çok hesaplı bir malzemedir ve yılda birkaç kere mutfağınızın atmosferini değiştirebilirsiniz. İkincisi uygulaması ve bakımı kolaydır. Siz kendiniz bile duvarınızı vinille kaplayabilirsiniz. Temizliği de çok kolay bir malzemedir. Üstelik çok sayıdı renk ve desen seçeneğine sahiptir. Bakın mesela bu örnekte olduğu gibi mutfağınıza bir ayçiçeği tarlasının pozitif enerjisini getirebilirsiniz.
Eğer mutfağınızda rustik tarzı seçmeye karar verirseniz, elbette mutfak duvarlarının hiçbir şeyle kaplanmamış, açıkta bırakılmış tuğla dokuda olması gerekmektedir. Ama tüm duvarlar böyle olacak diye bir şart yok. Bir duvarınızı resimde görüldüğü gibi yazı tahtası olarak dekore edebilirsiniz. Bunun için siyah ya da koyu yeşil gibi koyu tonda bir ahşap seçmeniz gerekmektedir. Bu tahtayla alışveriş listesini, günün menüsünü ve başka bir takım şeyler hakkında notlar alabilirsiniz.
Eğer mutfağınıza seçtiğiniz mobilyalarda yaşam enerjisi fışkırıyorsa, duvarlarınız da buna eşlik edebilir. Canlı bir renge boyanmış bir duvar insanda pozitif duyguların uyanmasını sağlar. Ancak duvarınızın nasıl ve ne tip boyayla boyanacağına karar verirken bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
Duvarlara uygulanabilecek bir diğer malzeme de çeşitli doğal taşlardır. Özellikle rustik ve country tarz mutfaklarda çok başarılı sonuç veren taş, insana sağlam yapısıyla güven verir. Ülkemizin farklı bölgelerindeki maden ocaklarından çıkarılan çok farklı türde taş bulunmaktadır.
Seramiğe benzeyen ama boyutları itibariyle çok küçük bir malzemedir mozaik. İnşaat endüstrisinde Venedik mozaikleri olarak adlandırıldıkları da olur. Farklı renk ve efektlerde mozaik bulmak mümkündür. Böylece mozaikle kapladığınız duvarınız, mutfak mobilyalarıyla uyum içinde olabilir.
Peki mutfak dolaplarının kendisini de bir duvar kaplaması olarak göremez miyiz? Bu örnekteki gibi bir anlayışla yapılırlarsa elbette görürüz. Mutfağın beyaz duvarı, rengarenk parlak mutfak dolapları ve siyaha boyanmış tezgah üstü, insanda üç farklı katman duygusu uyandırıyor.
Siz duvar kağıdı mı bakmıştınız? Buyurun size birbirinde güzel duvar kağıtları.