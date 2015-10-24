Klasikle modernin harmanlandığı en gösterişli oturma grubu modelleri

Evlerimizde en çok özen gösterdiğimiz, dekorasyonuna ekstra önem verdiğimiz, evin en geniş mekanları salonlarımızdır. Evde uyanık olduğumuz zamanın çoğunu salonda geçiririz. Tüm aile ister televizyon seyretmek için olsun isterse de sohbet etmek için, salonda bir araya toplanır. Üstelik misafirlerimizi de salonda ağırlarız, yani salonlarımız aynı zamanda birer kabul odası görevini de görür. Bu nedenle salonumuzu dekore ederken birçok farklı parametre kullanırız.
Salon dekorasyonunda öncelik elbette ihtiyaçlarımızdır. Kaç kişilik bir aile olduğumuz, ne sıklıkla ne ne miktarda misafir ağırladığımız, çocuklarımızın yaşları, evcil hayvan besliyor olup olmamamız, salonu daha çok hangi amaçla kullandığımız (televizyon izlemek, çalışmak, yemekli/yemeksiz misafir ağırlamak) salon dekorasyonumuzu etkileyen faktörlerin başında geliyor. Salon iki parçadan oluşur: Oturma odası ve yemek odası. Birçoğumuzun evinde ayrı bir yemek odası bulunmuyor. Bu nedenle salonumuzu iki bölerek yemek odası ve oturma odası şeklinde kullanıyoruz. Bu da mobilya seçimimizi etkileyen bir başka faktör. Bu iki takım arasında da uyum sağlamaya çalışıyoruz. Üstelik bu nedenle çok büyük bir salona sahip değilsek, alanımız da oldukça kısıtlı bir hale geliyor.Oturma grubumuzu seçerken bunu da göz önünde bulundurmalıyız.
Bu sayfamızda daha çok geniş salonlar için uygun, modern ve gösterişli oturma grubu modellerini derledik. Gösterişli mobilya dendi mi, akla genelde barok, rokoko ya da neoklasik tarzlarında, oymalı ve bol kıvrımlı klasik modeller gelir. Oysaki modernist anlayışla tasarlanmış son derece gösterişli ve şık oturma grupları da mevcut. Keskin ya da yuvarlak hatlara sahip, alüminyumdan ahşaba birçok farklı iskelet yapısı olan, düz veya desenli kumaşlar veyahut deri ile kaplanmış, midcentury modernden avangarta birçok farklı modeli, onun dışında da Chesterfield ya da berjer gibi klasik modellerin modern oturma gruplarına ne şekilde dahil edildiklerini görebilirsiniz.
Fotoğrafta Paker Mimarlık'ın Çubuklu'da dekore ettiği 340 metrekarelik bir konutun salonunu görmekteyiz. Modern mobilyaların klasik bir dekorasyon prensibi ile kullanıldığı bu salon tasarımında pasterl renkler hakim. Lila rengindeki iki adet üçlü kanepeye daha açık renk tonlarında olan iki adet tekli koltuk eşlik ediyor. Saten görünümlü, desenli ouf ile kanepeler üzerinde yer alan kırlentler ile takım. Pembe ve mor tonlarının kullanıldığı bu salonda canlı yeşil bitkiler ile olası bir monotonluk ustaca kırılmış.
Lawson tarzı (sırt ve oturma minderleri ana gövdeden ayrı) iki modern kanepe ve orta sehpa niyetine kullanılan büyük boyutlu puf, İtalyan tasarımcı Anna Paghera tarafından dekore edilen bu oturma odasında récamier tarzı bir uzanma koltuğu ile birlikte kullanılmış. Adını, 1777 – 1849 yılları arasında yaşamış, dönemin en ünlü burjuva kadınlarından biri olan Juliette Récamier’den alan klasik uzanma koltuğu asaletin, zarafetin ve lüksün adeta simgesi haline gelmiş bir mobilya parçası. Country (kırsal) tarzında inşa edilmiş bu konutta, mimariye de uygun olan kanepeler klasik bir atmosfer içinde kullanılarak eklektik bir hava yakalanmış.
Eskiden büyüklerimizin teraslarında ya da hala köy evlerinin verandalarında kullanılan, hepimizin bildiği derme çatma ahşaptan divanları bilirsiniz. Bu tür kanepelere divan denmesinin nedeni sırt kısımlarının olmaması, duvar dibine yanaştırılmış olan ve sırtın minder ve kırlentler ile desteklenmesi idi. Günümüzde divan türü kanepeler oldukça değişti, özellikle de aksamları. Daha çok betonarme üzerine yerleştirilmiş uygun minderler şeklinde tasarlanıp kullanılıyorlar. Tıpkı fotoğrafta gördüğümüz bu örnek gibi. Açık mutfaklı geniş salondan birkaç basamak aşağıda yer alan U şeklindeki bu oturma grubu iki farklı seviyedeki zemin arasında betonarme altyapısına sahip. Oturma yeri ve sırt içinse dikdörtgen hatlara sahip düğmeli minderler kullanılmış.
Brezilyalı mimarlık ve tasarım firması Rodrigo Maia Arquitetura + Design tarafından dekore edilen bu konutun salonu A'dan Z'ye eklektik özelliklere sahip. Farklı dekorasyon prensiplerinin ustaca bir arada kullanıldığı salonda stilize edilmiş bir chesterfield kanepe, iki adet oldukça geniş yapıda modern tekli koltuk, bir adet de yine son derece stilize recamier uzanma koltuğu, keskin hatlara sahip, kare biçiminde bir orta sehpanın çevresine yerleştirilmiş.
Jaluzi çalışması İzmirli Visage Home Style tarafından gerçekleştirilen bu konutun yüksek tavanlı salonunda muhteşem bir mavi tonu döşemelik ile kaplanmış olan chesterfield kanepe, iki adet berjer ve bir adet modern kanepe ile kombine edilmiş. Mavi ve bej tonlarının mükemmel uyumu kahverengi dekoratif detaylarla daha da çarpıcı hale getirilmiş.
İtalyan mimar Matteo Gattoni'nin dekore ettiği bir konutun salonunda işte gerçek bir avangart tasarım! Abartılı kolçakları, V şeklindeki sıra dışı yapısı ve ultra modern bir binanın oturma odasında kullanılmış olması ile dikkatleri üzerine toplayan bu kanepe aslında klasik chesterfield kanepe modelinin üzerinde oynanarak stilize edilmiş, hatta adeta karikatürize edilmiş hali. İki adet yuvarlak yan sehpa ve ortada yer alan ayna tablalı sekizgen sehpa ile mabet havası verilmiş olan koltuk evinde marjinal parçalar kullanmaktan hoşlanan okuyucularımız için güzel bir örnek.
Villa Luisa isimli bu modern konutun diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz.
İzmirli mimarlık firması Decora'dan Aşiyan apartmanları için örnek bir salon fotoğrafı görüyoruz. Kahverengi deri döşemeli klasik chesterfield kanepebu örnekte rengarenk döşemeli bir tuxedo kanepe ile kombine edilmiş. Tuxedo kanepelerin özellikleri sırtlarının ve kolçaklarının aynı hizada olması, ki bu özellik chesterfield kanepelerde de mevcut. Modern bir orta sehpanın çevresine yerleştirilen diğer parçalardan biri de ahşap ve deri döşemenin en şık hali olarak ifade edebileceğimiz Barcelona day bed'den (uzanma koltuğu-şezlong) ilham alınarak tasarlanmış sade bir bank/puf. Karşı tarafta ise tekli koltuklar yerine, son derece zarif ve konforlu görünen yemek odası sandalyelerinden iki tanesi adeta bir fiskos köşesiymişcesine kullanılarak oturma grubunun bir parçası haline getirilmiş.
İstanbullu iç mimari firması Radio TPU tarafından dekore edilen bu muhteşem konutun salonunda oldukça ilginç bir köşe takım modeli kullanılmış. Çift taraflı kullanılabilen, yani arkalı önlü ortak sırt dayama kısmını paylaşan ve her iki yöne de oturma yeri sağlayan bu enteresan kanepe son derece modern ve konforlu görünüme sahip. Klasik kulaklı berjer koltuk ve takımı puf ile kombine edilen bu köşe takımın da orta sehpa olarak kullanılan kendi özel pufu var.
Fotoğrafta Ankaralı Origami Mobilya'dan son derece gösterişli bir salon takımı görüyoruz. Sıra dışı tavan ve duvar panellerinin altındaki oturma grubunda farklı tarzlara sahip iki adet kanepe kullanılmış. Kullanılan her iki kanepe de klasik parçaların stilize edilmiş versiyonları oldukları için, bu kanepeleri avangart olarak tanımlayabiliriz. Açık renkli olan kanepe, klasik camelback (deve sırtı) modelinin daha köşeli çizgilerle modernleştirilmiş hali. Mora kaçan mecenta renkli kanepe ise chesterfield'ın daha köşeli hatlarla yeniden yorumlanmış hali. Hem dekorun kendisi hem de kanepeleri ile son derece gösterişli, şık bir salon.
Fotoğrafta bir Hakan Helvacıoğlu H2C tasarımı mükemmel salon dekorasyonu görülmekte. Kahverengi, eskitilmiş deri döşemeliğe sahip chesterfield koltuk, yüz yıl başı tasarımı olduğunu tahmin ettiğim iki adet berjer ile kombine edilmiş. Art Nouveau izleri taşıyan berjerler, pirinç ayaklı cam orta sehpa, ve etnik dekoratif objeler ile tamamlanan H2C dekorasyonu her zamanki gibi kusursuz.
Chesterfield kanepelerin ne kadar çok, tekli ya da çoklu koltuk modelleri ile kombine edilebileceğimi bu derlememizde tekrar görmüş olduk. Salon mobilyalarının en havalısı chester koltuk modelleri başlıklı yazımızda daha çok chesterfield kanepe modelini inceleyebilirsiniz.