Klasikle modernin harmanlandığı en gösterişli oturma grubu modelleri

Evlerimizde en çok özen gösterdiğimiz, dekorasyonuna ekstra önem verdiğimiz, evin en geniş mekanları salonlarımızdır. Evde uyanık olduğumuz zamanın çoğunu salonda geçiririz. Tüm aile ister televizyon seyretmek için olsun isterse de sohbet etmek için, salonda bir araya toplanır. Üstelik misafirlerimizi de salonda ağırlarız, yani salonlarımız aynı zamanda birer kabul odası görevini de görür. Bu nedenle salonumuzu dekore ederken birçok farklı parametre kullanırız.

Salon dekorasyonunda öncelik elbette ihtiyaçlarımızdır. Kaç kişilik bir aile olduğumuz, ne sıklıkla ne ne miktarda misafir ağırladığımız, çocuklarımızın yaşları, evcil hayvan besliyor olup olmamamız, salonu daha çok hangi amaçla kullandığımız (televizyon izlemek, çalışmak, yemekli/yemeksiz misafir ağırlamak) salon dekorasyonumuzu etkileyen faktörlerin başında geliyor. Salon iki parçadan oluşur: Oturma odası ve yemek odası. Birçoğumuzun evinde ayrı bir yemek odası bulunmuyor. Bu nedenle salonumuzu iki bölerek yemek odası ve oturma odası şeklinde kullanıyoruz. Bu da mobilya seçimimizi etkileyen bir başka faktör. Bu iki takım arasında da uyum sağlamaya çalışıyoruz. Üstelik bu nedenle çok büyük bir salona sahip değilsek, alanımız da oldukça kısıtlı bir hale geliyor.Oturma grubumuzu seçerken bunu da göz önünde bulundurmalıyız.

Bu sayfamızda daha çok geniş salonlar için uygun, modern ve gösterişli oturma grubu modellerini derledik. Gösterişli mobilya dendi mi, akla genelde barok, rokoko ya da neoklasik tarzlarında, oymalı ve bol kıvrımlı klasik modeller gelir. Oysaki modernist anlayışla tasarlanmış son derece gösterişli ve şık oturma grupları da mevcut. Keskin ya da yuvarlak hatlara sahip, alüminyumdan ahşaba birçok farklı iskelet yapısı olan, düz veya desenli kumaşlar veyahut deri ile kaplanmış, midcentury modernden avangarta birçok farklı modeli, onun dışında da Chesterfield ya da berjer gibi klasik modellerin modern oturma gruplarına ne şekilde dahil edildiklerini görebilirsiniz.