Evinize renk katacak 5 özel dekoratif eşya

Ev dekorasyonunda elbette seçeceğiniz tarzdan tutun da mobilya tercihlerinize kadar, ilk bakışta belirleyici olan ve evinizi hem vezir hem de rezil edebilecek birçok unsur vardır. Ama kimi zaman bir iç mekânın genel havasını belirleyen şey küçük ilaveler ve dokunuşlar olur. Bunun gibi küçük dokunuşlarla bir evin havasını değiştirmenin en garantili yolu ise, evinizin tarzına uygun ama sıradanlıktan da uzak olan dekoratif eşya ya da aksesuarlarla çalışmaktır. Neyse ki homify’da bulabileceğiniz yüzlerce yerli tasarımcının portföylerinde, her eve, her zevke hitap edebilecek birçok dekoratif ürün bulunuyor.

Bu yazıda, küçük bir ilaveyle evine renk katmak isteyenler için, tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış olan orijinal ve zevkli 5 dekoratif eşya derledik. Evinizi komple değiştirmeye gücünüz ya da vaktiniz yoksa, bu derlemedekine benzer zarif ürünlerle yepyeni bir hava estirmeyi deneyebilirsiniz.