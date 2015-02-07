Evinize renk katacak 5 özel dekoratif eşya

Ev dekorasyonunda elbette seçeceğiniz tarzdan tutun da mobilya tercihlerinize kadar, ilk bakışta belirleyici olan ve evinizi hem vezir hem de rezil edebilecek birçok unsur vardır. Ama kimi zaman bir iç mekânın genel havasını belirleyen şey küçük ilaveler ve dokunuşlar olur. Bunun gibi küçük dokunuşlarla bir evin havasını değiştirmenin en garantili yolu ise, evinizin tarzına uygun ama sıradanlıktan da uzak olan dekoratif eşya ya da aksesuarlarla çalışmaktır. Neyse ki homify’da bulabileceğiniz yüzlerce yerli tasarımcının portföylerinde, her eve, her zevke hitap edebilecek birçok dekoratif ürün bulunuyor.
Bu yazıda, küçük bir ilaveyle evine renk katmak isteyenler için, tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış olan orijinal ve zevkli 5 dekoratif eşya derledik. Evinizi komple değiştirmeye gücünüz ya da vaktiniz yoksa, bu derlemedekine benzer zarif ürünlerle yepyeni bir hava estirmeyi deneyebilirsiniz.
Bir oturma odasına renk katmanın, orayı monotonluktan kurtarmanın en garantili yollarından biri yastıklardır. Türkiye’de birçok evsahibi genellikle oturma grubuyla birlikte gelen yastıkları kullanmakta ısrar etse de, eğer salonunuzun genel tarzına ve oturma grubunuza uygun yastığı bulabilirseniz, evinizin genel havasını minimum masrafla değiştirebilirsiniz. Bu yazıda size bunun için rehberlik edecek iki yerli tasarımcı önereceğiz. Bunların birincisi Yastık by Rıfat Özbek markasıyla üretilen, farklı renk, ebat ve özelliklere sahip yastıklar. Ikat ve Suzeni el işlemelerinin kullanıldığı sınırlı sayıda üretilen ve Orta Asya ve Özbekistan’ın uzak bölgelerinde doğan bu yüzlerce yıllık kumaşlarla hazırlanan tasarımlara sahip bu yastıklar girdikleri her eve sadece renk katmakla kalmayıp, bambaşka bir hikâye katmaya da aday.
Yalnızca mutfakta değil, evin diğer alanlarında da, en basit ve gündelik eşyayı bile özenle seçip, evinizin görünüşünü zenginleştirmeniz mümkün. Bunun en iyi örneklerinden biri de bardak, tabak ya da vazo gibi eşyalar. En basit ve sade olana yönelmek yerine, bu konuda biraz araştırma yaparak evinizin havasına uygun düşecek bardakları bularak fark yaratmanız mümkün. İstanbul’da bulunan Manushum Cam Atölyesi’nin koleksiyonunda bulunan bu bardak seti, söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. El yapımı ve el boyaması cam, porselen, seramik ve kristal tasarım ürünler üzerine uzmanlaşmış olan şirketin koleksiyonunda bulunan bu çiçekli bardaklar, evinize hem zarafet, hem de belirgin bir bahar havası katmaya aday.
Zanaâtin sanata dönüştüğü noktada, özel tasarım ürünlerle evinizi bir çağdaş sanat galerisine dönüştürmeniz, özel ürünlerle dekorasyon konusunda bir basamak atlamanız mümkün. Bu özel ürünlerden geniş bir seçkiyi Bursa’da bulunan Murat Pazarcık Sanat Atölyesi’nin koleksiyonunda bulmanız mümkün. Özgün tasarımların yanı sıra kişiye özel tasarımların da hayata geçirildiği ve ağırlıklı olarak seramik duvar panoları üretilen atölyede, heykel, vazo, ayna, karo, biblo, tabak ve takı tasarımı gibi ürünlere de yer veriliyor. Söz konusu dekoratif eşyalardan biri de rengi, ince işçiliği, zarafeti ve davetkâr formuyla dikkat çeken bu dekoratif çanak. Stilden bağımsız olarak herhangi bir sehpanın üzerine konduğu anda, evin merkez unsurlarından biri olacak kadar çarpıcı bir süs eşyası olduğu kesin.
Yastık deyip geçmemek gerektiğini, iyi seçilmiş, evin geneliyle uyumlu yastıklarla bir dekorasyon mucizesi yaratabileceğinizi yukarıda söylemiştik. İşte bunun için ülkemizde gidebileceğiniz bir diğer adres de merkezi İstanbul’da bulunan ve geniş yastık koleksiyonuyla dikkat çeken Chouchette adlı firma. Anadolu’da yaklaşık 9000 yıldır kullanılan ahşap kalıp baskı yöntemi ile kaliteli aksesuarlar üretmek üzere yola çıkan şirketin her zevke hitap edecek geniş bir koleksiyonu var. Evine renk, eğlence ve biraz oyun katmak isteyenler bu sarı yastığı ya da benzerlerini seçip keyfine bakabilir. Chouchette’le ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Evinizin havasını değiştirmek, küçük dekoratif unsurlarla biraz olsun tazelik getirmek istiyorsanız, başvurabileceğiniz garantili malzemelerden biri elbette seramiktir. Dış görünüm açısından zarif, işlenme açısından kolay bir malzeme olan seramiğin piyasada çok farklı biçim ve formlarını bulmak mümkün. İstanbul’da faaliyet gösteren Ayşe Şakarcan Ceramics’in elinden çıkan bu göz alıcı üründe olduğu gibi. Tamamı el işçiliğiyle üretilen özel tasarım ürünlerin bulunduğu koleksiyondan aldığımız bu parça, mavinin değişen tonları, özel tasarımı ve ince işçiliğiyle girdiği her türlü ortamın ilgi odağı olmaya aday bir süs eşyası.
Bu ürünlerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.