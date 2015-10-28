En şık plastik sandalye modelleri

Plastik sandalye dendiğinde birçoklarının aklına Monobloc olarak bilinen sıradan bahçe mobilyaları gelir. Türkiye dahil, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli varyasyonları tasarlanıp imal edilen Monobloc plastik sandalyeleri ısıyla eritilip kalıplara dökülen polipropilen malzemeden üretilmektedir. Monobloc sandalyenin ilk örnekleri, 1967 yılında İtalyan tasarımcı Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene isimli, dünyanın ilk tek parça döküm şeklinde imal edilmiş polipropilen plastik sandalyesinden esinlenerek tasarlanmıştır.
Hafif yapıları, üst üste konulabilme imkanları, suya, güneşe ve benzeri hava koşullarına dayanıklı olmaları ve son derece uzun maliyetleri ile tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan Monobloc sandalyeler adeta küreselleşmenin simgesi olmuştur.
Monobloc hakkında verdiğimiz bu bilgiden sonra, gelelim bu sayfada derlediğimiz türden olan plastik sandalye modellerine. Genel adı olarak plastik dediğimiz, ancak polipropilenten polikarbonata veya fiberglasa birçok farklı malzemeden üretilen, yer yer alüminyum ya da krom gibi farklı malzemelerle de kombine edilen birçok sandalye modeli mevcut. Bu sandalye modellerinin hemen hepsinin çıkış noktası ise aslında Monobloc'tan çok farklı değil: Hafif, dayanıklı, uygun fiyatlı modernist tasarımlar. Birçoğu midcentury modern (1940'lı yıllar ile 1970'li yıllar arası ana akım olarak popüler olan ve günümüzde hala sevilerek kullanılan modernist tasarımlar) dönemine ait olan ancak aralarında çok daha güncel tasarımların da yer aldığı bu listede birçok da ikonik model göreceksiniz.
Bu sayfada derlediğimiz örneklerin hemen hemen hepsi günümüzde iç mekanlarda kullanılan, son derece şık tasarımlar. Mutfak masaları ve yemek odası takımları için oldukça şık modellerin yer aldığı bu plastik sandalye listemiz, umarız siz okuyucularımız için de ilgi çekici olacaktır.
Monobloc plastik sandalyenin ilham kaynağı olan ve Vico Magistretti tarafından 1957'de dizayn edilen bu sandalye günümüzde hala popüler bir tasarım olarak varlığını sürdürüyor. Bu sayfada ekseriyetle iç mekanda kullanılan plastik sandalyeleri derledik ancak Selene sandalye, özellikle dış mekanlar için dizayn edildiğinden dolayı, bu tasarımı bir dış mekan fotoğrafında göstermeyi uygun bulduk.
Tek parça polipropilen dökümün dünyadaki ilk örneği olan bu sandalyenin birçok renk seçeneği de mevcut.
İtalyan mimarlık firması Studio Zero35 tarafından dekore edilen bir konutun salonunda son derece sade bir modele sahip, beyaz plastik sandalyeler kullanılmış. Evin tamamının dekorasyonuna hakim olan minimalist tavrı sandalye seçiminde de görmek mümkün. Plastik sandalyelerin iç mekandaki doğru kullanımı konusunda bize ipuçları veren bu çalışmada, minimalist tasarımlardan hoşlanan okuyucularımız için iyi bir örnek teşkil ediyor.
İtalyan tasarım firması Caligaris tarafından tasarlanıp üretilen Wien isimli bu plastik sandalye, yine İtalyan olan mimarlık firması Delta Studio tarafından dekore edilen bir evin salonunda kullanılmış. Endüstriyel tarzda dekore edilmiş olan evde en sık kullanılan renkler ola beyaz, siyah ve kırmızı, sandalyelerde de tekrarlanmış.Ayakları alüminyum, gövdesi ile polipropilen olan sandalyelerin hemen her rengi bulunmakta.
Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Eero Saarinen tarafından 1955 yılında tasarlanan bu sandalyeler yine tasarımcıya ait Tulip (lale) masa ile takım oluşturuyor. Modernist yapısı ile endüstriyel tasarımın ikonik çalışmalarından biri olan bu sandalyelerin üst kısmı fiberglas malzemeden imal edilmiş, ayak kısmı ise oturma yerine uyum sağlayacak şekilde plastikle kaplanmış alüminyumdan üretilmiştir. Ergonomik yapıları, yuvarlak hatları ve tek parça döküm izlenimi veren yapıları nedeniyle fütüristik bir havaya sahip olan bu sandalyeler ünlü Star Trek dizisinde de kullanılmış.
Charles and Ray Eames tarafından 1950 yılında polyester malzeme ile güçlendirilmiş fiberglastan imal edilen bu ikonik sandalyenin kolçaklı ve kolçaksız versiyonları mevcut. Çevresel nedenlerden dolayı 2001 yılından beri fiber yerine polipropilen malzemeden üretilen bu sandalyelerin birçok renk çeşidi mevcut. Metal ya da ahşap ayak seçeneklerine sahip olan Eames plastik sandalyelere farklı renklerde minderler de konulabiliyor. Bazı ayak çeşitlerinin Eyfel Kulesi'ndeki metal işliğini andırmasından dolayı Eifell sandalye olarak da bilinen bu tasarım yuvarlak hatlara sahip organik görüntüsü ile modernist-fütüristik bir havaya sahip.
Son yılların en popüler plastik sandalyesi ile karşınızdayız. Philippe Starck'ın 2002'de tasarlayıp piyasaya sunduğu, 16. Louis neoklasik sandalye modelinden ilhamla tasarlanan ve adı da bu nedenle Louis Ghost (Louis Hayalet) olan plastik sandalye tasarımı, ilk on yıl içerisinde bir buçuk milyon adet satarak, dünyanın en çok satılan orijinal tasarım ürünü rekorunu kırmış.
Tamamen şeffaf polikarbonat malzemeden tasarlanan bu ürünün kolçaksız versiyonu da mevcut; Victoria Ghost. Üst üste konabilmesi, sağlamlığı, kolay temizlenebilir olması ile plastik sandalyeden beklediğimiz her özelliğe sahip olan bu tasarım birçok lüks tasarımlı evin yemek odalarını süslüyor.
Fotoğraftaki örnekte yine son derece güncel bir tasarım örneği görmekteyiz. Philippe Stack’ın 2009 yılında tasarladığı Masters isimli sandalyenin Türkçesi
Ustalar. Bu sandalye, adını üç ünlü tasarımcının üç ünlü tasarımından etkilenerek dizayn edilmiş olmasından alıyor: Arne Jacobsen’in Series 7 sandalyesi, Eames’in Eiffel plastik sandalyesi ve Eero Saarinen’nin Tulip sandalyesi.
5EL Dekorasyon Mimarlık ve Danışmanlık'tan mimar Tülay Beşir de, dekorasyonunu yaptığı bu yemek odasında Masters sandalyenin değişik renklerini, İskandinav bir masanın etrafında bir arada kullanarak sıcak ve sevimli bir yemek odası tasarımı gerçekleştirmiş.
Üç boyutlu görselleştirme firması SK Architectural Visualization firmasının bu yemek odası çiziminde kullandığı sandalye modeli, Danimarkalı tasarımcı Verner Panton tarafından dizayn edilmiş ve 1965 yılında piyasaya sürülmüş ikonik Pnaton sandalye.
Panton aslında 1950'li yıllardan beri, tek parça halinde, plastik döküm bir sandalye modeli üzerinde çalışmaktaymış. Bu nedenle, Vico Magistretti tarafından 1957'de dizayn edilen Selene sandalye için de, Panton sandalyenin ilk örneği olan S sandalye için de dünyanın ilk döküm plastik sandalyesi olduğu görüşleri vardır ve hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, üretim tarihi açısında Selene daha çok kabul görmektedir.
2008 yılında Japon tasarımcı Hiromichi Konno tarafından tasarlanan ve 2009 yılında Fritz Hansen tarafından piyasaya sürülen bu modern ve sevimli tasarım son yılların en gözde plastik sandalye modellerinden biri. Alüminyum bacaklara ve plastik gövdeye sahip bu sandalye kuş yuvalarında esinlenerek tasarlanmış. Aynı zamanda, tek başına ayakta duran bir çiçeğin de etkisini sandalyenin tasarımında görmek mümkün.
(En güzel modern mutfak modelleri için Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu tasarım ise birçok farklı renk ve model versiyonları da olan, plastik rattan bir sandalye örneği. Tasarımcı Enrique Marti tarafından In4Out firması için tasarlanan Mike isimli bu sandalye modeli alüminyum gövde üzerine plastik rattan kaplanarak imal edilmiş. Dış mekan için de uygun olan bu çalışma modernist çizgisi ile göz dolduruyor.