현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

En şık plastik sandalye modelleri

Özlem K. Özlem K.
l.o.f.t., deltastudio deltastudio Endüstriyel Oturma Odası
Loading admin actions …

Plastik sandalye dendiğinde birçoklarının aklına Monobloc olarak bilinen sıradan bahçe mobilyaları gelir. Türkiye dahil, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli varyasyonları tasarlanıp imal edilen Monobloc plastik sandalyeleri ısıyla eritilip kalıplara dökülen polipropilen malzemeden üretilmektedir. Monobloc sandalyenin ilk örnekleri, 1967 yılında İtalyan tasarımcı Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene isimli, dünyanın ilk tek parça döküm şeklinde imal edilmiş polipropilen plastik sandalyesinden esinlenerek tasarlanmıştır. 

Hafif yapıları, üst üste konulabilme imkanları, suya, güneşe ve benzeri hava koşullarına dayanıklı olmaları ve son derece uzun maliyetleri ile tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan Monobloc sandalyeler adeta küreselleşmenin simgesi olmuştur.

Monobloc hakkında verdiğimiz bu bilgiden sonra, gelelim bu sayfada derlediğimiz türden olan plastik sandalye modellerine. Genel adı olarak plastik dediğimiz, ancak polipropilenten polikarbonata veya fiberglasa birçok farklı malzemeden üretilen, yer yer alüminyum ya da krom gibi farklı malzemelerle de kombine edilen birçok sandalye modeli mevcut. Bu sandalye modellerinin hemen hepsinin çıkış noktası ise aslında Monobloc'tan çok farklı değil: Hafif, dayanıklı, uygun fiyatlı modernist tasarımlar. Birçoğu midcentury modern (1940'lı yıllar ile 1970'li yıllar arası ana akım olarak popüler olan ve günümüzde hala sevilerek kullanılan modernist tasarımlar) dönemine ait olan ancak aralarında çok daha güncel tasarımların da yer aldığı bu listede birçok da ikonik model göreceksiniz.

Bu sayfada derlediğimiz örneklerin hemen hemen hepsi günümüzde iç mekanlarda kullanılan, son derece şık tasarımlar. Mutfak masaları ve yemek odası takımları için oldukça şık modellerin yer aldığı bu plastik sandalye listemiz, umarız siz okuyucularımız için de ilgi çekici olacaktır.

Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene sandalye

Progetti OUTDOOR…dal giardino al dehors, Contract Bardini Collection Contract Bardini Collection BahçeMobilyalar
Contract Bardini Collection

Contract Bardini Collection
Contract Bardini Collection
Contract Bardini Collection

Monobloc plastik sandalyenin ilham kaynağı olan ve Vico Magistretti tarafından 1957'de dizayn edilen bu sandalye günümüzde hala popüler bir tasarım olarak varlığını sürdürüyor. Bu sayfada ekseriyetle iç mekanda kullanılan plastik sandalyeleri derledik ancak Selene sandalye, özellikle dış mekanlar için dizayn edildiğinden dolayı, bu tasarımı bir dış mekan fotoğrafında göstermeyi uygun bulduk. 

Tek parça polipropilen dökümün dünyadaki ilk örneği olan bu sandalyenin birçok renk seçeneği de mevcut.

Sade, modern, şık bir sandalye

casa luana, Studio Zero85 Studio Zero85 Modern Oturma Odası
Studio Zero85

Studio Zero85
Studio Zero85
Studio Zero85

İtalyan mimarlık firması Studio Zero35 tarafından dekore edilen bir konutun salonunda son derece sade bir modele sahip, beyaz plastik sandalyeler kullanılmış. Evin tamamının dekorasyonuna hakim olan minimalist tavrı sandalye seçiminde de görmek mümkün. Plastik sandalyelerin iç mekandaki doğru kullanımı konusunda bize ipuçları veren bu çalışmada, minimalist tasarımlardan hoşlanan okuyucularımız için iyi bir örnek teşkil ediyor.

Modern bir klasik: Caligaris Wien

l.o.f.t., deltastudio deltastudio Endüstriyel Oturma Odası
deltastudio

deltastudio
deltastudio
deltastudio

İtalyan tasarım firması Caligaris tarafından tasarlanıp üretilen Wien isimli bu plastik sandalye, yine İtalyan olan mimarlık firması Delta Studio tarafından dekore edilen bir evin salonunda kullanılmış. Endüstriyel tarzda dekore edilmiş olan evde en sık kullanılan renkler ola beyaz, siyah ve kırmızı, sandalyelerde de tekrarlanmış.Ayakları alüminyum, gövdesi ile polipropilen olan sandalyelerin hemen her rengi bulunmakta.

Eero Saarinen'den Tulip masa ve sandalye

Total white, Giemmecontract srl. Giemmecontract srl. Minimalist Yemek Odası
Giemmecontract srl.

Giemmecontract srl.
Giemmecontract srl.
Giemmecontract srl.

Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Eero Saarinen tarafından 1955 yılında tasarlanan bu sandalyeler yine tasarımcıya ait Tulip (lale) masa ile takım oluşturuyor. Modernist yapısı ile endüstriyel tasarımın ikonik çalışmalarından biri olan bu sandalyelerin üst kısmı fiberglas malzemeden imal edilmiş, ayak kısmı ise oturma yerine uyum sağlayacak şekilde plastikle kaplanmış alüminyumdan üretilmiştir. Ergonomik yapıları, yuvarlak hatları ve tek parça döküm izlenimi veren yapıları nedeniyle fütüristik bir havaya sahip olan bu sandalyeler ünlü Star Trek dizisinde de kullanılmış.

Eames plastik sandalye

mieszkanie pokazowe 4 pokoje - apartamenty na polanie - Gdynia, Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Minimalist Oturma Odası
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Charles and Ray Eames tarafından 1950 yılında polyester malzeme ile güçlendirilmiş fiberglastan imal edilen bu ikonik sandalyenin kolçaklı ve kolçaksız versiyonları mevcut. Çevresel nedenlerden dolayı 2001 yılından beri fiber yerine polipropilen malzemeden üretilen bu sandalyelerin birçok renk çeşidi mevcut. Metal ya da ahşap ayak seçeneklerine sahip olan Eames plastik sandalyelere farklı renklerde minderler de konulabiliyor. Bazı ayak çeşitlerinin Eyfel Kulesi'ndeki metal işliğini andırmasından dolayı Eifell sandalye olarak da bilinen bu tasarım yuvarlak hatlara sahip organik görüntüsü ile modernist-fütüristik bir havaya sahip.

Starck'tan polikarbonat bir yıldız: Louis Ghost

Çalışmalarımız, Engin Alternatif Ev Mobilyaları Engin Alternatif Ev Mobilyaları Modern Yemek Odası
Engin Alternatif Ev Mobilyaları

Çalışmalarımız

Engin Alternatif Ev Mobilyaları
Engin Alternatif Ev Mobilyaları
Engin Alternatif Ev Mobilyaları

Son yılların en popüler plastik sandalyesi ile karşınızdayız. Philippe Starck'ın 2002'de tasarlayıp piyasaya sunduğu, 16. Louis neoklasik sandalye modelinden ilhamla tasarlanan ve adı da bu nedenle Louis Ghost (Louis Hayalet) olan plastik sandalye tasarımı, ilk on yıl içerisinde bir buçuk milyon adet satarak, dünyanın en çok satılan orijinal tasarım ürünü rekorunu kırmış.

Tamamen şeffaf polikarbonat malzemeden tasarlanan bu ürünün kolçaksız versiyonu da mevcut; Victoria Ghost. Üst üste konabilmesi, sağlamlığı, kolay temizlenebilir olması ile plastik sandalyeden beklediğimiz her özelliğe sahip olan bu tasarım birçok lüks tasarımlı evin yemek odalarını süslüyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Starck'tan Masters sandalye

KARTELL 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Yemek OdasıSandalye & Banklar
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

KARTELL

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Fotoğraftaki örnekte yine son derece güncel bir tasarım örneği görmekteyiz. Philippe Stack’ın 2009 yılında tasarladığı Masters isimli sandalyenin Türkçesi Ustalar. Bu sandalye, adını üç ünlü tasarımcının üç ünlü tasarımından etkilenerek dizayn edilmiş olmasından alıyor: Arne Jacobsen’in Series 7 sandalyesi, Eames’in Eiffel plastik sandalyesi ve Eero Saarinen’nin Tulip sandalyesi.

5EL Dekorasyon Mimarlık ve Danışmanlık'tan mimar Tülay Beşir de, dekorasyonunu yaptığı bu yemek odasında Masters sandalyenin değişik renklerini, İskandinav bir masanın etrafında bir arada kullanarak sıcak ve sevimli bir yemek odası tasarımı gerçekleştirmiş.

Verner Pnaton'dan ünlü Panton sandalye

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Üç boyutlu görselleştirme firması SK Architectural Visualization firmasının bu yemek odası çiziminde kullandığı sandalye modeli, Danimarkalı tasarımcı Verner Panton tarafından dizayn edilmiş ve 1965 yılında piyasaya sürülmüş ikonik Pnaton sandalye. 

Panton aslında 1950'li yıllardan beri, tek parça halinde, plastik döküm bir sandalye modeli üzerinde çalışmaktaymış. Bu nedenle, Vico Magistretti tarafından 1957'de dizayn edilen Selene sandalye için de, Panton sandalyenin ilk örneği olan S sandalye için de dünyanın ilk döküm plastik sandalyesi olduğu görüşleri vardır ve hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, üretim tarihi açısında Selene daha çok kabul görmektedir.

Hiromichi Konno'dan Rin HK10 isimli modern sandalye

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

2008 yılında Japon tasarımcı Hiromichi Konno tarafından tasarlanan ve 2009 yılında Fritz Hansen tarafından piyasaya sürülen bu modern ve sevimli tasarım son yılların en gözde plastik sandalye modellerinden biri. Alüminyum bacaklara ve plastik gövdeye sahip bu sandalye kuş yuvalarında esinlenerek tasarlanmış. Aynı zamanda, tek başına ayakta duran bir çiçeğin de etkisini sandalyenin tasarımında görmek mümkün. 

(En güzel modern mutfak modelleri için Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.)

Plastik rattan sandalyeler

Mike, Enrique Martí Asociados s.l. Enrique Martí Asociados s.l. Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Enrique Martí Asociados s.l.

Mike

Enrique Martí Asociados s.l.
Enrique Martí Asociados s.l.
Enrique Martí Asociados s.l.

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu tasarım ise birçok farklı renk ve model versiyonları da olan, plastik rattan bir sandalye örneği. Tasarımcı Enrique Marti tarafından In4Out firması için tasarlanan Mike isimli bu sandalye modeli alüminyum gövde üzerine plastik rattan kaplanarak imal edilmiş. Dış mekan için de uygun olan bu çalışma modernist çizgisi ile göz dolduruyor.

Konforuna düşkünler için kolçaklı sandalye modelleri
Bu plastik sandalyelerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler