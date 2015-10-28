En şık plastik sandalye modelleri

Plastik sandalye dendiğinde birçoklarının aklına Monobloc olarak bilinen sıradan bahçe mobilyaları gelir. Türkiye dahil, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli varyasyonları tasarlanıp imal edilen Monobloc plastik sandalyeleri ısıyla eritilip kalıplara dökülen polipropilen malzemeden üretilmektedir. Monobloc sandalyenin ilk örnekleri, 1967 yılında İtalyan tasarımcı Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene isimli, dünyanın ilk tek parça döküm şeklinde imal edilmiş polipropilen plastik sandalyesinden esinlenerek tasarlanmıştır.

Hafif yapıları, üst üste konulabilme imkanları, suya, güneşe ve benzeri hava koşullarına dayanıklı olmaları ve son derece uzun maliyetleri ile tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan Monobloc sandalyeler adeta küreselleşmenin simgesi olmuştur.

Monobloc hakkında verdiğimiz bu bilgiden sonra, gelelim bu sayfada derlediğimiz türden olan plastik sandalye modellerine. Genel adı olarak plastik dediğimiz, ancak polipropilenten polikarbonata veya fiberglasa birçok farklı malzemeden üretilen, yer yer alüminyum ya da krom gibi farklı malzemelerle de kombine edilen birçok sandalye modeli mevcut. Bu sandalye modellerinin hemen hepsinin çıkış noktası ise aslında Monobloc'tan çok farklı değil: Hafif, dayanıklı, uygun fiyatlı modernist tasarımlar. Birçoğu midcentury modern (1940'lı yıllar ile 1970'li yıllar arası ana akım olarak popüler olan ve günümüzde hala sevilerek kullanılan modernist tasarımlar) dönemine ait olan ancak aralarında çok daha güncel tasarımların da yer aldığı bu listede birçok da ikonik model göreceksiniz.

Bu sayfada derlediğimiz örneklerin hemen hemen hepsi günümüzde iç mekanlarda kullanılan, son derece şık tasarımlar. Mutfak masaları ve yemek odası takımları için oldukça şık modellerin yer aldığı bu plastik sandalye listemiz, umarız siz okuyucularımız için de ilgi çekici olacaktır.