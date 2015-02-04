En güzel ahşap merdiven modelleri

Merdiven deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle dubleks ya da tripleks evlerde ana girişin bulunduğu zemin katla üst katları bağlayan merdivenler evin görünür bir yerine konmak zorunda oldukları için, evin genel atmosferine de büyük etkileri oluyor. Yani merdiveni tamamen işlevi üzerinden tanımlayıp, bağlantıyı sağlasın yeter diye düşünmek yerine; malzeme ve şekil itibarıyla evin geri kalanıyla uyum sağlayıp sağlamadığına ve dış görünüşüne de mutlaka özen göstermek gerekiyor. Malzeme seçiminde, eğer eviniz buna uygun bir tarza sahipse ve sıcak bir ortam yaratmak istiyorsanız, ahşap elbette en garantili seçimlerden biri.

Daha önce bu konuya meraklı olanlar için Türkiye'den sıradışı merdiven modellerini derlemiştik. Bu yazıda ise sizler için Türkiye'deki evlerde kullanılmakta olan ahşap merdiven modellerinden bir derleme hazırladık. Belki bu farklı yaklaşımlar merdiven konusunda size de fikir ve ilham verebilir.