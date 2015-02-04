En güzel ahşap merdiven modelleri

Merdiven deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle dubleks ya da tripleks evlerde ana girişin bulunduğu zemin katla üst katları bağlayan merdivenler evin görünür bir yerine konmak zorunda oldukları için, evin genel atmosferine de büyük etkileri oluyor. Yani merdiveni tamamen işlevi üzerinden tanımlayıp, bağlantıyı sağlasın yeter diye düşünmek yerine; malzeme ve şekil itibarıyla evin geri kalanıyla uyum sağlayıp sağlamadığına ve dış görünüşüne de mutlaka özen göstermek gerekiyor. Malzeme seçiminde, eğer eviniz buna uygun bir tarza sahipse ve sıcak bir ortam yaratmak istiyorsanız, ahşap elbette en garantili seçimlerden biri.
Daha önce bu konuya meraklı olanlar için Türkiye'den sıradışı merdiven modellerini derlemiştik. Bu yazıda ise sizler için Türkiye'deki evlerde kullanılmakta olan ahşap merdiven modellerinden bir derleme hazırladık. Belki bu farklı yaklaşımlar merdiven konusunda size de fikir ve ilham verebilir.
Malzeme olarak ahşabın girdiği ortama belirli bir sıcaklık ve samimiyet kattığına şüphe yok, ama söz konusu merdiven olunca, tasarım ve malzemenin nasıl kullanıldığı da büyük önem kazanıyor. İzmir'de faaliyet gösteren Konu Merdiven adlı şirketin bir müşterisi için tasarladığı bu merdiven, estetiğin ön planda tutulduğu, çok özel bir örnek. Ahşap basamakları tamamlayan beyaz plastik aksam ve ferforje korkulukların uyumu, merdivenin adeta bir kuğu gibi süzülerek inen kavisli yapısıyla birleşince, ortaya adeta sanat eserini andıran bir merdiven çıkıyor. Konunun ustasından, ustalığına yakışır şıklıkta bir tasarım.
Ahşap merdiven tasarımında önemli olan unsurlardan biri de ahşabı hangi malzemeyle ve nasıl bir terkiple bir araya getirdiğiniz. Örneğin İstanbul merkezli Lantana Parke'nin, yine bir mimara ait olan evde yaptığı bu çalışma gibi. Basamakları Amerikan ceviz ağacından imal edilen bu merdiven, şeffaf camdan korkulukla birleşince hem son derece modern, hem de asil bir havaya kavulmuş oluyor. Ayrıca bu model, ahşap merdivenin illâ ki rustik ya da kır evi tarzındaki villalarda değil, bunun gibi modern bir villada da doğru tercih olabileceğini gösteren bir tasarım harikası.
Merdiven tasarımında malzemenin yanısıra ışıklandırma da özen gösterilmesi gereken unsurlardan biri. Merkezi Hatay'da bulunan Deça Mimarlık'ın tasarladığı bir villanın katları arasındaki geçişi sağlayan bu merdiven de söz konusu yaklaşımın en şık örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Burada zaten kavisli tasarımıyla bir zarafet sembolü gibi duran merdiven, alttan ışıklandırma ve yaldızlı trabzanlar sayesinde büyüleyici bir havaya kavuşuyor. Gece olduğunda bu merdiveni kullanırken kendinizi bir sarayda yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz.
Şu ana kadar ahşap basamaklı merdivenlerin farklı malzemelerle desteklendiği modelleri inceledik. Sıradaki merdiven ise korkuluk ve destek kirişlerinde de ahşaba yer verilen ve küçük bir cam ilavesiyle desteklenen enteresan bir model. İstanbul'da bulunan Yıldız Ahşap Merdiven ve Küpeşte'ye ait olan bu ahşap merdiven, sadece şıklığı ve ince işçiliğiyle değil enteresan bir dolap ilavesiyle de dikkat çekiyor. Ahşap sıcaklığını evinin tamamına yaymak isteyenler için doğru merdiven bu olabilir.
Ahşap merdiven modellerini incelediğimiz bu yazıyı, ahşap dışında hiçbir malzemenin kullanılmadığı, malzeme seçimi açısından korkusuz, tarz itibarıyla korkuluksuz bir merdivenle bitirelim. Ankara merkezli Levent Tekin İç Mimarlık tarafından Ankara'daki bir ev için tasarlanan bu merdiven, açık renkli ahşap malzemenin ustalıklı kullanımı, korkuluğun bulunmadığı zarif tasarımı ve mekânın zeminiyle sağladığı uyumla dikkat çeken özel bir ürün.