Hayran kalacağınız 6 bahçe tasarımı

Bahçe sahibi olmanın en önemli avantajlarından biri istediğiniz her an açık havadan yararlanabilmektir. Bahçe bakımı her ne kadar özveri gerektiren bir aktivite de olsa psikolojik açıdan tedavi edicidir. Bitki yetiştirmek evinizi güzelleştirdiği gibi aynı zamanda stresi azaltmaya da yarar zira. Bahçem büyük değil diye üzülmeyin, küçük bahçelerde de harikalar yaratabilirsiniz.
Bu yazıda açık havada keyifli bir yaşam alanı sağlamak yanı sıra evinize çekicilik ekleyerek küçük bahçelerde de büyüleyici tasarımlar yapabileceğinizi gösteren örnekleri tanıtacağız. Evinizde küçük bir bahçe yetiştirmek ve daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak bu faaliyetin faydalarından yararlanmak için örneklerimize göz atın deriz.
İlk örneğimiz yüksek duvarlı bir bahçe örneği. Beton taşlardan yapılma duvarlar ahşap panellerle kaplanmış. Bu sayede hem bahçe daha güzel görünüyor hem de ahşap panellerin üst kısmı bitki yatağı olarak kullanılabiliyor. Bunun dışında bahçe alanı her ne kadar geniş de olsa yerler toprak değil. Çünkü bahçe alanı sosyal faaliyetler için de kullanılıyor. Sabah kahvaltıları için küçük bir masa takımı eklenmiş. Çiçekler içinse farklı şekil be boyutlarda vazolar tercih edilerek davetkar bir bahçe ortamı yaratılmış.
Buörnek oldukça cazip. Orta boyuttaki bahçe alanı tamamen yeşilçimlerle kaplı. Ahşap panellerden kare şeklinde bahçe yoluyapılmış. En iyi özelliği ise tartışmasız hidromasajlı küvet. Üçbasamaklı bir merdiven aracılığı ile hidromasajlı küvete ulaşarak sıcak havalarda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Dilersenizgüneşlenmek için şezlonglarınız da hazır. Elbette biraz lüksbir tercih olmakla birlikte konforlu bir tatil geçirmek için şahanegörünüyor.
Sırada daha mütevazi bir örneğe göz atıyoruz. Küçük bahçe alanına herhangi bir mobilya konulmayarak tamamen doğa ile etkileşim içinde olmak amaçlanmış. Nispeten yüksek duvarlar sokak manzarasını göstermediğinden yeşil bitkiler duvar diplerine ekilmiş. Beyaz rengi sayesinde yeşil bitkilerin arkasında duvar hoş bir fon oluşturuyor. Bahçenin tam ortasında bulunan ağaç etrafına tasarlanan koruma ürünü şeklinden ötürü oturma alanı olarak da değerlendirebilir. Bunun dışında yerler çakıl taşlarıyla kaplanmış. Küçük saksılardaki kırmızı çiçekler ise göz alıcı.
Eğer resimdeki gibi geniş bir bahçeniz varsa veranda yaptırarak bahçeyi sosyalleşme alanı olarak kullanmanız mümkün. Üstelik yeşil alan ve açık hava, yemek davetleri için oldukça güzel bir ortam. Yağmur ve güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için ahşap pergola ile çatı yaptırarak işe başlayın o halde. Zemin için de yine ahşap güverte ve bahçe ile entegre bir veranda konforunuzu garantiler. Resimdeki gibi veranda ile uyumlu ahşap yemek masası dekoru tamamlayacaktır. Biraz renk katmak isterseniz renkli sandalyeler tercih edin. Bir de akşam karanlığı için aydınlatmayı ihmal etmeyin.
Sırada çok konforlu ve davetkar bir bahçeye geçiyoruz. Ahşap paletlerle yükseltilmiş duvarlar ve çiçek yatakları ile bahçe enfes görünüyor. Beton blokla yapılmış uzun çiçek yatağı ise pembeye boyanarak iç açıcı hale getirilmiş. Bahçede bir de havuz bulunduğundan toprak yerine yer döşemesi kullanılmış. Oturma alanı olarak ise plastik palet üzerine yerleştirilmiş beyaz minderler son derece rahat. Geriye havuza girip bu şahane bahçenin tadını çıkarmak kalıyor.
Son örneğimiz diğerlerine göre daha sıra dışı olduğundan kuş-bakışı çekilmiş bir fotoğraftı tercih ettik. Eğer bitkilerinizi ekmek için arazi sınırlarını aşmak istiyorsanız alternatif dikey bahçeler sizin için harikalar yaratır. Dikey bahçe çözümüyle hem tüm alanı boşaltarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz hem de maliyeti çok uygundur. Son olarak bitki örtüsünü vurgulayan özel aydınlatması ile çok başarılı bir örnek olduğunu teslim edelim.
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