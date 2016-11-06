Oda nasıl genişletilir: Asma katlara 8 farklı örnek

Yüksek tavanlı evlere ülkemizde maalesef pek sık rastlamıyoruz, oysaki birçok avantajı beraberlerinde getiriyorlar. Öncelikle oldukça havadar bir atmosfere sahip olmaları sayesinde ferah ve aydınlık bir görünüm yaratıyorlar. Aynı zamanda zengin ve elit bir görünümleri de var. Ve dahası, asma kat yapmak için yeterli yüksekliğe sahipler!

Ülkemizde yüksek tavanlı evlere pek rastlamasak da, eski atölye ve fabrika gibi alanların konut olarak renove edilme trendi ülkemize de geldi. Loft tarzı dairelere bölünen bu imalathane eskilerinin endüstriyel atmosferinin yanı sıra cezbedici özelliklerinden biri de mekan bünyesinde dikey olarak dekorasyon yapabilme ve genişleme imkanı vermeleri; yani asma kat oluşturacak yeterli yüksekliğe sahip olmaları. Loft tarzı, yani odalara bölünmemiş ve tüm evin bir stüdyo daire gibi tek mekanda olduğu evleri pratik bir biçimde ve yapının ruhuna da zarar vermeden mekanlara bölmenin en kolay yolu asma katlar. Bu yazımızda homify sayfalarından derlediğimiz farklı asma kat örneklerini görebilirsiniz. Çoğumuzun evindeki odaların tavan yüksekliği asma kat yapmaya elverişli değil ancak yine de aşağıdaki örnekleri incelemesi oldukça eğlenceli ve ilham verici. Üstelik bu örneklerden kendi evlerimize uygun fikirler bulmak mümkün.