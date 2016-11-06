Oda nasıl genişletilir: Asma katlara 8 farklı örnek

Yüksek tavanlı evlere ülkemizde maalesef pek sık rastlamıyoruz, oysaki birçok avantajı beraberlerinde getiriyorlar. Öncelikle oldukça havadar bir atmosfere sahip olmaları sayesinde ferah ve aydınlık bir görünüm yaratıyorlar. Aynı zamanda zengin ve elit bir görünümleri de var. Ve dahası, asma kat yapmak için yeterli yüksekliğe sahipler!
Ülkemizde yüksek tavanlı evlere pek rastlamasak da, eski atölye ve fabrika gibi alanların konut olarak renove edilme trendi ülkemize de geldi. Loft tarzı dairelere bölünen bu imalathane eskilerinin endüstriyel atmosferinin yanı sıra cezbedici özelliklerinden biri de mekan bünyesinde dikey olarak dekorasyon yapabilme ve genişleme imkanı vermeleri; yani asma kat oluşturacak yeterli yüksekliğe sahip olmaları. Loft tarzı, yani odalara bölünmemiş ve tüm evin bir stüdyo daire gibi tek mekanda olduğu evleri pratik bir biçimde ve yapının ruhuna da zarar vermeden mekanlara bölmenin en kolay yolu asma katlar. Bu yazımızda homify sayfalarından derlediğimiz farklı asma kat örneklerini görebilirsiniz. Çoğumuzun evindeki odaların tavan yüksekliği asma kat yapmaya elverişli değil ancak yine de aşağıdaki örnekleri incelemesi oldukça eğlenceli ve ilham verici. Üstelik bu örneklerden kendi evlerimize uygun fikirler bulmak mümkün.
Yatak odasının mahremiyetini kafanızı dinlemek, belki bir kitap okumak ya da meditasyon yapmak, yoga-pilates yapmak vs için kullanmak istiyor ancak odayı eşya kalabalığı ile odayı sıkış tepiş bir hale getirmemek istiyorsanız yatak odası asma katı tam size göre! Asma katınızı geniş yer minderleri ile dekore edebilir, doğru aydınlatmanın da etkisiyle konforlu ve bohem bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Genel oturma odasının üstüne, örneğin kitaplık ve konforlu bir kanepe ile oluşturacağınız ikinci bir oturma odasını kitap okumak ve dinlenmek için kullanabilirsiniz. Hatta fotoğraftaki örnek gibi cam taban pencereleri sayesinde her iki mekanın da daha aydınlık ve ferah olmasını sağlayabilirsiniz. Bir gözünüzün alt katta olabilmesi ise bonus!
Tıpkı bir ranza gibi, ancak asma kat tekniği ile oluşturulmuş bir alana yatağınızıkoyabilir, böylece dar mekanınızı dikine genişletebilirsiniz. Benzer örnekleri alttaki fotoğraflarda da göreceğiz.
Bir odanın içerisinde hem odanın kendisi hem ayrı bir giyinme odası hem ikinci bir kat olabilir mi? Elbette olur! Odanın içerisinde örülecek duvarlar ile ayrılan, genişçe bir giysi dolabı büyüklüğünde be yüksekliğinde bir giyinme odası, giyinme odasının üstünde ise ikinci bir kat ve yatak alanı gençler için ideal olmaz mı?
Duvarlar ile kapatılmamış, açık planlı çatı katları da son dönemin popüler villa tipi konut odalarından biri. En üst kat olması sayesinde ayak altında olmayan, ister ev sahiplerinin kullanabileceği isterse de misafir odası yapılabilecek böylesi bir çatı katı oda geniş, ferah ve davetkar olacaktır. Tozlu tavan aralarına son! Böylesi bir oda depolama amaçlı da kullanılabilir.
Basit bir asma kat küçük stüdyo daireler için de idealdir. Üstelik tavanın çok yüksek olmasına dahi gerek yok, Böylesi bir asma kat yatak odasını yetişkinler için bir ranzaymış ibi düşünebiliriz.
Asma katın profesyoneller tarafından yapılması ve kesinlikle çok sağlam olması gerekmektedir. Asma kata alternatif olarak, mobilya tarzı, ranza türü ve hatta fotoğraftaki gibi açılıp kapanır bir yatak da misafir odalar için uygun olabilir. Böyle bir model kullanılmadığı zamanlarda duvara doğru kapatılarak mekanın küçülmesini de engeller.
Son örneğimiz ise fantastik bir model olsun. Eğimli bir çatı altında, geniş pencerelereden muhtelem dağ ve bulut manzarasını ve geceleri de yıldızları izleyebileceğiniz, açık planlı bir çatı katı yüksek tavanlı bir konutta asma kat olarak uygulanabilir.
En güzel çatı katı dekorasyon örnekleri için ’5 çarpıcı çatı katı dekorasyonu’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.