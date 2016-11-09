Her şey daha aydınlık bir ev için!

Bir evi olduğundan daha güzel ve büyük gösteren hiç şüphesiz doğal ışıktır. O halde büyük pencerelerin yarattığı etkiyi daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
İlk örneğimiz ahşap kaplama bir oturma odası. Hem zeminde hem duvarda kullanılan ahşaplar farklı tonlarıyla açık renkli mobilyalarla hoş bir uyum yakalamışlar. Yine de ahşabın yoğun kullanımından ötürü odayı daha aydınlık göstermek için büyük pencerelere ihtiyaç var. Tasarımcılar da aynı şeyi düşünmüş olacak ki boydan boya cam koymuşlar.
İkinci örnek mutfaktan bir kesit. Zemin kattaki mutfakta yatay biçimde pencereler bulunuyor. Mutfaklarda pencere her zaman konulmaz. Konulduğu zamanlarda da pencere sıkıntı yaratabilir. Çünkü tezgahtan ve mutfak dolaplarından yer kalmayabilir. Bu örnekte tezgah üzerine pencere konulduğundan yatay biçimde çözüm bulunmuş.
Sırada farklı bir iç mimari örneği var. Resimde gördüğümüz oturma odasının odak noktasında modern bir şömine yer alıyor. Şöminenin yanında kalan boşluk ise oturma alanına dönüştürülmüş. Bir farkla, çatısı da pencere kaplı.
Kolonyal stilde inşa edilmiş bu lüks bina çok zarif bir örnek. Beyaz renkli dış cephesinde çok sayıda pencere bulunuyor. Kapının iki tarafında bulunan pencere ile birlikte kapı üzerinde yer alan bir diğer pencere ise üçüncü göz etkisi yaramış.
Dış cephelere göz atmışken daha cesur bir tasarıma geçelim. Neredeyse tamamen camdan oluşan dış cephe çalışması çok etkileyici. Binanın çerçevesini oluşturan taş duvarlar pencereyi tamamlarken perdesiz cam cephe şeffaflık hissini zorluyor. Ortada bulunan ahşap kapı ile malzeme çeşitliliğine dikkat.
Resimde gördüğümüz yatak odası esasen sade ve modern bir stile sahip. Ancak buna rağmen oldukça orijinal. Çünkü yatağın dayandığı duvara konan çerçeve içinde resim değil pencere bulunuyor. Bir tabloyu andıran bu tasarım fikri basit gibi görünse de bir hayli yaratıcı.
Bu örnek Arjantin’de bulunan bir yazlık daireden. Ahşaptan yapılma ev geleneksel mimarinin izlerini taşıyor. Bununla birlikte oval mimarisi ve çok sayıda penceresiyle kendine özgü bir tarz yaratmayı başarmış. Bir sürü penceresi olmasına rağmen perdeler ihmal edilmemiş.
Bir başka ahşap evde son derece sade ve düz çizgiler görüyoruz. Küçük bir yaşam alanına sahip olduğu için pek fazla mobilya ve aksesuar kullanılmamış. Bu çıplaklık perdesiz büyük pencerelerle birleşince aydınlık kadar özgürlük hissi de yaratıyor.
Sıra dışı örneklerden daha sıradan bir mutfağa geçiyoruz. Aynı zamanda çamaşırhane olarak da kullanılan mutfakta bir duvar tamamen pencerelere ayrılmış. Mutfak dolapları içinse başka bir duvar tercih edilmiş. Böylece ışıklı, ferah bir mutfak ortamı sağlanmış.
Resimde gördüğümüz bir diğer mutfak rustik tarzıyla dikkat çekiyor. Geleneksel fırınıyla küçük bir kabine dönüşen mutfak alanında tezgah duvarındaki pencerelere ek olarak tavan kirişlerine de cam eklenmiş. Bu sayede yemek hazırlarken veya bulaşık yıkarken gökyüzünü seyredebiliyorsunuz.
Kesitteki modern yemek odası sadeliğiyle ilgi çekici. Yemek masasının manzarası ise egzotik bitkilerin yetiştirildiği bahçe manzarası. Tamamen pencere ile kaplı duvar bası yemek odasına görsellik katarken aydınlık da sağlıyor.
Modern tasarımlardan daha geleneksel örneklere geçelim. Resimdeki mutfak ve yemek odası iç içe olup özellikle mutfak tarafında yüksek pencereler yer alıyor. Demirden yapılma kafesi andıran çerçevesiyle pencere mekana geleneksellik katmış.
Son örnek enfes deniz manzarasına bakan bir yemek odasına ait. Tamamen cam kaplı duvar dışarıyı olduğu gibi içeri yansıtmış. Her ne kadar diğer örneklerde de büyük pencereler olsa da bu tasarımdaki pürüzsüz ve net pencere modeli görmemiştik.
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