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Her şey daha aydınlık bir ev için!

nihal e. nihal e.
Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti Kırsal Kış Bahçesi
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Bir evi olduğundan daha güzel ve büyük gösteren hiç şüphesiz doğal ışıktır. O halde büyük pencerelerin yarattığı etkiyi daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

​Tam duvar

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

İlk örneğimiz ahşap kaplama bir oturma odası. Hem zeminde hem duvarda kullanılan ahşaplar farklı tonlarıyla açık renkli mobilyalarla hoş bir uyum yakalamışlar. Yine de ahşabın yoğun kullanımından ötürü odayı daha aydınlık göstermek için büyük pencerelere ihtiyaç var. Tasarımcılar da aynı şeyi düşünmüş olacak ki boydan boya cam koymuşlar.

​Yatay pencere

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

İkinci örnek mutfaktan bir kesit. Zemin kattaki mutfakta yatay biçimde pencereler bulunuyor. Mutfaklarda pencere her zaman konulmaz. Konulduğu zamanlarda da pencere sıkıntı yaratabilir. Çünkü tezgahtan ve mutfak dolaplarından yer kalmayabilir. Bu örnekte tezgah üzerine pencere konulduğundan yatay biçimde çözüm bulunmuş.

​Köşe pencere

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Oturma Odası
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Sırada farklı bir iç mimari örneği var. Resimde gördüğümüz oturma odasının odak noktasında modern bir şömine yer alıyor. Şöminenin yanında kalan boşluk ise oturma alanına dönüştürülmüş. Bir farkla, çatısı da pencere kaplı.

​Üçüncü göz

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Evler
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Kolonyal stilde inşa edilmiş bu lüks bina çok zarif bir örnek. Beyaz renkli dış cephesinde çok sayıda pencere bulunuyor. Kapının iki tarafında bulunan pencere ile birlikte kapı üzerinde yer alan bir diğer pencere ise üçüncü göz etkisi yaramış.

​Cam cephe

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Modern Evler
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Dış cephelere göz atmışken daha cesur bir tasarıma geçelim. Neredeyse tamamen camdan oluşan dış cephe çalışması çok etkileyici. Binanın çerçevesini oluşturan taş duvarlar pencereyi tamamlarken perdesiz cam cephe şeffaflık hissini zorluyor. Ortada bulunan ahşap kapı ile malzeme çeşitliliğine dikkat.

​Tablo gibi

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Modern Yatak Odası
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Resimde gördüğümüz yatak odası esasen sade ve modern bir stile sahip. Ancak buna rağmen oldukça orijinal. Çünkü yatağın dayandığı duvara konan çerçeve içinde resim değil pencere bulunuyor. Bir tabloyu andıran bu tasarım fikri basit gibi görünse de bir hayli yaratıcı.

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​Özgün tasarım

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Bu örnek Arjantin’de bulunan bir yazlık daireden. Ahşaptan yapılma ev geleneksel mimarinin izlerini taşıyor. Bununla birlikte oval mimarisi ve çok sayıda penceresiyle kendine özgü bir tarz yaratmayı başarmış. Bir sürü penceresi olmasına rağmen perdeler ihmal edilmemiş.

​Sadelik

Casa2020, MapOut MapOut Modern Oturma Odası Masif Ahşap
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Bir başka ahşap evde son derece sade ve düz çizgiler görüyoruz. Küçük bir yaşam alanına sahip olduğu için pek fazla mobilya ve aksesuar kullanılmamış. Bu çıplaklık perdesiz büyük pencerelerle birleşince aydınlık kadar özgürlük hissi de yaratıyor.

​Işıklı mutfak

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Sıra dışı örneklerden daha sıradan bir mutfağa geçiyoruz. Aynı zamanda çamaşırhane olarak da kullanılan mutfakta bir duvar tamamen pencerelere ayrılmış. Mutfak dolapları içinse başka bir duvar tercih edilmiş. Böylece ışıklı, ferah bir mutfak ortamı sağlanmış.

​Aydınlık tavan kirişleri

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Klasik Mutfak
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Resimde gördüğümüz bir diğer mutfak rustik tarzıyla dikkat çekiyor. Geleneksel fırınıyla küçük bir kabine dönüşen mutfak alanında tezgah duvarındaki pencerelere ek olarak tavan kirişlerine de cam eklenmiş. Bu sayede yemek hazırlarken veya bulaşık yıkarken gökyüzünü seyredebiliyorsunuz.

​Siyah çerçeve

Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti Kırsal Kış Bahçesi
Arquitecto Alejandro Sticotti

Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti

Kesitteki modern yemek odası sadeliğiyle ilgi çekici. Yemek masasının manzarası ise egzotik bitkilerin yetiştirildiği bahçe manzarası. Tamamen pencere ile kaplı duvar bası yemek odasına görsellik katarken aydınlık da sağlıyor.

​Geleneksel çizgiler

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta Modern Yemek Odası
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

Modern tasarımlardan daha geleneksel örneklere geçelim. Resimdeki mutfak ve yemek odası iç içe olup özellikle mutfak tarafında yüksek pencereler yer alıyor. Demirden yapılma kafesi andıran çerçevesiyle pencere mekana geleneksellik katmış.

Pürüzsüz camlar

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Yemek Odası
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Son örnek enfes deniz manzarasına bakan bir yemek odasına ait. Tamamen cam kaplı duvar dışarıyı olduğu gibi içeri yansıtmış. Her ne kadar diğer örneklerde de büyük pencereler olsa da bu tasarımdaki pürüzsüz ve net pencere modeli görmemiştik.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük evler için pratik mobilya fikirleri’ başlığına göz atabilirsiniz.

Minik mutfaklar için 11 pratik fikir
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