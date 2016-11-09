Her şey daha aydınlık bir ev için!

İlk örneğimiz ahşap kaplama bir oturma odası. Hem zeminde hem duvarda kullanılan ahşaplar farklı tonlarıyla açık renkli mobilyalarla hoş bir uyum yakalamışlar. Yine de ahşabın yoğun kullanımından ötürü odayı daha aydınlık göstermek için büyük pencerelere ihtiyaç var. Tasarımcılar da aynı şeyi düşünmüş olacak ki boydan boya cam koymuşlar.