Beyaz ve modern: Masal gibi bir apartman dairesi

Evimiz ister büyük isterse de küçük olsun, yanlış dekorasyon ve kötü ışıklandırma maknı boğucu ve kasvetli bir hale getirebilir. Bu problem yalnızca küçük boyutlu evlerin değil, büyük boyutlu evlerin problemi de olabilmektedir. Şehir içinde yaşıyorsak ve çevremizde birçok başka ev, caddeler ve sokaklar varsa mahremiyet nedeniyle boydan boya geniş pencereler yaptıramayabilir, yaptırsak bile onları perdeler ile örtmek zorunda kalabiliriz. Bu durum da evin yeteri kadar doğal gün ışığı alamamasına ve içerilerinin kasvetli olmasına neden olabilir. Bu problemi çözmek için iki ögenin yardımına ihtiyaç duyuyoruz: İyi bir suni aydınlatma çalışması ve ışığı yansıtan açık renkli, bu örnek özelinde ise tamamen beyaz mobilyalar.

İtalya'nın Roma şehrinde konumlanan bu konutta da kasvetli olma potansiyeli olan bir ev için tam olarak bu çözüm yolu kullanılmış. Müstakil ve oldukça geniş olmasına rağmen geniş pencerelere ve boydan boya cam kapılara sahip olmadığı için kasvetli olma tehlikesine sahip olan bu konut, kusursuz bir aydınlatma ve bembeyaz dekorasyonu ile pırıl pırıl, ferah bir eve dönüştürülmüş. Gelin bu evi oda oda daha yakından inceleyelim.