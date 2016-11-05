Beyaz ve modern: Masal gibi bir apartman dairesi

Evimiz ister büyük isterse de küçük olsun, yanlış dekorasyon ve kötü ışıklandırma maknı boğucu ve kasvetli bir hale getirebilir. Bu problem yalnızca küçük boyutlu evlerin değil, büyük boyutlu evlerin problemi de olabilmektedir. Şehir içinde yaşıyorsak ve çevremizde birçok başka ev, caddeler ve sokaklar varsa mahremiyet nedeniyle boydan boya geniş pencereler yaptıramayabilir, yaptırsak bile onları perdeler ile örtmek zorunda kalabiliriz. Bu durum da evin yeteri kadar doğal gün ışığı alamamasına ve içerilerinin kasvetli olmasına neden olabilir. Bu problemi çözmek için iki ögenin yardımına ihtiyaç duyuyoruz: İyi bir suni aydınlatma çalışması ve ışığı yansıtan açık renkli, bu örnek özelinde ise tamamen beyaz mobilyalar.
İtalya'nın Roma şehrinde konumlanan bu konutta da kasvetli olma potansiyeli olan bir ev için tam olarak bu çözüm yolu kullanılmış. Müstakil ve oldukça geniş olmasına rağmen geniş pencerelere ve boydan boya cam kapılara sahip olmadığı için kasvetli olma tehlikesine sahip olan bu konut, kusursuz bir aydınlatma ve bembeyaz dekorasyonu ile pırıl pırıl, ferah bir eve dönüştürülmüş. Gelin bu evi oda oda daha yakından inceleyelim.
’Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?’ başlıklı yazımızda beyaz dekorasyon konusundaki önyargılarla ilgili detaylı bir inceleme yapmış, bu yargıların doğru olup olmadıklarını Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden beyaz dekorasyon örnekleri eşliğinde incelemiştik.
Bu evde de linkteki yazımızda vermiş olduğumuz örnekler gibi beyazın soğuk ve donuk olarak görülebilecek yapısı dekoratif ögelerde kullanılan az miktardaki desen ve renkler ile kırılmış, ahşap parke zemin ve ahşap iç kapılar ile mekana sıcak bir hava katılmış.
Misafir yatak odasının eşyaları son derece sade. Açık renkli yatak başı olan karyolaya basit bir komodin eşlik ediyor. Yatak örtüsü olarak yine açık bir bej tonu tercih edilmiş. Ahşap parke zemin mekana sıcaklık katıyor.
Oturma odasına başka bir açıdan baktığımızda mekandaki pencereyi ve odanın tüm aydınlatma elemanlarını kolaylıkla görebiliyoruz. Bahçe tarafına bakan ve bu sayede mahremiyet konusunda problem oluşturmayan pencere komple perdesiz kullanılarak içeri azami gün ışığı girmesi sağlanmış. Merdiven hizasında devam eden asma tavan uygulaması LED şerit aydınlatma ile kombine edilmiş. Köşede bir adet lambader, merdiven boşluğunda ise tavan aydınlatması görüyoruz.
Mutfakta da bembeyaz bir dekorasyon hakim. Ahşap zemin bu alanda da devam ediyor. İnoks (paslanmaz çelik) mutfak aletlerine modernize edilmiş bir 16. Louis modellemesi olan, sırt kısmı parlak metal gövdeli sandalyeler eşlik ediyor. Geleneksel çizgilerin modernize edilerek kullanıldığı bu mutfak tasarımının benzerleri için homify bünyesinde çalışmalarını sergileyen mutfak tasarım firmalarına göz atabilirsiniz.
Evin canlı renklerle dekore edilmiş tekodası çocuk odası. Konu çocuklar oldu mu, insan bazı kararlardan, hatta bazen de preonsiplerinden vazgeçmek zorunda kalıyor, değil mi? Bu odada beyaz duvarlar ve beyaz bir çalışma masası var ancak diğer tüm eşyalar canlı renklerde, tıpkı bir çocuğun isteyeceği gibi.
Fotoğrafta ebeveyn odasının banyosunu görmekteyiz. Bu alanda beyaz renge azçık krem ve bej tonları ilse birlikte oldukça gösterişli, altın rengi bir ayna çerçevesi esşilk ediyor. Mekanın sadeliği ile altın rengi çerçevenin oymalı yüzeyi muazzam bir kontrast oluşturarak mekana eklektik bir hava kazandırıyor.