Karadeniz'in incisi Ordu'dan şahane apartman dairesi

Hayallerini kurduğumuz bir evde yaşama şansımız olsaydı eğer, muhtemelen çoğumuz geniş arazilere ve iç mekanlara sahip olan, havuzlu, denize yakın ya da ormanın içinde lüks villalarda yaşardık değil mi? Gelgelelim bu kadar büyük hayallere ulaşmak oldukça zor. Oysa bir zamanlar insanların hayallerini kaplayan ideal evler apartman daireleriymiş. Bunun sebebi de elbette apartmanların sağladığı pek çok kolaylık ve sosyal imkanlar. Bugün müstakil evlerin hayalini kurmamıza sebep olan şey her ne kadar şehrin telaşı ve estetik olmayan çarpık kentleşme yüzünden dip dibe ve sıradan betonarme yapılar olsa da, aslında uzun uzadıya düşündüğünüzde hâlâ apartmanların ne kadar avantajlı olduğunu fark edebilirsiniz. Şehrin canlılığının içinde, merkezlere yakın, yeteri kadar iç mekanı olan ve teknolojik ve sosyal imkanları oldukça fazla olan apartman daireleri, ulaşabileceğimiz yapılar olarak da hayallerimizde yer etmeye çok daha uygun. Ayrıca elbette her apartman aynı sıradanlığa sahip olmuyor ve mimari özellikleri kuvvetli, davetkâr ve içinde yaşayanlara sıcak bir yuva sunan apartmanlar da kentleşmenin estetize edilme çalışmaları sonucu yeniden çoğalmaya başladı. İşte bugün sizlerle Karadeniz'in incisi olan Ordu'da, her özelliğiyle sizi içinde yaşamaya teşvik edecek bir apartman dairesine konuk oluyoruz.