Karadeniz'in incisi Ordu'dan şahane apartman dairesi

Hayallerini kurduğumuz bir evde yaşama şansımız olsaydı eğer, muhtemelen çoğumuz geniş arazilere ve iç mekanlara sahip olan, havuzlu, denize yakın ya da ormanın içinde lüks villalarda yaşardık değil mi? Gelgelelim bu kadar büyük hayallere ulaşmak oldukça zor. Oysa bir zamanlar insanların hayallerini kaplayan ideal evler apartman daireleriymiş. Bunun sebebi de elbette apartmanların sağladığı pek çok kolaylık ve sosyal imkanlar. Bugün müstakil evlerin hayalini kurmamıza sebep olan şey her ne kadar şehrin telaşı ve estetik olmayan çarpık kentleşme yüzünden dip dibe ve sıradan betonarme yapılar olsa da, aslında uzun uzadıya düşündüğünüzde hâlâ apartmanların ne kadar avantajlı olduğunu fark edebilirsiniz. Şehrin canlılığının içinde, merkezlere yakın, yeteri kadar iç mekanı olan ve teknolojik ve sosyal imkanları oldukça fazla olan apartman daireleri, ulaşabileceğimiz yapılar olarak da hayallerimizde yer etmeye çok daha uygun. Ayrıca elbette her apartman aynı sıradanlığa sahip olmuyor ve mimari özellikleri kuvvetli, davetkâr ve içinde yaşayanlara sıcak bir yuva sunan apartmanlar da kentleşmenin estetize edilme çalışmaları sonucu yeniden çoğalmaya başladı. İşte bugün sizlerle Karadeniz'in incisi olan Ordu'da, her özelliğiyle sizi içinde yaşamaya teşvik edecek bir apartman dairesine konuk oluyoruz.
Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu şık apartman, kalabalık şehirlerde gördüğümüz gökdelen soğukluğunda uzunlamasına değil, daha farklı bir yatay dizayna sahip. Yatay olarak uzanan binada koyu renk ahşap unsurlar, siyah metal ögeler ve beyaz duvarlar mükemmel bir uyum içinde.
Binanın dış cephesindeki dikkat çekici görünüm yalnızca estetik olarak dikkat çekici değil, aynı zamanda konforlu ve fonksiyonel yaşam alanları yaratan niteliklere sahip. Ahşap sürgülü panjur sistemi hem evin pencerelerini korumak için en estetik ve kullanışlı seçeneklerden biri. Siyah metal parmaklıklarla kaplı Fransız balkonlar da cephenin güzelliğini katmerliyor.
Apartmanın içinde bulunan daireler de tıpkı binanın dış cephesinde olduğu gibi hem estetik hem de içinde yaşayan ailelere huzur dolu ve konforlu bir yuva kuracak bir dizayna sahip. Dubleks bir dairenin koridor alanında gördüğümüz merdiven tasarımı da bunun ilk örneklerinden. Çatı dubleksi olan dairede geniş ve ferah giriş koridorunda kullanılan açık renk ve kaliteli parkeler de dikkat çekiyor.
Üst katta bulunan odalardaki çatı pencereleri ise özellikle tavan araları gibi karanlık odaları aydınlatmak ve ferahlatmak isteyenler için harika iç mimari çözümlerden biri. Gökyüzüne açılan tasarımlar: Çatı pencereleri başlıklı yazımızda bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir derleme yapmıştık.
Evin mutfağında ise büyüleyici bir iç açıcılık hakim. Açık renkli parkeler ve siyah aspiratör ve ocak ile geçiş sağlayan ahşap dolapların genelde kullanılan mat beyaz dolaplarla uyumu göz kamaştırıyor.
Modern dekorasyonlarda en estetik ve havalı görünüm yaratan renklerin başında gri ve tonları geliyor. Son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş şık ve ferah banyo da bir cephesinde kullanılan gri ve şık fayanslarla karizmatik bir doku kazanıyor.
Oturma odasında da gri tonları ile çok daha karizmatik bir atmosfer yaratılıyor. Konforlu ve modern kanepeler, açık hardal renkli berjerlerle harika bir uyum içinde. Mermer yüzeyli modern sehpa ve şık ve sıra dışı aydınlatma üniteleri de bu harika dekorasyonu tamamlıyor.