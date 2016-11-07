Çeşme'de harika bir yazlık daire projesi

Yaz ve tatil denilince akla ilk gelen yerlerden biri de şüphesiz ki Çeşme. Ege'nin incisi İzmir'in en gözde tatil yerlerinden biri olan Çeşme her geçen gün daha da güzelleşiyor ve gelişiyor. Çeşme'nin en önemli özelliklerinden birisi de yalnızca oteller, pansiyonlar gibi geçici tatil mekanlarının değil, aynı zamanda hem gayrimenkul yatırımı olan hem de yaz tatilleri için harika bir atmosfer sunan yazlıkların da giderek çoğaldığı bir bölge olması. Bugün de o şahane yazlık ev projelerinden birine konuk olmak için Çeşme'ye gidiyoruz. Yazlık ev satın almak için en ideal zamanın da kış mevsimi olduğunu vurgulayarak, bu projenin yazlık ev edinmeyi düşünen okurlarımız için ilham verici olacağını umuyoruz.