Çeşme'de harika bir yazlık daire projesi

Yaz ve tatil denilince akla ilk gelen yerlerden biri de şüphesiz ki Çeşme. Ege'nin incisi İzmir'in en gözde tatil yerlerinden biri olan Çeşme her geçen gün daha da güzelleşiyor ve gelişiyor. Çeşme'nin en önemli özelliklerinden birisi de yalnızca oteller, pansiyonlar gibi geçici tatil mekanlarının değil, aynı zamanda hem gayrimenkul yatırımı olan hem de yaz tatilleri için harika bir atmosfer sunan yazlıkların da giderek çoğaldığı bir bölge olması. Bugün de o şahane yazlık ev projelerinden birine konuk olmak için Çeşme'ye gidiyoruz. Yazlık ev satın almak için en ideal zamanın da kış mevsimi olduğunu vurgulayarak, bu projenin yazlık ev edinmeyi düşünen okurlarımız için ilham verici olacağını umuyoruz.
Yazlık ev denilince aklımıza genellikle hâlâ eski tip yazlıklar geliyor. Biliyorsunuz eski tip yazlıklar senenin çoğunda yaşadığımız kışlık evlere göre çok daha özensiz ve üstünkörü planlara ve dekorasyonlara sahip olurdu. Bunun sebeplerinden biri tabii ki yazlık evlerin çoğunlukla kışlık evlerin eski eşyalarıyla dizayn edilmesi ve iç tasarımlarının da yalnızca iki üç ay yaşanan yerler olduğu için kalitesiz malzemelerle ucuza getirilmesiydi. Ama bugün, bu anlayışının epey değiştiğini söylemek mümkün. UKA İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yazlık ev projesinin salonuna genel bakışta da bunu net bir şekilde görebiliyoruz.
Yazlık evlerin genellikle şehir merkezlerindeki kışlık evlere nazaran daha küçük alanları olduğu doğru, ama bu tabii ki bu küçük alanların şık bir şekilde dizayn edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Bu salonda da giriş koridorundan salona uzanan dar alan son derece kullanışlı ve davetkâr bir tarzda dizayn edilmiş. Kapının yan tarafına yerleştirilen TV ünitesi minimal stiliyle hem az yer kaplıyor hem de modern bir atmosfer yaratıyor. Televizyonun karşısındaki gri oturma grupları da bu modern havayı perçinleyen konforlu mobilyalardan tercih edilmiş.
Salonun diğer cephesinde ise geniş cam pencereler sayesinde dışarı ile bağlantı kurulurken doğal ışıktan da maksimum düzeyde yararlanılıyor. Camın önünde konumlanan dört kişilik yemek masası da keyifli kahvaltı ve akşam yemekleri için ideal bir ortam sağlıyor.
L şeklinde dizayn edilen mutfaklar özellikle küçük metrekarelere sahip dar mutfak alanları için en ideal ve şık seçeneklerden biridir. Tezgah ve dolap alanlarının maksimize edildiği bu tasarım fonksiyonellik açısından eşsiz. Desenli siyah mermer tezgahlar ağırbaşlı bir etki yaratırken nötr tonlardaki mutfak dolapları da minimal bir doku oluşturuyor.
Minimal ve modern etki yatak odasında da kendisini göstermeye devam ediyor. Yatağın iki tarafına yerleştirilen giysi dolapları küçük alanlar için harika dekorasyon fikirlerinden biri. Duvar nişi şeklinde girintili yatak başı ünitesi de harika ışıklandırması ile göz dolduruyor.
Yatak odasındaki alan tasarrufu sağlayan dekoratif fikirler sayesinde duvara monte ve az yer kaplayan bir makyaj masası ve bir puf tabure ile fonksiyonellik arttırılmış ve ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam alanı oluşturulmuş.
Giriş kapısının yer aldığı ve mutfak ile salonu birbirine bağlayan koridorda kullanılan duvar rengi huzuru ve neşeyi sembolize ederken koridoru da boş bir alan gibi görünmekten kurtarıyor ve canlandırıyor.