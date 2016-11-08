Daha güzel bir balkon için aynen uygulayabileceğin 9 fikir

Yaz aylarında açık ve havadar alanlara yöneliriz. Balkon ve teraslar açık havanın keyfini çıkarabileceğimiz yaşam alanlarıdır. Sadece yaz ayları ile kalmayıp kışın da hava alma ihtiyacını kolayca karşılamak için balkonları kullanırız. Peki rahat bir nefes aldığımız balkon dekorasyonu nasıl olmalıdır? Balkonlarımızı daha da güzelleştirmek, açık alanları daha işlevsel hale getirmek için bazı pratik fikirler derledik. İhtiyaç duyduğunuzda şık bir oturma alanına, barbekü keyfi yapabileceğiniz davetkar bir yaşam alanına dönüştürmek sanıldığı kadar zor değil. Fonksiyonel ve estetik detaylarla bir araya getirdiğimiz 9 balkon pratik fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.