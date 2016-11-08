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Daha güzel bir balkon için aynen uygulayabileceğin 9 fikir

nihal e. nihal e.
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
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Yaz aylarında açık ve havadar alanlara yöneliriz. Balkon ve teraslar açık havanın keyfini çıkarabileceğimiz yaşam alanlarıdır. Sadece yaz ayları ile kalmayıp kışın da hava alma ihtiyacını kolayca karşılamak için balkonları kullanırız. Peki rahat bir nefes aldığımız balkon dekorasyonu nasıl olmalıdır? Balkonlarımızı daha da güzelleştirmek, açık alanları daha işlevsel hale getirmek için bazı pratik fikirler derledik. İhtiyaç duyduğunuzda şık bir oturma alanına, barbekü keyfi yapabileceğiniz davetkar bir yaşam alanına dönüştürmek sanıldığı kadar zor değil. Fonksiyonel ve estetik detaylarla bir araya getirdiğimiz 9 balkon pratik fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Dekoratif çiçek ve saksılar

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Nerede olursanız olun, yaşam alanlarına hem renk katacak hem de ferahlık sağlayacak natürel dokular ararız. Dekorasyon öğelerinde birçok farklı materyalle natürel dokuların kullanıldığına rastladığımız gibi çiçek ve bitkiler doğayı davet etmenin en kolay yollarındandır. Renklerin ahengi süs bitkileri ve dekoratif saksılarla her yaşam alanını güzelleştirebilir.

2. Balkon şemsiyesi

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Balkonlar rahatlama, dinlenme ve iyi vakit geçirmek için uygun alanlardır. Dolayısıyla huzur veren natürel dokuların yanı sıra, sıcaklık katan renk ve dokular da göze hitap eder. Pratik bir şekilde güneş ışıklarından korunmanızı sağlayan balkon şemsiyeleri ile dekoratif yastıklar, mobilya kılıfları ve aksesuarlarda renk uyumu ve ahenk gözetebilirsiniz.

3. Korkuluk için raflık

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Özellikle küçük ve dar balkonlarda ekstra zemin alanı kazanmak oldukça elverişlidir. Eğer siz de pratik bir şekilde kahvenizi yudumlayacağınız sehpa niteliği gören bu raflıkları kullanmak istiyorsanız, çabucak temin edin. Farklı ebatlarda ihtiyaca göre tasarlatabilir, balkonunuzu akılcı yöntemlerle daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

4. Saksılık düzeneği

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Çiçek ve saksılıklarından vazgeçmeyenler için balkonda ekstra alan kazanmak önemlidir. Zemin alanını daha verimli kullanmak için dikey düzlemde duvar dekorlarını değerlendirebilir, ya da akılcı yöntemlerle dizayn edilen saksılık düzeneklerini ihtiyaca göre temin edebilirsiniz. Farklı ebatlar ve saksı kullanımı sayısına göre alternatif tasarımları değerlendirebilirsiniz.

5. Işıklı suluk

présentation des créations de détours de lumières, détours de lumières détours de lumières Eklektik Balkon, Veranda & Teras
détours de lumières

détours de lumières
détours de lumières
détours de lumières

Belki de birçok kere ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Işık ihtiyacı özellikle bölgesel aydınlatma söz konusu olduğunda önem arz edebilir. Sulama ihtiyacını karşılamak için rahatlıkla saksı ve bitkileri gözlemleyebilmenizi sağlayacak. Çok amaçlı kullanılacak dekoratif ürünler masanızı aydınlatan bir akseusar olarak değerlendirilebilir.

6. Sürgülü cam pencereler

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

İhtiyaca göre toz ve rüzgarı önlemek için bazı önlemler alırız. Kullanım zamanları açılabilen sürgülü cam pencereler oldukça fonksiyoneldir. Güneşe maruz kalınan saatlerde koruma ihtiyacını giderecek mat materyaller ya da renkli cam alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Yaz kış demeden balkon keyfinden vazgeçmeyenler için sürgülü cam pencere modelleri ideal olabilir.

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7. Pergola sistemleri

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Ahşap pergola sistemleri ihtiyaç görülen alana özel tasarlanır ve sizi güneşli günlerde korur. İhtiyaca göre kapanabilen ya da açılabilen, aksesuar ya da saksılıkları monte edebileceğiniz modelleri mevcuttur. Örnek görselde görülen ahşap pergola sistemi ise zemin döşemesi ve dekorasyonla muhteşem uyum sağlıyor.

8. Kırsal stil

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Şehir yaşamından uzaklaşalım. Kırsal stil öğelerle şık tasarlanan bu balkonda huzur veren bir atmosfer mevcut. Basitlik ve yalınlık belki de aradığınız huzuru sağlayabilir. Güne güzel başlamak için keyifli bir kahvaltı masası ve dinlence için hamak da mevcut. homify'da dekoratörler tarafından tasarlanan birçok fikir bulabilir, ilham alabilirsiniz.

9. Tavan vantilatörü

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Balkon konforunu sağlayan unsurları unutmadık. Elbette rutin balkon keyfi saatlerinizde rahatlık ve konfor sunan koltuklar, sallanan sandalyeler, hamaklar ihtiyaca göre ilginizi çekecek alternatiflerdir. Balkon vantilatörü ise sıcak aylarda kullandığınıza memnun kalacağınız bir ürün olacaktır. Özellikle böylesi büyüleyici bir manzaraya eşlik ediyorsanız, geriye arkanıza yaslanıp içeceğinizi yudumlamak kalır.

Daha fazla balkon örneği incelemek isterseniz ’Yazın tadını doyasıya çıkaracağınız 10 balkon tasarımı’ başlığına bakabilirsiniz.

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