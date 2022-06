Evimi nasıl dekore edebilirim?

Evinizi dekore ederken belki de en çok zahmet gerektiren mekanların başında gelir oturma odaları. Çünkü zamanınızın çoğunu burada geçirdiğiniz için, oturma odanıza yerleştirdiğiniz her ama her ögenin yeri ve konumu kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, oturma odası dekorasyonlarında en önemli konulardan biri de genel bir hava yaratmaktır. İşte bu yazımızda, sizlerle bütün bu konulara dair basit basit ipuçları paylaşmaya çalışacağız. Fakat eğer daha fazla örneğe göz atmak isterseniz, oturma odası kategorimiz yakından bakabileceğiniz binlerce örneği barındırmakta…

Bir evde her mekan kendine has bir hava taşır. Bu konuya dair bir örnek vermek gerekirse, bahçeler bize genellikle ilkbaharı ya da yazı anımsatır. Bahçede geçirdiğimiz keyifli zamanların da bu anımsatmada büyük payı vardır. Diğer yandan banyolar da bize sakinliği, dinginliği ve rahatlamayı hatırlatır. Tüm bu örnekler gibi oturma odalarının da kendine has bir havası olmak zorundadır. Çünkü ancak bu sayede oturduğunuz odanın oturma odası olduğunu anlayabilirsiniz. Peki ya bir oturma odasına ruh kazandırmanın yolları nelerdir ? Bu sorunun yanıtını öğrenmeden önce, oturma odanızın fiziki özelliklerini iyice ezberlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü dekorasyonun büyük bir bölümü, fiziksel koşullarla iç içedir ve fiziksel koşullar çoğu zaman sizi bir noktada da olsa kısıtlar. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanızın fiziksel ve konumsal şartlarına hakim olmak, oturma odası dekorasyonunda size büyük yarar sağlayacaktır. Oturma odanızın büyüklüğü, boyutları, zemin yapısı, odanın konumu, aldığı ışık miktarı gibi basit konuları öğrenmenin de çok zor olmadığını kanaatindeyiz. Şimdi gelelim başta sorduğumuz genel sorunun cevabına… Öncelikle, duvarlarda yer verdiğiniz ton ve zemin kaplaması çok önemlidir. Renklerin insan psikolojisi üzerinde güçlü etkileri olduğu, açık renklerin pozitif anlamlar ve koyu renklerin de negatif anlamlar çağrıştırdığı göz önüne alınırsa, oturma odanızda açık bir renge yer vermek isteyebilirsiniz. Renk seçiminde bir diğer önemli kıstas ise odanın aldığı ışık miktarıdır. Eğer oturma odanız az miktarda ışık alacak biçimde konumlandırılmışsa, zaten loş olan mekanı daha da karartmamak adına açık tonlar seçmeniz yerinde olacaktır. Bir diğer önemli konu ise zemin kaplaması. Bu konu tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Fakat eğer rutubet probleminiz varsa, parke kullanımından uzak durmanız yerinde olacaktır. Aksi taktirde sık sık bir kabarma problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Rutubet problemi yaşamaktaysanız, tercihinizi fayanslardan yana kullanabilirsiniz. Üstelik son zamanlarda fayans türlerinde ve çeşit sayısında da büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz.

Mobilya konusu da oturma odası dekorasyonlarında oldukça zahmet isteyen bir diğer konudur. Peki en güzel oturma odası dekorasyonlarında ne tarz mobilyalar tercih etmek gerekir ? Aslında tarz konusunda en büyük etmen sizin zevk anlayışınızdır. Fakat bununla birlikte, oturma odanızda kullanacağınız mobilyaların tarzını etkileyecek başka etmenler de mevcuttur. Öncelikle evinizin genelinde hakim olan tarz uygun mobilyalar seçmelisiniz. Aksi takdirde, ortaya oldukça eğreti görüntüler çıkabilir. Bu durum da evinizdeki dekorasyonu olumsuz yönde etkiler. Bununla birlikte, eğer renkli tasarımlardan hoşlanan biri iseniz, farklı tonların kullanıldığı mobilyaları tercih edebilirsiniz. Diğer yandan işlevselliği de göz önünde bulundurarak, kolay temizlenebilir ve ömrü yüksek mobilyalar seçebilirsiniz. Oturma odalarında spesifik tercihlerden biri orta sehpa tercihidir. Klasik tarz için ahşap bir orta sehpa uygunken, modern tarzın hakim olduğu oturma odalarında cam ve metalden meydana gelen orta sehpaların kullanımı daha yerinde olacaktır. Bu sayede, evinizde hakim olan tarzın izleri daha net biçimde görülebilir hale gelecektir.