Evimi nasıl dekore edebilirim?

Evinizi dekore ederken belki de en çok zahmet gerektiren mekanların başında gelir oturma odaları. Çünkü zamanınızın çoğunu burada geçirdiğiniz için, oturma odanıza yerleştirdiğiniz her ama her ögenin yeri ve konumu kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, oturma odası dekorasyonlarında en önemli konulardan biri de genel bir hava yaratmaktır. İşte bu yazımızda, sizlerle bütün bu konulara dair basit basit ipuçları paylaşmaya çalışacağız. Fakat eğer daha fazla örneğe göz atmak isterseniz, oturma odası kategorimiz yakından bakabileceğiniz binlerce örneği barındırmakta…
Bir evde her mekan kendine has bir hava taşır. Bu konuya dair bir örnek vermek gerekirse, bahçeler bize genellikle ilkbaharı ya da yazı anımsatır. Bahçede geçirdiğimiz keyifli zamanların da bu anımsatmada büyük payı vardır. Diğer yandan banyolar da bize sakinliği, dinginliği ve rahatlamayı hatırlatır. Tüm bu örnekler gibi oturma odalarının da kendine has bir havası olmak zorundadır. Çünkü ancak bu sayede oturduğunuz odanın oturma odası olduğunu anlayabilirsiniz. Peki ya bir oturma odasına ruh kazandırmanın yolları nelerdir ? Bu sorunun yanıtını öğrenmeden önce, oturma odanızın fiziki özelliklerini iyice ezberlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü dekorasyonun büyük bir bölümü, fiziksel koşullarla iç içedir ve fiziksel koşullar çoğu zaman sizi bir noktada da olsa kısıtlar. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanızın fiziksel ve konumsal şartlarına hakim olmak, oturma odası dekorasyonunda size büyük yarar sağlayacaktır. Oturma odanızın büyüklüğü, boyutları, zemin yapısı, odanın konumu, aldığı ışık miktarı gibi basit konuları öğrenmenin de çok zor olmadığını kanaatindeyiz. Şimdi gelelim başta sorduğumuz genel sorunun cevabına… Öncelikle, duvarlarda yer verdiğiniz ton ve zemin kaplaması çok önemlidir. Renklerin insan psikolojisi üzerinde güçlü etkileri olduğu, açık renklerin pozitif anlamlar ve koyu renklerin de negatif anlamlar çağrıştırdığı göz önüne alınırsa, oturma odanızda açık bir renge yer vermek isteyebilirsiniz. Renk seçiminde bir diğer önemli kıstas ise odanın aldığı ışık miktarıdır. Eğer oturma odanız az miktarda ışık alacak biçimde konumlandırılmışsa, zaten loş olan mekanı daha da karartmamak adına açık tonlar seçmeniz yerinde olacaktır. Bir diğer önemli konu ise zemin kaplaması. Bu konu tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Fakat eğer rutubet probleminiz varsa, parke kullanımından uzak durmanız yerinde olacaktır. Aksi taktirde sık sık bir kabarma problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Rutubet problemi yaşamaktaysanız, tercihinizi fayanslardan yana kullanabilirsiniz. Üstelik son zamanlarda fayans türlerinde ve çeşit sayısında da büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz.
Mobilya konusu da oturma odası dekorasyonlarında oldukça zahmet isteyen bir diğer konudur. Peki en güzel oturma odası dekorasyonlarında ne tarz mobilyalar tercih etmek gerekir ? Aslında tarz konusunda en büyük etmen sizin zevk anlayışınızdır. Fakat bununla birlikte, oturma odanızda kullanacağınız mobilyaların tarzını etkileyecek başka etmenler de mevcuttur. Öncelikle evinizin genelinde hakim olan tarz uygun mobilyalar seçmelisiniz. Aksi takdirde, ortaya oldukça eğreti görüntüler çıkabilir. Bu durum da evinizdeki dekorasyonu olumsuz yönde etkiler. Bununla birlikte, eğer renkli tasarımlardan hoşlanan biri iseniz, farklı tonların kullanıldığı mobilyaları tercih edebilirsiniz. Diğer yandan işlevselliği de göz önünde bulundurarak, kolay temizlenebilir ve ömrü yüksek mobilyalar seçebilirsiniz. Oturma odalarında spesifik tercihlerden biri orta sehpa tercihidir. Klasik tarz için ahşap bir orta sehpa uygunken, modern tarzın hakim olduğu oturma odalarında cam ve metalden meydana gelen orta sehpaların kullanımı daha yerinde olacaktır. Bu sayede, evinizde hakim olan tarzın izleri daha net biçimde görülebilir hale gelecektir.
Oturma odalarında oldukça sık biçimde rastlanan dekorasyon türlerinden biri de, farklı farklı renklerin aynı anda kullanıldığı dekorasyonlardır. Renkli dizaynlardan hoşlanan kimseler için oldukça hoş bir alternatif olma özelliği taşıyan bu dizaynlar, özellikle mobilya ve aksesuar seçiminde kendini gösterir. Bu örnekte ise, bu farklı renklerin kaynağının yine aynı şekilde vazolardan ve kırlent yastıklardan geldiğini söylemek pek de hata olmaz.
Yazımızın başında, sizler ile oturma odasındaki spesifik mobilyalar olan orta sehpalar üzerine fikir alışverişi yapmaya çalıştık. Şimdiyse bu konuyu oldukça şık bir örnekle perçinlemek istiyoruz. Örnekte gördüğünüz bu orta sehpa, oldukça sıra dışı bir dizayna sahip. Fakat aynı zamanda da oldukça otantik. Kağnı şeklindeki bu orta sehpa, az bulunur dizaynlardan. Üstelik farklı bir model arayanlar için birebir.
Eğer evinizin genelinde modern tarzın izlerine daha sık rastlanmaktaysa ve oturma odanız için de genel bir dekorasyon fikri arıyorsanız, bu örnek tam da size göre. Aydınlatmalar üzerine kurulmuş olan bu örnek, Viviana Pitrolo dekorasyon firmasına ait. Üstelik ahşap tavan ve taş duvara bakacak olursak, bu örnekte farklı farklı tarzların bir arada kombinlendiği çıkarımını yapabiliriz.
Eğer dekorasyon konusunda tercihinizi genellikle düz hatlara sahip olan dizaynlardan yana kullanıyorsanız, bu örneğimizi dikkatlice incelemenizi tavsiye ediyoruz. Vismaracorsi Arquitectore imzalı bu oturma odası dekorasyonunda, tüm mobilyaların az çok düz hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Üstelik odanın ortasında bulunan beyaz masif ahşap sehpa ise oldukça şık bir görünüme sahip.
Oturma odanıza seçeceğiniz mobilyalar konusunda renk seçimi yapamıyorsanız, bu örneği yakından inceleyerek pastel tonlarının ne kadar şık olduğuna dair bir fikir sahibi olabilirsiniz. Özellikle oturma odasında huzur ve sakinlik arayan okurlarımız için güzel bir alternatif olan bu koltuk takımı, oturma odanızın bütün havasını baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip.
Fayans endüstrisinde oldukça büyük bir sıçrayış olduğunu görüyoruz. Özellikle ev dekorasyonlarına ve kişisel dekorasyonlara verilen önemin ve gösterilen rağbetin artması, bu sıçrayışın ana sebeplerinden. Yani artık her zevke uygun ve oldukça çeşitli fayanslar bulmak mümkün. Bu örnekte ise, renkli fayans kullanılmış olan bir oturma odası görebilirsiniz. Sizin de görebileceğiniz gibi, bu fayanslar ortamın ışığını oldukça değiştirmiş.
Beyaz, farklı farklı toplumlarda farklı anlamlara gelse de, çoğunlukla akıllara temizliği, saflığı ve zarafeti getirir. İşte beyaz renginin bu özellikleri, oturma odası dekorasyonlarında sık sık tercih edilen bir renk olmasını sağlamıştır. Bu örnekte de, baştan aşağı beyazla bezenmiş bir oturma odası görebilirsiniz. Mayelle Architecture imzalı bu oturma odasında dikkat çeken bir diğer husus da, odadaki siyah ahşap mobilya ile oluşan genel tezatlık. Bu tezatlığın ortama bir hareket sağladığını söylemek de pekala doğrudur.
Başta da bahsettiğimiz üzere, oturma odanızın konumlandırıldığı oda dekorasyon açısından büyük önem teşkil etmekte. Çünkü gerek aldığı ışık miktarı ve gerekse sahip olduğu manzara, dekorasyonunuzu oldukça yakından ilgilendiriyor. Bu örnekte ise, geniş bir pencereye ve dolayısıyla epey bir ışığa sahip olan bir oturma odası görüyoruz. Oturma odasının beyaza boyanmış olması ve zemindeki renkli fayanslar, bu ışığın daha verimli kullanılmasına yardımcı olmuş.
Oturma odasında en sık kullanılan aksesuarlardan biri de duvar saatleridir. Özellikle günümüzde her zevke hitap eden ve her bütçeye uygun duvar saatlerine rastlamak mümkün. Ama hem şık hem de gösterişli bir duvar saati arıyorsanız, bütçenize güvenmeniz gerekmekte. Bu örnekte ise, ahşaptan yapılmış ve oldukça ilgi çekici olan bir duvar saati görebilirsiniz.
Oturma odanız kullanmak üzere aksesuar arayışı içerisindeyseniz fakat tüm aksesuarlar size oldukça klişe geliyorsa tercihinizi bu örnekteki gibi 80'lara ve 90'lara ait olan tablolardan yana kullanabilirsiniz. Bu tarz renkli tasarımlar hem dekorasyonunuza canlı bir hava sağlar, hem de ortamdaki meraklı gözlerin ilgi odağı olur. İşte sırf bu iki sebepten ötürü, bu dekorasyonun yaratıcı olan Estudio Delier'in profilini ziyaret ederek bu tarz tablolarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.