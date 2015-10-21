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Çatı dubleksinde çığır açan örnekler

Murat Aksoy Murat Aksoy
Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
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Daha önce yine sitemizde yayınlanan ‘Dekorasyonuyla fark yaratan çatı katı modelleri’ başlığını taşıyan yazımızla çatı katlarının büyülü dünyasına adım atmıştık. Bugünkü yazımızıda da yine benzer bir konuya değinmek istiyoruz. Bu kez konumuzu dubleks mekankların çatı katları oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi dünyadan  ve ülkemizden çeşitli görsel örnekler eşliğinde bir çatı dekorasyonu daha iyi nasıl olabilir sorusuna yanıt arayacağız. Bu yazıda ele alacağımız fikir ve görsel örneklerin sizlere çatı dekorasyonu konusunda yeni fikir ve ilhamlar vermesini umut ediyoruz.

Bir çatoı katına sahip olabilmek gerçekten bulunmaz bir nimettir. Bu nimete sahip olabilen şanslı azınlık açısından çatı katları, üstünün açılıp kapanma durumuna göre değişmekle birlikte hem yazın hem de kışın birçok eğlenceli faaliyete ya da huzur içinde dinlenmeye el veren, eşsiz mekanlardır. Kimbilir, belki de bu güzel hissi veren çatı katlarının göğe yakın olma hissidir. Her ne olursa olsun dekorasyonun başarısı bu zevki daha da yükseklere çıkarma açısından elzem bir unsurdur. Kim bir estetik harikasının içinde konfora gömülmek istemez ki. Hele de çatı katları üzerine konuşuyorsak. Çatı katları bazen oldukça geniş, kimi zaman bir balkon veya bir terası içerecek şekilde muazzam büyüklükteyken, bazen de sadece giyinme odası  ya da çok sık kullanılmayan öteberi cinsinden eşyayı depolamak için kullabilecek kadar küçük ya da alçak olabilmektedir. Bu dubleks evlerin çatı katları için özellikle böyledir. Bu yüzden çatı dekorasyonu hakkında genel konuşmak hem zordur hem de doğru değildir. Kanımızca çatı katları konusunda her örnek kendi özelinde değerlendirilmeli, elde veri olarak bulunan çatı katının şekil, yön ve büyüklüğü öncelikle hesaba katılarak bir dekorasyona başlanmalıdır. Kuşkusuz bir çatının üstü açık ya da kapalı olması veya terasının bulunup bulunmadığı gibi sorular da yaz ve kış kullanımları açısıdan hayati önem taşımaktadır. Çatı katları konusunda başka hassas noktalar da vardır. Örneğin çatı katının baktığı yön, hangi yönden rüzgar, yağmur ve güneş ışını aldığı gibi konular da oldukça önemlidir. Zira bu faktörler hesaba katılarak izolasyon, ısıtma, soğutma gibi konularda düzenlemelere gidilmek zorundadır. Özellikle izolasyon konusunda hayati bir konudur. Ayrıca çatı katının balkon ya da teras gibi açık bir uzantısı varsa buralarda yaz için güneşe, kış için ise yağmur ve kara dayanıklı malzemeden eşya ve mobilyalar, hatta çiçekler seçmek gerekir. Görüldüğü gibi birçok farklı parametre nedeniyle çatı katı dekorasyonu hiç de sanıldığı kadar kolay bir konu değldir. Eğer bu konuda gerçekten zorlanıyorsanız uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyğin deriz. Şimdi bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan örnek modellerimizi, görseller eşliğinde inceleyerek, meseleyi daha somut boyutlarda irdeleyelim.

Tavan eğiminden maksimum faydalanma

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Boyut açısından mütevazi bir çatı ancak bu kadar başarılı ve foknsiyonel planlanabilirdi. Meine Möbelmanifaktur isimli Alman firmasının tasarımı olan çatı fotoğrafta da görüleceği üzere giyinme odası olarak tasarlanmış. Neredeyse her santimetrekareden faydalanabilmek için her türlü imkan kullanılmış ve gayet de başarılı ve usta işi bir çalışma çıkmış ortaya. Sizinde çatınız görece ufaksa böyle bir çözüm mükemmel olabilir.

Çatıda banyo keyfi

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Rustik Banyo
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Böyle bir çatı dubleksinde küvete girip neşeli zamanlar geçirmeyi, iş veya okul hayatının stresini atmayı kim istemez ki. Bu seferki durağımız İsviçre ve ahşap bir çatıyla karşı karşıyayız. Geniş sayılabilecek bir pencereyle aydınlatmaınn da rahatlıkla sağlandığı bu çatının arka tarafında da teras bulunuyor, sadece bir banyo olarak değil, örneğin  bir yemek odası olarak da kullanılma opsiyonuna sahip, benzersiz güzellikte bir örnek model.

Çatı dubleksinde rustik esintiler

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Rustik Balkon, Veranda & Teras
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

Bu kez oldukça uzak bir coğrafyadan, Brezilya’dan bir örnek modelle devam etmek istiyoruz. Claudia Hypolito’nun tasarımı olan bu çatı dubleksinde bir Amerikan mutfak ve hatta bir taş fırın da bulunuyor. Hem damak tadına hem de keyfine düşkün okurlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan modelimiz oldukça renkli bir tasarıma  sahip. Bize de sadece afiyet olsun demek düşüyor.

Gözalabildiğine çatı keyfi

Haus Rheinblick, wirges-klein architekten wirges-klein architekten Modern Balkon, Veranda & Teras
wirges-klein architekten

wirges-klein architekten
wirges-klein architekten
wirges-klein architekten

Kısa bir aranın ardından yine Almanyada’yız. Anlaşılan Almanlar çatı dubleksi konusuna oldukça önem veriyorlar. Teras kısmı bir hayli geniş tutulan çatıda ahşap zemin adeta göz alıyor. Geniş aileler ve arkadaş toplantıları için çok ideal olan çatıda modern, sade ve geometrik çizgiler dikkatleri üzerlerinde topluyor. Hem yaz hem de kışın kullanılabilecek, çarpıcı ve eşsiz bir dekorasyon örneği, imkanın olanlara gözü kapalı önerebiliriz.

Üçgen çatılarda keyifli zamanlar

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Modern Balkon, Veranda & Teras
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Von Mann isimli İsviçre firmasının tasarımı olan bu çatı dubklekste üçgen şeklindeki çatı kuşkusuz en dikkati çeken nokta olmakta. Görece dar iç alan rağmen teras kısmıyla yaz mevsimleri için oldukça idela görünüyor. Tasarımındaki modern çizgiler bu tarzın hayranılarını kısa sürede kendine çekecektir, buna eminiz. Teras kısmındaki koltukları şıklığı ve dekorasyona kattıkları güzellik ve estetik boyutunu ise kesinlikle göz ardı etmemek gerekir.

Taştan terası da olan çatılar

Bedroom 3 Terrace TG Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

TG Studio isimli İngiliz firmasına ait gördüğünüz örnek bir yatak odasından açılan terası gözler önüne seriyor. Doğayla başbaşa ve taşlarla örülü bu teras katına dikkatli bakıldığında çatı kaplamasının da ahşap olduğu görülecektir. Akdeniz tarzının en güzel örneklerinden biri olan örnek modelimiz kolayca anlaşılacağı üzere daha çok yaz aylarına hitap eden bir opsiyon sunuyor.

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İspanya’dan bir çatı dubleks

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo Modern Balkon, Veranda & Teras
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 isimli ve Barcelona kökenli iç mimari firmasının eseri olan bu çatı dubleksinde bir yaz mevsimi için ideal olan her şey var. Hasır bir gölgelik, beyaz duvarlar, ahşap mibilyalar, renkli sandalyeler. Kışın üzerinin kapatılması gerekebilir ama bunu düşünmeden önce yazın keyfini çıkarmak en akıllıcası olur diye düşünüyoruz. Yaz keyfine düşkünler akıllarının bir köşesine not etmeliler mutlaka.

Başarısıyla damga vuran tasarımlar

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Modern Balkon, Veranda & Teras
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Brezilyalılar da çatı dubleksinde Almanlar’ı aratmıyorlar gibi görünüyor. Infinite Spaces isimli Brezilya firmasının bu tasarımı türünümn gerçekten eşsiz örneklerinden. Fotoğrafın sol köşesinde görüleceği üzere bir havuzu da içeren bu yazlık evin her yeri olduğu gibi çatı kısmı, daha doğrusu üst katı da mükemmel dizayn edilmiş. Camın ve beyaz rengin bolca kullanıldığı, aydınlık, ferah, iç açan bir örnek, adeta cennetten bir köşe.

Ülkemizden çatı dubleksler

TD HOUSE, BWorks BWorks Modern Balkon, Veranda & Teras
BWorks

TD HOUSE

BWorks
BWorks
BWorks

Bworks isimli firmamızın tasarladığı bu modern çatı ve ona bağlı teras sade ve ferahlık veren modern çizgileriyle ama en önemlisi üstünün oldukça estetik ve zarif bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayan şık güneşlikleriyle göze hitap ediyor. Üstelik güneş ve yağmurdan koruma özelliğiyle fonksiyonellik de vaad ediyor. Camların oldukça geniş tutulması aydınlık açısından çok önemli bir avantaj sağlamış. Gerçekten usta işi bir dekorasyon. 

Çatıda salıncak keyfini yaşayın

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Hebart Mimarlık’a ait olan bu tasarımla bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Klasik sevenlere göz kırpan çatı dubleksinde salıncak da elbette unutulmamış ki bu dekorasyonun en vurucu kısmını oluşturuyor. Başatan aşağıcam uygulaması, mobilyaların beyaz renkleriyle birleşince aydınlık ve ferah bir ortam için gereken unsurlar sağlanmış olmuş.

İdeal bebek odaları modelleri ve dekorasyon fikirleri
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