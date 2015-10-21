Çatı dubleksinde çığır açan örnekler

Daha önce yine sitemizde yayınlanan ‘Dekorasyonuyla fark yaratan çatı katı modelleri’ başlığını taşıyan yazımızla çatı katlarının büyülü dünyasına adım atmıştık. Bugünkü yazımızıda da yine benzer bir konuya değinmek istiyoruz. Bu kez konumuzu dubleks mekankların çatı katları oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi dünyadan ve ülkemizden çeşitli görsel örnekler eşliğinde bir çatı dekorasyonu daha iyi nasıl olabilir sorusuna yanıt arayacağız. Bu yazıda ele alacağımız fikir ve görsel örneklerin sizlere çatı dekorasyonu konusunda yeni fikir ve ilhamlar vermesini umut ediyoruz.

Bir çatoı katına sahip olabilmek gerçekten bulunmaz bir nimettir. Bu nimete sahip olabilen şanslı azınlık açısından çatı katları, üstünün açılıp kapanma durumuna göre değişmekle birlikte hem yazın hem de kışın birçok eğlenceli faaliyete ya da huzur içinde dinlenmeye el veren, eşsiz mekanlardır. Kimbilir, belki de bu güzel hissi veren çatı katlarının göğe yakın olma hissidir. Her ne olursa olsun dekorasyonun başarısı bu zevki daha da yükseklere çıkarma açısından elzem bir unsurdur. Kim bir estetik harikasının içinde konfora gömülmek istemez ki. Hele de çatı katları üzerine konuşuyorsak. Çatı katları bazen oldukça geniş, kimi zaman bir balkon veya bir terası içerecek şekilde muazzam büyüklükteyken, bazen de sadece giyinme odası ya da çok sık kullanılmayan öteberi cinsinden eşyayı depolamak için kullabilecek kadar küçük ya da alçak olabilmektedir. Bu dubleks evlerin çatı katları için özellikle böyledir. Bu yüzden çatı dekorasyonu hakkında genel konuşmak hem zordur hem de doğru değildir. Kanımızca çatı katları konusunda her örnek kendi özelinde değerlendirilmeli, elde veri olarak bulunan çatı katının şekil, yön ve büyüklüğü öncelikle hesaba katılarak bir dekorasyona başlanmalıdır. Kuşkusuz bir çatının üstü açık ya da kapalı olması veya terasının bulunup bulunmadığı gibi sorular da yaz ve kış kullanımları açısıdan hayati önem taşımaktadır. Çatı katları konusunda başka hassas noktalar da vardır. Örneğin çatı katının baktığı yön, hangi yönden rüzgar, yağmur ve güneş ışını aldığı gibi konular da oldukça önemlidir. Zira bu faktörler hesaba katılarak izolasyon, ısıtma, soğutma gibi konularda düzenlemelere gidilmek zorundadır. Özellikle izolasyon konusunda hayati bir konudur. Ayrıca çatı katının balkon ya da teras gibi açık bir uzantısı varsa buralarda yaz için güneşe, kış için ise yağmur ve kara dayanıklı malzemeden eşya ve mobilyalar, hatta çiçekler seçmek gerekir. Görüldüğü gibi birçok farklı parametre nedeniyle çatı katı dekorasyonu hiç de sanıldığı kadar kolay bir konu değldir. Eğer bu konuda gerçekten zorlanıyorsanız uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyğin deriz. Şimdi bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan örnek modellerimizi, görseller eşliğinde inceleyerek, meseleyi daha somut boyutlarda irdeleyelim.