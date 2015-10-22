Evlere ayrı bir renk katan ilginç tasarımlar

Bugünkü yazımızla siz okuyucularımızı dekorasyon ve tasarım dünyasında bir gezintiye çıkartmak istiyoruz. Tasarım ve dekorasyona giderek artan ilgi bu alandaki ürün ve dizayn çeşitliliğin artmasının da baş müsebbiblerinden bir, belki de birincisi. Bu da tasarım tüketicilerine sınırsız seçme imkanı sunmak gibi bir avantaj sağlıyor. Tasarım ve dekorasyon alanındaki bu çeşitlilik arasında kimi zaman sınırları zorlayan, sıradışı, çarpıcı ve eksantrik örneklere de rastlamak mümkün oluyor. Bizim de bugünkü yazımızın konusunu işte tasarım dünyasının bu çılgın örnekleri oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi sizlere hem dünyanın farklı tasarım ekollerinden hem de ülkemizden örnekler sunarak, tasarımın bu eğlenceli dünyasına kısa da olsa bir giriş yapmak istiyoruz.
Yukarıda kullandığımız ‘tasarımda sınırları zorlamak’ ifadesi esasen işin sadece estetik ve tarz boyutunu açıklayan bir ifadedir. Günümüzdeki sıradışı tasarımların büyük çoğunluğu tasarım konusunda sıradışı bir çizgi izlemesine rağmen fonksiyonellikten de taviz vermeyen bir yapıya sahiptirler. Zira insanlar için artık sadece görüntü güzelliği değil, hiç de mütevazi olmayan fiyatlar ödenen tasarım ürünlerinin gerçekten kullanılabilir olması da önemlidir. Tasarım üreticileri de bu konuya kayıtsız kalmadıkları için yazımızda göreceğiniz örnek modellerin çoğuluğunun gündelik olarak gerçekten kullanılabilir ve işlevsel modeller olduğunu anlayacaksınız.
Değişiklik ve yeniliklere açıksanız, klasik ve yaygın tarzlardan sıkıldıysanız, sıradışı tasarımlarla dostlarınızı etkilmek istiyorsanız, yazımızda yer alan örnek modellerin hoşunuza gideceğini tahmin ediyoruz. Bu yazıda görüş alanımızı evin oturma odası, yemek odası veya banyo gibi kısımlarıyla kısıtlamadık. Aksesuarlardan, bahçe mobilyalarına, banyo tasarımından oturma gruplarına kadar birbirinden farklı ilginç tasarımları örnek model olarak sunarak yelpazeyi geniş tutmaya çalıştık. Yazımızın sınırları sizlere bu sıradışı tasarım örneklerinin ancak çok küçük bir kısmını, tabir caizse tadımlık olarak sunmamızı gerektiriyor. Ancak tasarım dünyaı ucu bucağı omayan bir okyanus gibi adeta, sınırsız sayıda örnek bulabilmek mümkün. Bu örneklerden bolcasını sitemizde yapacağınız küçük bir gezintiyle dahi kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi gelin ilginç tasarımlara görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.
Badeloft isimli Alman firmasının tasarımı olan bu banyo dekorasyonu da gerçekten sıradışı görüntüsüyle ilgi topluyor. Oldukça geniş bir alana sahip banyoda hem bir küvet hem de ayrıca iki tarafı açık görüntüsüyle gayet ilginç bir duş bölümü var. Ahşap kaplamanın ayrı bir güzellik katıp sauna havası verdiği banyoda aydınlatma da oldukça başarılı. İnsan bu banyodan saatlerce çıkmak istemez herhalde!
Brezilyalı Luiza Soares’e ait olan endüstriyel tarzdaki bu ilginç tasarım farklı yüksekliklerden sarkıtılan saksılarıyla dikkati çekiyor. Yeşil severlerin gönüllerini okşayacak nitelikteki bahçemizde bolca kahverengi tonu kullanılarak renk uyumu başarıyla yakalanırken, saksıların tam tersi yöne bakan lambalarla da ustaca bir kontrast uygulamasına gidilmiş. Bahsettiğimiz lambalrın dışında boydan boya ve bolca cam kullanımıyla mekanın aydınlığı arttırılmış. Endüstriyel tasarımın en mükemmel örneklerinden, hem oldukça enteresan ama aynı zamanda da sade olmayı başarabilmiş, nadide bir dekorasyon.
İlk bakışta ürkütücü gelse de yine de listemize almaktan çekinmediğimiz bir örnek modelle devam ediyoruz. Ne de olsa ‘ilginçlik’ yazımızın başlığında var. Dört adet ve hepsi birbirinden farklı renkte dört kuru kafadan oluşan bu saksı takımı gerçekten ilginç tasarımlar başlığı altında yer almayı hak ediyor diye düşünüyoruz. Meksikalı El Bazar del Pony isimli firmaya ait bu saksılar Orta Amerika’nın gizemli kültürü Aztekler’den de izler taşımıyor değil. Cesur ve espriyi seven tasarım tüketicileri kaçırmasın deriz.
Bu seferki örnek modelimizle şarap seven okuyucularımıza seslenmeyi amaçladık. Bu şık ve modern şaraplık bir İtalyan firması olan Esigo SRL’ye ait. İtalyan şaraplarının enfes tadına aşina olanlar bu duruma şaşırmayacaklardır. Bu şarap rafının en öenmli özelliği ise, sıradan ve klasik birçok örnekte olduğu gibi sadece şarap ya da şampanya şişelerini içerecek şekilde değil aynı zamanda kadeh ve buzluk gibi yan parçaları da içerecek biçimde tasarlanmış olması.
Rustik tarzdaki bu enteresan çalışma masasını İspanya’dan seçtik. Alanı verimli kullanmaya dair ders niteliğinde bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Köşeye çeyrek daire şeklinde yerleştirilen bu şık ve ahşap malzemeden çalışma masasıyla küçük bir odada teknik bir hileyle nasıl alan sağlanır görmüş oluyoruz. Özellikle tek başına yaşayanlar ya da çok dar bir alana sahip öğrenciler için düşünülmüş olan bu tasarım, aynı mantıkla başka mekanlarda ve başka mobilyalar için de uygulanabilir, biraz yaratıcılığı zorlamak şartıyla elbette.
Bir İspanyol tasarımı olan bu ilginç çalışma lambası uzun boyuna rağmen minimalist çizgisiyle sadeliğini koruyor. En dikkat çekici özelliği ise hiç kuşku yok ki son derece geniş şekilde dışa dönük bombeli yapısı. Metalik malzemesi ve rengi oldukça şık olan çalışma lambasının dekorasyonda minimalizm hayranı okuyucularımızın ilgisine mazhar olacağını düşünüyoruz. Özellikle yüksek tavanlı evi olanlar kaçırmasın diyoruz.
Angelina Zeynep Trupia’nın tasarladığı bu orta sehpa dizaynı ve şekliyle modern bir görüntü verse de lake ahşap kaplamasından bir retro tadı alındığı da inkar edilemez kanımızca. Orta sehpa mantığına uygun olarak gözlerinin her yöne bakma özelliğiyle geniş bir fonksiyonellik vaad ediyor. Modüler özellikte olması ise bu fonksiyoneliği adeta zirveye taşıyan başka bir özellik.
Yine ülkemizden bir ilginç tasarım örneğiyle devam etmek istiyoruz. Giriş kısmında ilginç tasarımın ilginç olmasının onu n güzelliği ya da işlevsel olması önünde bir engel oluşturmak zorunda olmadığına değinmiştik. İşte fotoğrafını gördüğünüz örnek de hem şık, hem kullanışlı hem de enteresan nasıl olunur gösteren nitelikleri haiz bir tasarım. Ahşap küvetiyle retroya biz göz kırpmış ancak diğer unsurlarda modernizmden vazgeçilmemiş.
Bir restorana ait bu projede daha ilk bakışta dikkati çeken unsur elbette tavan ve duvar düzenlemesi. Vavien İçMimarlık’a ait bu ilginç tasarımda, ahşap malzeme ve buna uyguın olarak kahverenginin açık tonları ağırlıkta. Dalgalı duvar ve tavan kaplamasının dışında aydınlatma da gerçekten oağanüstü başarılı. Yeni bir restoran ya da kafe veya buna benzer bir işletme açmayı düşünen okuyucularımız varsa mutlaka dikkatlerini çekecektir diye düşünüyoruz.
Büyüklerin değişikliklere kapı aralama hakkı var da çocukların olmaz mı? Son örneğimiz bir çocuk odası ancak oldukça sıradışı olduğu açık. Çcoukların çok hoşuan gidecek bu ilginç tasarıma Mobilyada Moda isimli firmamız imza attı. Çocukları bulutların üzerine taşıyan bir merdiven ve oradan indiren bir kaydırak, çocuklar zamanın nasıl geçtiğini unutacak. Göz alıcı renklerle bezenmesi de cabası.
Tasarım konusunda değişik fikirlere açıksanız ve örneğin bir oturma odası dekore etmek niyetinde iseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuktasarımları’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmanız sizin için faydalı olabilir.