Evlere ayrı bir renk katan ilginç tasarımlar

Bugünkü yazımızla siz okuyucularımızı dekorasyon ve tasarım dünyasında bir gezintiye çıkartmak istiyoruz. Tasarım ve dekorasyona giderek artan ilgi bu alandaki ürün ve dizayn çeşitliliğin artmasının da baş müsebbiblerinden bir, belki de birincisi. Bu da tasarım tüketicilerine sınırsız seçme imkanı sunmak gibi bir avantaj sağlıyor. Tasarım ve dekorasyon alanındaki bu çeşitlilik arasında kimi zaman sınırları zorlayan, sıradışı, çarpıcı ve eksantrik örneklere de rastlamak mümkün oluyor. Bizim de bugünkü yazımızın konusunu işte tasarım dünyasının bu çılgın örnekleri oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi sizlere hem dünyanın farklı tasarım ekollerinden hem de ülkemizden örnekler sunarak, tasarımın bu eğlenceli dünyasına kısa da olsa bir giriş yapmak istiyoruz.

Yukarıda kullandığımız ‘tasarımda sınırları zorlamak’ ifadesi esasen işin sadece estetik ve tarz boyutunu açıklayan bir ifadedir. Günümüzdeki sıradışı tasarımların büyük çoğunluğu tasarım konusunda sıradışı bir çizgi izlemesine rağmen fonksiyonellikten de taviz vermeyen bir yapıya sahiptirler. Zira insanlar için artık sadece görüntü güzelliği değil, hiç de mütevazi olmayan fiyatlar ödenen tasarım ürünlerinin gerçekten kullanılabilir olması da önemlidir. Tasarım üreticileri de bu konuya kayıtsız kalmadıkları için yazımızda göreceğiniz örnek modellerin çoğuluğunun gündelik olarak gerçekten kullanılabilir ve işlevsel modeller olduğunu anlayacaksınız.

Değişiklik ve yeniliklere açıksanız, klasik ve yaygın tarzlardan sıkıldıysanız, sıradışı tasarımlarla dostlarınızı etkilmek istiyorsanız, yazımızda yer alan örnek modellerin hoşunuza gideceğini tahmin ediyoruz. Bu yazıda görüş alanımızı evin oturma odası, yemek odası veya banyo gibi kısımlarıyla kısıtlamadık. Aksesuarlardan, bahçe mobilyalarına, banyo tasarımından oturma gruplarına kadar birbirinden farklı ilginç tasarımları örnek model olarak sunarak yelpazeyi geniş tutmaya çalıştık. Yazımızın sınırları sizlere bu sıradışı tasarım örneklerinin ancak çok küçük bir kısmını, tabir caizse tadımlık olarak sunmamızı gerektiriyor. Ancak tasarım dünyaı ucu bucağı omayan bir okyanus gibi adeta, sınırsız sayıda örnek bulabilmek mümkün. Bu örneklerden bolcasını sitemizde yapacağınız küçük bir gezintiyle dahi kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi gelin ilginç tasarımlara görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.