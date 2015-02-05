En şık televizyon üniteleri

Televizyonlar modern yaşamın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden. Üstelik artık yalnızca teknik özellikleri ile değil, plazma, lcd, led gibi giderek daha fazla incelen modellerin yaygınlaşmasıyla şıklıklarıya da yarışıyorlar. Çoğu kez evimizin baş köşesini onlara ayırıyor, uzun bir çalışma gününün stresini televizyon karşısında çayımızı yudumlayarak atıyoruz. Hatta artık akıllı telefonlardan sonra akıllı televizyonların da çıkışıyla, internete giriyor, oyun oynuyor, daha pek çok şeyi yalnızca televizyonumuzu kullanarak yapabiliyoruz. Buna paralel olarak, son dönemde televizyonlarımıza ev sahipliği yapan televizyon üniteleri de evlerimizin önemli birer parçası haline geldiler. Sizler için hazırladığımız bu seçkide, yalnızca fonksiyonellikleriyle değil, cazibeleriyle de göz dolduran en şık modellere yer verdik. İster minimal sevin ister gösterişli, zevkiniz nasıl olursa olsun, mutlaka size hitap edecek bir model bulacaksınız.