En şık televizyon üniteleri

Televizyonlar modern yaşamın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden. Üstelik artık yalnızca teknik özellikleri ile değil, plazma, lcd, led gibi giderek daha fazla incelen modellerin yaygınlaşmasıyla şıklıklarıya da yarışıyorlar. Çoğu kez evimizin baş köşesini onlara ayırıyor, uzun bir çalışma gününün stresini televizyon karşısında çayımızı yudumlayarak atıyoruz. Hatta artık akıllı telefonlardan sonra akıllı televizyonların da çıkışıyla, internete giriyor, oyun oynuyor, daha pek çok şeyi yalnızca televizyonumuzu kullanarak yapabiliyoruz. Buna paralel olarak, son dönemde televizyonlarımıza ev sahipliği yapan televizyon üniteleri de evlerimizin önemli birer parçası haline geldiler. Sizler için hazırladığımız bu seçkide, yalnızca fonksiyonellikleriyle değil, cazibeleriyle de göz dolduran en şık modellere yer verdik. İster minimal sevin ister gösterişli, zevkiniz nasıl olursa olsun, mutlaka size hitap edecek bir model bulacaksınız.
Ahşap ağırlıklı bir dekorasyonun tercih edildiği bu şık oturma odasında, tasarım tercihlerini tamamlayacak şekilde, televizyon ünitesinde de birbirinden ayrı biri dikey diğeri yatay olmak üzere iki parçalı bir model tercih edilmiş. Televizyonu çevreleyen oval yüzeyde ise ayna tipi bir malzeme seçilmiş. Origami Mobilya tarafından tasarlanan bu modelde, özellikle televizyon ünitesinin dikey parçasındaki ince işlemeler, salonun bütünüyle de uyumuyla birlikte göz dolduruyor.
Modern çizgilerin hakim olduğu gösterişten uzak ve fonksiyonelliği ön planda tutan bir odada, simetrisi ve işlevselliğiyle öne çıkan bu televizyon ünitesi tasarımı Cihat Özdemir imzasını taşıyor. Ferah bir yerleşime sahip bu modelde, kitaplarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız, hatta sevdiklerinizin çerçeveli resimleri ve daha pek çok eşyanız için yeterince yer bulunuyor. Derinliği de diğer modellere göre daha fazla olan bu üniteyle, oturma odanızın dağınık kalmamasını ve bütün eşyalarınız yerli yerinde olması garanti altına alabilirsiniz.
Böyle bir oturma odasına sahip olmayı kim istemez? İnan Aydoğan Interiors tarafından sunulan bu tasarımda, televizyon ünitesi, odadaki diğer mobilyaları ve dizayn unsurlarını da geride bırakarak adeta yıldızlaşıyor. Bir duvarın neredeyse tamamına yayılan ahşap kaplama ve alt bölümde alt bölümde kullanılan aynalı kapaklar, öylesine göz alıyor ki, onlara bakmayı bırakıp televizyon izleyebileceğinizden emin değiliz.
Ahşabın modası asla geçmez. Yalnızca mobilyalarımızda baş rolü üstlenmekle kalmıyor, başlı başına bir tasarım unsuru olarak da evlerimizde yerini alıyor. Escapefromsofa dizayn stüdyosu tarafından tasarlanan bu modelde, İskandinav dizayn çizgisinin izlerini de taşıyan minimal bir tasarım hakim. Ahşabın hoyratça kullanıldığı bu odadan çıkmak istemeyeceksiniz.
Bazıları gösterişten hoşlanmaz. Büyük ve göz alıcı mobilyalar, ışıltılı aksesuarlar yerine işleve ve sadeliğin şıklığına odaklanan tasarımlar da pekâlâ diğerleriyle yarışabilir güzellikte olabilirler. Niyazi Özçakar İç Mimarlık, bu modelinde minimal çizgileri ve pratikliği seven modern şehir insanına hitap ediyor. Gözü ve algıyı yormadığı gibi, ihtiyacı da tam ve doğru olarak karşılamaktan ödün vermeyen bu ünite evinize tam da gereken parça olabilir.
Doğal taş kaplama duvarlar ve zeminler, son dönemin trend tasarım malzemeleri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş yeni tekniklerle uygulanması da gayet kolay olan bu ürünler gerçekten de evlerimize doğallık esintileri taşıyor. Emre Urasoğlu İç Mimarlık imzasını taşıyan bu televizyon ünitesinde de parlak beyaz renkle birlikte fonda doğal taşlar kullanılmış. Çekmece ve dolaplarıyla her türlü eşyanıza yetecek kadar yer sağlayan bu ünite, işlevsellikten de taviz vermiyor.