En göz alıcı örnekleriyle masa ve sandalyeler

‚Tabure bir barın belkemiğidir!‘ Bu espriyi sanırız hepiniz duymuşsunuzdur. Bir benzetmeye gidecek olursak, en başta mutfak ya da yemek odası olmak üzere masa ve sandalyeler iç mekan dekorasyonlarını vazgeçilmezi olmazsa olmazı, adeta belkemiğidir. Neyse ki tasarım ve dekorasyon üreticileri bu konunun ala ihmal etmeyip üzerinde özenle duruyorlar ve kullanıcılara bol miktarda alternatif sağlamayı başarıyorlar. Sitemizde yapacağınız kısacık bir gezintiyle dahi he tür, tarz, renk ve materyalde masa ve sandalye örneklerine rastlamanız mümkün. İşte biz de bugünkü yazımızın konusunu buna ayırdık ve sizlere yepyeni ilham ve fikirler vermek üzere çeşitli masa ve sandalye örneklerini sizlerle buluşturmaya çalıştık.
Masa ve sandalyeler konusunda büyük ve çok geniş bir çeşitlilik olduğundan bahsettik. Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları olduğu açıktır. Zira bol çeşit demek bir taraftan alternatifin fazlalığı demek ise de öbür yandan kafasında kesin bir tarz ya da şekil belirleyememiş dekorasyon tüketicilerinin kafasını iyice karıştırmak gibi bir negatif yansıması da olabilir. İşin içinden çıkamayıp, genel dekorasyonla bir uyum sağlamak gibi bir hayli zorlu bir uğraşın altından kalkmıyorsanız, bu konuda öncelikle uzmanların görüşlerinden faydalanmanızın en doğru yol olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda sizi sitemizin ilgili bölümlerine yönelmenizi öneriyoruz.
Eğer sevdiğiniz ve vazgeç(e)mediğiniz bir tarzınız varsa işiniz hiç kuşku yok ki biraz daha kolay olmaktadır. Bu durumda herşeyden önce masa ve sandalyeleri konumlandıracağınız mekan hangisiyse onun şekli ve büyüklüğünü göz önünde bulunduracak ve tarzınızın dışında kalan masa ve sandalye örneklerini eleyebileceksiniz. Bunun dışında masa ve sandalye tasarımlarını seçerken göz önüne alınması gereken husus ise genel olarak masa ve sandalyeleri kaç kişinin kullanacağı. Tek kişinin yaşadığı bir evdeki mutfak için elbette altı veya sekiz kişilik bir masa ve sandalylere gereksiz olabilir, bir yemek odası için çok mütevazi bir masa da komik durabilir. İhtiyaç-tarz-konfor dengeleri iyi ayarlandığında ancak başarılı bir masa ve sandalye seçimi yapılmış olur. Kısacası herkes kendi ihtiyaç ve zevklerine göre bir yöne ve arayışa yönelecektir.
Bugünkü yazımızın yapısı da alışık olduğumuz üsluptan farklı değil. Her zaman olduğu gibi yine on adet görselimiz olacak masa ve sandalye tasarımlarındaki son gelişmeleri bunların yardımıyla aktarmaya çalışacağız. Elbette hem dünyanın çeşitli coğrafyalrından, kültürlerinden ve tasarım ekollerinden örnek modellerimiz olduğu gibi ülkemizin başarılı tasarımcılarınn ürünlerine de yer vereceğiz. Şimdi bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan görsellerimizin incelemesine geçebiliriz.
Siz okuyucularımız için Rusya’dan seçtiğimiz bir örnekle başlamak istiyoruz. Ekaterina Donde’ye ait bu masa ve sandalye tasarımı İskandinav tarzında çizgiler taşıyor. Hem şık hem de sevimli turkuaz sandalyeleri ve mütevazi ve kompkat ebatlarıyla yine aynı ölçüde sevimli ahşap masasıyla minik mutfaklar ve tek başına yaşayanlar için en mükemmel opsiyonlardan birini sunuyor diyebiliriz.
Bu seferki örneğimiz bize oldukça uzak bir diyar olan Brezilya’dan. Brezilya’ya ve Brezilya kültürüne özgü renkliliğin kendini bulduğu sandalyeler rengi, parlaklığı ve pırıltısıyla adeta gözleri kamaştırıyor. Poche Arquitetura isimli firmaya ait bu tasarımda şık ve kompaktlık dışında masa ve sandalyelerin renklerinin birbiryle yaptığı kontrast da bu uygulamanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.
Yazılarımızı takip edenler Güney Amerika’dan sık sık örneklere yer verdiğimizi biliyorlar. Bu böyle; zira Yeni Dünya’nın dekorasyon ve tasarım k0onusunda yaptığpı atağı görmek ve haklarını teslim etmek gerekir. Fotoğrafını gördüğünüz örnek de bir önceki örnek modelimiz gibi Brezilya’dan. Tropikal tarzıyla sadece Brezilya’ya değil, iklim olarak ona yakın duran Akdeniz ülkelerine de oldukça yakışır diye düşünüyoruz.
Uzun zamandır yer vermediğimiz bir tarzla devam etmek istiyoruz. Kolonyal tarzdaki bu masa ve sandalyelerin adresi yine Yeni Dünya ancak bu kez Meksika. Bu yazımızıdaki birçok örnekten biraz daha farklı bir yapıya sahip, zira alışılmışın aksine masa daha küçük, sandalyeler ise masaya oranla daha büyük. İnce, geometrik çizgileri, metal unsurlarıyla zerafet adına herşeye sahip.
Önceki modellerimiziden oldukça farklı bir coğrafya ve kültüre uzanıyoruz, bu sefer Almanya’dayız. Endüstriyel tarzdaki bu sandalyeler (ya da şezlong da denebilir) ve masa paletlerden imal edilmiş. Ancak çok küçük bir ayrıntı gibi görünse de ince beyaz çizgiler masa ve sandalyeler değişik bir hava katmış. Ancak hiç şüphe yok ki tasarıma en büyük artı puanı mobiliteye imkan sağlayan tekerlekli yapı kazandırıyor.
5El Dekorasyon ve Mimarlık’ın İtalya’da imal ettiği bu modern sandalyeler de oldukça çarpıcı ve sıradışı bir tasarıma sahip. Sandalyelerin birbirinden farklı renklerde tasarlanması takıma ayrı bir hava katmış. Ahşap ve yuvarlatılmış hatlara sahip masayla ilgili söylenebilecek tek şey ise çok şık olduğu. Hayatına renk getirmek isteyen okuyucularımıza.
Masif ahşaptan masalar ve diğer dekorasyon unsurları son zamanlarda oldukça popüler. Gerek bizim yazılarımızda gerekse de sitemizde yayınlanan diğer yazılarda buna sık sık şahit oluyorsunuzdur mutlaka. Biz de bu yazımızda bunu es geçemezdik. Ado Concept’in bir tasarımı olan bu masa ve sandalyelerde deri döşeme de heyecan veren başka bir unsur.
Bu mutfak modellemesindeki masa ve sandalyeler de gerçekten dekorasyonda modernizmin en güzel örneklerinden birini gözlerimizin önüne getiriyor. Masanın ölçülerinin neredeyse optimum olduğunu söyleyebiliriz. Altı kişiye kadar izin veren yapısıyla oldukça da fonksiyonel. Dekorasyonda modernizmden asla vazgeçmem diyen okurlarımızı varsa onlara gözümüzü kırpmadan tavsiye edebileceğimizi nitelikte, usta işi bir tasarım.
Bu gördüğünüz enteresan masa ve sandalye tasarımı Dielerei isimli Alman firmasına ait. Ahşap malzemeden yapılma olan masa ve sandalyeler modern çizgiyle retro ve klasik öğeleri birbiryle buluşturan, kısacası eklektik bir tarza sahip. Sandalyeler daha sade bir görüntü çizerken, masada farklı renkler kullanımış. Masada bir çekmece bulunduğu da dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır sanıyoruz. Dekorasyonda öncülüğü yakalamak istiyorsanız kaçırmayın deriz.
Yine Almanya’dan bir örnekle bugünkü yazımıızı noktalamak istiyoruz. Pliet isimli firmanın tasarladığı ahşap masa ve banklar, şık, sade ve kompkat görünüşüyle özellikle modern tarz tutkunlarına sesleniyor. Üstelik tarzı ve yapısı sadece evlerde değil, restoran ya da kafe gibi işletmelerde de kulanılmasına izin verecek türde.
Şuna hiç kuşku yok ki masa ve sandalyeler ve onların tasarımları sadece bir iç mekan konusu değildir, masa ve sandalyeler aynı zamanda balkon, teras ve bahçe gibi dış mekanların da vazgeçilmezlerindendir. Eğer siz de daha şimdiden önümüzdeki yazı planlamaya başlayanlardansanız ve bir bahçeniz varsa daha önce yine sitemizde yayınlanan ve ‘Gelecekyazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımıza şöyle bir göz gezdirmeniz yeni fikir ve ilhamlar edinmek konusunda sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.