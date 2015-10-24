En göz alıcı örnekleriyle masa ve sandalyeler

‚Tabure bir barın belkemiğidir!‘ Bu espriyi sanırız hepiniz duymuşsunuzdur. Bir benzetmeye gidecek olursak, en başta mutfak ya da yemek odası olmak üzere masa ve sandalyeler iç mekan dekorasyonlarını vazgeçilmezi olmazsa olmazı, adeta belkemiğidir. Neyse ki tasarım ve dekorasyon üreticileri bu konunun ala ihmal etmeyip üzerinde özenle duruyorlar ve kullanıcılara bol miktarda alternatif sağlamayı başarıyorlar. Sitemizde yapacağınız kısacık bir gezintiyle dahi he tür, tarz, renk ve materyalde masa ve sandalye örneklerine rastlamanız mümkün. İşte biz de bugünkü yazımızın konusunu buna ayırdık ve sizlere yepyeni ilham ve fikirler vermek üzere çeşitli masa ve sandalye örneklerini sizlerle buluşturmaya çalıştık.

Masa ve sandalyeler konusunda büyük ve çok geniş bir çeşitlilik olduğundan bahsettik. Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları olduğu açıktır. Zira bol çeşit demek bir taraftan alternatifin fazlalığı demek ise de öbür yandan kafasında kesin bir tarz ya da şekil belirleyememiş dekorasyon tüketicilerinin kafasını iyice karıştırmak gibi bir negatif yansıması da olabilir. İşin içinden çıkamayıp, genel dekorasyonla bir uyum sağlamak gibi bir hayli zorlu bir uğraşın altından kalkmıyorsanız, bu konuda öncelikle uzmanların görüşlerinden faydalanmanızın en doğru yol olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda sizi sitemizin ilgili bölümlerine yönelmenizi öneriyoruz.

Eğer sevdiğiniz ve vazgeç(e)mediğiniz bir tarzınız varsa işiniz hiç kuşku yok ki biraz daha kolay olmaktadır. Bu durumda herşeyden önce masa ve sandalyeleri konumlandıracağınız mekan hangisiyse onun şekli ve büyüklüğünü göz önünde bulunduracak ve tarzınızın dışında kalan masa ve sandalye örneklerini eleyebileceksiniz. Bunun dışında masa ve sandalye tasarımlarını seçerken göz önüne alınması gereken husus ise genel olarak masa ve sandalyeleri kaç kişinin kullanacağı. Tek kişinin yaşadığı bir evdeki mutfak için elbette altı veya sekiz kişilik bir masa ve sandalylere gereksiz olabilir, bir yemek odası için çok mütevazi bir masa da komik durabilir. İhtiyaç-tarz-konfor dengeleri iyi ayarlandığında ancak başarılı bir masa ve sandalye seçimi yapılmış olur. Kısacası herkes kendi ihtiyaç ve zevklerine göre bir yöne ve arayışa yönelecektir.

Bugünkü yazımızın yapısı da alışık olduğumuz üsluptan farklı değil. Her zaman olduğu gibi yine on adet görselimiz olacak masa ve sandalye tasarımlarındaki son gelişmeleri bunların yardımıyla aktarmaya çalışacağız. Elbette hem dünyanın çeşitli coğrafyalrından, kültürlerinden ve tasarım ekollerinden örnek modellerimiz olduğu gibi ülkemizin başarılı tasarımcılarınn ürünlerine de yer vereceğiz. Şimdi bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan görsellerimizin incelemesine geçebiliriz.