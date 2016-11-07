Sıradan sıkıcı bir evin mucizevi dönüşümü

Bazen bir evin karakterini, ev sahibinin kişiliği ortaya koyar. Eğer umursamaz bir kişiliğe sahipseniz evinizin karakteri de sizin gibi umursamaz bir dekorasyon ile şekillenecektir. Ancak bu sıkılganlığınızdan ve umursamazlığınızdan kurtulduğunuzda evinizde sizinle birlikte dönüşecek ve yenilenecektir. Bu gün bu şekilde yenilenmiş ve ruhsuz yapısından kurtularak mucizevi bir dönüşümle insana hayat veren bir ev haline gelen bir evi ziyaret ediyoruz. Ev sahibinin kişiliğinde oluşan yenilenme ihtiyacı evi de etkilemiş ve dolaylı bir yoldan ev baştan aşağı yenilenerek hayran kalacağınız kadar güzel ve şık bir ev haline gelmiş. Portekiz'in Porto şehrinde yer alan bu ev Apartamento em Matosinhos mimarlık şirketi tarafından hayata geçirilmiştir. Perişan bir kıyı evi iken yenilenerek yeniden hayat bulan bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Bu evi inceleyerek evimizde ve kendimizde dönüşüm yapıp karakteri olan, insana hayat veren bir eve sahip olabiliriz.
Evin yenilenmeden önceki salonunu resimde görüyorsunuz. Yapılan kötü renk seçimi ve yerleşim planı ile insanı ezen, ruhunu daraltan ve insanın enerjisini azaltan bir salon iken yenileme işlemleri ile insana hayat veren bir salon haline getirilmiş. Ayrıca evin uyumsuz halıları insanın göz sağlığını olumsuz etkileyecek kadar kötü görünüyor. Işık dağılımı yetersiz olduğu için pencere kenarında yer almasına karşın karanlık bir salon haline gelmiş.
Evin karanlık salonu yeni açılan pencereler ve modern aydınlatma sistemi ile aydınlık, ferah ve insana huzur veren bir salon haline getirilmiş. resimde boş halini gördüğünüz salonun bu hali bile insana huzur vermeye yetiyor. Salona yapılacak yerleşim planı ve dizayn işlemlerinden sonra salon evin ışıl ışıl olan ve insana hayat kaynağı olan bir alanı haline gelecektir. Eski haline nazaran muhteşem bir dönüşüm yaşayan salon sıkılgan ve bezgin halinden kurtarılmış.
Eski salonun duvarları saf beyaz renge boyanmış olsa da evin içinde yer alan eski ve boğucu özelliği olan eşyalar birbirine çok yakın yerleştirilerek kalabalık bir görüntü oluşturulmuş. Ayrıca soluk koltuklar ve koyu kırmızı yer halısı evin salonunun itici bir görüntüye sahip olmasına neden olmuş.
Eski kötü halini göz önüne getirdiğiniz alanın yeni hali resimlerde yer alıyor. Basit formda futuristik bir tasarımla muhteşem bir görselliğe kavuşan alan aynı zamanda ferah ve havadar bir alan olarak kullanılıyor. Duvardan çıkarılan ve tasarımı ile zarif bir şekle sahip olan depolama ve muhafaza alanları ile eski köhne alan modern bir alan haline getirilerek evin muhteşem dönüşümüne katkı sağlamış.
Oda girişine yerleştirilen bambu ağaçları ile evin içinde doğallık oluşturulmuş. Sıcak ve samimi bir iç ortam oluşturularak bambu desteği ile dolapların ve odanın zarafeti artırılmış. Ayrıca zemin kaplaması da bambular ile aynı renklerde tercih edilerek uyum sağlamlaştırılmış.
Mutfağın dönüşümü diğer odalara göre biraz sancılı olsa da aydınlık, ışıl ışıl bir mutfak oluşturularak evin en görsel odası olması sağlanmış. Şık tasarımı ve renk tercihleri ile insana huzur veren ve insanın mutlu olmasını sağlayan seyirlik bir mutfak dönüşümü yapılmış.
Evin dönüşümünde farklılıklar yapılmış ve mutfakla birlikte banyo bölümünde fıstık yeşili tonu kullanılmış. Aydınlatma ile fıstık yeşili birleştirilerek banyonun ve mutfağın insanın ruhuna hitap eden ve motivasyonunu yükselten odalar olması sağlanmış. Aydınlık olduğu kadar insanı mutlu eden renk geçişleri bu alanların dekorasyonlarının diğer odalardan ve klasik dekorasyonlardan farklı olmasını sağlamış.