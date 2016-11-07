Sıradan sıkıcı bir evin mucizevi dönüşümü

Bazen bir evin karakterini, ev sahibinin kişiliği ortaya koyar. Eğer umursamaz bir kişiliğe sahipseniz evinizin karakteri de sizin gibi umursamaz bir dekorasyon ile şekillenecektir. Ancak bu sıkılganlığınızdan ve umursamazlığınızdan kurtulduğunuzda evinizde sizinle birlikte dönüşecek ve yenilenecektir. Bu gün bu şekilde yenilenmiş ve ruhsuz yapısından kurtularak mucizevi bir dönüşümle insana hayat veren bir ev haline gelen bir evi ziyaret ediyoruz. Ev sahibinin kişiliğinde oluşan yenilenme ihtiyacı evi de etkilemiş ve dolaylı bir yoldan ev baştan aşağı yenilenerek hayran kalacağınız kadar güzel ve şık bir ev haline gelmiş. Portekiz'in Porto şehrinde yer alan bu ev Apartamento em Matosinhos mimarlık şirketi tarafından hayata geçirilmiştir. Perişan bir kıyı evi iken yenilenerek yeniden hayat bulan bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Bu evi inceleyerek evimizde ve kendimizde dönüşüm yapıp karakteri olan, insana hayat veren bir eve sahip olabiliriz.