Tasarımın pırıltılı yüzü: En güzel örnekleriyle cam masa modelleri

Bugünkü yazımızda sadeliği, pırıltısı ve cazibesiyle öne çıkan cam masa modellerini ele alacağız. Özellikle bolca kullanılmaktan kaçınılmadığı durumlarda cam; saydamlığı, sadeliği ve bu yüzden de insana huzur veren görüntüsüyle son yıllarda dekorasyon ve tasarım alanlarında kullanımı giderek artan bir materyal haline geldi. Elbette, ister çalışma odasında olsun, ister mutfakta, ister yemek odasında, masalar da bu akımdan azade değil. işte bu yazımızda da cam masa tasarımlarının en güzel on tanesini sizin için seçtik ve tanıtmaya çalıştık. Her yazımızıda olduğu gibi bu yazımızda da hem yurtdışındaki çeşitli tasarım ekollerinden örnekler derledik hem de ülkemizden örnek modellere yer verdik. Siz okuyucularımıza cam masalar konusunda yeni ilham ve fikirler vermede başarılı olmayı umut ediyoruz.
Cam malzeme tasarım ve dekorasyonda sık kullanılmaya başlanınca yeni yeni türlerinin ortaya çıkması da kaçınılmaz bir hale geldi. Cam malzemeler incelik ve kalınlık durumlarına göre çok farklı segmentlere sahip. Bunun dışında buzlu ya da mat camlar da sıklıkla görüldüğü gibi klasikten vazgeçemeyenler için gündelik hayattan bildiğimiz, sıradan cam çeşitleri de önemlerini kaybetmediler. Ayrıca gelişen teknoloji ve malzeme biliminin nimetlerinden faydalanan tasarımcılar, iz ya da leke bırakmayan veya kolayca temizlenebilen cam türlerini de sıkça kullanmaya başladılar. Bu tüketici dostu cam türleri tahmin edileceği gibi daha çok mutfaklarda ve yemek masalarında kullanılmakta.
Cam kullanımı en çok modern, minimalist ya da endüstriyel tarzlarda görülse de bazen klasik tasarım ve dekorasyonlarda da kullanımına rastlanılmaktadır. Yazımızda her tarzdan örneklere yer vermeye gayret ettik. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği şekilde tarz ve türleri seçmeye çalıştık. Cam masayı nereye konumlandıracağınız belli olduktan sonra yapmanız gereken odanın geri kalan dekorasyonuyla ve mobilyaların tarzıyla bir uyum yakalamaya çalışmaktır. Dolayısıyla her ne kadar bu yazıda masaları tek tek görecek olsanız da siz mutlaka kendi mekanlarınızı göz önünde bulundurarak bir değerlendirmeye gitmelisiniz. Görsellerimiz eşliğinde örnek modellerimizin incelemesine geçmeden önce yazımızın bu giriş kısmını kçük bir uyarıyla nihayete erdirmek istiyoruz: Eğer yeni yürümeye başlayan ya da kısa zaman içinde başlayacak çocuğunuz veya çocuklarınız varsa, ebat olarak ufak cam masaları seçmemeniz, olası nahoş kazalara sebebiyet vermemesi açısından yerinde bir karar olacaktır diye düşünüyoruz.
Son zamanlarda sıkılıkla tasarım örneklerine yer verdiğimiz bir ülkeyle, Meksika’yla başlamak istiyoruz. Kalın, koyu renk ve masif ahşaptan bacakların verdiği ihtişamlı ve gösterişi duruşu kalın bir şekilde kesilmiş camdan yüzeyle tamamlanmış. ‘Ağır’ dekorasyonların tam aradığı türden bir cam masa olan örnek modelimiz dikdörtgen şeklinde ve uçları da yumuşatılmadan, sivri bir şekilde bırakılmış. Klasik, ağır ve gösterişli yemek odalarını seven okurlarımıza göz kırpıyor.
Bu kez daha çok bahçe, balkon, teras gibi dış mekanlara uygun bir örneğimiz var sırada. İşlk örnek modelimiz gibi yine Meksika’dan seçtiğimiz bu masada cama en uygun renklerden biri, belki de birincisnin beyaz olduğu gerçeği vücut buluyor adeta. Bu kez camımız önceki örneğimizden daha ince olmakla birlikte bu ölçüdeki bir masa için ideal görünüyor.
Yük taşımak için kullanılan paletlerin bir dekorasyon malzemesine dönüşmesini daha çok Alman tasarımcıların ürünlerinden hatırlıyoruz ama bu kez çok daha değişik bir ülkeden, Peru’dan bir örnek modelimiz var. İster sehpa ister masa olarak kullanılabilecek olan bu tasarımın cam yüzeyi, bu yazıda örneklik teşkil etmesinin amili oldu. İnce, zarif ve sade, üstelik paletten üretilmenin doğası gereği kitaplık ya da göz veya çekmece olarak kullanıbilme gibi bir fonksiyonellik yönü de var.
Latin kökenli ülkelerle devam etmekte bir beis görmüyoruz, bu seferki durağımız bize daha yakın bir coğrafya olan İspanya. Decorsia Home isimli firmanın bu modern tasarımı her ne kadar ilk bakışta basit görünse de şıklık konusunda hiç bir şeyi eksik değil. Keskin köşeli, dikdörtgen şekli ve estetize metal bacaklarıyla tarzın tutkunşları için makul bir opsiyon teşkil ediyor.
Masanızı odanızın ya da salonunuzun (veya mutfağınızın) boyutlarına uygun seçmeniz dekorasyonun başarısı açısından hayati önem taşımaktadır. Fotoğrafta görülen ölçüler optimum niteliği taşıyor. Küçük mekanlara büyük cam masalar alanı daraltıp göz yorarken, çok büyük iç mekanlara minik cam masalar yerleştirmek de dekorasyon açısından komik bir görüntü oluşturabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki masa seçimini belirleyen etkenlerden biri de ihtiyaçlardır. Masayı fazla sayıda kişi kullanmak durumundaysa, büyük masa seçmek kaçınılmaz olacaktır.
Yağmurlu ve gri Londra günlerini anımsatan gri ağırlıklı bu mutfakta ilk dikkati çeken hiç şüphe yok ki bu enfes cam masa. Geniş ölçüleriyle 6’dan fazla kişiyi misafir edebilme kapaistesine sahip masada yien camın kalınlığı çok doğru seçilmiş. Köşeler ise yumuşatılmadan sivri bir şekilde buırakılarak dekorasyonunun geri kalanındaki geometrik ve keskin üslup sürdürülmüş. Büyükçe bir mutfağa sahip okuyucularımıza hiç çekinmeden tavsiye edebileceğimiz bir tasarım.
Despachos y oficinos isimli projenin bir parçası olan bu çalışma masasını da yine İspanya’dan siz okuyucularımız için seçtik. Sıradışı ancak, sade ve asil duruşuyla gözlere ve gönüllere hitap ediyor. Camdan başka herhangi bir parça içermeyen çalışma masası geometrik çizgileri ve modern tarzıyla göz dolduruyor. Size çalışırken zamanın nasıl geçtiğini unutturacak, muazzam bir tasarım başarısı.
Normal olarak Akdeniz tarzından örneklerini görmeye alıştığımız İtalyan kökenli tasarımların bu kez endüstriyel tarzda bir örneğiyle devam etmek istiyoruz. Fontanaarte isimli firmaya ait tasarım enteresanlığıyla ilgiyi üzerinde toplayacağa benziyor. Dört adet bisiklet tekerleğini masanın ayakları haline getiren İtalyan tasarımcılar orta kalınlık ve ebatlarda seçtikleri cam yüzeyle bu cam masayı tamamlamışlar. Yeniliklere açık ve farklılık yaratmak isteyen okuyucularımız akıllarının bir köşesine not edebilirler.
Bugünkü yazımızın sonuna yaklaşırken ülkemizden bir örnekle ilerliyoruz. Net Yapı Mimarlık’ın tasarladığı bu
odadaki cam masa şıklığıyla dikkatleri çekiyor. Firmanın açıklamasından ‘en rahat ama en şık’ prensibini benimsediklerini öğreniyoruz, ki ikisini bir arada yakalamak gerçekten zor bir iştir. Camın koyu renk seçilmesi bir tesadif değil, köşe koltuğun yan tarafındaki siyah öğelerden bunu anlamak mümkün. Klasikseverlerin kaçırmaması gereken parçalardan biri.
Cam bahçe masalarından ülkemiz tasarımcılarına ait son örnek modelimizle bugünkü yazımızı sonlandırıyoruz. Hasırdan mobilyalar arasında zarif, şık dşkdörtgen şeklinde cam yüzeyli masa. Gelecek yaz planlarınız için şimdiden notlarınıza ilave edin.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve masa tasarımları konusuna hala ilginiz varsa yine bu sitede daha önce yayınlanan ve ‘En göz alıcı örnekleriyle masa ve sandalyeler’ başlığını taşıyan yazımızıa şöyle bir göz gezdirmenizin, yeni tarzlar keşfetmede ve yeni ilham ve fikirlere kapı açmak konusunda siz okuyucularımıza faydalı olabileceğini düşünüyoruz.