Tasarımın pırıltılı yüzü: En güzel örnekleriyle cam masa modelleri

Bugünkü yazımızda sadeliği, pırıltısı ve cazibesiyle öne çıkan cam masa modellerini ele alacağız. Özellikle bolca kullanılmaktan kaçınılmadığı durumlarda cam; saydamlığı, sadeliği ve bu yüzden de insana huzur veren görüntüsüyle son yıllarda dekorasyon ve tasarım alanlarında kullanımı giderek artan bir materyal haline geldi. Elbette, ister çalışma odasında olsun, ister mutfakta, ister yemek odasında, masalar da bu akımdan azade değil. işte bu yazımızda da cam masa tasarımlarının en güzel on tanesini sizin için seçtik ve tanıtmaya çalıştık. Her yazımızıda olduğu gibi bu yazımızda da hem yurtdışındaki çeşitli tasarım ekollerinden örnekler derledik hem de ülkemizden örnek modellere yer verdik. Siz okuyucularımıza cam masalar konusunda yeni ilham ve fikirler vermede başarılı olmayı umut ediyoruz.

Cam malzeme tasarım ve dekorasyonda sık kullanılmaya başlanınca yeni yeni türlerinin ortaya çıkması da kaçınılmaz bir hale geldi. Cam malzemeler incelik ve kalınlık durumlarına göre çok farklı segmentlere sahip. Bunun dışında buzlu ya da mat camlar da sıklıkla görüldüğü gibi klasikten vazgeçemeyenler için gündelik hayattan bildiğimiz, sıradan cam çeşitleri de önemlerini kaybetmediler. Ayrıca gelişen teknoloji ve malzeme biliminin nimetlerinden faydalanan tasarımcılar, iz ya da leke bırakmayan veya kolayca temizlenebilen cam türlerini de sıkça kullanmaya başladılar. Bu tüketici dostu cam türleri tahmin edileceği gibi daha çok mutfaklarda ve yemek masalarında kullanılmakta.

Cam kullanımı en çok modern, minimalist ya da endüstriyel tarzlarda görülse de bazen klasik tasarım ve dekorasyonlarda da kullanımına rastlanılmaktadır. Yazımızda her tarzdan örneklere yer vermeye gayret ettik. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği şekilde tarz ve türleri seçmeye çalıştık. Cam masayı nereye konumlandıracağınız belli olduktan sonra yapmanız gereken odanın geri kalan dekorasyonuyla ve mobilyaların tarzıyla bir uyum yakalamaya çalışmaktır. Dolayısıyla her ne kadar bu yazıda masaları tek tek görecek olsanız da siz mutlaka kendi mekanlarınızı göz önünde bulundurarak bir değerlendirmeye gitmelisiniz. Görsellerimiz eşliğinde örnek modellerimizin incelemesine geçmeden önce yazımızın bu giriş kısmını kçük bir uyarıyla nihayete erdirmek istiyoruz: Eğer yeni yürümeye başlayan ya da kısa zaman içinde başlayacak çocuğunuz veya çocuklarınız varsa, ebat olarak ufak cam masaları seçmemeniz, olası nahoş kazalara sebebiyet vermemesi açısından yerinde bir karar olacaktır diye düşünüyoruz.