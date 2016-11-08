Her mutfakta işe yarayacak 8 pratik fikir

Mutfaklar günün belirli zamanlarının geçirildiği, ailecek yemeklerin yenildiği, annelerin ve ev hanımlarının yemek hazırlıkları yapıp yemek pişirdikleri ve servis ettikleri ayrıca misafirlerin eş ve dostlarla kahve içilen ve keyif yapılan alanlar olarak kullanılır. Kısacası bir yaşam alanı olan mutfağın dizaynı ve düzeni bu nedenle çok önemlidir. Bu denli öneme sahip bir mutfağın temiz ve düzenli olması ev hanımlarına ve annelere kolaylık sağlaması şarttır. Bu nedenle mutfaklarda pratik fikirler uygulanarak dekoratif olduğu kadar insanlara kolaylık sağlayan mutfaklar dekore edilmelidir. Bu gün homify pratik mutfak fikirleri sayfasında yer alan mutfak örneklerinden kopya çekebileceğiniz 8 farklı mutfak örneğini inceliyoruz. Bu mutfaklar ile şık ve dekoratif olduğu kadar pratiklik sağlayan ve insana huzur veren mutfaklar oluşturabilir, kendi mutfağımızı evimizin en güzel odası haline getirebiliriz. Tarzımızı yansıtarak mutfağımızı bir parçamız haline getirebilir, çocuklarımızın ve misafirlerimizin rahatça hareket edecekleri yaşam alanlarına dönüştürebiliriz.
Mutfağınızda pratik ulaşım sağlamak için resimdeki gibi dolapların raflarına veya tezgah tablasına asılabilen modern küçük raflar asabilirsiniz. Bu raflara konserveleri, salça ve turşu kavanozlarını yerleştirebilir, özel kalıplar yaparak çatal, bıçak ve kaşık takımlarınızda yer alan büyük parçaları bu alanda saklayabilirsiniz. Renk seçimi tabi ki size ve mutfağınızın tarzına kalmıştır.
evinizde çatak, kaşık, bıçak takımlarını çekmecelerde muhafaza ediyorsanız özel kalıplar tedarik ederek çekmecelerin içinde çatal kaşık takımlarınızın birbirine sürterek zarar görmesini ve çizilmesini engellediğiniz gibi çekmecelerin zarar görmesini ve ses oluşmasını önlersiniz. Bu sayede bir taş ile iki kuş vurmuş olursunuz. Çekmece içine hasır kalılar tercih ederek dekoratif bir kalıba sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızın mutfak ekipmanları ile şık ve dekoratif bir görselliğe sahip olmasını ve mutfak ekipmanlarına kolay bir ulaşım sağlanmasını istiyorsanız resimdeki gibi şık ve dekoratif bir mutfak askı rafı tedarik etmelisiniz. Bu yolla hem mutfağınızda klasik dekorasyonun dışına çıkarak farklı bir görüntü oluşturabilirsiniz hem de mutfak araç gereçlerini elinizin altında ulaşımı kolay bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.
Mutfağınızda her alanın mutfak dolapları ile doldurulması gerekiyor ise normal kapak yerine örnek dolap kapağı gibi kayar veya katlanabilir kapak tercih ederek basitçe dokunduğunuzda açılan ve kapatılabilen dolaplara sahip olabilirsiniz. Bu sayede kolayca dolap açıp kapatabilirsiniz.
Mutfak dolapları mutfakların dekoratif olmasını sağlarken aynı zamanda mutfakların evinizin diğer odalarından farksız olmasını sağlıyor. Bir nevi mutfak yerine kendinizi oturma odasında hissediyorsunuz. Bu durumu tersine çevirmek ve mutfağınızın mutfak olarak kalmasını sağlamak istiyorsanız resimdeki gibi modern mutfak rafları yaparak eşyalarınıza ulaşımı kolaylaştırabilir ve mutfağın renkli ve şık bir mutfak olmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Mutfağınızda boya veya duvar kağıdı tercih etmek yerine resimdeki gibi şık ve dekoratif bir kara tahta tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizin mutfağı bir not defteri veya önemli işlerinizi yazabildiğiniz, resimler yaparak mutfağınızı zenginleştirebildiğiniz farklı bir alan haline gelecektir.
Mutfağınızda bulunan pencerelerden faydalanarak mutfağınızı daha geniş bir şekilde kullanabilirsiniz. Mutfak penceresinin pervazını mutfak tezgahı gibi kullanabilir, pervaz içine mutfak eşyalarını koyabilir veya mutfağınızın doğallığını artırmak için canlı saksı çiçeklerini bu alana yerleştirebilirsiniz. Bu sayede mutfağınız daha işlevsel ve daha pratik bir mutfak haline gelecektir.
Mutfaklar salon içinde yer alıyorsa resimdeki gibi çift taraflı kullanılabilen bir mutfak rafı tercih ederek mutfak masasına monte edip hem salonun bir parçası gibi hem de mutfağın bir parçası gibi kullanabileceğiniz, iki odaya da kolaylık ve işlevsellik kazandıracak bir raf sistemine sahip olabilirsiniz. Raf sistemi aynı zamanda mutfak ile salon arasında sanal bir sınır oluşturacaktır.