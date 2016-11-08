현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Her mutfakta işe yarayacak 8 pratik fikir

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfaklar günün belirli zamanlarının geçirildiği, ailecek yemeklerin yenildiği, annelerin ve ev hanımlarının yemek hazırlıkları yapıp yemek pişirdikleri ve servis ettikleri ayrıca misafirlerin eş ve dostlarla kahve içilen ve keyif yapılan alanlar olarak kullanılır. Kısacası bir yaşam alanı olan mutfağın dizaynı ve düzeni bu nedenle çok önemlidir. Bu denli öneme sahip bir mutfağın  temiz ve düzenli olması  ev hanımlarına ve annelere kolaylık sağlaması şarttır. Bu nedenle mutfaklarda pratik fikirler uygulanarak dekoratif olduğu kadar insanlara kolaylık sağlayan mutfaklar dekore edilmelidir. Bu gün homify pratik mutfak fikirleri sayfasında yer alan mutfak örneklerinden kopya çekebileceğiniz 8 farklı mutfak örneğini inceliyoruz. Bu mutfaklar ile şık ve dekoratif olduğu kadar pratiklik sağlayan ve insana huzur veren mutfaklar oluşturabilir, kendi mutfağımızı evimizin en güzel odası haline getirebiliriz. Tarzımızı yansıtarak mutfağımızı bir parçamız haline getirebilir, çocuklarımızın ve misafirlerimizin rahatça hareket edecekleri yaşam alanlarına dönüştürebiliriz.

Tezgah Askısı

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de MutfakDepo & Kiler
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Mutfağınızda pratik ulaşım sağlamak için resimdeki gibi dolapların raflarına veya tezgah tablasına asılabilen modern küçük raflar asabilirsiniz. Bu raflara konserveleri, salça ve turşu kavanozlarını yerleştirebilir, özel kalıplar yaparak çatal, bıçak ve kaşık takımlarınızda yer alan büyük parçaları bu alanda saklayabilirsiniz. Renk seçimi tabi ki size ve mutfağınızın tarzına kalmıştır.

Çekmeceler

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

evinizde çatak, kaşık, bıçak takımlarını çekmecelerde muhafaza ediyorsanız özel kalıplar tedarik ederek çekmecelerin içinde çatal kaşık takımlarınızın birbirine sürterek zarar görmesini ve çizilmesini engellediğiniz gibi  çekmecelerin  zarar görmesini ve ses oluşmasını önlersiniz. Bu sayede bir taş ile iki kuş vurmuş olursunuz. Çekmece içine hasır kalılar tercih ederek dekoratif bir kalıba sahip olabilirsiniz.

Askı rafları

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Mutfağınızın mutfak ekipmanları ile şık ve dekoratif bir görselliğe sahip olmasını ve mutfak ekipmanlarına kolay bir ulaşım sağlanmasını istiyorsanız resimdeki gibi şık ve dekoratif bir mutfak askı rafı tedarik etmelisiniz. Bu yolla hem mutfağınızda klasik dekorasyonun dışına çıkarak farklı bir görüntü oluşturabilirsiniz hem de mutfak araç gereçlerini elinizin altında ulaşımı kolay bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.

Katlanabilir kapaklar

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Mutfağınızda her alanın mutfak dolapları ile doldurulması gerekiyor ise normal kapak yerine örnek dolap kapağı gibi  kayar veya katlanabilir kapak tercih ederek basitçe dokunduğunuzda açılan ve kapatılabilen dolaplara sahip olabilirsiniz. Bu sayede kolayca dolap açıp kapatabilirsiniz.

dolap yerine raf tercih edin

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolapları mutfakların dekoratif olmasını sağlarken aynı zamanda mutfakların evinizin diğer odalarından farksız olmasını sağlıyor. Bir nevi mutfak yerine kendinizi oturma odasında hissediyorsunuz. Bu durumu tersine çevirmek ve mutfağınızın mutfak olarak kalmasını sağlamak istiyorsanız resimdeki gibi  modern mutfak rafları yaparak eşyalarınıza ulaşımı kolaylaştırabilir ve mutfağın renkli ve şık bir mutfak olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Duvar kağıtları

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Mutfağınızda boya veya duvar kağıdı tercih etmek yerine resimdeki gibi şık ve dekoratif bir kara tahta tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizin mutfağı bir not defteri veya önemli işlerinizi yazabildiğiniz, resimler yaparak mutfağınızı zenginleştirebildiğiniz farklı bir alan haline gelecektir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Pervaz ve tazgah

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS Minimalist Mutfak
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

Mutfağınızda bulunan pencerelerden faydalanarak mutfağınızı daha geniş bir şekilde kullanabilirsiniz. Mutfak penceresinin pervazını mutfak tezgahı gibi kullanabilir, pervaz içine mutfak eşyalarını koyabilir veya mutfağınızın doğallığını artırmak için canlı saksı çiçeklerini bu alana yerleştirebilirsiniz. Bu sayede mutfağınız daha işlevsel ve daha pratik bir mutfak haline gelecektir.

Masalara monte edilen çift taraflı raflar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar salon içinde yer alıyorsa resimdeki gibi çift taraflı kullanılabilen bir mutfak rafı tercih ederek mutfak masasına monte edip hem salonun bir parçası gibi hem de mutfağın bir parçası gibi  kullanabileceğiniz, iki odaya da kolaylık ve işlevsellik kazandıracak bir raf sistemine sahip olabilirsiniz. Raf sistemi aynı zamanda mutfak ile salon arasında sanal bir sınır oluşturacaktır.

Modern tarzı ve rahatlığıyla öne çıkan eşsiz bir daire
Bu mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler