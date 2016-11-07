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Çarpıcı ve baştan çıkarıcı 7 teras

Murat Aksoy Murat Aksoy
ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Tropikal Mutfak
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Yaz mevsimi sona ereli kısa bir süre oldu ancak tadı birçoklarımızın damağında kaldı. Bu yüzden o güzel ve sıcak günleri düşünmeden, hatırlamadan ve hatta bir sonraki yaz için planlar yapmadan duramıyoruz. Tıpkı veranda ve bahçeler gibi, terasların da yazlığı olanlar için en sevilen ve popüler mekanlardan biri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, sonbaharda olmamıza rağmen (elbette evimizin yapısı buna izin veriyorsa) şimdiden gelecek yaz için teras dekorasyonunda ne gibi değişiklikler yapacağımızı planlıyor olabiliriz. İşte biz de bu yazıyı, 7 değişiki teras örneği sunarak, bunlardan birer ilham ve yeni fikir kaynağı yaratmak amacıyla kaleme alıyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden teraslarımızı incelemeye başlayalım.

Muhteşem dağ manzarası

Bedroom 3 Terrace TG Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Hiç kuşkusuz bu terasın güzelliğine büyük katkılardan biri de bu eşsiz dağ manzarası. Ancak terası tasarlayan mimarlar da sırtlarını sadece manzaraya dayamamış ve doğal malzeme, yani taş kullanarak tasarımın doğayla uyumunu sağlamışlar. Üstelik boyutlarının da bir aileyi ağırlayabilecek kadar büyük olması da başka bir avantaj olarak mutlaka sayılmalıdır. Ayrıca manzaranın güzelliğinden yararlanacak şekilde dekore edildiği de dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

Zemin döşemesinde eklektisizm

villa 05 GRNT3D Klasik Bahçe
GRNT3D

villa 05

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Fotoğrafını gördüğünüz terasta şüphesiz ilk bakışta en çok dikkati çeken iki tane birbirinden oldukça farklı zemin döşemesinin kullanılmış olması. Kot farkıyla daha yüksek olan üzeri kapalı asıl kullanım alanında hşap zemin döşemesi tercih edilirken, daha dış kısımda, insansa serinlik duygusu da uyandıran koyu mavi fayanslar tercih edilerek değişik ve çok sık rastlamadığımız bir dekorasyon örneği oluşturulmuş. Denemeye değer bir fikir!

Bahçe peyzajı da önemli

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Terası güzelleştiren elbette yalnızca büyüklüğü, dekorasyonu vs. değil aynı zamanda terasın ve bahçenin peyzajıdır da. Fotoğrafta da bunun en güzel örneklerinden birini gördüğümüzü söylemeliyiz. Benzerine zor rastlayabileceğimiz bir teras söz konusu: Zira hem taş, hem ahşap, hem mermer hem de çimen terasın kompozisyonunu oluşturan materyaller arasında yer almaktadır. Böyle bir çeşitliliği her zaman bulmanın kolay olmadığını söylemeliyiz.

Barbeküden vazgeçemeyenlere

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

Burada bir barbekü partisini kim istemez ki? İster ailenizle, isterseniz vereceğiniz bir davette dostlarınız veya iş arkadaşlarınızla keyifli saatler geçirebileceğiniz bu teras özellikle keyfinden, sefasından vazgeçemeyen dekorasyon tüketicilerine hitap ediyor. Rustik tarzda dekore edilmiş olan terasta taşın yanında özellikle mobilyalarda bolca ahşap görmek de mümkün. Üstünün kapalı ve tavanının yüksek olması da en büyük avantajlarından ikisi olarak ortaya çıkıyor.

Endüstriyel tarzdan esintiler

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Endüstriyel tarzda dizayn edilmiş bir teras fikri birçok kişiye çok da sempatik gelmeyebilir. Ancak her şey değiştiği gibi bu konuda da elbette değişikilikler oluyor ve endüstriyel tarz günden güne ‘ben de buradayım’ diyor. Fotoğrafta da bu tarzın başarılı uygulamalarından birine tanık oluyoruz. Değişik fikirlere açık olan, yeni tarzlardan çekinmeyen okurlarımıza denemelerini önerebileceğimiz bir örnek.

Huzur veren teraslar

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura

Bir önceki örneğimizde gördüğümüz gibi damak tadıyla yakın bağlar kurmaya aday bir teras dekorasyonunu bu fotoğrafta görmek mümkün. Bu kez barbekü kısmına ek olarak ayrıca retro bir ekmek ya da pizza fırını da bulabiliyoruz, ki bu terasın en çarpıcı özelliğinin de bu oldupunu söyleyebiliriz.

Çiçeklerin altında

ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Tropikal Mutfak
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Okuduğunuz yazı teraslar konusunda yazdığımız ilk ve tek yazı değil. Eğer teras dekorasyonu konusuna ilgi gösteriyorsanız ve başka fikir ve ilham kaynaklarına da ihtiyaç duyuyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu‘ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın da faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

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