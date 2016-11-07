Çarpıcı ve baştan çıkarıcı 7 teras

Yaz mevsimi sona ereli kısa bir süre oldu ancak tadı birçoklarımızın damağında kaldı. Bu yüzden o güzel ve sıcak günleri düşünmeden, hatırlamadan ve hatta bir sonraki yaz için planlar yapmadan duramıyoruz. Tıpkı veranda ve bahçeler gibi, terasların da yazlığı olanlar için en sevilen ve popüler mekanlardan biri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, sonbaharda olmamıza rağmen (elbette evimizin yapısı buna izin veriyorsa) şimdiden gelecek yaz için teras dekorasyonunda ne gibi değişiklikler yapacağımızı planlıyor olabiliriz. İşte biz de bu yazıyı, 7 değişiki teras örneği sunarak, bunlardan birer ilham ve yeni fikir kaynağı yaratmak amacıyla kaleme alıyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden teraslarımızı incelemeye başlayalım.