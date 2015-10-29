Güzelliğiyle büyüleyen 10 ahşap ev

Bir süredir genel anlamda evler konusuna yazılarımızda yer veriyoruz. Bugünkü yazımızda da yine aynı çizgide ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu defa son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlayan ahşap evler konusunu ele almaya karar verdik. Ahşap sevenlerin, kafasında ahşaptan bir eve sahip olmak gibi bir fikir veya istek bulunanların taleplerini karşılamaya yönelik yazımızda yine her zaman olduğu gibi hem ülke içinden hem ülke dışından birbirnden güzel örneklerle sizleri ahşap evlerin büyülü dünyasında kısa bir yolculuğa çıkaracağız ve görsellerimiz yardımıyla karşınıza getireceğimiz örnek model ahşap evler sayesinde siz değerli okuyucularımıza yeni fikirler ve yeni ilhamlar vermeye gayret göstereceğiz.
Ahşap evlere son zamanlarda talebin artmasının kökenlerini değişik sosyolojik sebeplerde aramak gerekir. Ahşap ya da ahşap ev tutkusu, dünyadaki doğaya dönüş veya natüralişstlik gibi akımlarla paralel bir artış sergilemektedir. Stresli şehir yaşamı, iş yaşamının zorlukları, hava kirliliği, trafik, kalabalık gibi büyük şehirlerin sıkıntılarından bunalan şehirli insanlar bundan kurtulmanın yolunu çoğu zaman kendilerini doğanın kucağına atmakta buluyorlar. Böyle bir imkana sahip olmayanlar ise en azından yanlarında, çevrelerinde doğayı ve doğal yaşamı hatırlatan unsurlar görmek istiyorlar. Bunlardan en başta geleni yeşil renk ve yeşillikler ise ikincisi de kahverengidir; yani ahşap. Kısacası ahşaba ilginin artmasının nedeni insanların ahşapta doğayı ve doğallığı bulmaları ve ahşabın rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisini görmeleridir.
Dekorasyon ve tasarım dünyasındaki her geçen gün artan tarz ve materyal çeşitliliği sadece ‘ahşap ev’ ifadesini kullanmayı yetersiz kılabilmekte. Zira hangi ağaçtan üretilen ahşaptan bahsettiğimiz sorulabilir. Elbette ağacın türüne rengi de değişik olacak ya da ahşap farklı renklere boyanabilecektir. Ayrıca cilalama durumu nasıl olacak gibi birçok tali soru ortaya çıkmaktadır. Kısacası ahşap ev tasarımı konusu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir konu değildir. Konuyu daha iyi anlayabilmek ve yakından bakabilmek adına sizler için seçtiğimiz örnek modellerimizin görsellerinin incelenmesine geçmek istiyoruz.
Bir orman içindeki bu şahane ahşap evi Ukrayna’dan siz okuyucularımızın huzuruna getirdik. Yalnızca evin kendisi değil önünde bulunan teras veya bahçe kısmı da bir platform şeklinde ahşaptan tasarlanmış. Ukrayna’nın soğuk kış gecelerinde bir ısı ve ışık kaynağı olarak ahşap platformun ortasına gömülü olarak konumlandırılmış ocak gibi bir ayrıntı da unutulmamış. Ağaç konusunda bir sıkıntı çekilmediği için bu ve benzeri coğrafyalarda ahşap evlere rastlamak oldukça normal.
Yine yeşillikler içerisinde yer alan bu ahşap ev Amerika Birleşik Devletleri’nde. Rustik tarzdaki bu ev kapsadığı geniş alana ve yine ahşaptan mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kırsal bölgelerde, şehir dışında imara açık araziye sahip okurlarımızın zihinlerinin bir kenarına not etmeleri gereken bu ahşap evin en büyük artılarından bir tanesi de hem yazlık hem kışlık olarak kullanılma avantajına sahip olması.
Birleşik Krallık’ta tasarlanan buı ahşap evin yüksek tavanlı yapısı oldukça dikkat çekici. Evin atmosferine daha da ferahlık veren bu durum, açık renk ahşap kullanımıyla desteklenmiş. Romantik kış geceleri için bir şöminesi ve oldukça büyük ebatlarda ve yine ahşaptan dev bir sehpası da düşünülmüş. Koltuklar için seçilen rengin evin genel dekorasyonuna uyumu ise tek kelimeyle şahane. Ayrıca şömineye aldanılmamalı, yazın kullanmanızın önünde hiçbir engel yok.
Dwarf isimli Japon firmasına ait bir tasarıma sahip olan bu ahşap ev modern görüntüsü ve çizgileriyle gözleri okşuyor. Japonların iç mimaride ahşabı ne kadar bol kullandıkları herkesin malumu. Bu kadar kullanınca gerçekten ahşap işinde usta olduklarını söyleyebiliriz. Bir de ahşabı mdern bir tarzda kullanıca ortaya tasarım harikaları çıkartıyor Japon iç mimarlar. Yakın zamanda Japon tarzının Türk tasarım tüketicisi arasında da popüler olacağını söylemek hiç de yanlış bir tahmin olmaz sanırız.
Bu çok ilginç tasarım da yine Birleşik Krallık’tan. Küçük ama deniz kenarında ya da manzarası güzel bir alanınız varsa ideal seçeneklerden birini oluşturan bu ahşap ev eskitilmiş ahşaptan dış görüntüsüyle farklılık ve yeniliklere açık olan, değişimden korkmayan, farklı bir tarz yakalamak isteyen kişilere hitap ediyor. Aklınızın bir köşesinde bulunmalı.
Esasen evden ziyade bir kulübe olan bu yapı yine de şık görüntüsü, estetik duruşu ve modern çizgileriyle listemize girmeyi hak ediyor diye düşünüyoruz. Bu örnek modelimizi Almanya’dan seçtik. Daha çok yaz mevsimi için, büyük bir bahçe ya da bir araziye konumlandırılabilecek bu ahşap ev, her şeye rağmen açık bir oturma odasını barındrabilecek kadar büyük. A.ık renkte zarif ahşapları güzelliğine güzellik katmış, aydınlatma ise tek kelimeyle harika.
Bir örneğimizi de ahşaptan banyoları tanıtmak için ayırdık. Bu çok şık ve modern banyo, son zamanlarda sık sık yazılarımızda yer verdiğimiz bir ülkede, Meksika’da yer alıyor. Ahşabın yanında duşakabin olarak boydan boya cam kullanımıyla güzelliğine güzellik katılan banyo, yoğun ahşap kullanımı nedeniyle bir sauna andırmıyor da değil. Bunun bir tesadüf olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Banyo için geniş bir alanı bulunan tüm okurlarımıza gözümüz kapalı tavsiye edebiliriz.
Ülkemizin enfes tatil yörelerinden olan Çıralı sahilinde yer alan bu ahşap ev ya da daha doğru bir ifadeyle Bungalov kısa bir tatil sırasındaki tüm ihtiyaçlarınızı karşlılayacak kadar yeterli görünüyor. Shingle çatısı, verandası ve hatta yaz ve orman tatillerinin vazgeçilmezi hamağıyla sadelik ve huzur içinde bir tatil için gereken her türlü estetik ve konforu sağlıyor.
Tasarımı ülkemiz firmalarından Azra Ahşap Evler’e ait olan ve Bilecik Osmaneli’nde yer alan bu ahşap ev, şu ana kadarki örneklerimizden en başta ve özellikle rengiyle ayrılıyor. Sizin de fotoğrafta gördüğünüz gibi genel akım bu olsa da bir ahşap mutlaka kahverenginin tonlarında olmak zorunda değildir. Oldukça büyük sayılacak iki katlı yapısıyla bu değişik renkteki ahşap ev geniş ailelerin de ihtiyacını karşılayabileceği gibi hem yazın hem de kışın kullanılabilecek durumda.
Oldukça geniş verandaya sahip bu şirin örnek ahşap ev modelimizle bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Bir önceki örneğimiz gibi yine ülkemizde yer alan bu ahşap ev, kahverenginin en güzel tonlarında birine sahip olan ahşabı, geniş alanı, shingle çatısı ve modern çizgisiyle herkesin sahip olmak isteyeceği tarzda bir tasarım.
Eğer ahşap bir eve halihazırda sahipseniz ya da sahip olacaksanız ve bir bahçeniz varsa veya olacaksa ve bu yazıdan keyif aldıysanız; bahçenizi dizayn ederken kullanabileceğiniz ahşap mobilyalar konusunda yeni fikir ve yeni ilhamlara kapı açacak kaynaklar bulmak için, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Şıklık garantisi: Ahşap bahçe mobilyaları’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız, siz değerli okuyucularımız için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.