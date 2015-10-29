Güzelliğiyle büyüleyen 10 ahşap ev

Bir süredir genel anlamda evler konusuna yazılarımızda yer veriyoruz. Bugünkü yazımızda da yine aynı çizgide ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu defa son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlayan ahşap evler konusunu ele almaya karar verdik. Ahşap sevenlerin, kafasında ahşaptan bir eve sahip olmak gibi bir fikir veya istek bulunanların taleplerini karşılamaya yönelik yazımızda yine her zaman olduğu gibi hem ülke içinden hem ülke dışından birbirnden güzel örneklerle sizleri ahşap evlerin büyülü dünyasında kısa bir yolculuğa çıkaracağız ve görsellerimiz yardımıyla karşınıza getireceğimiz örnek model ahşap evler sayesinde siz değerli okuyucularımıza yeni fikirler ve yeni ilhamlar vermeye gayret göstereceğiz.

Ahşap evlere son zamanlarda talebin artmasının kökenlerini değişik sosyolojik sebeplerde aramak gerekir. Ahşap ya da ahşap ev tutkusu, dünyadaki doğaya dönüş veya natüralişstlik gibi akımlarla paralel bir artış sergilemektedir. Stresli şehir yaşamı, iş yaşamının zorlukları, hava kirliliği, trafik, kalabalık gibi büyük şehirlerin sıkıntılarından bunalan şehirli insanlar bundan kurtulmanın yolunu çoğu zaman kendilerini doğanın kucağına atmakta buluyorlar. Böyle bir imkana sahip olmayanlar ise en azından yanlarında, çevrelerinde doğayı ve doğal yaşamı hatırlatan unsurlar görmek istiyorlar. Bunlardan en başta geleni yeşil renk ve yeşillikler ise ikincisi de kahverengidir; yani ahşap. Kısacası ahşaba ilginin artmasının nedeni insanların ahşapta doğayı ve doğallığı bulmaları ve ahşabın rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisini görmeleridir.

Dekorasyon ve tasarım dünyasındaki her geçen gün artan tarz ve materyal çeşitliliği sadece ‘ahşap ev’ ifadesini kullanmayı yetersiz kılabilmekte. Zira hangi ağaçtan üretilen ahşaptan bahsettiğimiz sorulabilir. Elbette ağacın türüne rengi de değişik olacak ya da ahşap farklı renklere boyanabilecektir. Ayrıca cilalama durumu nasıl olacak gibi birçok tali soru ortaya çıkmaktadır. Kısacası ahşap ev tasarımı konusu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir konu değildir. Konuyu daha iyi anlayabilmek ve yakından bakabilmek adına sizler için seçtiğimiz örnek modellerimizin görsellerinin incelenmesine geçmek istiyoruz.