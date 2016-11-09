Küçük ama çok şık bir daire

Değişim genellikle bir başarı bir zafer olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda değişim istenilen sonuçları vermez ve korkunç görüntüleri ortaya çıkarabilir. Bu gün bir dairenin değişim sonucunda muhteşem bir güzelliğe ve insanı etkileyen bir şıklığa nasıl sahip olduğuna şahit oluyoruz. Amber evi olarak adlandırılan bu ev Mob Architects tarafından yenilenerek büyük görkemli eski günlerine yeniden kavuşturulmuş. Özgünlüğü korunan ve bölümlendirilerek muhteşem bir ev haline getirilen bu ev canlı renkleri ile insanları içine çekiyor. Tüm nesneler özgün bir şekilde korunarak yeniden dekore edilen bu ev dönüşüm projesi kapsamında ev sahiplerinin hayatlarının sonuna kadar huzur kaynağı olacak. Her oda da özel bir çalışma yaparak hem özgünlük korunmuş hem de insanların beğenisini kazanacak süs aksesuarları ile dekorasyon zenginleştirilerek gelenekselliğin pekiştirilmesi engellenmiş.
evin kapısından içeri adım attığınızda çok neşeli bir şekilde dekore edilmiş olan giriş alanı sizleri karşılıyor. Açık tonlar ve bej zemin kaplaması ile birlikte özel led aydınlatmalar kullanılarak giriş alanının insana mutluluk vermesi sağlanmış. Etkileyici bir tasarım yapılarak açık tonlardaki duvarlar süs aksesuarları, tablolar ve aynalar ile daha görsel ve daha zengin bir giriş alanını ön plana çıkarmış.
Evin salon bölümü geniş bir alanın köşe kısmına dekore edilerek hem işlevsel olması hem de dekorasyonunun kolay bir şekilde yapılması sağlanmış. Açık beyaz renklerdeki oturma grubu kahverengi konsol ve masa ile desteklenmiş. Zemin yine bej renkli parkeler ile dekore edilmiş ve duvarlarda açık tonlarla uyumlu tablolara yer verilerek görsel anlamda kusursuz bir salon ortaya çıkarılmış.
Evin mutfak bölümü özel olarak tasarlanmış ve titiz bir uygulama ile kusursuz bir mutfak dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Mutfak diğer odalara göre ağırlıklı olarak kırmızı renk tercih edilerek dizayn edilmiş ve işlevsel ve fonksiyonel mutfak tezgahı ile kullanışlı hale getirilmiş. Ayrıca mutfak masası da kırmızı renkte tercih edilerek dekorasyon bütünlüğü bozulmamış. Duvarda yer alan eski duvar saati kırmızı siyah renkleri ile mutfağa renk katmış.
Mutfakta yer alan mutfak dolabı ve mutfak tezgahı arasında kalan duvar saf kırmızı renkli fayanslar ile kaplanarak kırmızı ağırlıklı olan mutfak dekorasyonuna katkı sağlamış. Ayrıca mutfak tezgahının ortasına kırmızı şeritler yaparak dekorasyona bütünlük kazandırılmış. Mutfak dolabı üzerine ise kırmızı renkleri bulunan süs aksesuarları yerleştirilmiş ve mutfağın tüm detaylarının özel olarak düşünüldüğü belirtilmek istenmiş.
evin banyo bölümü diğer odalara nazaran beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş. çift klozet yerleştirilen banyo da ayrıca ade camdan oluşan duş kabini ile ayna karşılıklı yerleştirilerek yansıma yapılması sağlanmış. Böylece ayna ve cam arasında kalan tüm nesneler sonsuz bir döngü içine girmiş. Ayrıca aynanın asılı olduğu duvarın zarafeti banyonun muhteşem olmasına katkı sağlamış.
evin yatak odası diğer odalar gibi açık tonlarda ve aksesuarlar ile desteklenecek şekilde dekore edilmiş. Koyu kahve renkli şifonyer yatak odasının açık tonlarının uyumlu bir kontrast oluşturmasını sağlamış.