Küçük ama çok şık bir daire

Değişim genellikle bir başarı bir zafer olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda değişim istenilen sonuçları vermez ve korkunç görüntüleri ortaya çıkarabilir. Bu gün bir dairenin değişim sonucunda muhteşem bir güzelliğe ve insanı etkileyen bir şıklığa nasıl sahip olduğuna şahit oluyoruz. Amber evi olarak adlandırılan bu ev Mob Architects tarafından yenilenerek büyük görkemli eski günlerine yeniden kavuşturulmuş. Özgünlüğü korunan ve bölümlendirilerek muhteşem bir ev haline getirilen bu ev canlı renkleri ile insanları içine çekiyor. Tüm nesneler özgün bir şekilde korunarak yeniden dekore edilen bu ev dönüşüm projesi kapsamında ev sahiplerinin hayatlarının sonuna kadar huzur kaynağı olacak. Her oda da özel bir çalışma yaparak hem özgünlük korunmuş hem de insanların beğenisini kazanacak süs aksesuarları ile dekorasyon zenginleştirilerek gelenekselliğin pekiştirilmesi engellenmiş.