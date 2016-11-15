Birbirinden güzel 10 ahşap ev

Yorucu bir iş gününün ardından geri döneceğiniz eviniz bir ahşap ev olsaydı iyi olmaz mıydı? Tamamen doğal malzemeden üretilen ahşap evler, rustik iç mekanları, doğal çevreleriyle insanı dinlendirecek birer yaşam alanıdırlar.
Mimaride farklı tarz ve trendler var. Bazıları cam ve betonun yoğun biçimde kullanıldığı beton yapıları beğenir, bazıları ise ilgi çekici dış cepheleriyle fütüristik tarza bayılır. Ama hangi tarzı severse sevsin ahşap bir evin sıhhatine ve konforuna hayır diyecek bir kimse olduğunu düşünmüyoruz. Bugün size birbirinden güzel 10 farklı ahşap ev derledik. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.
Her yeri kütüklerden oluşan size fazla mı geldi? Peki ya buna ne dersiniz? Alt katı kütük, üst katı ise ahşap panel. Çok şık duruyor değil mi?
Alt kattaki kütüklerin rustik bir hava kazandırdığı evin üst katında modern aydınlatmayla, çerçevesiz çam trabzanla modern bir hava yaratılmış. Ortaya iki uç tarzın birleşimden bir orta yol çıkmış.
Ahşap bu evde hiç şüphesiz çok güzel biçimde kullanılmış. Kalas şeklinde hazırlanmış ahşabın yatay olarak kirişlere monte edilen bu evlerde çatıyı da resimde gördüğünüz gibi dışarıda kalan destek kolonları taşıyor. Yatay çakılan kalaslar olmaları gerektiği gibi çakıldıklarında çok dayanıklı yapılar ortaya çıkar ve güçlü fırtınalarda bile mukavemetini korurlar. Bu evlerin bir başka avantajı ise ısı ve ses yalıtımı konusunda çok başarılı olmalarıdır. Üstelik bu tarz ahşap evler illa ki boya gerektirmez. Boyanmamış ahşap evleri, parlak ya da mat cilayla kaplayıp dış etkenlere karşı koruyabilirsiniz.
Kütük ev yapmanın en önemli avantajlarından biri çok çabuk inşa edilebilmeleridir. Ayrıca kütük evler her zaman çok çekici görünürler. Resimde gördüğünüz ev size göre de çarpıcı değil mi?
Ancak kütük evlerde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Evin oturacağı zemin sağlam olmalıdır çünkü kütük bir duvar, aynı boyutlarda tuğla bir duvardan dört kat daha ağırdır. Kütüklerin kuru bir mevsim de kesilmiş olması da önemlidir. İşlenmiş çam kütükleri kütük ev için iyidirler, çünkü şiddetli yağmur altında bile mukavemetlerini korurlar. Kütük evler düzenli bakıma gereksinim duyarlar.
Ahşap evlerin bakımı çok önemlidir, çünkü neticede ahşap canlı bir organizmadan elde edilir ve iklim koşullarına göre değişiklikler gösterebilir. Yumuşak bir iklimde ahşabı yılda bir kez mineral yağı uygulamak yeterli olabilir ancak soğuk iklimdeki bir ahşap eve iki üç yılda bir mineral yağı uygulamak yeterli olur.
Ahşap evin iç kısmı da beş altı yılda bir bakım görmelidir. Bu tuğla duvarlı bir evin yılda ya da iki yılda bir badana yapılması gerektiği düşünüldüğünde çok avantajlıdır. Ahşap bakımı konusunda uzman görüşü almanız faydalı olabilir.
Gelişen teknoloji sayesinde ahşap evleri de istediğiniz gibi dizayn etmeniz mümkün. Örneğin bu ev, betonarme bir evde olan tüm ayrıntılara sahip. Beton bir zemin üzerine inşa edilen evde misafirleri bir veranda karşılıyor. Pervaz ve sütunlar eve sofistike bir hava katıyor. Evin bir bacası bile var. Sütunların taşıdığı giydirme çatı, modern betonarme evlerin çatısından farksız. Evin bahçesinde ise yine ahşaptan bir çardak yer alıyor.
Çok fazla ayrıntıya ve süse boğulmamış bir ahşap ev görüyoruz. Ahşap paneller dikey ve yatay biçimde kullanılmış. Yatay çizgiler ahşap eve derinlik ve perspektif duygusu katıyor. Mat metal trabzanlar da aynı düzlemde uzanarak aynıetkiye yardımcı oluyor. Pencere çerçeveler ve geniş pencereler metal trabzanlarla birlikte ahşap eve modern bir hava katıyor. Bu tarz evlerde ya Kanada ladini ya da sedir çok başarılı sonuçlar veriyor. Burada da onu görüyoruz.
Sade ve kullanışlı. Bunlar country tarzın iki temel özelliği. Bakmayın bu evin ihtişamlı göründüğüne. Ahşap kullanımı son derece sade. Country çizgilere uygun biçimde giydirilen çatı, evin baskın ahşap malzemesiyle güzel bir kontrast yaratıyor.
Bir yanı dağ, bir yanı deniz manzarasına sahip bu ev ahşap evler seçkisinin en özel evlerinden bir. Evin üzerinde yükseldiği eve hem yükseklik, hem de doku kazandırıyor. Ahşapla bir araya gelen cam, eve modern bir dokunuşta bulunuyor. Bu evin görmediğimiz tarafında bir sonsuzluk havuzu bulunuyor ve ahşap evin kıymetini bir kat daha arttırıyor. Ahşap ev çok başarılı bir peyzajın içinde, havuzu önünde ve manzaralarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir ev diye düşünüyoruz.
Prefabrik evler, önceden fabrika ortamında hazırlanıp getirilerek arsaya konuşlandırılan evlerdir. Fabrika ortamında kolon ve kiriş bağlantıları hazırlanıp, ahşap panellerle çevrelenen kabinlere isteğe göre cam ve farklı malzemeler de uygulanabiliyor. Bu tip evlerde yağmur ve kar yağışı dolayısıyla esneme ya da çekme daha az görülüyor.
Masif ahşap bir eve nasıldı ağırlık kazandırıyor. Her tarafı masif ahşap olan ev sağlam ve heybetli görünümüyle ilk bakışşta bile dikkat çekiyor. Çok farklı olmamakla, birbirine yakın renklerin kullanılarak hoş bir kontrastın yaratıldığı ev, başarılı ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.
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