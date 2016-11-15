Birbirinden güzel 10 ahşap ev

Her yeri kütüklerden oluşan size fazla mı geldi? Peki ya buna ne dersiniz? Alt katı kütük, üst katı ise ahşap panel. Çok şık duruyor değil mi?

Alt kattaki kütüklerin rustik bir hava kazandırdığı evin üst katında modern aydınlatmayla, çerçevesiz çam trabzanla modern bir hava yaratılmış. Ortaya iki uç tarzın birleşimden bir orta yol çıkmış.