Oda içinde oda: Küçük evler için kusursuz çözümler

Evin tek bir bölümünün birden fazla işlevde kullanılması giderek yaygınlaşan bir şey. Şehir hayatı, yükselen maliyetler insanları daha küçük evlerde yaşamaya mecbur kıldıkça mutfak ve oturma odasının bir arada, ya da yatak odası ve banyonun bir arada olmasına alışmaya başladık. Aslına bakarsanız sadece küçük evlerde değil, büyük evlerde de bu tarz kullanımlar karşımıza çıkıyor. Bu tarz kullanım hem yaşam alanını kompaktlaştırıyor, hem de estetik kaygılarla tercih edilebiliyor. Bugün size küçük ya da büyük fark etmeksizin çeşitli evlerden derlediğimiz bir odanın içinde iki oda barındıran odaları derledik. Size de ilham verebilecek bu fikirlere göz atmak için buyurun yazımıza.