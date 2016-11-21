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Oda içinde oda: Küçük evler için kusursuz çözümler

Aydin Sanli Aydin Sanli
casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta Modern Yemek Odası
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Evin tek bir bölümünün birden fazla işlevde kullanılması giderek yaygınlaşan bir şey. Şehir hayatı, yükselen maliyetler insanları daha küçük evlerde yaşamaya mecbur kıldıkça mutfak ve oturma odasının bir arada, ya da yatak odası ve banyonun bir arada olmasına alışmaya başladık. Aslına bakarsanız sadece küçük evlerde değil, büyük evlerde de bu tarz kullanımlar karşımıza çıkıyor. Bu tarz kullanım hem yaşam alanını kompaktlaştırıyor, hem de estetik kaygılarla tercih edilebiliyor. Bugün size küçük ya da büyük fark etmeksizin çeşitli evlerden derlediğimiz bir odanın içinde iki oda barındıran odaları derledik. Size de ilham verebilecek bu fikirlere göz atmak için buyurun yazımıza.

Oturma ve yemek odası

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Yemek Odası
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

İki işlevli odaların en sık rastlananı içinde oturma odası ve yemek odasını barındıranlardır. Bu oda da onlara bir örnek teşkil ediyor. Aynı tarzda yer döşemeleri ve aynı duvar renginin hakim olduğu odada en dikkat çekici şey, iki bölüm arasındaki yükseklik farkı. Yemek bölümü oturma odasında bir iki basamak yukarı yerleştirilmiş. Toplam kullanım alanı çok büyük olmayan bu oda için çok akılcı bir çözüm yolu bu. Yükseklik farkı evin iki bölümünü net biçimde ayırmış. Açık renkli ahşap dokular ve renkler kullanılarak küçük oda olabildiğince ferah gösterilmeye çalışılmış. Buna başarılı aydınlatma da destek oluyor. Aydınlatma çözümleri konusunda fikir almak için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Geniş ama birlikte

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Yemek Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi iki farklı odanın aynı oda içinde kullanılması illa da evin küçük olmasından kaynaklı olmuyor. Bu endüstriyel mimarinin tüm karakteristik özelliklerini içinde barındıran evde çok geniş bir kullanım alanı olmasına rağmen oturma odası ve yemek odası aynı mekanın içinde kullanılmış. Sütun hizasında yatay uzanan uzun kanepe adeta oturma odası ve yemek odasına sınır oluşturuyor. Oturma odası için de yemek odası için de bolca kullanım alanının olduğu ev, başarılı aydınlatmalarıyla da dikkat çekiyor. TV'nin arkasında tüm ev boyunca uzanan büyük cam ve duvarların üst kısımlarındaki pencereler geniş mekana daha da ferahlık kazandırıyor.

Tarzların karışımı

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta Modern Yemek Odası
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

Aynı mekanda iki oda kullanıldığında bazen en iyi ol, karşıtlıkları olduğu gibi ortaya sermektir. Bu eski ev de yenilenirken, mutfak ve yemek odasının iç içe olmasına karar verilmiş. Ancak ev sahibesi mutfaktaki değişimin epeyce köklü olması taraftarı olmuş. Yemek odasında ise eski günlerin sıcaklığı ve samimiyetinin devam etmesinde karar kılınmış. Yemek odasındaki yer karolarında yirminci yüzyıl başlarından kalma bir etki hemen göze çarpıyor. Restore edilen zemin ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. Yemek masası da bu klasik tarza uyum sağlayan bir özellikte seçilmiş. Mutfak ise son derece modern görüntüsüyle göz kırpıyor.İki mekan arasındaki geçiş tarz olarak sert ama fiziksel olarak son derece rahat.

Yatak odası ve oturma odası

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS Minimalist Yatak Odası
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

Stüdyo bir dairenin düzenlenmesi her zaman zordur. Ama bu dairede iş çok kolay çözülmüş. Giriş bölümü yaratılmak için ortaya bir duvar çekilmiş ve duvarın arkasına bir platform yerleştirilmiş. Yatak koyulan platform yatak odası işlevi görüyor. Böylece oturma odasıyla da çok başarılı biçimde birbirlerinden ayrılıyorlar. Platformun üstündeki yatak enine platformu kapatmadığından yatağın iki tarafında yatan kişi de bir diğerini rahatsız etmeden yaşam alanına geçebiliyor. Yatak odasını oluşturan platformun üstündeki tavana gizlenmiş ışık kaynağı adeta bir gece lambası işlevi görüyor. Stüdyo dairelerde alanı akılcı kullanmak şart. Bunun bir diğer örneğini ise mekanı bölmek için çekilmiş duvarın raf olarak kullanılması.

İç mekan bahçesi

Casa en Barrio San Andrés, CC|arquitectos CC|arquitectos Modern Yemek Odası
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

Evin iki bölümünü bir araya getirmenin yanı sıra, evin herhangi bir bölümüne bahçe de eklenebilir. Burada olduğu gibi mutfak bir iç mekan bahçesiyle son derece aydınlık bir hale getirilmiş. Bahçeyle mutfağın arasına konuşlanmış dört tarafı cam bahçenin zemininde büyük taşlar var ve içindeki saksılarda yetişen yeşil bitkiler insana dinginlik veriyor. Bahçeyle bütünleşmiş bir mutfakta yemek hazırlamak, pişirmek ve aile üyeleriyle bir araya gelmek çok keyifli olsa gerek. 

Ekleme alanlar

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Oturma Odası
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

İki mekanın bir arada kullanıldığı odalardan değil, sonradan yaratılan odalardan bahsedeceğiz. Buna artık ülkemizde de çok rastlanıyor. Özellikle katlanabilir camlar sayesinde bir çok kişi balkonunu ya da verandasını kapatıp evin kullanım alanına dahil ediyor. Örnekte gördüğümüz evde de geniş veranda daha işlevli bir şekilde kullanılmak üzere kapatılarak adeta bir oturma odasına dönüştürülmüş. Oturma odası ve orta sehpasına sahip alan, sıcak mevsimlerde çok rahat bir şekilde oturma odası olarak işlev görebilir.

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Yatak odası ve kahve köşesi

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Yatak Odası
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Bu yatak odasında neyi anlatarak başlasak bilemedik. Her tarafı camla kaplı odanın ferahlığından mu bahsetsek, insanın içine ısıtan her tarafı ahşap balkonundan mı? Yatak odasında sürgülü geniş kapıyla çıkılan balkona koyulan iki tane tekli koltukla balkon bir kahve ve muhabbet köşesine dönüştürülmüş.

Yatak odası ve oturma odası

Large Modern bedroom / studio A1 Lofts and Extensions Modern Yatak Odası
A1 Lofts and Extensions

Large Modern bedroom / studio

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Stüdyo daireler haricinde oturma odası ve yatak odasının bir arada tasarlandığını görmüş müydünüz. Bu geniş bir evin yatak odasının resmi ve yatak odası kişisel kullanım için bir oturma odasına da sahip. Kanepeye uzanıp televizyon izlemenin mümkün olduğu oda başarılı ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.

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