Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri

Sitemizde daha önce yayınlanmış oan ve ‘Tasarım harikası konteyner evler’ başlığını taşıyan yazımızla konteyner evler konusuna bir giriş yapmıştık. Bugünkü yazımızın yukarıda andığımız yazının devamı niteliğinde. Konteyner evler giderek artan kullanımıyla dekorasyon gündeminin hızla üst sıralarına tırmanırken elbette biz de konuya kayıtsız kalamıyoruz. Bu yazımızla sizlere konteyner evlerin en son örneklerini tanıtmaya ve sizlere konteyner evler konusunda yol gösterip, yeni yeni ilham ve fikir kaynakları yaratmaya çalışacağız.
Yazımızın ana teması elbette konteyner evler olmakla birlikte kendimizi ‘konteyner’ kelimesinin dar anlamıa hapsetmemeye çalıştık. Şöyle ki; konteyner kelimesi uzak mesafelere yük taşıyan dikdörtgen prizma şeklindeki yapı anlamına gelse ve yazımıza esas olarak bu bu yapıları alsak da, klasik tanımın dışındaki ama yapı olarak benzeyen tasarımları da yazımıza dahil ettik. Lafı uzatmadan söylemek gerekirse bu yazıda konteyner evler kavramını geniş bir biçimde yorumlayarak kullandık. Bunu söyleyerek ne kastettiğimizi görsel örnekleri incelemeye geçtiğimizde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.
Konteyner evlerin bizim ülkemizde de yavaş yavaş popüler hale gelip seviliyor olmasındaki sebepler mutlaka birden fazla olmakla birlikte, sanırız en önemlilerinden biri, belki de birincisi konteyner evlerin sunduğu güvenlik vaadi olsa gerektir. Bizim ülkemiz gibi deprem riski oldukça yüksek diğer ülkelerde de konteyner evlerin tutulur hale gelmesinin sebebi de sanırız budur. Zira tek katlı ve sütünsuz, devrilmeye ya da yıkılmaya müsait olmayan yapışlarıyla konteyner evler deprem güvenliği konusunda en ileri güvenliği sağlayan yapılar olarak ön saflarda yer alıyorlar. Konteyner evlerin başka bir özelliği gerektiğinde taşınabilir özellikte hafifi ve küçük boyutlu olmaları. Böylelikle (eğer istenirse) aynı arazi içerisinde ihtiyaca göre göre farklı yönlere çevrilebilme özelliğine sahip olmaları en büyük avantajları. Örneğin; kış mevsiminde ön cepheyi soğuk kuzey rüzgarlarından korumak için güney tarafına çevirebilirsiniz. Sadece aynı arazi içerisinde değil, örneğin yeni bir arazi ya da arsa alındığında yeni mekanınıza da taşıma imkanınız olduğundan konteyner evler gerçekten çekici bir opsiyon sağlıyorlar.
Konteyner evler dünyanın her yanında giderek artan bir talebe sahip. Biz de sitemizdeki diğer yazılarımızda olduğu bu yazımızda da dünyanın çeşitli ülkelerinden konteyner ev modellerini gözlerinizin önüne getirirken elbette kendi ülkemizi de ihmal etmeyip yurdumuzda konteyner evler konusunda ne gibi gelişmeler olduğunu görsel öneklerimiz yardımıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Ev tasarımları konusunda değişikliklere açık briyseniz, şimdi gelin örnek modellerimize biraz daha yakından bakalım.
Konteyner ev demek estetikten taviz vermek demek değildir hiçbir zaman.
Fotoğrafta örneğini gördüğünüz ev de modern tarzın en güzel temsilcilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dağların arasındaki bu yazlık evi siz okuyucularımızı için İspanya’dan seçtik. Estetik duruşunun yanında ebatlarıyla da işlevsellik kaygılarını karşılıyor. Üstelik bir havuzunuz da var. Daha ne olsun!
Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi deprem ülkelerinde yeni trend konteyner evler ve Güney Kore de onlardan bir tanesi. ThinkTree Architects firmasının tasarımı olan bu konteyner ev, konteyner ev deyince ilk akla gelenlerden. Belki de bir aile için tasarlandığından olsa gerek iki katlı olarak inşa edilmiş. Esasen konteyner evler için ‘inşa edilmek’ yerine ‘yerleştirilmek’ kelimesinin kullanılması daha yerinde olur. Ancak iki katlı da olsa devrilme ya da çökme tehlikesi yok. Deprem korkunuz varsa bir düşünmekte fayda var.
Biraz daha geniş ölçekte, konteyner ev benzeri bir yapıyla devam etmek istiyoruz. Konteyner evleri esas ikamet yani kısacası kış ayları için fazla dar bulanlar, yazlık olarak bu evleri akıllarının bir köşesine not edebilirler. Zira yaz aylarında zamanın çoğunluğu dışarıda geçirildiğinden birçok kişi için bir yazlık yatak odası ve mutfak yeterli olmaktadır. İşte Arjantin’deki bu evde yaz için gereken herşey var. Zaten yoğun beyaz kullanımı her şeyi belli ediyor.
Dekorasyon,tasarım ve iç mimari dünyasının önde gelen ülkelerinden olan Fransa’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz. Yeşillikler içindeki bu ev, modern çizgisiyle tarzın tutkunlarını adeta büyülüyor. Beyaz duvarlar, ahşap zemin ve şahane bir havuz. İnsanın ömrünü uzatır dedirten örneklerden bir tanesi. Ayrıca aydınlatmadaki mükemmellik ve huzur veren sadelik de dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye tahmin ediyoruz.
‘Pocket House’ yani cep ev adı verilen bu örnek modelimiz rustik bir tarza sahip. Tropikal bitkilderdemn de tahmin edileceği üzere, son zamanlarda bir hayli fazla örneğine yazılarımızda yer verdiğimizi Brezilya’da tasarlandı. Hemen hemen tamamen ahşaptan dizayn edilen evde tavandan tabana cam uygulması estetiği bir kademe daha arttırmış. Üstelik üst katta bir teras sunma gibi mükemmel bir ayrıcalığa da sahip. Tarzın hayranlarının kaçırmaması gereken bir örnek model.
Sıradaki örneğimizi Birleşik Krallık’tan seçtik. Açık renk ahşap ağırlıklı bu örnek model evimizde küpeşte ve çatı gibi demir uygulamaları modern tarza uygun ve gayet zarif ve şık bir biçimde kendilerini belli ediyor. Baştan aşağı cam uygulamasıyla aydınlatma konusunda hoş bir görüntü elde edilmiş. Yoğun iş temposundan, şehir yaşamından, stresten kaçmak için en ideal yerlerden bir tanesi haline gelmiş. Hiç düşünmeden gözü kapalı tavsiye edebileceğimiz tasarımlardan biri.
Yine İspanya’dayız. Sadece kırın ortasında yer alsdığı için değil tarzıyla da Kırsal / Country başlığı altında değerlendirilebilecek olan bu konteyner ev de türünün en güzel örneklerinden. Sade ve modern çizgilere sahip. Her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek şekilde bir yatak odası, bir oturma odası ve bir mutafğı bünyesinde barındırıyor. En büyük özelliğini ise hiç şüphe yok ki bir TIR yardımıyla bile taşınabilmesi oluşturuyor.
‘Casa Cube’ yani ‘küp ev’ ismi verilen bu örnek modelimiz de yine bir önceki örneğimizde olduğu gibi İspanya’da tasarlandı. Anlaşılan o ki İspanyollar da konteyner evler konusunda başı çeken ülkelerden birisi haline gelmiş durumda. Birbirine eklenmiş iki bloktan oluşan örnek modelimiz geniş bir yaşam alanı barındırmasıyla artı puanları topluyor. Bol miktarda cam uygulanmasıyla da aydınlatma açısından büyük bir avantaja sahip.
Giriş bölümünde konteyner ev kavramını geniş bir biçimde yorumlayarak kullanacağımızdan bahsetmiştik. Ülkemiz için CO Mimarlık Dekorasyon tarafından tasarlanan bu ev klasik anlamda konteyner ev kalıplarına uymasa da benzerliğiyle yazımızda yer alan örneklerden biri olmayı hak ediyor. Bolca cam kullanımı ve iki cepheyi kapsayan süs havuzu uygulamasıyla ferahlık unsurunu üst boyutlara taşıyan bu örnek modeliğmiz tam bir estetik harikası ve mimari başarısı.
Fargo Designs’ın İzmir’in şirin ilçesi Narlıdere için tasraladığı bu ev de her ne kadar konteyner ev kavramının sınırılarını zorlasa da yine de yazımıza lamayı uygun gördük. Tıpkı yazımızıdaki ilk örneğimiz gibi iki katlı olarak tasarlanan örnek modelimiz, modern çizgisi, olgun renkleri ve estetik duruşuyla bir cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.