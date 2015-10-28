Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri

Sitemizde daha önce yayınlanmış oan ve ‘Tasarım harikası konteyner evler’ başlığını taşıyan yazımızla konteyner evler konusuna bir giriş yapmıştık. Bugünkü yazımızın yukarıda andığımız yazının devamı niteliğinde. Konteyner evler giderek artan kullanımıyla dekorasyon gündeminin hızla üst sıralarına tırmanırken elbette biz de konuya kayıtsız kalamıyoruz. Bu yazımızla sizlere konteyner evlerin en son örneklerini tanıtmaya ve sizlere konteyner evler konusunda yol gösterip, yeni yeni ilham ve fikir kaynakları yaratmaya çalışacağız.

Yazımızın ana teması elbette konteyner evler olmakla birlikte kendimizi ‘konteyner’ kelimesinin dar anlamıa hapsetmemeye çalıştık. Şöyle ki; konteyner kelimesi uzak mesafelere yük taşıyan dikdörtgen prizma şeklindeki yapı anlamına gelse ve yazımıza esas olarak bu bu yapıları alsak da, klasik tanımın dışındaki ama yapı olarak benzeyen tasarımları da yazımıza dahil ettik. Lafı uzatmadan söylemek gerekirse bu yazıda konteyner evler kavramını geniş bir biçimde yorumlayarak kullandık. Bunu söyleyerek ne kastettiğimizi görsel örnekleri incelemeye geçtiğimizde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Konteyner evlerin bizim ülkemizde de yavaş yavaş popüler hale gelip seviliyor olmasındaki sebepler mutlaka birden fazla olmakla birlikte, sanırız en önemlilerinden biri, belki de birincisi konteyner evlerin sunduğu güvenlik vaadi olsa gerektir. Bizim ülkemiz gibi deprem riski oldukça yüksek diğer ülkelerde de konteyner evlerin tutulur hale gelmesinin sebebi de sanırız budur. Zira tek katlı ve sütünsuz, devrilmeye ya da yıkılmaya müsait olmayan yapışlarıyla konteyner evler deprem güvenliği konusunda en ileri güvenliği sağlayan yapılar olarak ön saflarda yer alıyorlar. Konteyner evlerin başka bir özelliği gerektiğinde taşınabilir özellikte hafifi ve küçük boyutlu olmaları. Böylelikle (eğer istenirse) aynı arazi içerisinde ihtiyaca göre göre farklı yönlere çevrilebilme özelliğine sahip olmaları en büyük avantajları. Örneğin; kış mevsiminde ön cepheyi soğuk kuzey rüzgarlarından korumak için güney tarafına çevirebilirsiniz. Sadece aynı arazi içerisinde değil, örneğin yeni bir arazi ya da arsa alındığında yeni mekanınıza da taşıma imkanınız olduğundan konteyner evler gerçekten çekici bir opsiyon sağlıyorlar.

Konteyner evler dünyanın her yanında giderek artan bir talebe sahip. Biz de sitemizdeki diğer yazılarımızda olduğu bu yazımızda da dünyanın çeşitli ülkelerinden konteyner ev modellerini gözlerinizin önüne getirirken elbette kendi ülkemizi de ihmal etmeyip yurdumuzda konteyner evler konusunda ne gibi gelişmeler olduğunu görsel öneklerimiz yardımıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Ev tasarımları konusunda değişikliklere açık briyseniz, şimdi gelin örnek modellerimize biraz daha yakından bakalım.