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Daha zevkli bir ev için 10 küçük dokunuş

Özlem K. Özlem K.
TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON Akdeniz Oturma Odası
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Evinizin dekorasyonundan mı sıkıldınız? Artık dekorasyonunuz monoton ve sıkıcı mı geliyor? Fazla para ve mesai harcamadan, küçük bütçeler ve kısıtlı zaman içerisinde odalarınıza değişik yapabilir, küçük dokunuşlarla dekorasyonunuzu daha eğlenceli, evinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Sayfamızda birkaç örneği sizler için derledik. Bu örneklerden yola çıkarak sizler de kendi evlerinize uygun adaptasyonlar ile benzer dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz.

Tüm mutfağı değil, yalnızca alın taşlarını değiştirin

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Mutfakta değişiklik yaratmanın en kolay yollarından biri tezgah ile dolaplar aasında kalan ve alın taşı olarak da adlandırılan ıslak alan seramiklerini değiştirmektir. Yeni seramikler eski seramiklerin üzerine dahi döşenebilir. Bu konuda döşeme ustalarından yardım alabilirsiniz.

Mutfağınızda taze baharatlar yetiştirin

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design MutfakMutfak Malzemeleri
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Mutfakların vazgeçilmez aksesuarlarından biri de canlı bitkilerdir. Canlı bitkileri ve çeşit çeşit şık saksıları kullanmayı seviyorsanız mutfağınıza bir bitki köşesi oluşturabilirsiniz. Yemek yaparken de kullanacağınız fesleğen, nane, biberiye ve kekik gibi aromatik bitkileri dekorunuza uygun saksılara ekerek şık ve kullanışlı bir dekorasyon yaratmak mümkün. 

Bir duvarı canlı bir renge boyayın

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Oturma odanızda ya da yatak odanızda duvarlardan yalnızca bir tanesini mavi, kırmızı, sarı, turuncu gibi canlı bir renge boyararak evinizde çarpıcı bir değişiklik oluşturbilirsiniz. Kuzeye bakan duvarlarda sıcak renkleri tercih edin.

Bir duvarı çarpıcı bir duvar kağıdı ile kaplayın

Piccadilly Wallpaper by Cole & Son, Fabrics & Papers Fabrics & Papers Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Fabrics &amp; Papers

Piccadilly Wallpaper by Cole & Son

Fabrics & Papers
Fabrics &amp; Papers
Fabrics & Papers

Koyu renkli duvar kağıdı ile kaplayacağınız bir duvar da mekana sıra dışı bir hava katacaktır. Bu duvar kağıdını önüne yerleştireceğiniz sağlam ve oturaklı bir dresuar ve marjinal dekoratif objeler ile kombine edebilirsiniz.

Sticker'lar ile duvar dekoru oluşturun

homify SanatResim & Tablolar
homify

homify
homify
homify

Duvar sticker'ları mekanlara hızlıca taze bir hava katmak için idealler! ’Duvar sticker'ları kusursuz bir şekilde nasıl yapıştırılır?’ başlıklı yazımızda sticker yapıştırmanın inceliklerini yazmıştık.

Baharın renklerini odalarınıza taşıyın

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yeşiller, pembeler, maviler… Baharın iç açıcı renklerini odalarınıza taşrarak ferah ve sempatik mekanlar oluşturabilirsiniz. Canlı bitkiler ile kombine edeceğiniz bu dekorasyonda yalnızca halı, kırlent, perde gibi değişiklikler yaparak odanın renk yelpazesi üzerinde oynayabilir ve her mevsim farklı renkleri seçebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Bakımı kolay, sıradışı bitkiler ile odalarınıza hayat getirin

airplant bitki dekor BahçeBitki & Çiçekler
bitki dekor

airplant

bitki dekor
bitki dekor
bitki dekor

Mesela air plantler ile! Bu bitkiler son yıllarda tüm dünya üzerinde popülerlik kazanmasına neden olan en önemli özellikleri yaşamak için toprağa ihtiyaç duymamaları ve yaşamlarını diğer bitkilerin üzerinde geçirmeleri. Botanikte bu tip bitkilere (örneğin orkideler) epifit (epiphytic) bitkiler adı veriliyor. Epifit bitkiler sanılanın aksine parazit değiller. Üzerlerinde yaşadıkları bitkiyi sadece konak olarak kullanıyorlar. Tillandisalar köklerini sadece diğer bitkilere tutunmak için kullanıyorlar. Yaşam için gerekli nemi ve besinleri yaprakları ile alıyorlar. Bu nedenle airplant beslemek için bir saksıya ihtiyacınız yok.

Dekoratif mumlar ile odalarınızı süsleyin ve bu mumları hakikaten de arada yakın!

CITRONELLA ROSE & DISH THE NORFOLK CANDLE COMPANY BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

CITRONELLA ROSE & DISH

THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

Güzel, fresh kokulu mumlar, aromatik doğal yağlar ve tütsüler ile evinizin mis gibi bahar kokmasını sağlayabilirsiniz. Mumlar görsel olarak da harika birer dekoratif unsurdurlar. Ancak dikkat! Kalitesiz, ucuz mumlar sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle içinde formaldehit gibi kimyasal maddeler bulunan sentetik kokular konusunda dikkatli olmalı ve doğal malzemeler ile üretilmiş, kaliteli kokulu mumları tercih etmelisiniz. 

Bir duvarı birbiri ile uyumlu çerçeveli resimlerle süsleyin

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Duvarları süslemenin bir diğer yolu ise, aynı konsepte sahip, belki bi hikaye anlatan ya da yalnızca birbiri ile uyumlu resimleri karmaşık görünen bir düzende asmak. Konuyla ilgili ’Duvarda çerçevelerimi nasıl sergileyebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutayın!

Bir kedi edinin!

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Oturma Odası
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Zevkli ve eğlenceli bir ev mi istiyorsunuz? O halde, bir eve en çok yakışan şey size ve ailenize can yoldaşlığı yapacak, varlığı ile ortama neşe saçacak, sevimli mi sevimli bir kediden başkası değil. Çocuk gelişimindeki faydaları psikologlar tarafından belirtilen bu güzel hayvanlar eve sıcaklık kazandıran, bir evi yuva yapan, bakımı çok kolay, arkadaşlığı çok değerli, en sevimli varlıklar. Bu varlıkların birer canlı olduğunu ve canınız sıkılınca atmamanız gerektiğini, onların da bir aile ferdi olarak kabul edilmeleri gerektiğini de göz ardı etmeyin.

Sıradan sıkıcı bir evin mucizevi dönüşümü
Bu küçük dokunuşları siz nasıl buldunuz?

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