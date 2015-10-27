Hafızalardan silinmeyecek anılar için yazlık ev modelleri

Evet, yaz bitti ancak özellikle güzel anılar hafızalarda hala taptaze duruyor. Yazın tadına doyamayanlar şimdiden gelecek yazı düşünmeye ve planlamalar yapmaya başladılar bile. Bu planlamalar arasına hiç kuşku yok ki dekorasyon planları da dahil. Yazlık bir eve sahip olabilen ya da en azından önümüzdeki yaz sahip olabilecek durumda olan şanslı azınlıktan dekorasyon ve tasarım tüketicileri, işi şansa bırakmamak ve hayallerindeki yazlık eve kavuşmak için, sonbahara yeni girdiğimiz bugünlerden itibaren dekorasyon ve emlak sitelerini aşındıracaklar. Biz de bu yazımızı, bahsettiğimiz durumda olan okuyucularımıza yardımcı olmak, onlara yeni fikir ve ilhamlar verebilmek ve dekorasyon ile tasarım dünyasındaki yeniliklerle tanıştımak için kaleme aldık.

Yazlık evler, yıl içerisinde asıl konutlara oranla çok daha az zaman geçirilen mekanlar olduğundan, genelde dekorasyona gösterilen özende bir azalma görülmesi normaldir. Rahatlamak ve dinlenmek için kısa süreli kaçılan bir sığınak kabilinden olan yazlık evlerde genellikle sadelik ve az eşya en göze çarpan karakteristik özelliklerdendir. Ancak son yıllarda dekorasyon ve tasarım alanına artan ilgi, yazlık ev modelleri konusunda da aynı şekilde artan oranda bir ürün ve tasarım çeşitliliğini beraberinde getirdi. Artık dekorasyonuna ve (iç) mimarisine çok daha fazla özen gösterilen, tasarım harikası yazlık ev modellerine daha sık rastlamak mümkün. Söz konusu artan çeşitlilik karar verme aşamasında zorlukları da beraberinde geiriyor elbette.

Yazlık ev modelleri deyince hiç şüphe yok ki herkesin aklına ülkemiz ve diğer Akdeniz ülkelerinden örnekler gelir, yazın en güzel yaşandığı yerlerden olan Akdeniz söz konusu olunca aslında bunda şaşılacak pek de bir şey yoktur. Ancak son zamanlarda atılım yapan başka ülke ve tasarım kültüleini de yabana atmamak gerekir. İşte biz de her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da ülkemizden olduğu gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarından örnekleri sizlere tanıtmaya çalıştık. On adet görsel örneğimiz eşliğinde siz okuyucularımıza yazlık ev modellerinin en güzel örneklerini sunmaya çalışacağız. Giriş kısmını daha fazla uzatmadan örnek modellerimizn incelenmesiyle yazımıza devam etmek istiyoruz.