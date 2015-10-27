Hafızalardan silinmeyecek anılar için yazlık ev modelleri

Evet, yaz bitti ancak özellikle güzel anılar hafızalarda hala taptaze duruyor. Yazın tadına doyamayanlar şimdiden gelecek yazı düşünmeye ve planlamalar yapmaya başladılar bile. Bu planlamalar arasına hiç kuşku yok ki dekorasyon planları da dahil. Yazlık bir eve sahip olabilen ya da en azından önümüzdeki yaz sahip olabilecek durumda olan şanslı azınlıktan dekorasyon ve tasarım tüketicileri, işi şansa bırakmamak ve hayallerindeki yazlık eve kavuşmak için, sonbahara yeni girdiğimiz bugünlerden itibaren dekorasyon ve emlak sitelerini aşındıracaklar. Biz de bu yazımızı, bahsettiğimiz durumda olan okuyucularımıza yardımcı olmak, onlara yeni fikir ve ilhamlar verebilmek ve dekorasyon ile tasarım dünyasındaki yeniliklerle tanıştımak için kaleme aldık.
Yazlık evler, yıl içerisinde asıl konutlara oranla çok daha az zaman geçirilen mekanlar olduğundan, genelde dekorasyona gösterilen özende bir azalma görülmesi normaldir. Rahatlamak ve dinlenmek için kısa süreli kaçılan bir sığınak kabilinden olan yazlık evlerde genellikle sadelik ve az eşya en göze çarpan karakteristik özelliklerdendir. Ancak son yıllarda dekorasyon ve tasarım alanına artan ilgi, yazlık ev modelleri konusunda da aynı şekilde artan oranda bir ürün ve tasarım çeşitliliğini beraberinde getirdi. Artık dekorasyonuna ve (iç) mimarisine çok daha fazla özen gösterilen, tasarım harikası yazlık ev modellerine daha sık rastlamak mümkün. Söz konusu artan çeşitlilik karar verme aşamasında zorlukları da beraberinde geiriyor elbette.
Yazlık ev modelleri deyince hiç şüphe yok ki herkesin aklına ülkemiz ve diğer Akdeniz ülkelerinden örnekler gelir, yazın en güzel yaşandığı yerlerden olan Akdeniz söz konusu olunca aslında bunda şaşılacak pek de bir şey yoktur. Ancak son zamanlarda atılım yapan başka ülke ve tasarım kültüleini de yabana atmamak gerekir. İşte biz de her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da ülkemizden olduğu gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarından örnekleri sizlere tanıtmaya çalıştık. On adet görsel örneğimiz eşliğinde siz okuyucularımıza yazlık ev modellerinin en güzel örneklerini sunmaya çalışacağız. Giriş kısmını daha fazla uzatmadan örnek modellerimizn incelenmesiyle yazımıza devam etmek istiyoruz.
Her ne kadar bir Kuzey Avrupa ülkesi olsa da Hollandalılar da yazlık keyfine düşkün insanlar. Kırsal / Country tarzındaki bu sevimli ev de Laleler ülkesinin insanlarının yaz mevsiminden maksimum zevki almaları için tasarlanmış. Geniş ve yeşilliklerle dolu bir bahçe, ahşap ve son derece şık bir ev. Geniş ve büyük cam kapı ve pencereler de bu güzelliği tamamlayan diğer ayrıntılar olmuşlar.
Zemin katı bahçeye açılan yazlık ev modelleri en sevilen modelledendir. Hele bir de fotoğrafta görüldüğü gibi bir de yüzme havuzuyla tamamlanmışsa. Bahçeye konumlandırılmış mutfak bu yazlık evi adeta krallara ve kraliçelere layık kılıyor. Hemen hemen herkesin arzulayacağı türden bir yazlık ev olan örnek modelimiz, parti, davet toplantı gibi çok sayıda misafire ev sahipliği yapması gereken etkinlikler için de oldukça ideal.
Bu mütevazi yazlık evi OBOO-Outdoor isimli Fransız firması tasarladı. Yaz mevsiminden ya da bir ev tasarımından zevk almak için illa ki çok büyük mekanlara ihtiyacım yok diyenlerdenseniz ve ahşap gibi doğal malzemelerden hoşlanan bir çevreci veya natüralist iseniz işte bu yazlık ev tam size göre. Üstelik geniş bir bahçeniz varsa büyükçe yazlık evinizn yanında böyle küçük bir lüks kaçış alanı olarak da kullanabilirsiniz.
Eşsiz terasıyla bu örnek modelimizi siz okuyucularımız için Arjantin’den seçtik. Bazılarımızın sıradan evleri kadar büyük bir terasa sahip olan bu yazlık ev modelinde hem deniz hem de havuz manzarası birlikte sunuluyor, zaten manzaranın güzelliğinin farkında olan mimarlar da bu manzaradan maksimum faydayı elde etmek için cepheyi bir hayli geniş tutmuşlar. Çarpıcı bir estetik, vurucu bir güzellik.
Yaz tatili ya da yazlık ev denilince bir çok kişinin aklına otomatikman deniz ve deniz kıyısı gelir. Ancak her zaman bu böyle olmak zorunda değildir. Yayla ya da dağlık coğrafyalar da pekala yazlık ev modelleri için uygun mekanlar olabilirler. İspnaya’daki bu yazlık ev kahverenginin tonlarıyla dekore edilmiş geniş balkonuyla türünün en güzel örneklerinden biri.
Brezilya ya da en azından Güney Amerika’da olduğu bitki örtüsüne bakınca hemen anlaşılan bu iki katlı yazlık ev modeli, geniş iç hacmi, yine geniş bahçesi ve terasıyla yazlık tanımının adeta vücut bulmuş hali gibi. Gepgeniş bir ön cephe ve mükemmel bir aydınlatma: Tam bir tasarım ve dekorasyon harikası. Gelecek yaz planları arasına mutlaka dahil edilip akılların bir köşesine not edilmeli.
Alanı horizantal olarak kullanan, dolayısıyla geniş bir ön cepheye sahip olana ve sahip olduğu beyaz rengiyle bu yazlık ev modeli Arjantin sınırları içerisinde yer alıyor. Havuz ve genişçe bir bahçeyle zenginleştirilen dekorasyonda neredeyse beyazın dışında bir renk görmek mümkün değil gibi. Aydınlık ve ferahlık hissi veren beyaz hemen her yazlık ev için düşünülmesi gereken renklerin en başında geliyor.
Bu kez güzel ülkemizin güzel ve popüler beldelerinden Bodrum’dayız. Engel & Völkers firmasının Bodrum’da tasrladığı bu villa taş ev ve villaların en güzel örneklerinden biri. Kırsal ve modern unsurlar bir arada harmanlanmış ve ortaya bu şaheser çıkmış. Geniş cepheyi etkisiz kılmamak için boydan boya ve tavandan tabana cam uygulaması ise ustalığın bir kanıtı gibi.
Yazlık eviniz sadece dinlenmek değil, kah dinlenmek ve kah da çalışmak istiyorsanız fotğrafını gördüğünüz örnek modelimize dikkatli bakın. CO Mimarlık Dekorasyon un tasrladığı bu çalışma ofisi, modern ama ihtişamlı görüntüsüyle ofisini yazlık bölgelere taşımak isteyenelerin hayallerini süsleyecek gibi görünüyor.
Hem antik yapılara benzeyen hem de modern bir şekilde dekore eddilmiş eşsiz bir yazlık ev örneği. Yine Bodrum’da yer alıyor ve Zeus Tasarım tarafından düzenlendi. Yine bir önceki örneğimizde olduğu gibi hem ev hem de işyeri olarak çok amaçlı olarak kullanılabilecek, gönül çelen bir tasarım başarısı.
Yazlık evlerinizin eşyalarını seçmek de ayıca zorlu bir konudur. Neyse ki tüketicilein istek ve arayışlarına kayıtsız kalmayan tasarım üreticileri bu konuda da bir zenginliği ortaya koyuyorlar. Yazlık evlerde çoğu zaman bir bahçe ya da teras gibi ek unsurlar da var olduğu için bu gibi dış mekanların dekorasyonu ve kullanılan mobilyalar da önem kazanıyor. Zorluk yaşadığınız durumlarda uzmanların görüşlerinden faydalanmaktan kaçınmamanızı öneriyoruz. Bugünkü yazımızdan memnun kaldıysanız ve sizin de dizayn etmeniz gereken bir bahçeniz varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımızıa bir göz atmanız yeni fikir ve ilhamlar edinmek açısından sizin için yararlı olabilir diye düşünüyoruz.