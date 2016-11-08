Modern tarzı ve rahatlığıyla öne çıkan eşsiz bir daire

İnsanın evi gibisi yoktur değil mi? Restoranlarda yediğiniz yemekler, tatillerde kaldığınız oteller ne kadar çekici olursa olsun insan evinin rahatlığını başka hiçbir yerde bulamıyor. Belki de bu nedenle yaşam alanlarımızın dekorasyonu için harcayacağımız emekten ve masraftan kaçınmıyoruz. Evimiz ne kadar konforlu, kullanışlı ve şık olursa evde geçireceğimiz vakitten o kadar keyif almamız mümkün. Eğer siz de bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz, konforlu bir yaşam alanı için dekorasyonunuza ilham verecek bir ev tanımaya ne dersiniz? Homify 360'da bu kez sizlere Brezilya'dan teraslı bir apartman dairesi tanıtacağız. Oldukça geniş ve kullanışlı bir mimariye sahip olan evin dekorasyonunu görünce hayran kalacaksınız. Açık hava mutfağı, üç adet banyosu, segmentler halinde dizayn edilmiş kullanışlı salonu ve kış bahçesi ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan bu evi, gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Hayalinizdeki ev apartman dairesi değil de bahçeli ve havuzlu bir ev ise “Rustik ve modern unsurları bir arada barındıran havuzlu ev” başlıklı yazımızdaki evi de görmenizi tavsiye ederiz.