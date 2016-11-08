Modern tarzı ve rahatlığıyla öne çıkan eşsiz bir daire

İnsanın evi gibisi yoktur değil mi? Restoranlarda yediğiniz yemekler, tatillerde kaldığınız oteller ne kadar çekici olursa olsun insan evinin rahatlığını başka hiçbir yerde bulamıyor. Belki de bu nedenle yaşam alanlarımızın dekorasyonu için harcayacağımız emekten ve masraftan kaçınmıyoruz. Evimiz ne kadar konforlu, kullanışlı ve şık olursa evde geçireceğimiz vakitten o kadar keyif almamız mümkün. Eğer siz de bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz, konforlu bir yaşam alanı için dekorasyonunuza ilham verecek bir ev tanımaya ne dersiniz? Homify 360'da bu kez sizlere Brezilya'dan teraslı bir apartman dairesi tanıtacağız. Oldukça geniş ve kullanışlı bir mimariye sahip olan evin dekorasyonunu görünce hayran kalacaksınız. Açık hava mutfağı, üç adet banyosu, segmentler halinde dizayn edilmiş kullanışlı salonu ve kış bahçesi ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan bu evi, gelin birlikte daha yakından inceleyelim.
Hayalinizdeki ev apartman dairesi değil de bahçeli ve havuzlu bir ev ise “Rustik ve modern unsurları bir arada barındıran havuzlu ev” başlıklı yazımızdaki evi de görmenizi tavsiye ederiz.
Uzun bir salona sahip olan evde oldukça yaratıcı bir dizayn uygulanmış. İncelediğiniz zaman salonun üç farklı segmentten oluştuğunu görebilirsiniz. Bu bölmeler odaya hem fonksiyonellik hem de şıklık kazandırmış. Bölmelerin ilki, terastaki açık hava mutfağına açılan cam kapıların önünde bulunan yemek alanı. Muhteşem bir manzaraya sahip bu yemek masasının hemen önünde dolaplı bir tezgah bulunuyor. Yemek alanını oturma alanından bu tezgah ayırmış. Oturma alanında şık bir oturma grubu ve sehpa var. Oturma alanının yanında ise televizyon alanı bulunuyor. İki adet konforlu uzanma koltuğu ile dekore edilen bu alan film köşesi tadında.
Yemek odası olarak dekore edilen bölümde geniş bir yuvarlak masa ve ahşap sandalyeler kullanılmış. yemek odasının hemen yanında terasa açılan geniş cam kapılar var. Bu kapıların ardında bulunan terasın da büyük masif ağaçtan bir yemek masası mevcut. Kalabalık misafirleri ağırlamak için oldukça uygun bir yemek alanı planlanmış.
Evin minimal bir çizgiye sahip olan şık bir mutfağı bulunuyor. Terasta bulunan açık hava mutfağının aksine burada tamamen modern ve teknolojik ekipmanlar kullanılmış. Fonksiyonelliği ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken bu mutfak oldukça kullanışlı. Ayrıca dikkat çekici bir renk dengesine de sahip.
Terasta bulunan açık hava mutfağı rustik özellikler taşıyacak şekilde dizayn edilmiş. Taş fırın ve ızgara gibi geleneksel pişirme alanlarına saip olan mutfak barbekü toplantıları için ideal. Dekorasyonunda masif ahşa ögeler, toprak tonları ve vurgu rengi olarak seçilen objeler dikkat çekiyor. Açık hava mutfağı dekore etmek istiyorsanız detayları hakkında fikir almak için mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.
Evin ebeveyn yatak odasında toprak tonları ile oluşturulmuş şık bir dekorasyon göze çarpıyor. Başarılı bir ışıklandırma, rahat bir yatak ve sade tekstil ürünleri ile oluşturulan dekorasyon evin kimliğine oldukça iyi uyum sağlamış.
Evde iki adet çocuk/genç odası bulunuyor. Farklı dekorasyonlara ve renklere sahip olan bu odaları evin genç bireyleri keyifle kullanabilir. Çalışma alanı, dinlenme alanı, kitaplık ve okuma alanı gibi her detayı düşünülmüş bu çocuk odaları son derece işlevsel.
Evde ana banyo, ebeveyn banyosu ve misafir banyosu olmak üzere üç adet banyo bulunuyor. Üç banyonun da farklı ve dikkat çekici bir dekorasyonu var. Evin modern yapısının dışına çıkmadan, sıradışı uygulamalar ile güzelleştirilmiş banyolar eve değer katıyor.