Şahane evlerden en güzel dekorasyonlar

Kendi başınıza evinizi dekore etmek istiyorsanız ve bu dekorasyon sürecinde bir uzmandan yardım almak niyetinde de değilseniz, işinizin oldukça zor olduğu söylemeliyiz. Çünkü dekorasyon süreci, yani bir mekanı yeniden dizayn ederek yeniden bir ruh kazandırma olayı, başlı başına karmaşık bir operasyondur. Çok boyutlu olmasının yanı sıra, çoğu zaman da oldukça yorucudur. Çünkü eğer evinizi tek başınıza dekore etmek isterseniz, yapmanız gereken bir sürü tercih vardır. Boya renginden duvar kağıdına, zemin kaplamasından perdelere, genel mobilyalardan en küçük aksesuara kadar tüm bu süreç, kimi zaman içinden çıkılamaz bir hal alabilir ve bu duruma hazırlıklı değil iseniz, aklınız oldukça karışabilir. İşte bu yazıyı hazırlamaktaki temel amacımız, aklınızda 'Evimi nasıl dekore edebilirim ?' sorusunda cevap vermekti. O yüzden, ev dekorasyonlarına dair genel bir fikir aşılaması bakımından, odalar kategorimizi incelemek başlangıç için güzel bir hamle olabilir.
Evinizi nasıl dekore edeceğinize karar vermek, öncelikle nereyi dekore edeceğinizi belirlemeniz ile başlar. Daha önceki birçok yazımızda da üzerinde durduğumuz üzere, bir evde bulunan her mekan için farklı dekoratif seçenekler mevcuttur. Örneğin, bahçede kullanabileceğiniz bir ağaç türünü salonunuzda kullanamaz iken, salonunuzdaki o şık koltuğu da bahçenizde kullanamazsınız. İşte bu sebepten ötürü, dekore etmek istediğiniz mekana karar vermek bu işin ilk adımıdır. Ardından mekana nasıl bir ruh kazandırmak istediğiniz gelir. Aslında bu aşamada en çok geçerli olan etmen şüphesiz ki dekoratif tarzlardır. Yine her mekan için ayrı ayrı dekoratif seçenekler olduğu gibi, dekoratif tarzlar da mekana göre farklılık gösterir. Örneğin Akdeniz tarzı, hem bahçelerde hem de ev modellerinde karşımıza çıkan bir tarz iken, oturma odasında rustik ya da minimalist tarzı görebiliriz. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi, dekore etmek için seçilen her mekan için farklı tarzlar mevcuttur. Eveet, dekore edeceğimiz mekanı seçtik. Hangi tarzı uygulayacağımıza da az buçuk karar verdiysek, sıra dekorasyona başlamaya geldi. Bu noktada sizin fikriniz oldukça değerli. Fakat bizim naçizane tavsiyemiz öncelikle en çok alan kaplayan dekoratif araçlardan başlayın. Çünkü bu tarz dekoratif araçlar -ki örnek vermek gerekirse, oturma odaları için koltuk takımı ya da banyolar için küvet ya da duşa kabin- mekanın genel hatlarını çizme noktasında çok yardımcı olurlar. Bu sayede, dekore etmek istediğiniz alanın genel hatlarını görebilir ve dekorasyonu tamamlamadan önce bu görüntüyü değiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Fakat önceden de belirttiğimiz gibi, farklı bir yol seçerek aksesuar tercihini başta da yapabilirsiniz. Bu sayede de, henüz ilginiz oldukça sıcak ve taze iken, başarılı aksesuar seçimleri yapabilirsiniz. Özetle bu tercihlerin sırası tamamen size kalmış durumda.
Gelelim bir diğer önemli konuya. Evinizi kendi başınıza dekore etme noktasında kolayca gözden kaçırabileceğiniz fakat doğasında oldukça önemli olan noktalardan biri de, dekore ettiğiniz alanda kullandığınız dekoratif araçların estetik bakımdan bir bütün oluşturmasını sağlamaktır. Yani oturma odanızda şık bir koltuk takımı ile oldukça ilgi çekici bir biblo kullanabilirsiniz. Fakat siz bu iki önemli ögeyi birbiri ile bağlamadıkça, bu iki öge birbirinden bağımsız iki bütün olmaya devam edeceklerdir. İşte bu sebepten ötürü, biblonuzu koltuk takımının rengine uygun bir şekilde seçmek, dekorasyon bir bütün yakalamanıza yardım edebilir… Eğer yeteri kadar ararsanız, aklınıza uyan ve hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan oldukça kullanışlı dizaynlara rastlayabilirsiniz. Unutmamanızda fayda var; Dekorasyon sabır işidir ve yeterince emek harcadığınız her dizayn, size mutluluk ve keyif olarak geri dönecektir…
Oturma odalarında en sık rastladığımız iki ana tarzdan biri olan klasik tarz, oldukça karakteristik özelliklere sahiptir. Bu tarz dekorasyonlarda en çok dikkat çeken özelliklerden biri, yoğun ahşap kullanımıdır. Ahşabın her şekle kolayca girmesi de, Hebart Mimarlık imzalı bu örnekte de görebileceğiniz üzere ortaya oldukça şık görüntüler çıkmasına sebep olur. Bu örnekte ise asıl ilgi çekici nokta, TV gibi modern bir nesnenin bu tarz klasik bir dizayna ustaca entegre edilmiş olması.
Herkesin mutfakta geçirdiği süre farklıdır. Aslında bu süreyi etkileyen ana unsur, insanların mutfaklarına nasıl baktıklarıdır. Kimi eziyet olarak görür mutfak işini, kimisi içinse en huzur verici meditasyondan bile daha faydalıdır yemek yapmak. İşte her iki kitle için de, mutfak dekorasyonunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnekte ise, büyük bir yemek masası yerine bu tarz portatif ve çok amaçlı bir masa ile, mutfakta fonksiyonelliğin önü açılmış durumda.
Banyolar, özellikle akşam işten döndüğünüzde günün bütün stresini ve yorgunluğunu atabileceğiniz mekanlardır. Fakat bir banyoyu bu amaçla kullanabilmek için öncelikle ustaca dekore edilmiş olması gerekir. Ustaca dememiz sizi korkutmasın, bu örnekteki gibi bir banyo dekorasyonu tek başınıza da uygulayabilirsiniz. Bu sayede banyolarınızı daha huzur verici ve dinlendirici hale getirmeniz de pekala mümkün.
Özellikle çocuk sahibi okurlarımız tarafından dikkatle okunmasını istediğimiz bir başka örnek ile karşınızdayız. Çocuk odası dekorasyonları, pek de ihmal edilemeyecek dekorasyonlardan biridir. Üstelik, dünyada her şeyden çok önem verdiğiniz çocuğunuz, zamanının büyük vaktini burada geçirdiği için de çocuk odası dekorasyonu oldukça önemlidir. Bu örnekte ise, ortama canlılık ve neşe katan ögelerin renkli duvar kağıdı ve zemindeki peluş oyuncaklar olduğu görüyoruz.
Günümüzün modern ve betonlaşma yolunda hızlı adımlarla yürüyen dünyasında bir bahçeye sahip olacak kadar şanslı iseniz, aynı zamanda keyif verici bir soruna da sahipsiniz demektir. Bahçe dekorasyonları, sahip oldukları çok fazla sayıda dekoratif araç ve tarz bakımından, her zevke göre şekillenebilen dizaynlardır. Sadece Greenline Peyzaj'a ait olan bu örnekte bile, ağaç tercihi, doğru çim türü tercihi, zemin ahşap tercihi, koltuk tercihi, sehpa tercihi, yastık tercihi, sandalye ve masa tercihi, peyzaj düzenlemesine ilişkin tercih gibi, yapılması keyifli olan çok çeşitli tercihlerden bahsetmek mümkündür.
Bir oturma odası dekorasyonunda, en spesifik tercihlerden biri de orta sehpalardır. Boyut itibari ile küçük olsalar da, işlevlerine bakacak olursak oldukça büyük öneme sahiptirler. Bu örnekteki sehpa ise oldukça ilginç fakat aynı zamanda epey yaratıcı. Bir ağaç kütüğünün orta kısmının çıkarılması ve üzerine cam bir yüzey konulması ile elde edilmiş olan bu sehpa, oturma odasında hem doğallığı hem de göz alıcılığı aynı anda bulundurmak isteyen okurlarımız için ideal bir alternatif.
Siz olsaydınız kitaplıkları aksesuarlar sınıfına dahil eder miydiniz ? Aslında bakacak olursanız, aksesuarlar genel işleyişe katılmadan bir şekilde yarar sağlayan parça anlamına gelmekte. Bu yüzden kitaplıklar ve kitap rafları konusunda kesin bir hükme varmak pek de doğru sayılmaz. Doğru olan tek şey, bu kitaplık dizaynının oldukça sıra dışı olduğu. Asimetrik olması, kitaplığın sahip olduğu bu mistik havayı yakından etkiliyor…
Oturma odası dekorasyonlarında hatırı sayılır derecede öneme sahip olan ögelerden biri de avizelerdir. Avizelere yalnızca aydınlatma sisteminin bir uzantısı olarak bakmak oldukça büyük bir hatadır. Çünkü Studio Marco Piva imzalı bu örnekte de görebileceğiniz üzere, doğru bir avize tercihi oturma odası dekorasyonlarını baştan aşağı etkileyebilir. Hoş, bu örnekte avize olmasa da gayet sade ve şık…
Önceki örneklerimizden birinde çocuk odası dekorasyonuna dair sade bir girizgah hazırlamıştık. Şimdi örneğimizde ise oldukça sıra dışı ama aynı zamanda da neşeli bir çocuk odası dekorasyonunu sizler ile paylaşacağız. Ranza denilince insanların aklına eski püskü demir ranzalar gelebilir. Ama bu örnekteki gibi pembe renkli ahşap bir ranza, ranza kültürüne dair fikirlerinizi kolayca değiştirebilir.
Banyo dekorasyonlarında en önemli konuların başında hiç şüphesiz doğru fayans tercihi gelmektedir. Banyolarda en sık tercih edilen kaplama türü fayans olduğu için, fayans endüstrisindeki çeşitlilik de aynı oranda çoktur. Bu örnekte ise, dikkat çekici sarı fayanslar görüyoruz. Eğer renkli tasarımlardan hoşlanıyorsanız ve açık renk kullanma taraftarı bir okurumuzsanız, siz de banyonuzda bu tarz renkli fayanslar kullanabilirsiniz.