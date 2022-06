Şahane evlerden en güzel dekorasyonlar

Kendi başınıza evinizi dekore etmek istiyorsanız ve bu dekorasyon sürecinde bir uzmandan yardım almak niyetinde de değilseniz, işinizin oldukça zor olduğu söylemeliyiz. Çünkü dekorasyon süreci, yani bir mekanı yeniden dizayn ederek yeniden bir ruh kazandırma olayı, başlı başına karmaşık bir operasyondur. Çok boyutlu olmasının yanı sıra, çoğu zaman da oldukça yorucudur. Çünkü eğer evinizi tek başınıza dekore etmek isterseniz, yapmanız gereken bir sürü tercih vardır. Boya renginden duvar kağıdına, zemin kaplamasından perdelere, genel mobilyalardan en küçük aksesuara kadar tüm bu süreç, kimi zaman içinden çıkılamaz bir hal alabilir ve bu duruma hazırlıklı değil iseniz, aklınız oldukça karışabilir. İşte bu yazıyı hazırlamaktaki temel amacımız, aklınızda 'Evimi nasıl dekore edebilirim ?' sorusunda cevap vermekti. O yüzden, ev dekorasyonlarına dair genel bir fikir aşılaması bakımından, odalar kategorimizi incelemek başlangıç için güzel bir hamle olabilir.

Evinizi nasıl dekore edeceğinize karar vermek, öncelikle nereyi dekore edeceğinizi belirlemeniz ile başlar. Daha önceki birçok yazımızda da üzerinde durduğumuz üzere, bir evde bulunan her mekan için farklı dekoratif seçenekler mevcuttur. Örneğin, bahçede kullanabileceğiniz bir ağaç türünü salonunuzda kullanamaz iken, salonunuzdaki o şık koltuğu da bahçenizde kullanamazsınız. İşte bu sebepten ötürü, dekore etmek istediğiniz mekana karar vermek bu işin ilk adımıdır. Ardından mekana nasıl bir ruh kazandırmak istediğiniz gelir. Aslında bu aşamada en çok geçerli olan etmen şüphesiz ki dekoratif tarzlardır. Yine her mekan için ayrı ayrı dekoratif seçenekler olduğu gibi, dekoratif tarzlar da mekana göre farklılık gösterir. Örneğin Akdeniz tarzı, hem bahçelerde hem de ev modellerinde karşımıza çıkan bir tarz iken, oturma odasında rustik ya da minimalist tarzı görebiliriz. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi, dekore etmek için seçilen her mekan için farklı tarzlar mevcuttur. Eveet, dekore edeceğimiz mekanı seçtik. Hangi tarzı uygulayacağımıza da az buçuk karar verdiysek, sıra dekorasyona başlamaya geldi. Bu noktada sizin fikriniz oldukça değerli. Fakat bizim naçizane tavsiyemiz öncelikle en çok alan kaplayan dekoratif araçlardan başlayın. Çünkü bu tarz dekoratif araçlar -ki örnek vermek gerekirse, oturma odaları için koltuk takımı ya da banyolar için küvet ya da duşa kabin- mekanın genel hatlarını çizme noktasında çok yardımcı olurlar. Bu sayede, dekore etmek istediğiniz alanın genel hatlarını görebilir ve dekorasyonu tamamlamadan önce bu görüntüyü değiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Fakat önceden de belirttiğimiz gibi, farklı bir yol seçerek aksesuar tercihini başta da yapabilirsiniz. Bu sayede de, henüz ilginiz oldukça sıcak ve taze iken, başarılı aksesuar seçimleri yapabilirsiniz. Özetle bu tercihlerin sırası tamamen size kalmış durumda.

Gelelim bir diğer önemli konuya. Evinizi kendi başınıza dekore etme noktasında kolayca gözden kaçırabileceğiniz fakat doğasında oldukça önemli olan noktalardan biri de, dekore ettiğiniz alanda kullandığınız dekoratif araçların estetik bakımdan bir bütün oluşturmasını sağlamaktır. Yani oturma odanızda şık bir koltuk takımı ile oldukça ilgi çekici bir biblo kullanabilirsiniz. Fakat siz bu iki önemli ögeyi birbiri ile bağlamadıkça, bu iki öge birbirinden bağımsız iki bütün olmaya devam edeceklerdir. İşte bu sebepten ötürü, biblonuzu koltuk takımının rengine uygun bir şekilde seçmek, dekorasyon bir bütün yakalamanıza yardım edebilir… Eğer yeteri kadar ararsanız, aklınıza uyan ve hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan oldukça kullanışlı dizaynlara rastlayabilirsiniz. Unutmamanızda fayda var; Dekorasyon sabır işidir ve yeterince emek harcadığınız her dizayn, size mutluluk ve keyif olarak geri dönecektir…