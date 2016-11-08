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Her küçük evin ihtiyacı olan 10 mobilya parçası

Özlem K. Özlem K.
AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Küçük evleri şık ve fonksiyonel bir biçimde dekore etmek günümüzde eskiye oranla çok daha kolay. Eskinden küçük boyutlu evler bugünkü kadar yaygın değilmiş ve hatta birçoğu büyük evlerin sonradan ufak dairelere bölünmesiyele oluşturuluyormuş. Yaygın olarak küçük evler inşa edilmediği için de küçük evlere uygun mobilya üretimi de fazla olmuyormuş. Dikkat ederseniz, eski eşyalar tıpkı eski arabalar gibi kallavi boyutlarda. 

Günümüzde ise özellikle şehirlerde konutların boyutu oldukça küçüldü. Merkezi konuma sahip arsaların çok kıymetli olması bu küçülmenin temel nedeni, ancak birçok insan da başa çıkması çok daha kolay olan bu küçük evleri tercih ediyor. Kısacası, alan memnun satan memnun. Küçük evlerin sayıda artması elbette mobilya sektöründe de bazı değişimlerin olmasını sağladı. Küçük boyutlu evlere uygun, hem şık hem de fonksiyonel eşyalar bulmak artık çok daha kolay. Odaların içlerini tıkış tıkış hale getirmeden, ferah ve sade olmalarını sağlayarak şık bir dekorasyon oluşturabilirisiniz. Bu yazımızda küçük evler için ideal olan birkaç mobilya parçasını bir araya getirdik. Şık görünümlerinden ödün vermeden işlevlerini kusursuzca yerine getiren bu küçük ve işlevsel parçalar sizin evinizin dekorasyonu için de ihtiyaç duyduğunuz türde mobilyalar olabilir!

Alan tasarrufu sağlayan çok amaçlı bir çalışma masası

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Fotoğrafta yalnızca küçük evlere değil, her eve yakışacak, çok fonksiyonlu ancak çok da az yer kaplayan harika bir mobilya parçası görüyoruz. Eski zamanların mektup masalarına benzeyen bu tasarım raf, dolap ve tezgah kısımlarından oluşuyor. Yalnızca yetişkinler için değil, çocuk odaları için de ideal bir mobilya parçası.

Transparan raf sistemi

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Transparan mobilya parçaları mekanları küçültmeden işlev sağladığı için özellikle küçük evler için ideal taasrımlar. Işığı komple geçiren böyle bir raf mekanı hiç küçültmeden dünyanın eşyasını alacaktır. Bu tür şeffaf, pleksiglas mobilya parçalarından sehpalar de alanı küçültmeden işlev sağlayan şık ve trendi mobilya parçalarından biridir.

Bünyesinde depolama alanı barındıran bir karyola

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

Bazalı karyolaların görünümünden hoşlanmıyorsanız, çekmeceli karyolalar sizin için iyi bir alternatif olabilir. Oldukça geniş bir depolama alanı sağlayarak içinde çok sayıda eşya alabilen bu tür karyolalar küçük evlerin olmazsa olmaz mobilya parçları arasında.

Açılır kapanır bir yemek masası

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Konuklarınız olduğu zamanlarda açıp büyütebileceğiniz, diğer zamanlarda ise küçük haliyle kullanabileceğiniz bir yemek masası da küçük evlerin olmazsa olmaz mobilya parçalarından olmalı. Günümüz mobilyalarında açma kapama fonksiyonu çok pratik ve bir masayı açmak yalnızca saniyeler sürüyor.

Hafif ve modern yemek masası sandalyeleri

Esszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH Modern Yemek Odası
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

Açılır kapanır yemek masasına takım olarak hafif, modern ve sade sandalyelerin eşlik etmesi, ağır, büyük, klasik sandalye modellerinin kullanılmaması tercih edilmelidir. Diyelim ki normalde dört kişilik olan masanız açıldığı zaman altı kişiliğe dönüşüyor; bu durumda altı adet bir örnek sandalye kullanmalı, iki adet sanldayeyi de başka alanlara uygun bir biçimde yerleştirebilmelisiniz. 

Ayna kaplamalı bir şifonyer

Cape Verde Mirrored Chest with 3 Drawers homify Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Cape Verde Mirrored Chest with 3 Drawers

homify
homify
homify

Son dönemin en trendi mobilya parçalarından biri: Ayna kaplamalı şifonyer! Küçük mekanların geniş ve ferah görünmesi için duvarlarda ayna kullanılması gerektiğini bilirsiniz. Aynı şeyi neden şık bir şifonyer ile sağlamayasınız?

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Transparan, hafif bir ayakkabı rafı

Mish-Mesh storage Loaf Koridor, Hol & MerdivenlerDepo Metal Gri
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

Evin giriş kısmında ayakkabıların konulacağı bir rafa ihtiyaç duyarız. Eğer uygun bir portmantonuz yoksa ya da alanınız portmanto için fazla darsa, ayakkabıları trannsparan, mekanda geniş ve karanlık bir kütle olarak yer almayacak, hafif bir ayakkabı raf setine koyabilirsiniz.

Zarif bir yataklı kanepe

Innovative Schlafsofas, Livarea Livarea Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

Yatılı konuklar için yatak olarak kullanılacak bir kanepeye de ihtiyacınız olacaktır. Klasik çekyatların ne kadar sevimsiz olduğunu bilirsiniz… Ancak ne mutlu ki artık seçenekler çok daha fazla! Hem stil sahibi, şık hem de yatak olarak kullanılabilecek modern kanepe çeşitlerini birçok mobilya mazağazında bulabilirsiniz. Sade ve modern bir çizgide olması çok önemli!

Banyo için raflar

Küçük evlerin banyo ve varsa tuvaletleri de haliyle oldukça küçük oluyor. Oysaki banyolarda depolamamız geeken eşya sayılsı bir hayli fazla. Bu nedenle banyo duvarlarını işlevsel hale getirmek ve ihtiyaç duyduğumuz depolama alanları için duvar raflarını kullanmak mantıklı olacaktır.

Katlanır masa ve sandalye takımı

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri’ başlıklı yazımızda birçok güzel katlanır masa ve sandalye modelini bir araya getirdik, göz atmayı unutmayın!

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