Her küçük evin ihtiyacı olan 10 mobilya parçası

Küçük evleri şık ve fonksiyonel bir biçimde dekore etmek günümüzde eskiye oranla çok daha kolay. Eskinden küçük boyutlu evler bugünkü kadar yaygın değilmiş ve hatta birçoğu büyük evlerin sonradan ufak dairelere bölünmesiyele oluşturuluyormuş. Yaygın olarak küçük evler inşa edilmediği için de küçük evlere uygun mobilya üretimi de fazla olmuyormuş. Dikkat ederseniz, eski eşyalar tıpkı eski arabalar gibi kallavi boyutlarda.

Günümüzde ise özellikle şehirlerde konutların boyutu oldukça küçüldü. Merkezi konuma sahip arsaların çok kıymetli olması bu küçülmenin temel nedeni, ancak birçok insan da başa çıkması çok daha kolay olan bu küçük evleri tercih ediyor. Kısacası, alan memnun satan memnun. Küçük evlerin sayıda artması elbette mobilya sektöründe de bazı değişimlerin olmasını sağladı. Küçük boyutlu evlere uygun, hem şık hem de fonksiyonel eşyalar bulmak artık çok daha kolay. Odaların içlerini tıkış tıkış hale getirmeden, ferah ve sade olmalarını sağlayarak şık bir dekorasyon oluşturabilirisiniz. Bu yazımızda küçük evler için ideal olan birkaç mobilya parçasını bir araya getirdik. Şık görünümlerinden ödün vermeden işlevlerini kusursuzca yerine getiren bu küçük ve işlevsel parçalar sizin evinizin dekorasyonu için de ihtiyaç duyduğunuz türde mobilyalar olabilir!