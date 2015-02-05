Mutfağınızın havasını değiştirecek köşe takımları

Geçmişte mutfak dendiğinde yalnızca evin yemek yapılan bölümü akla gelirdi. Mermer tezgâhlar ve sıradan dolaplardan oluşutrdu mutfaklar. Fakat evlerimiz yalnızca ihtiyaç karşılayan dört duvar olmaktan çıkıp mimari ve tasarımla estetik mekanlara dönüşürken, mutfak da bu dönüşümden payını aldı elbette. Bugün bir evin mutfağı, onun karakterini en çok belirleyen bölümlerin başında geliyor. Tasarımı üzerine en çok düşünülen, hayallerimizdeki gibi olması için hiçbir masraftan kaçınmadığımız odamız oluyor çoğu zaman. Çünkü yemek nasıl salt yaşamamıza yarayan bir destek, basit bir gereksinimden ibaret değil, bir kültür, bir yaşam tarzı, hayattan alınan keyfin ana kaynaklarından birisi ise, mutfak da onun üretildiği ve tüketildiği yer olarak büyük bir öneme sahip. Evin eskiye kıyasla çok daha önemli bir parçası olan mutfağın da kendine göre bir modası, trendleri var elbette. Bu yazımızda sizler için en trend, en şık köşe takımlarını bir araya getirdik. Bu takımlarla yepyeni bir hava katacağınız mutfağınızdan çıkmak istemeyeceksiniz, ama şimdiden uyaralım, yemek odanız bu işe çok bozulacak.