Mutfağınızın havasını değiştirecek köşe takımları

Geçmişte mutfak dendiğinde yalnızca evin yemek yapılan bölümü akla gelirdi. Mermer tezgâhlar ve sıradan dolaplardan oluşutrdu mutfaklar. Fakat evlerimiz yalnızca ihtiyaç karşılayan dört duvar olmaktan çıkıp mimari ve tasarımla estetik mekanlara dönüşürken, mutfak da bu dönüşümden payını aldı elbette. Bugün bir evin mutfağı, onun karakterini en çok belirleyen bölümlerin başında geliyor. Tasarımı üzerine en çok düşünülen, hayallerimizdeki gibi olması için hiçbir masraftan kaçınmadığımız odamız oluyor çoğu zaman. Çünkü yemek nasıl salt yaşamamıza yarayan bir destek, basit bir gereksinimden ibaret değil, bir kültür, bir yaşam tarzı, hayattan alınan keyfin ana kaynaklarından birisi ise, mutfak da onun üretildiği ve tüketildiği yer olarak büyük bir öneme sahip. Evin eskiye kıyasla çok daha önemli bir parçası olan mutfağın da kendine göre bir modası, trendleri var elbette. Bu yazımızda sizler için en trend, en şık köşe takımlarını bir araya getirdik. Bu takımlarla yepyeni bir hava katacağınız mutfağınızdan çıkmak istemeyeceksiniz, ama şimdiden uyaralım, yemek odanız bu işe çok bozulacak.
Aydınlık, ferah ve şık bir mutfakta yemek yapmayı veya arkadaşlarla oturup bir bardak çay veya kahve içmeyi kim istemez ki? Güzel bir mutfak insanın içindeki yaratıcılığı uyandırır, yeni yemekler yapma, dünya mutfaklarından örnekler deneme arzusunu coşturur. Buna bir de güzel bir oturma alanı eklendiğinde, gerçekten gününüzü mutfakta geçirmek isteyebilirsiniz. Muhtemelen de öyle olacaktır, sabah kahvesiyle tabletinizi alıp haberlere bakacağız, iş dönüşü bir bardak soğuk içecekle yorgunluğunuzu atacağınız yer mutfağınız olacaktır. Aykuthall Architectural Interiors tarafından tasarlanan bu köşe takımı, hayalinizdeki mutfağın en önemli parçalarından biri olmaya aday. Mat tonların deri ve ahşapla birlikte kullanıldığı klasik çizgideki bu takım, özellikle koyu renk dekorasyona sahip mutfaklara çok yakışacak.
Bir zamanlar salonlara eklemlenen ve Amerikan mutfak denilen mutfak tipi çok modaydı. Fakat mekanlar genişledikçe, ve mutfak önem kazandıkça, mutfaklar artık evlerin başlı başına önemli parçaları haline geldiler. Dahası, bu kez salonlar mutfaklara eklemlenmeye başladı. Elbette, bu kadar güzel bir mekanı, yalnızca yemek yapmak ve çay demlemek için kullanmak çok yazık olurdu. Hande Köksal Interiors imzalı bu zarif köşe takımı sizi bu dertten kurtaracak, günün istediğiniz kadarını, istediğiniz dostunuzla mutfağınızda rahat rahat oturarak geçirebileceksiniz. Son derece sıcak bir tasarıma sahip bu takım ayrıca küçük aile toplantılarına veya komşunuzla yapacağınız küçük bir sohbete ev sahipliği yapmak için de ideal.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından sunulan bu takım, stil sahibi mutfaklarınızda, ilk günden beri oradaymış gibi duracak. Endüstriyel çizgilerin hakim olduğu bu mutfakta, bu tarzı tamamlacak şekilde kantin tipi bir masa ve lüks sandalyeler ve tek parça uzun bir puftan oluşan bir takım tercih edilmiş. Kırmızı, beyaz ve siyahın muhteşem uyumu, beyaza boyanmış tuğla duvar, ona hayat veren televizyon ve iddialı aydınlatmalar da bu mutfakta geçireceğiniz keyifli vakitleri garanti altına alıyor adeta. Üniversite yıllarınızı hatırlamak, gençliğinizi ve enerjinizi hiç kaybetmemek için harika bir tasarım.
Peki ya bir suşi barını andıran bu sıra dışı mutfağa ve onu tamamlayan pratik köşe takımına ne dersiniz? Arkadaşlarınızla birlikte adeta birer profesyonel gibi keyifle yemek pişireceğiniz bu modern mutfağı mükemmel biçimde tamamlayan, Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından tasarlanan köşe takımında yemek sonrası kahvelerinizi içmek için herkese yetecek kadar yer var. Gerektiğinde masa olarak da kullanılabilen beyaz bir sehpayla tamamlanan lacivert köşe takımı, siyah ve beyazın hakim olduğu mutfakla büyük bir uyum içinde.